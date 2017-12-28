Смертоносный сюрприз для палубной авиации ВМС США от китайской «Чэнду». Сокрушительный удар «Стремительного дракона»

Источники информации:

http://www.deagel.com/Combat-Aircraft/J-10B_a001826003.aspx

http://airwar.ru/enc/fighter/j20.html

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=19070

Знакомясь с бескрайними военно-техническими просторами китайского интернета (включая форумы, блог-платформы и т.д.), а также просматривая видеоконтент «YouTube» по поисковым запросам, касающимся многоцелевых истребителей J-10A/B, можно не раз наткнуться на уникальные акробатические манёвры масштабированных моделей данных машин. Благодаря наличию простейшей системы отклонения вектора тяги, представленной нерегулируемым поворотным цилиндрическим соплом, а также громадной тяговооружённостью в сравнении с полноразмерными серийными образцами J-10A, данные машины способны демонстрировать пилотаж с элементами сверхманевренноссти непосредственно у поверхности, обладая высочайшей угловой скоростью разворота, предельной перегрузкой, а также разгонными параметрами. Между тем, на одних лишь авиамоделях программа интеграции системы ОВТ на J-10A/B не остановилась.Так, согласно информации ТАСС со ссылкой на китайский ресурс «Sina», на последней неделе декабря была успешно протестирована усовершенствованная модификация турбореактивного двухконтурного форсажного двигателя WS-10X «Taihan» с системой управления вектором тяги (УВТ/ОВТ). В качестве летающей лаборатории был взят лёгкий тактический истребитель поколения «4++» J-10B. Именно на эту модификацию «Стремительного дракона» командование ВВС Китая делает сегодня большую ставку при рассмотрении построения высокоэффективных противовоздушных зон «A2/AD» над ближними участками Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей, поскольку её крупносерийное производство куда менее затратное, нежели серия малозаметных J-20 или J-31, в то время как технологические параметры значительно выше, чем у раннего варианта J-10A (детальный сравнительный обзор ниже).Что же касается Су-30МК2/МКК, то их китайские ВВС, очевидно, планируют использовать в качестве оперативной воздушной противокорабельной компоненты НОАК , предназначенной для нанесения массированных ударов по авианосным и корабельным ударным группировкам ВМС США, Индии, Японии и, вероятно, Австралии. Также, оснащённые далеко не самыми новыми радарами Кассегрена Н001ВЭ истребители Су-30МК2 могут применяться для эскортирования самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-2000: недостатки бортовых радаров будут компенсированы посредством получения информации о тактической обстановке от самолёта РЛДН по кодированному радиоканалу связи.Известно, что анонимный источник в ВВС сообщил изданию «Sina» об использовании полученной в ходе испытаний WS-10X информации для дальнейшего применения в момент интеграции данных двигателей на перспективные многоцелевые истребители 5-го поколения J-20 «Чёрный орёл»; но уже здесь прослеживается определённая неувязка. Дело в том, что спроектированный по балансировочной схеме «утка» планер J-20 не обладает достойными маневренными качествами. Даже несмотря на то, что удельная нагрузка на крыло при нормальной взлётной массе у J-20 на 13% меньше, нежели у F-22A (благодаря почти одинаковой площади крыла и немного меньшей нормальной взлётной массе), центроплан китайской машины заметно смещён к хвостовой части, что обуславливает заметное ухудшение маневренных качеств на средних и малых дозвуковых скоростях.Попытка войти в высокоскоростной неустановившийся разворот просто закончится срывом «вихревых жгутов» от переднего горизонтального оперения с наплывов у корневой части крыла, что произойдёт из-за конструктивно дальнего расположения ПГО. Что же касается обыкновенного выхода машины на большие углы атаки, переднее горизонтальное оперение позволит реализовать подобный манёвр. Отталкиваясь от вышеуказанного, можно сделать такой вывод: оснащение J-20 «Чёрный орёл» силовой установокой на базе двух ТРДДФ WS-10X с отклоняемым вектором возможно и даже позволит реализовать некоторые элементы сверхманевренности в неустановившемся развороте; тем не менее, целесообразность такого пакета обновления для J-20 крайне низкая. В ближнем воздушном бою данная машина даже с наличием ОВТ не сможет «вырвать» победу у таких машин, как «Раптор» или японский истребитель 5-го поколения ATD-X «Shinshin», аэродинамический фокус которых смещён вперёд.Перспективный истребитель J-20 не предназначен для «собачьих свалок» и иных высокоинтенсивных операций по завоеванию господства в воздухе, требующих длительных разворотов с высокой угловой скоростью. Его основной тактический «конёк» — «обезглавливающие» удары по стратегически важным островным опорным пунктам противника, противокорабельные операции против АУГ противника, а также другие миссии, предусматривающие преодоление вражеской ПВО/ПРО на средних и малых высотах с одновременными противорадиолокационными атаками (поражение многофункциональных РЛС средств ПВО противника, а также РЛС дальнего радиолокационного обнаружения). Также J-20 способен отлично проявить себя в операциях по перехвату стратегических противолодочных самолётов P-8A «Poseidon», палубных самолётов РЛДН E-3D Военно-морских сил США и самолётов радиоэлектронной разведки RC-135V/W «Rivet Joint», барражирующих над просторами Азиатско-Тихоокеанского региона. Для выполнения данного спектра задач необходимость в использовании двигателей с отклоняемым вектором тяги полностью отпадает.Мы же вернёмся к рассмотрению возможности оснащения истребителей переходного поколения J-10B двигателями с ОВТ WS-10X «Taihan». Не трудно догадаться, что ряд конструктивных решений (касающихся управления вектором тяги), применяемых на «Тайхане», позаимствован у российских турбореактивных форсажных двухконтурных двигателей АЛ-41Ф1С, которые попали под весьма намётанный взор специалистов «Shenyang Liming Aircraft Engine Company» ещё в конце декабря 2016 года. Учитывая уникальные навыки китайских конструкторских бюро и исследовательских институтов, находящихся «под крылом» оборонных компаний, по копированию зарубежных технологий, одного года могло вполне хватить для разработки и доводки полностью работоспособной китайской версии АЛ-41Ф1С.Применение в J-10B силовой установки на базе двигателя с ОВТ гораздо более предпочтительно, нежели на тяжёлом J-20 с вынесенным вперёд передним горизонтальным оперением. На примере маневренных возможностей, демонстрируемых ранними J-10A в ходе выступлений на десятках авиакосмических салонов, можно определить, что в ближнем воздушном бою эти истребители вполне способны «тягаться» практически с любыми западноевропейскими и штатовскими машинами поколений «»4+/++», которые не оснащены двигателями с ОВТ. По угловой скорости установившегося и неустановившегося разворотов «Стремительный дракон» опережает F-35B, шведские JAS-39C/E, а возможно и F-16C Block 52+. Это объясняется применением аэродинамической схемы «бесхвостка» с близкорасположенным передним горизонтальным оперением, однокилевым вертикальным оперением и треугольным среднерасположенным крылом. При этом, благодаря близкому размещению ПГО к плоскостям крыла и его превышению относительно крыла, отсутствуют все недостатки, характерные для J-20. Машина способна продолжительное время маневрировать с угловой скоростью разворота более 20 град/с, как это делают Су-35С, МиГ-29СМТ, МиГ-35, F-15C/E, а также «Рафали» и «Тайфуны», что изначально стало возможным благодаря установке российских ТРДДФ АЛ-31Ф.Последние обеспечивают первому варианту «Стремительного дракона» тяговооружённость в 0,93 — 1,0 кгс/кг при нормальной взлётной массе (более половины топлива во внутренней топливной системе и конфигурация подвесок «воздух-воздух»). Форсажная тяга на мидель при этом доходит до 2572 кгс/кв. м, что ощутимо выше, нежели у «Рафаля» (2325 кгс/кв.м). Это указывает на лучшие разгонные качества J-10A в сравнении с другими машинами. Аналогичные массогабаритные показатели справедливы и для модернизированного J-10B. Установка же на обновлённый «тактик» нового двигателя «Taihan» c ОВТ даст возможность в перспективе повысить тяговооружённость до 1,0 — 1,1 кгс/кг при нормальной взлётной массе, так как тягу планируется довести до 14000 — 15000 кгс. После обновления J-10B даже без применения ОВТ сможет на равных противостоять любому американскому палубному истребителю (F/A-18E/F, F-35B/C) в ближнем бою. Всеракурсное же управлением соплом обеспечит «Стремительному дракону» ближнее господство и над «Рапторами», и над ATD-X. Единственными достойными соперниками останутся индийские Су-30МКИ.Специалисты «Чэнду» также «припасли» для пилотов американской палубной истребительной авиации и ещё один «приятный» сюрприз, касающийся возможностей ведения дальнего воздушного боя. Основой здесь является перспективная бортовая РЛС с активной ФАР KLJ-7A, способная обнаруживать цель типа «Супер Хорнет» на расстоянии в 150 -160 км и «захватывать» на дистанции 130 — 135 км. Учитывая навык китайских инженеров в разработке современного радиолокационного «снаряжения» воздушного базирования, а также информационного поля кабин тактической авиации, можно с уверенностью говорить, что этот радар обладает всеми теми режимами, которые присутствуют в наших РЛС «Ирбис-Э» и американских AN/APG-79/81 (от сопровождения движущихся наземных целей GMTI, до синтезированной апертуры SAR).Подкрепляться вся эта передовая электронная начинка будет применением сверхдальнобойных управляемых ракет класса «воздух-воздух» PL-15, оснащённых интегральными ракетно-прямоточными двигателями с большим соотношением глубины регулирования расхода газогенератора. Эти УРВБ отличаются сохранением высоких скоростей полёта (более 2 — 2,5М) даже у пределов радиуса действия благодаря длительному периоду выгорания газогенератора, за счёт чего PL-15 сможет уничтожить наиболее «вёрткую» цель на дистанции 170 — 200 км. Вот такой расклад, не считая потенциала палубных J-15S и перспективных J-31, ожидает американцев в Азиатско-Тихоокеанском регионе в обозримом будущем.