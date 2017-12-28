20:45 28 декабря

Итоги сирийской кампании: Россия к войне готова



Формально Россия пока еще ни с кем не воюет. Но это только с точки зрения старого определения войны. По факту война уже идет давно, да и армия России уже реально воюет не первый год. Но все это лишь подготовка к той войне, которую надо всеми силами избежать.

Война 08.08.08 стала для российской армии первой реальной пробой сил. Тогда это была еще далеко не та армия, которая пришла спасать Сирию от терроризма спустя семь лет. По уровню технической оснащенности, по штатной структуре, по уровню боевой и тактической подготовки это были две совершенно разные вооруженные силы. Причем разные во всех смыслах этого слова.


Технологии и вооружение

Пожалуй, нет сегодня в мире ни одной армии, кроме российской, которая бы так интенсивно не перевооружалась по самому последнему слову техники. Если посмотреть на закупки систем вооружений последнего десятилетия и планы закупок на ближайшие годы, то мы увидим, что к 2025 году российские вооруженные силы будут полностью перевооружены современными типами военной техники. Причем некоторые из них будут на голову выше техники любого вероятного и невероятного противника.



Всего один пример. Боевая платформа Т-15 (тяжелая БМП). Она уж сегодня поступает в войска, а между тем мало кто знает, что в США уже давно проводилась техническая проработка такой же машины. Программа разработки GCV (Ground Combat Vehicle, наземная боевая машина) была начата в 2011 году, но, как стало окончательно понятно в 2015-м, американский ВПК не способен даже в обозримой перспективе создать такую машину. Она была либо чересчур тяжелой (70 тонн вместо 60 тонн), либо не обеспечивала необходимого уровня защиты. Уже в 2016 году Пентагон выделил деньги на очередную модернизацию старой БМП М2 «Бредли», а в ноябре того же года на Красную площадь в Москве вышли первые предсерийные российские Т-15, разработанные на платформе танка Т-14 «Армата»…

Это была настоящая пощечина американскому ВПК.

Да, «Арматы» в сирийской войне не отметились, но там были испытаны более 200 единиц другой современной и перспективной российской военной техники. В условиях реальной войны российские инженеры и военные смогли ее обкатать и устранить выявленные недостатки. А это дорогого стоит.

Умение, выучка, опыт

Для современной армии иметь на вооружении передовую боевую технику необходимо, но это условие не является достаточным для гарантированного превосходства над противником. Нужно еще этой техникой умело владеть и правильно ее применять.

Сколько было сломано копий по поводу реформ российской вооруженной силы! В 2000-х и начале 2010-х сухопутные войска претерпели несколько реформ, когда вначале создавались бригады одного типа, а затем другого, но в конце концов армия остановилась на воссоздании дивизионной структуры. Также новый облик будет придан и ВДВ и морской пехоте.

Итоги сирийской кампании: Россия к войне готова


Новая техника позволила реализовать и новые тактические приемы. Например, с вводом в строй семейства боевых машин на базе БМД-4 резко расширяются огневые, а значит, и тактические возможности российских высокомобильных сил. А принятие на вооружение новой платформы «Курганец-25» позволит получить российским мобильным силам машину, сравнимую по возможностям с западными неводоплавающими и недесантируемыми боевыми машинами. Это сразу сделает их равными на поле боя так называемым тяжелым подразделениям НАТО. Или почти равными...

Новая техника позволяет российским военным не только осваивать современную тактику ведения боя, но и придумывать новую. Например, ни у кого в мире в ближайшее время не будет таких бригад-дивизий, которые смогли бы в течение считанных часов (суток) передислоцироваться за тысячи километров и с ходу вступить в бой вдалеке от логистических пунктов развертывания (аэродромов, портов, ж/д станций). Причем вооружены эти части будут самым тяжелым на сегодня вооружением (БМ с танковыми 125 мм пушками и 152-мм самоходные гаубицы).

Итак, есть техника. Есть новые тактические приемы и новые возможности их применения. Но войска должны еще научиться ими пользоваться.

Учения в российской армии в последние годы стали уже обыденным делом, причем их масштабы и задачи постоянно растут. Берем только текущий год.



Учения «Запад-2017», по сути, был отработкой быстрой переброски российской 1-й танковой армии в западную Белоруссию, а также развертывания 11 АК (в Калининградской области), 6 и 20 армий на западном оперативном направлении (в этих учениях также принимала участие значительная часть войск ВДВ).



Боевой поход кораблей Северного флота в район п-ова Таймыр и десантирование в этом районе мотострелковых частей, морской пехоты и опять же ВДВ — это на сегодня беспрецедентная комбинированная десантная операция, проведенная к тому же за Полярным кругом.

А тем временем сирийская кампания позволила за два года обкатать в реальной боевой обстановке 48 тысяч солдат и офицеров ВС России. Фактически состав несколько корпусов…

Понимание сути современной войны

Техника есть. Войска обучены на учениях и закалены в боях. Чтобы такая вооруженная сила считалась полностью боеспособной, ей нужна еще и такого же уровня система управления.

Любым, даже очень хорошим инструментом надо еще уметь пользоваться. Никто не обращал внимания, как после каждых больших учений того или иного российского генерала либо начинали двигать вверх по служебной лестнице, либо человек убирался на менее ответственную работу, либо вообще уходил на «заслуженный» отдых.

На самом деле очень интересное занятие сегодня — прослеживать карьеру российских генералов. Очень рекомендую.

Сегодня у них у всех есть реальный боевой опыт. Как на днях заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов, все командующие войсками округов вместе со своими штабами побывали в длительных командировках в Сирии.



«Дворников, Картаполов, Суровикин, Зарудницкий, Журавлев... Они прибывали с основным составом своего управленческого аппарата: начальники оперативного управления, разведки, связи, ракетных войск и артиллерии, инженеры…»


Также через Сирию прошли все командующие армиями (со штабами), 90% командиров дивизий, и больше половины командного состава полков и бригад.

Как они себя при этом проявили? Давайте оценивать по результату. По-моему, очень неплохо. А некоторые их операции вообще были за гранью понимания их западных «коллег». А тому, кто организовал и реализовал операцию по наступлению САА от Алеппо до Евфрата, можно вообще поручать любую операцию. Войска с боями, имея перед собой опытного и сильного противника, всего за сорок дней прошли 150-200 км и тем самым предотвратили возможный удар на юг курдских «союзников», после чего сирийскую кампанию можно было со стороны американцев считать проигранной. Именно эти блестяще проведенные в 2017 году операции во многом и решили исход всей кампании.

Итак, можно приступать к выводам. Реформа российских вооруженных сил хоть еще и не окончена, но уже достигла многих промежуточных результатов. На сегодня страна имеет боеспособную армию, оснащенную современным вооружением, солдаты, офицеры и высший командный состав которой получили боевой опыт и освоили новейшие методы и тактику ведения боевых действий. И фактор Сирии во всем этом имел далеко не последнее значение.
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)


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Комментарии 46

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  1. синоби Сегодня, 15:24
    В одном точно прав,война идёт и давно. Собственно говоря и не заканчивалась никогда.
    синоби
    1. Chertt Сегодня, 15:29
      Просто Россия "ушла" с войны в 1985-2000г. И потеряла огромные территории и почти всю экономику
      Chertt
    2. olegfbi Сегодня, 15:43
      В одном точно прав,война идёт и давно. Собственно говоря и не заканчивалась никогда

      Да прав! Вот только боеспособность армии оценивается не только её прямыми боевыми возможностями!
      К сожалению, у нас наблюдается большая проблема в тыловом обеспечении. Эта проблема выражена в катастрофической нехватке медицинского персонала госпиталей, персонала служб обеспечения и т.д. Ну не платят врачам и сестрам ... (не офицерам), а таких более 90% медперсонала!
      Отдельный вопрос в обеспечении гражданского тыла - Как поведут себя, в условиях войны, все приезжие??? Приезжие не только граждане среднеазитаских республик, а ещё украинцы, поляки, итальянцы, немцы ... Как обеспечивать тыл, имея далеко не однозначную ситуацию с населением?
      olegfbi
      1. алексеев Сегодня, 16:39
        Цитата: olegfbi
        Да прав! Вот только боеспособность армии оценивается не только её прямыми боевыми возможностями!

        Не в коем случае нельзя проникнуться "шапкозакидательством" по итогам сирийской компании.
        Да, там многое было сделано, но...
        ВКС действовали в очень ограниченном составе, при отсутствии у "бармалеев" современной ПВО, по нашим базам не было ударов противника, морские коммуникации действовали в режиме мирного времени, а сухопутные войска, мотострелковые и танковые подразделения, кроме спецназа, не использовались.
        В Сирии это было не нужно, там на земле воевали сами сирийцы, иранцы, хизболла и пр.
        Мы их очень эффективно поддерживали.
        А вот, к примеру, на "бандерлогском" стратегическом направлении никаких иранцев и хизболлы не будет.
        А у нас в мотострелках срочников половина... и т.д. и т.п.
        Нельзя сказать, что руководство ничего не делает. Формируются (восстанавливаются) общевойсковые соединения, поставляется новая техника, но работы ещё не паханое поле.
        И в совершенствовании оргштатной структуры, и в комплектовании, и, особенно, в создании достаточного подготовленного мобилизационного резерва.
        алексеев
        1. Per se. Сегодня, 18:34
          Цитата: алексеев
          Не в коем случае нельзя проникнуться "шапкозакидательством" по итогам сирийской компании.
          Вот это точно. Ни война в Сирии, ни Чечня, ни Афган, не показательны готовности к войне с полноценной армией, тем более, с коалицией, имеющей господство на море своего флота, мощную систему ПВО, спутниковую группировку, ВВС, многократно превосходящие российские и прочее, чего не было у боевиков, использовавших главным образом партизанскую тактику, в локальных войнах, ограниченных спецификой географического региона, спецификой театра военных действий. Самое главное, говорить о готовности к войне, имея проблемы с мобрезервом, стратегическими запасами боеприпасов и в целом в промышленности, как-то попахивает ура-патриотизмом, в лучшем случае. Так-что, не надо здесь гармошку рвать о "готовности к войне", да и выводы по полицейским, антитеррористическим операциям переносить в плоскость большой войны, вряд ли даст пользу. То, что оправдало себя против боевиков, террористов, не факт, что будет эффективным в реальной, большой войне. Петь дифирамбы сырым платформам, которые никак ещё себя не зарекомендовали, и, даже не приняты на вооружение, так-же сомнительный восторг. Мне статья не понравилась, а к войне надо давно готовится, ещё вчера.
          Per se.
          1. Путник Сегодня, 19:02
            Цитата: Per se.
            имеющей господство на море своего флота, мощную систему ПВО, спутниковую группировку, ВВС, многократно превосходящие российские
            На это имеется старый рецепт использовавшийся Наполеоном: бить врага по частям. И в этом плане может быть шанс, если нанесем удар первыми и навяжем противнику свою инициативу, сухопутные войска будут интенсивно продвигаться, уничтожая в спешке бросаемые резервы, и сорвут планы мобилизации.
            Путник
          2. Мих1974 Сегодня, 20:42
            А как вы простите себе представляете "войну равных противников"? Ну вот серьезно - кто у нас "равный противник", ну допустим Турция раньше могла более менее сопротивлятся да и флот у них большой, Китай огромен - но мы скорее "стратегические партнеры" (спина к спине что бы по одному не схарчили), вот Укрия - это скорее огромная масс обезумевших фашистов, но там полная технологическая отсталость. Заметьте я не ризу не упомянул США, да да именно они имеют большую, сопоставимую с нами армию, НО - война между нами (прямая) возможна только Ядерная negative Поэтому не важно на сколько у нас или у них чего больше не ядерного. Ну и кто из перечисленных мною может стать реальным противником на поле боя? Я не про теории, а про более менее реальный расклад. Та же Турция "порубала" своих военных так что их чуть бармалее не пожгли в Сирии (чудовищные потери), всякие там Грузии или кто из сАзии сдуреет (ну всяко бывает) так на данный момент даже без ЯО Россия может любую их них "принудить к миру" (с теми или иными потерями). Ну и разумеется все решает воля руководства России на применения ЯО good . В том числе "упредительно" по сосредотачивающимся у наших границ. И нет тут ничего плохого в том что бы упредительно сжечь дотла туже Трибалтику или Польшу, если на их территории будут размещены ударные ракеты американцев или большие групировки США. Потому что лучше потом слушать их вигз, чем как в 41 "до Москвы отступать". good
            Мих1974
      2. Кент0001 Сегодня, 16:57
        Трусов, предателей и паникеров расстреливать на месте. А так на ВО была статья о привлечении гражданских медиков (если что), и по- моему они все (медики) в РФ военнообязанные.
        Кент0001
        1. olegfbi Сегодня, 17:25
          Трусов, предателей и паникеров расстреливать на месте.

          Ага ...
          Вы вот это расскажите врачу, который при выборе работы узнаёт, что в военном госпитале платят в два раза меньше, чем в соседней гражданской больничке ... Как Вы думаете, какое место работы выберет врач? Да патриотизм, да любовь к Родине (без иронии), но жить людям надо СЕГОДНЯ!!!
          Ну и ещё добавлю: Сегодня в ВОЕННЫХ госпиталях гражданский персонал составляет более 90%! При этом абсолютное большинство работающих гражданских имеют предпенсионный и\или пенсионный возраст! Воинских должностей просто нет в штатном расписании. Куда смотрит и о чём думает ГВМУ?
          Это ли не предательство и измена со стороны ГВМУ, выраженная в "убийстве" военной медицины?
          Как то так.
          olegfbi
          1. bk316 Сегодня, 18:46
            Как то так.

            Проблема которую Вы описали есть, но Вы немножко лукавите.
            Если Вы в теме должны знать кто и какие медицинские учреждения (скажем так) развернул в Сирии.
            Там военных медиков было точно меньше половины и командовали не они.
            И ничего оказалось что и гражданские (и да военнообязанные) медики вполне подходят.
            bk316
      3. 210окв Сегодня, 18:24
        Вы подняли очень злободневную тему,это и касается мобилизации.Я считаю что вся беда в общественно-политическом устройстве и отсутствии идеологии.
        Цитата: olegfbi
        В одном точно прав,война идёт и давно. Собственно говоря и не заканчивалась никогда

        Да прав! Вот только боеспособность армии оценивается не только её прямыми боевыми возможностями!
        К сожалению, у нас наблюдается большая проблема в тыловом обеспечении. Эта проблема выражена в катастрофической нехватке медицинского персонала госпиталей, персонала служб обеспечения и т.д. Ну не платят врачам и сестрам ... (не офицерам), а таких более 90% медперсонала!
        Отдельный вопрос в обеспечении гражданского тыла - Как поведут себя, в условиях войны, все приезжие??? Приезжие не только граждане среднеазитаских республик, а ещё украинцы, поляки, итальянцы, немцы ... Как обеспечивать тыл, имея далеко не однозначную ситуацию с населением?
        210окв
        1. bk316 Сегодня, 18:48
          Я считаю что вся беда в общественно-политическом устройстве и отсутствии идеологии.

          Как у высоцкого "Это все придумал Черчиль в 18 году..."
          Остается радоваться что у вероятного противника точно такое же общественно-политическое устройство. belay
          bk316
        2. olegfbi Сегодня, 18:50
          Вы подняли очень злободневную тему

          Я знаю, и совершенно осознано это сделал.
          Спасибо Вам, что заметили. К сожалению, далеко не все понимают глубину и остроту темы.
          Очень хочется надеяться, что наше обсуждение поможет в принятии правильных решений.
          olegfbi
  2. НЕКСУС Сегодня, 15:26
    Всего один пример. Боевая платформа Т-15 (тяжелая БМП). Она уж сегодня поступает в войска,

    С какого Карачуна она поступает в войска,автор может обьяснить?
    НЕКСУС
    1. viktorch Сегодня, 15:48
      теоретически поступает, а потом отступает

      и чем автору брэдля не нравится ? нормальная машина
      viktorch
    2. самый главный Сегодня, 16:03
      Цитата: НЕКСУС
      С какого Карачуна она поступает в войска,автор может обьяснить?

      Не всё так красиво на деле, как написано в статье...Слишком много лозунгов без критического осмысления ситуации, а это плохо.
      самый главный
      1. Кент0001 Сегодня, 16:58
        Но и не все так плохо, как Вы хотите себе представлять. Прогресс на лицо и это глупо отрицать.
        Кент0001
    3. Рязанец87 Сегодня, 16:54
      Автор живет в каком-то параллельном мире. Большая часть статьи - пустая и бравурная болтовня.
      "Пожалуй, нет сегодня в мире ни одной армии, кроме российской, которая бы так интенсивно не перевооружалась по самому последнему слову техники." - без комментариев.
      "Боевая платформа Т-15 (тяжелая БМП). Она уж сегодня поступает в войска, а между тем мало кто знает..." - разве что в фантазийных знаниях автора. Нашел чудо, тяжелую БМП.
      "..А принятие на вооружение новой платформы «Курганец-25» позволит получить российским мобильным силам машину, сравнимую по возможностям с западными неводоплавающими и недесантируемыми боевыми машинами." - с принятием Курганца-25 все непонятно от слова совсем. И когда это он десантируемым стал.
      "...А тем временем сирийская кампания позволила за два года обкатать в реальной боевой обстановке 48 тысяч солдат и офицеров ВС России." -интересно, автор в состоянии назвать, сколько военнослужащих США имеет боевой опыт Ирака и Афганистана.
      И так далее, гашековская сатира отдыхает.
      Рязанец87
  3. inkass_98 Сегодня, 15:27
    Картинку с картой расположения и количеством войск надо заменить. Явно не для этой статьи предназначалась, не надо сюда всякую хрень с укроресурсов тащить.
    inkass_98
  4. Антианглосакс Сегодня, 15:28
    По факту война уже идет давно, да и армия России уже реально воюет не первый год.
    Вот вся Россия в курсе, кроме "наших" властей, что с нами откровенно воюют западные дикари, в основном америпеды. То что идёт с нами война уже слышится из каждого утюга. Но только наши власти об этом "не знают", или "скрывают", или ещё что-то... Амеровыродки и их прихвостни откровенно называют нас врагами на всех уровнях, а наше начальство, как ни в чём не бывало, что-то невнятно бубнит, утирается от плевков и кривится от зуботычин, хотя совершенно понятно, что англо-сионисты их даже за людей не считают, не то что на равных разговаривать. Мне интересно - им самим не противно и не стыдно? Или жажда наживы напрочь отбивает такие понятия, как гордость, честь и достоинство? Мало того воруют, да ещё позорят русский народ и Державу!
    Антианглосакс
    1. Chertt Сегодня, 15:41
      Цитата: Антианглосакс
      Вот вся Россия в курсе, кроме "наших" властей,

      А Крым это вы вернули, а в Сирии США+ИГИЛ вы крошите, еще десятки примеров привести где Россия англосаксам костью в горле?. И по вашему "власти не в курсе" а все само собой происходит......Понимаю вашу злость и обиду, но голову тоже включать надо.
      Chertt
      1. ando_bor Сегодня, 16:05
        Цитата: Chertt
        Понимаю вашу злость и обиду, но голову тоже включать надо.

        - Да, за что им только деньги платят, а может они деньги берут и заказчика троллят, публикуя явную бредятину, - таких тупых в реале не могу себе представить.
        ando_bor
      2. Гардамир Сегодня, 17:30
        Крым это вы вернули
        Почему ж тогда не вернули Донбасс, Харьков и другие земли?..
        Гардамир
        1. Chertt Сегодня, 17:39
          Цитата: Гардамир
          Почему ж тогда не вернули Донбасс, Харьков и другие земли?..

          Я там про голову писал....дочитайте......Россия и Аляску не вернула и Калифорнию и Ницца была "русской деревней" , тоже ещё не вернули. Почему ??. наверное, вам на зло не хотят
          Chertt
          1. Гардамир Сегодня, 18:42
            Аляску
            при чём тут Аляска? Начали возвращать Крым, по логике Донбасс, не пришлось бы не железную дорогу вокруг, ни мост на остров Крым. А Харьков на тот момент, был реальный кандидат на возврат, но Кремлю хватило Крыма.
            Гардамир
            1. Chertt Сегодня, 18:52
              Цитата: Гардамир
              Начали возвращать Крым, по логике Донбасс

              Там были тысячи факторов, почему...ни кто не ответит, а если начнет отвечать, значит врет. Но точно не потому, что "продажное правительство" предало, продало, предатели, сионисты, антисемиты(нужное подчеркнуть)
              Chertt
              1. Гардамир Сегодня, 19:29
                Там были тысячи факторов
                У Ельцина были тысячи факторов, у Горбачёва, но их ругают, а этого делающего то же оправдывают. Что ругать начнёте, когда он уйдёт, так я не с вами.
                Гардамир
          2. bk316 Сегодня, 18:50
            Россия и Аляску не вернула и Калифорнию и Ницца была "русской деревней" ,

            И ЭТО..... КОСМОС НАДО ВЕРНУТЬ, Гагарин-то первый! drinks
            bk316
  5. viktorch Сегодня, 15:49
    только один вопрос:

    с каким конкретно противником готова рубиться россия ?
    viktorch
    1. Chertt Сегодня, 16:17
      Цитата: viktorch
      только один вопрос:
      с каким конкретно противником готова рубиться россия ?

      Отвечу на ваш вопрос за Юрия Подоляка (Yurasumy) .......С любым
      Chertt
      1. viktorch Сегодня, 16:20
        во истину,
        что то страну ЛюбЫм на карте не вижу, это в африке ? или южной америке ?
        viktorch
        1. Chertt Сегодня, 16:35
          Ну что за детское препирательство, вам есть что сказать, скажите. А ребусы ваши, это "в пользу бедных"
          Chertt
  6. антивирус Сегодня, 16:00
    А тому, кто организовал и реализовал операцию по наступлению САА от Алеппо до Евфрата, можно вообще поручать любую операцию

    а от Донецка до Сана??

    готовность 500 т ч --НИЧТО.
    ГЛ ТЫЛЫ--СЕГОДНЯ ГЛУБИНА ПО РАДИУСУ КРЫЛАТЫХ РАКЕТ СЧИТАЙТЕ. Казань и Иркутск готовы свое молоко доить- пастеризовать и поить народ?
    а картошка с рожью сами посадят и закрома уложат и+ металл ( в1 отделе) в должном кол-ве?
    антивирус
  7. Bastinda Сегодня, 17:01
    Поразительно! Телефон сделать не можем, микропроцессор тоже, двигатели закупаем за границей, как и почти все станки для их производства.
    А вот в Армии! Во всем впереди мировых аналогов! Может из за секретности?
    Bastinda
  8. Гардамир Сегодня, 17:27
    Все даже родившиеся в РФ мыслят советским категориями. Кто и с кем будет воевать. Хорошо Путин уже при жизни святой, но где дети Пескова? Где деньги и родня прочих министров-капиталистов? И все они якобы будут воевать? Кто-нибудь представляет себе, чтоб сыновья И.В.Сталина в 1943 разъезжали по Берлину на Мерседесах? А сейчас нам рассказывают, про так называемую войну, но правители, кажется о войне ничего не знают.
    Гардамир
    1. bk316 Сегодня, 18:53
      Кто и с кем будет воевать

      Смените пластинку. Скучно девочки. Даже объяснять что это просто идеологический штамп скучно.
      Вы же такие коммитролли штампами и мыслите и говорите.
      bk316
  9. кедр Сегодня, 17:40
    "Итоги сирийской кампании: Россия к войне готова".

    Война проверит, как и насколько готова...
    кедр
  10. groks Сегодня, 18:23
    Предвыборная агитка. Пожалуй что надо составить реестр подобных авторов.
    Реально в Сирии армия потренировалась для масштабной КТО. Меньше для пограничного конфликта с какими южными соседями. С учётом того, что ещё Сердюков начал реформировать армию в большие ВВ и всякие мелочи ещё ... и не мелочи. Не очень весело.
    groks
    1. Karabin Сегодня, 19:16
      Цитата: groks
      потренировалась для масштабной КТО.

      +
      Karabin
  11. татарин 174 Сегодня, 18:38
    Войска с командирами потренировали, технику и оружие испытали, планирование и тактику изучили на практике, старые боеприпасы с пользой утилизировали и ещё много в этом плане полезного получили - это очень хорошо конечно. Но о том, как Россия выглядеть стала в мире по сравнению с двумя годами ранее и какой увидели Россию - об этом никто почему-то ничего не сказал. Россия вернулась на своё законное место в мире и это сейчас бесит всех наших заклятых "партнеров" они пока продолжают по инерции гавкать на нас, но ничего, утихнут и заткнутся и дружить побегут к России. Цена сирийской компании конечно высока, сколько хороших людей - военных наших там потеряли, вечная им память в сердцах наших и спасибо им, генерал Халилов и доктор Лиза, артисты ансамбля - мы вас не забудем... Да, после всего этого Россия готова к войне и не для того, чтобы на кого-то напасть, а для того, чтобы жить в мире. Мы хотим мира и поэтому только готовы к войне и никак иначе.
    татарин 174
  12. кедр Сегодня, 18:39
    Цитата: кедр
    "Итоги сирийской кампании: Россия к войне готова".

    Война проверит, как и насколько готова...

    Зрим, бдим и не бз.им.
    кедр
    1. Karabin Сегодня, 19:14
      Цитата: кедр
      Зрим

      Едроса Жэ Федорова в Кащенко уже заждались. Остальным НОДовцам , как минимум, необходим санаторий.
      Karabin
  13. ЗВО Сегодня, 18:53
    Агитка со знаком "минус".
    Агитка, текст которой даже у действительно патриотически развитого человека - вызывает недоумение.
    ведь в ней все чрезмерно раздуто, чрезмерно фантазийно, все срезмерно.
    И патриотизм - чрезмерен.
    До отвращения - чрезмерен.
    Ибо мы живем в этой стране, мы видим. что есть в этой стране и как она живет на самом деле.
    И у нас. нормальных патриотов, возникает "когнитивный диссонанс".
    Мы видим одно - а нам талдычат другое.
    Эта статья - очередной пример разрушения патриотизма в стране.
    Хочешь убить хорошую идею? Доведи ее до абсурда - и никто ее уже не будет рассматривать всерьез.
    Автор - действительно наймит ГосДепа.
    И он пишет такие статьи не по велению сердца, не по уровню своего развития.
    А по требованию его руководителей.
    Им надо довести отношение к Патриотам до уровня абсурда, до уровня "прокаженных"..
    Тогда. слово Патриот станет ругательным.
    И патриотизм исчезнет из нашей жизни вообще. как национальное табу.
    И тогда. бери нас тепленькими.
    Как натолерастенных эуропцев.

    Кстати, еще раз напоминаю.
    никогда, в последние 20 лет в нашем интернете не было такого засилья "уряк-уряк-патриотизма и уряк-шапкозакидательства" как в последние 4 года.
    Обама когда то сказал вводя санкции - надо разваливать Россию изнутри .
    С одной стороны навальнята школьного возраста (которые обязательно подрастут и начнут майданить лет через 10, если их сейчас не прижучить)
    С другой стороны, просто огромное, беспредельно огромное количество внезапно возникших "уряк-патриотов".
    Которые пишут однозначно "по скриптам", по методичкам. Они ни в чем не разбираются. Они ничего не знают. Они только урякают и поют дефирамбы. Они только оскорбляют другие нации и унижают их.
    Понимаете, причинно-следственную связь?

    именно они, "уряк-уряк" - и являются настоящими оплачиваемыми агентами госдепа...
    Юрий Подоляка (Yurasumy) - я вас обвиняю в том, что вы Русофоб и всю свою современную жизнь тратите на борьбу с Россией.
    Вы враг этой Страны-России. Моей Страны, Нашей Страны
    Вы не поднимаете дух патриотизма - вы его разрушаете изнутри.
    Вы просто отброс общества...

    Извините за пафос - но просто закипаю от такого беспредела...
    ЗВО
    1. rudolff Сегодня, 18:57
      Браво, Алекс! Поддерживаю
      rudolff
  14. Karabin Сегодня, 19:36
    Посмотрел автор телевизор и пересказал все победоносные сюжеты, разом, одной статьей. АНАЛИТИКА, однако! Патриотичненько получилось. Камлайте ,автор ,дальше.
    Karabin
  15. andrej-shironov Сегодня, 19:44
    Начал читать и почти сразу понял: Ба, да это же Юрий! laughing
    Писал много раз но ещё раз повторю: война идёт уже давно! К сожалению Россия пока более проигрывает чем выигрывает. Да есть достижения тактического плана, но они кардинально не влияют на исход. У нас нет главного: ни идеи ни идеологии, ни лидера, вокруг которого можно было бы сплотиться! И предстоящие выборы это покажут!
    andrej-shironov
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