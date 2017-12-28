Итоги 2017 года для российского оборонно-промышленного комплекса
Для российской оборонной промышленности уходящий 2017 год был довольно плодотворным годом, который не сопровождался скандалами и срывами сроков поставок продукции военного назначения. Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) загружен заказами на многие годы, как в рамках реализации гособоронзаказа, так и выполнения экспортных контрактов. В частности, 21 ноября 2017 года глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев озвучил объем согласованной госпрограммы вооружений (ГПВ) на 2018-2025 годы: на ее реализацию будет выделено 19 триллионов рублей.
Поставка вооружений и военной техники в рамках выполнение гособоронзаказа
По словам вице-премьера России Дмитрия Рогозина, гособоронзаказ в 2017 году будет выполнен на 97-98%. В эфире телеканала «Россия 24» в среду, 27 декабря, он отметил, что по цифрам результат будет не хуже показателей 2016 года. Ранее в феврале 2017 года заместитель министра обороны России Юрий Борисов в интервью «Российской газете» говорил о том, что на выполнение государственного оборонного заказа на 2017 год будет выделено более 1,4 триллиона рублей. По его словам, основную доля средств, более 65%, планировалось направить на серийные закупки современных видов вооружений и военной техники.
Уже сейчас можно говорить о том, что масштабная государственная программа вооружений до 2020 года в серьезной мере стимулировала развитие российского оборонно-промышленного комплекса. За последние 5 лет доля современной техники в Вооруженных силах РФ увеличилась в 4 раза, а темпы военного строительства выросли в 15 раз. Об этом 22 декабря 2017 года министр обороны России Сергей Шойгу докладывал президенту страны Владимиру Путину в рамках итоговой расширенной коллегии военного ведомства, которая прошла в академии РВСН. В настоящее время идет планомерный процесс перевооружения российской армии новым оружием, в 2020 году доля такого оружия в войсках должна составить 70%. Для примера в 2012 году доля современных вооружений и военной техники в войсках составляла всего 16%, а в конце 2017 года – порядка 60%.
В рамках итоговой расширенной коллегии военного ведомства были озвучены ближайшие планы по перевооружению войск. Так доля современного вооружения в ядерной триаде Российской Федерации уже достигла 79%, а к 2021 году российские ядерные силы наземного базирования должны быть оснащены новыми вооружениями на уровне до 90%. Речь идет, в том числе, и о ракетных комплексах, которые смогут уверенно преодолевать даже перспективные системы противоракетной обороны. Планируется, что в 2018 году доля современной техники в армии России достигнет в Стратегических ядерных силах – 82%, в Сухопутных войсках – 46%, в Воздушно-космических силах – 74%, в Военно-морском флоте – 55%.
Ранее 22 декабря ТАСС рассказал об основных поставках вооружений и техники в войска по итогам 2017 года. По итогам уходящего года предприятия российской оборонной промышленности передали в соединения и воинские части Западного военного округа (ЗВО) более 2000 новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники (ВВТ). Войска Восточного военного округа (ВВО) получили на вооружение более 1100 единиц ВВТ. В том числе, осуществляется перевооружение ракетных частей на новые ракетные комплексы «Искандер-М», а также «Бастион», в результате этих действий боевая мощь округа увеличилась более чем на 10%. В воинские части и соединения Южного военного округа (ЮВО) с начала года было поставлено более 1700 единиц ВВТ, это позволило довести долю современных образцов вооружений и техники в округе до 63%. Благодаря поступлению новой военной техники, боевая мощь Центрального военного округа (ЦВО) за последние три года выросла почти на четверть, в 2017 году войска округа получили порядка 1200 единиц ВВТ.
По словам министра обороны России, в 2017 году для ВМФ страны строится более 50 кораблей. Работы ведутся в рамках 35 госконтрактов, по ним строится 9 головных и 44 серийных боевых корабля и судна обеспечения. Всего в 2017 году в состав ВМФ вошли 10 боевых кораблей и боевых катеров, а также 13 судов обеспечения и 4 береговых ракетных комплекса «Бал» и «Бастион». Состав морской авиации пополнился 15 современными самолетами и вертолетами. По словам министра в Сухопутные войска поступило 2055 новых и модернизированных образцов вооружений, которыми были переоснащены 3 соединения и 11 воинских частей, также в войска поступило 199 беспилотников. В составе ВКС России были сформированы дивизия особого назначения и военно-транспортная дивизия. Был получен 191 новый самолет и вертолет, а также 143 единицы вооружения ПВО и ПРО. Всего же российский оборонно-промышленный комплекс в 2017 году произвел 139 боевых самолетов и 214 вертолетов, об этом в эфире телеканала «Россия 24» говорил вице-премьер Дмитрий Рогозин.
Для будущего ОПК важно наращивание выпуска гражданской продукции
Российские предприятия оборонной промышленности пока что могут рассчитывать на государственный оборонный заказ, но средства на обновление вооруженных сил не будут выделяться бесконечно. Чем больше будет оснащенность вооруженных сил новой военной техникой, тем меньше ее будет заказывать армия у отечественной оборонки. На финансировании госзакупок вооружений сказывается и экономико-политическая ситуация, в которой находится сегодня Россия. В рамках обсуждения государственной программы вооружений на 2018-2025 годы, которое продолжается с конца 2016 года, первоначальные запросы Минобороны несколько раз сокращались. Первоначальные запросы военного ведомства составляли порядка 30 триллионов рублей, но затем были сокращены правительством до 22 триллионов рублей, а по последним данным – до 19 триллионов рублей.
В ближайшем будущем российский президент видит затраты на оборону страны в пределах 2,7-2,8% ВВП (в 2016 году показатель был равен 4,7%). При этом планируется решить все поставленные ранее задачи по модернизации Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса, сообщает сайт RT на русском. Перед Минобороны России и оборонной промышленностью стоят две стратегических цели. Первая – доведение к 2020 году доли современной военной техники в ВС России до 70%. Вторая заключается в том, чтобы к 2030 году довести долю гражданской продукции в российском ОПК до 50% (в 2015 году этот показатель составлял всего 16%). Очевидно, что вторая стратегическая цель напрямую вытекает из первой. Чем выше показатель оснащенности российской армии новой военной техникой, тем меньше продукции военные будут заказывать у российских предприятий.
Согласно прогнозам Минпромторга России к 2020 году рост объемов выпуска гражданской продукции предприятиями ОПК запланирован в 1,3 раза. Вероятнее всего, столь существенный скачок в производстве планируется обеспечить за счет массового выпуска новых пассажирских самолетов разных классов. Российское правительство делает ставку на производство пассажирских самолетов МС-21, Ил-114-300, Ил-112В, Ту-334, Ту-214 и Ту-204. Ожидается, что к 2025 году количество производимых в стране пассажирских самолетов вырастет в 3,5 раза – с 30 до 110 машин в год. В будущем основой финансовой стабильности оборонного сектора российской экономики должны быть не только долгосрочные контракты, заключаемые в рамках программы государственной закупки вооружений. На совещаниях, которые посвящались вопросам ОПК, Владимир Путин неоднократно говорил о том, что промышленником стоит искать новые рынки сбыта, актуально это сегодня и для российского экспорта вооружений.
Стоит отметить, что частичная переориентация оборонного комплекса на выпуск гражданской продукции уже идет в регионах, в частности, в Удмуртии, которая является признанной кузницей российского оружия. Как рассказал журналистам в среду, 27 декабря, первый вице-премьер правительства Удмуртской Республики Александр Свинин, по итогам 2017 года оборонные предприятия республики на 10% увеличили выпуск гражданской продукции. По словам чиновника, вывод гражданской продукции ОПК на рынок является важной задачей для правительства республики в условиях снижающегося гособоронзаказа. Вице-премьер отметил, что в 2018 году встречи с представителями крупных российских компаний будут проходить каждые две недели, данная работа должна помочь в решении задач по поиску новых рынков сбыта для продукции оборонных предприятий. В декабре 2017 года уже состоялась одна встреча, в рамках которой глава Удмуртии и руководители пяти оборонных предприятий республики, а также Чепецкого механического завода встречались с руководством Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). На встрече обсуждался промышленный потенциал оборонных предприятий, который может быть задействован в сфере авиастроения.
Экспорт вооружений и военной техники
Финальных цифр по экспорту российских вооружений по итогам 2017 года пока что нет. Но уже в марте текущего года в рамках 14-й международной военно-морской и авиационно-космической выставки LIMA 2017 Виктор Кладов директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех», а также глава объединенной делегации корпорации и АО «Рособоронэкспорт» говорил журналистам о том, что экспорт российских вооружений по итогам 2017 года превысит показатели 2016 года. При этом в 2016 году Россия экспортировала ВВТ на сумму 15,3 миллиарда долларов.
Экспортные поставки сильная сторона российского ОПК и всей промышленности страны. Позиции России на мировом рынке вооружений традиционно сильны. По экспорту оружия наша страна занимает второе место в мире после США. Рынок вооружений и военной техники выглядит сегодня следующим образом – 33% приходятся на США, 23% – на Россию, на третьем месте с серьезным отставанием идет Китай – 6,2%. При этом, по оценкам экспертов, к 2020 году ёмкость мирового рынка вооружений может вырасти до 120 миллиардов долларов. Тенденцией международного рынка вооружений является увеличение доли закупок военной авиации, включая вертолеты, также растет спрос на системы ПВО и морскую технику. В то же время к 2025 году в структуре закупок вооружений странами мира, по оценкам военных экспертов, на долю авиатехники будет приходиться уже 55%, за ней будет с серьезным отставанием следовать морская техника – около 13%.
Как пишет издание Газета.ru, портфель заказов «Рособоронэкспорта» на сегодняшний день превышает 50 миллиардов долларов (со сроком исполнения заключенных контрактов от 3 до 7 лет). Пятерка главных заказчиков России выглядит следующим образом: Алжир (28%), Индия (17%), Китай (11%), Египет (9%), Ирак (6%). При этом примерно половина поставляемой продукции уже приходится на авиацию, еще четверть на различные средства ПВО. При этом эксперты отмечают рост конкуренции российскому оружию со стороны Китая, Индии, Южной Кореи, Бразилии и даже Белоруссии.
Если говорить о самых главных экспортных контрактах 2017 года, то к ним можно отнести подписание 10 августа 2017 года российско-индонезийского соглашения об условиях приобретения Индонезией 11 многофункциональных истребителей Су-35 российского производства. Согласно подписанному сторонами соглашению, стоимость приобретения 11 российских истребителей составит 1,14 миллиарда долларов, из этой суммы половину (570 миллионов долларов) Индонезия собирается покрыть поставками собственной продукции, в том числе пальмового масла, кофе, какао, чая, нефтепродуктов и т.д. Это вовсе не означает, что товары физически прибудут в Россию, как правило, в таких случаях речь идет о биржевых товарах, которые можно легко реализовать на рынках.
Второй очень важный для России контракт в оборонной сфере, касается Турции и приобретения ею зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф». Данная сделка стала главным информационным поводом на долгое время. В конце декабря 2017 года глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов раскрыл некоторые подробности данной сделки в интервью журналистам газеты «Коммерсантъ». По его словам, выгода России от поставки Турции зенитно-ракетного комплекса С-400 заключается в том, что это первая страна НАТО, которая купила нашу новейшую систему противовоздушной обороны. Чемезов отметил, что Турция купила 4 дивизиона С-400 на общую сумму 2,5 миллиарда долларов. По словам Чемезова, турецкий и российский Минфин уже завершили переговоры, осталось лишь утвердить финальные документы. «Могу лишь сказать, что 45% от общей суммы контракта Турция выплачивает России в качестве аванса, а оставшиеся 55% составляют российские кредитные средства. Первые поставки в рамках данного контракта мы планируем начать в марте 2020 года», – рассказал Сергей Чемезов об условиях сделки.
Также в декабре 2017 года Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал рейтинг Топ-100 крупнейших военно-промышленных компаний мира по объему продаж в 2016 году (как на внутренних, так и на внешних рынках). Совокупный объем продаж вооружений российских компаний, которые вошли в данный рейтинг, вырос на 3,8%, в 2016 году они реализовали вооружений на 26,6 миллиарда долларов. В двадцатку крупнейших компаний вошли: «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) – 13 место с оцениваемым объемом продаж в 5,16 миллиарда долларов и «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) – 19 место с оцениваемым объемом продаж в 4,03 миллиарда долларов. На 24-й строчке данного рейтинга расположился «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» с оцениваемым объемом продаж в 3,43 миллиарда долларов.
Плюсы и минусы для российского экспорта вооружений по итогам 2017 года
2017 год принес для российских экспортных перспектив ВВТ как положительные, так и отрицательные моменты. К положительным моментам можно отнести успехи российской армии, продемонстрированные в Сирии. Боевые действия в Сирии – это очень сильная реклама для российского и еще советского оружия. В войне в Сирии хорошо себя показали даже уже морально устаревшие образцы вооружений и военной техники советского производства, вновь подтвердив свои высокие боевые качества, а также отличный уровень надежности.
Всего за период с 2015 по 2017 год во время боевых действий в Сирии ВС Российской Федерации проверили и испытали в боевых условиях более 200 образцов вооружений и военной техники. Главным образом все испытанное оружие подтвердило заявленные производителями тактико-технические характеристики. Конечно, операция в Сирии стала настоящим бенефисом для современной российской авиационной техники и боевых вертолетов. К примеру, многие страны всерьез рассматривают возможность закупки современного российского фронтового бомбардировщика Су-34. Однако в Сирии хорошо показали себя разные образцы вооружений. К примеру, в Сирии применялся модернизированный высокоточный 152-мм снаряд «Краснополь», видеозапись использования данных снарядов можно сегодня найти в интернете, данный высокоточный боеприпас также может заинтересовать потенциальных заказчиков.
Российский оборонно-промышленный комплекс для своего развития должен сохранять конкурентоспособность и искать новые экспортные рынки сбыта для своей продукции. В условиях снижения гособоронзаказа это особенно важно и актуально. Конечно, Россия в обозримом будущем не потеряет второе место экспортера вооружений в мире, но борьба за объемы продаж в денежном выражении будет только возрастать. На рынок выходят новые игроки «второго эшелона», которые обладают при этом хорошо развитой высокотехнологичной промышленностью. К примеру, в опубликованном рейтинге SIPRI особо выделен рост показателей военно-промышленных компаний Южной Кореи, которые в 2016 году реализовали военной продукции на 8,4 миллиарда долларов (рост на 20,6%). Российские предприятия должны быть готовы к тому, что конкуренция на международном рынке вооружений будет только возрастать.
Со знаком минус для российского экспорта вооружений, а значит и для компаний отечественного оборонно-промышленного комплекса, можно рассматривать новость, которая появилась в конце октября 2017 года. Под давлением со стороны Конгресса администрация президента США Дональда Трампа назвала список из 39 российских компаний ОПК и разведывательных структур, сотрудничество с которыми может привести к санкциям компании и правительства по всему земному шару. При этом насколько серьезно американское руководство подойдет к исполнению нового санкционного пакета можно будет увидеть лишь в будущем. Специалисты отмечают, что у правительства Трампа появилась возможность как нанести по-настоящему ощутимый удар по экспорту российских вооружений, так и саботировать введение жестких ограничительных мер.
Практически половину из вновь опубликованного санкционного списка составили предприятия госкорпорации «Ростех», являющейся монопольным агентом по экспорту российских вооружений на международный рынок. Как отмечают эксперты Atlantic Council в области экономических санкций: «Занесение новых российских компаний оборонно-промышленного комплекса в санкционный список увеличит потенциальный риск для любого государства и любой компании, которая связана с ними деловыми отношениями, вынуждая их делать выбор: либо вести бизнес с США, либо с этими российскими структурами». В Вашингтоне могут использовать новые санкции, как возможный удар по основному конкуренту на международном рынке вооружений. С помощью новых санкций, власти США смогут оказывать давление на третьи страны их правительства и компании. Поэтому российскому оборонно-промышленному комплексу придется вести работу с учетом возможности данных рисков и усиления санкционного давления, которое никуда не исчезнет в обозримом будущем.
Как отметил в интервью журналистам «АиФ» известный в России специалист в области вооружений, директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов, по экономике и ВВП Россия не входит сегодня даже в 10 ведущих государств мира, но по торговле оружием страна занимает второе место. Дальше наращивать объемы продаж уже очень сложно: «свои» рынки сбыта насыщены («Корнетами» Россия уже вооружила полмира, «сушки» были поставлены даже в Уганду), сказываются и санкции. Поэтому надо сосредоточиться на том, чтобы удерживать свое второе место – а задача очень сложная, необходимы новые подходы. «Я вижу два варианта. Первый из них – борьба за нетрадиционные бюджеты: не министерств обороны государств-потенциальных заказчиков, как в основном это происходит сегодня, а полиции, МЧС, пограничной службы и прочих ведомств, где для продукции российского ОПК еще могут быть резервы. Второй – борьба за нетрадиционные рынки сбыта, то есть за государства, где Россия практически не работала по военной технике. Одним из таких государств является Колумбия, которая всегда считалась американской «огородом», – отметил Руслан Пухов. Стоит отметить, что в начале декабря 2017 года «Рособоронэкспорт» впервые принял участие в выставке «Expodefensa 2017» в столице Колумбии. Данная выставка как раз укладывается в стратегию поиска новых рынков сбыта для российской военной продукции.
Использованы фотографии с сайта rostec.ru
Поставка вооружений и военной техники в рамках выполнение гособоронзаказа
По словам вице-премьера России Дмитрия Рогозина, гособоронзаказ в 2017 году будет выполнен на 97-98%. В эфире телеканала «Россия 24» в среду, 27 декабря, он отметил, что по цифрам результат будет не хуже показателей 2016 года. Ранее в феврале 2017 года заместитель министра обороны России Юрий Борисов в интервью «Российской газете» говорил о том, что на выполнение государственного оборонного заказа на 2017 год будет выделено более 1,4 триллиона рублей. По его словам, основную доля средств, более 65%, планировалось направить на серийные закупки современных видов вооружений и военной техники.
Уже сейчас можно говорить о том, что масштабная государственная программа вооружений до 2020 года в серьезной мере стимулировала развитие российского оборонно-промышленного комплекса. За последние 5 лет доля современной техники в Вооруженных силах РФ увеличилась в 4 раза, а темпы военного строительства выросли в 15 раз. Об этом 22 декабря 2017 года министр обороны России Сергей Шойгу докладывал президенту страны Владимиру Путину в рамках итоговой расширенной коллегии военного ведомства, которая прошла в академии РВСН. В настоящее время идет планомерный процесс перевооружения российской армии новым оружием, в 2020 году доля такого оружия в войсках должна составить 70%. Для примера в 2012 году доля современных вооружений и военной техники в войсках составляла всего 16%, а в конце 2017 года – порядка 60%.
В рамках итоговой расширенной коллегии военного ведомства были озвучены ближайшие планы по перевооружению войск. Так доля современного вооружения в ядерной триаде Российской Федерации уже достигла 79%, а к 2021 году российские ядерные силы наземного базирования должны быть оснащены новыми вооружениями на уровне до 90%. Речь идет, в том числе, и о ракетных комплексах, которые смогут уверенно преодолевать даже перспективные системы противоракетной обороны. Планируется, что в 2018 году доля современной техники в армии России достигнет в Стратегических ядерных силах – 82%, в Сухопутных войсках – 46%, в Воздушно-космических силах – 74%, в Военно-морском флоте – 55%.
Ранее 22 декабря ТАСС рассказал об основных поставках вооружений и техники в войска по итогам 2017 года. По итогам уходящего года предприятия российской оборонной промышленности передали в соединения и воинские части Западного военного округа (ЗВО) более 2000 новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники (ВВТ). Войска Восточного военного округа (ВВО) получили на вооружение более 1100 единиц ВВТ. В том числе, осуществляется перевооружение ракетных частей на новые ракетные комплексы «Искандер-М», а также «Бастион», в результате этих действий боевая мощь округа увеличилась более чем на 10%. В воинские части и соединения Южного военного округа (ЮВО) с начала года было поставлено более 1700 единиц ВВТ, это позволило довести долю современных образцов вооружений и техники в округе до 63%. Благодаря поступлению новой военной техники, боевая мощь Центрального военного округа (ЦВО) за последние три года выросла почти на четверть, в 2017 году войска округа получили порядка 1200 единиц ВВТ.
По словам министра обороны России, в 2017 году для ВМФ страны строится более 50 кораблей. Работы ведутся в рамках 35 госконтрактов, по ним строится 9 головных и 44 серийных боевых корабля и судна обеспечения. Всего в 2017 году в состав ВМФ вошли 10 боевых кораблей и боевых катеров, а также 13 судов обеспечения и 4 береговых ракетных комплекса «Бал» и «Бастион». Состав морской авиации пополнился 15 современными самолетами и вертолетами. По словам министра в Сухопутные войска поступило 2055 новых и модернизированных образцов вооружений, которыми были переоснащены 3 соединения и 11 воинских частей, также в войска поступило 199 беспилотников. В составе ВКС России были сформированы дивизия особого назначения и военно-транспортная дивизия. Был получен 191 новый самолет и вертолет, а также 143 единицы вооружения ПВО и ПРО. Всего же российский оборонно-промышленный комплекс в 2017 году произвел 139 боевых самолетов и 214 вертолетов, об этом в эфире телеканала «Россия 24» говорил вице-премьер Дмитрий Рогозин.
Для будущего ОПК важно наращивание выпуска гражданской продукции
Российские предприятия оборонной промышленности пока что могут рассчитывать на государственный оборонный заказ, но средства на обновление вооруженных сил не будут выделяться бесконечно. Чем больше будет оснащенность вооруженных сил новой военной техникой, тем меньше ее будет заказывать армия у отечественной оборонки. На финансировании госзакупок вооружений сказывается и экономико-политическая ситуация, в которой находится сегодня Россия. В рамках обсуждения государственной программы вооружений на 2018-2025 годы, которое продолжается с конца 2016 года, первоначальные запросы Минобороны несколько раз сокращались. Первоначальные запросы военного ведомства составляли порядка 30 триллионов рублей, но затем были сокращены правительством до 22 триллионов рублей, а по последним данным – до 19 триллионов рублей.
В ближайшем будущем российский президент видит затраты на оборону страны в пределах 2,7-2,8% ВВП (в 2016 году показатель был равен 4,7%). При этом планируется решить все поставленные ранее задачи по модернизации Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса, сообщает сайт RT на русском. Перед Минобороны России и оборонной промышленностью стоят две стратегических цели. Первая – доведение к 2020 году доли современной военной техники в ВС России до 70%. Вторая заключается в том, чтобы к 2030 году довести долю гражданской продукции в российском ОПК до 50% (в 2015 году этот показатель составлял всего 16%). Очевидно, что вторая стратегическая цель напрямую вытекает из первой. Чем выше показатель оснащенности российской армии новой военной техникой, тем меньше продукции военные будут заказывать у российских предприятий.
Согласно прогнозам Минпромторга России к 2020 году рост объемов выпуска гражданской продукции предприятиями ОПК запланирован в 1,3 раза. Вероятнее всего, столь существенный скачок в производстве планируется обеспечить за счет массового выпуска новых пассажирских самолетов разных классов. Российское правительство делает ставку на производство пассажирских самолетов МС-21, Ил-114-300, Ил-112В, Ту-334, Ту-214 и Ту-204. Ожидается, что к 2025 году количество производимых в стране пассажирских самолетов вырастет в 3,5 раза – с 30 до 110 машин в год. В будущем основой финансовой стабильности оборонного сектора российской экономики должны быть не только долгосрочные контракты, заключаемые в рамках программы государственной закупки вооружений. На совещаниях, которые посвящались вопросам ОПК, Владимир Путин неоднократно говорил о том, что промышленником стоит искать новые рынки сбыта, актуально это сегодня и для российского экспорта вооружений.
Стоит отметить, что частичная переориентация оборонного комплекса на выпуск гражданской продукции уже идет в регионах, в частности, в Удмуртии, которая является признанной кузницей российского оружия. Как рассказал журналистам в среду, 27 декабря, первый вице-премьер правительства Удмуртской Республики Александр Свинин, по итогам 2017 года оборонные предприятия республики на 10% увеличили выпуск гражданской продукции. По словам чиновника, вывод гражданской продукции ОПК на рынок является важной задачей для правительства республики в условиях снижающегося гособоронзаказа. Вице-премьер отметил, что в 2018 году встречи с представителями крупных российских компаний будут проходить каждые две недели, данная работа должна помочь в решении задач по поиску новых рынков сбыта для продукции оборонных предприятий. В декабре 2017 года уже состоялась одна встреча, в рамках которой глава Удмуртии и руководители пяти оборонных предприятий республики, а также Чепецкого механического завода встречались с руководством Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). На встрече обсуждался промышленный потенциал оборонных предприятий, который может быть задействован в сфере авиастроения.
Экспорт вооружений и военной техники
Финальных цифр по экспорту российских вооружений по итогам 2017 года пока что нет. Но уже в марте текущего года в рамках 14-й международной военно-морской и авиационно-космической выставки LIMA 2017 Виктор Кладов директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех», а также глава объединенной делегации корпорации и АО «Рособоронэкспорт» говорил журналистам о том, что экспорт российских вооружений по итогам 2017 года превысит показатели 2016 года. При этом в 2016 году Россия экспортировала ВВТ на сумму 15,3 миллиарда долларов.
Экспортные поставки сильная сторона российского ОПК и всей промышленности страны. Позиции России на мировом рынке вооружений традиционно сильны. По экспорту оружия наша страна занимает второе место в мире после США. Рынок вооружений и военной техники выглядит сегодня следующим образом – 33% приходятся на США, 23% – на Россию, на третьем месте с серьезным отставанием идет Китай – 6,2%. При этом, по оценкам экспертов, к 2020 году ёмкость мирового рынка вооружений может вырасти до 120 миллиардов долларов. Тенденцией международного рынка вооружений является увеличение доли закупок военной авиации, включая вертолеты, также растет спрос на системы ПВО и морскую технику. В то же время к 2025 году в структуре закупок вооружений странами мира, по оценкам военных экспертов, на долю авиатехники будет приходиться уже 55%, за ней будет с серьезным отставанием следовать морская техника – около 13%.
Как пишет издание Газета.ru, портфель заказов «Рособоронэкспорта» на сегодняшний день превышает 50 миллиардов долларов (со сроком исполнения заключенных контрактов от 3 до 7 лет). Пятерка главных заказчиков России выглядит следующим образом: Алжир (28%), Индия (17%), Китай (11%), Египет (9%), Ирак (6%). При этом примерно половина поставляемой продукции уже приходится на авиацию, еще четверть на различные средства ПВО. При этом эксперты отмечают рост конкуренции российскому оружию со стороны Китая, Индии, Южной Кореи, Бразилии и даже Белоруссии.
Если говорить о самых главных экспортных контрактах 2017 года, то к ним можно отнести подписание 10 августа 2017 года российско-индонезийского соглашения об условиях приобретения Индонезией 11 многофункциональных истребителей Су-35 российского производства. Согласно подписанному сторонами соглашению, стоимость приобретения 11 российских истребителей составит 1,14 миллиарда долларов, из этой суммы половину (570 миллионов долларов) Индонезия собирается покрыть поставками собственной продукции, в том числе пальмового масла, кофе, какао, чая, нефтепродуктов и т.д. Это вовсе не означает, что товары физически прибудут в Россию, как правило, в таких случаях речь идет о биржевых товарах, которые можно легко реализовать на рынках.
Второй очень важный для России контракт в оборонной сфере, касается Турции и приобретения ею зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф». Данная сделка стала главным информационным поводом на долгое время. В конце декабря 2017 года глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов раскрыл некоторые подробности данной сделки в интервью журналистам газеты «Коммерсантъ». По его словам, выгода России от поставки Турции зенитно-ракетного комплекса С-400 заключается в том, что это первая страна НАТО, которая купила нашу новейшую систему противовоздушной обороны. Чемезов отметил, что Турция купила 4 дивизиона С-400 на общую сумму 2,5 миллиарда долларов. По словам Чемезова, турецкий и российский Минфин уже завершили переговоры, осталось лишь утвердить финальные документы. «Могу лишь сказать, что 45% от общей суммы контракта Турция выплачивает России в качестве аванса, а оставшиеся 55% составляют российские кредитные средства. Первые поставки в рамках данного контракта мы планируем начать в марте 2020 года», – рассказал Сергей Чемезов об условиях сделки.
Также в декабре 2017 года Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал рейтинг Топ-100 крупнейших военно-промышленных компаний мира по объему продаж в 2016 году (как на внутренних, так и на внешних рынках). Совокупный объем продаж вооружений российских компаний, которые вошли в данный рейтинг, вырос на 3,8%, в 2016 году они реализовали вооружений на 26,6 миллиарда долларов. В двадцатку крупнейших компаний вошли: «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) – 13 место с оцениваемым объемом продаж в 5,16 миллиарда долларов и «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) – 19 место с оцениваемым объемом продаж в 4,03 миллиарда долларов. На 24-й строчке данного рейтинга расположился «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» с оцениваемым объемом продаж в 3,43 миллиарда долларов.
Плюсы и минусы для российского экспорта вооружений по итогам 2017 года
2017 год принес для российских экспортных перспектив ВВТ как положительные, так и отрицательные моменты. К положительным моментам можно отнести успехи российской армии, продемонстрированные в Сирии. Боевые действия в Сирии – это очень сильная реклама для российского и еще советского оружия. В войне в Сирии хорошо себя показали даже уже морально устаревшие образцы вооружений и военной техники советского производства, вновь подтвердив свои высокие боевые качества, а также отличный уровень надежности.
Всего за период с 2015 по 2017 год во время боевых действий в Сирии ВС Российской Федерации проверили и испытали в боевых условиях более 200 образцов вооружений и военной техники. Главным образом все испытанное оружие подтвердило заявленные производителями тактико-технические характеристики. Конечно, операция в Сирии стала настоящим бенефисом для современной российской авиационной техники и боевых вертолетов. К примеру, многие страны всерьез рассматривают возможность закупки современного российского фронтового бомбардировщика Су-34. Однако в Сирии хорошо показали себя разные образцы вооружений. К примеру, в Сирии применялся модернизированный высокоточный 152-мм снаряд «Краснополь», видеозапись использования данных снарядов можно сегодня найти в интернете, данный высокоточный боеприпас также может заинтересовать потенциальных заказчиков.
Российский оборонно-промышленный комплекс для своего развития должен сохранять конкурентоспособность и искать новые экспортные рынки сбыта для своей продукции. В условиях снижения гособоронзаказа это особенно важно и актуально. Конечно, Россия в обозримом будущем не потеряет второе место экспортера вооружений в мире, но борьба за объемы продаж в денежном выражении будет только возрастать. На рынок выходят новые игроки «второго эшелона», которые обладают при этом хорошо развитой высокотехнологичной промышленностью. К примеру, в опубликованном рейтинге SIPRI особо выделен рост показателей военно-промышленных компаний Южной Кореи, которые в 2016 году реализовали военной продукции на 8,4 миллиарда долларов (рост на 20,6%). Российские предприятия должны быть готовы к тому, что конкуренция на международном рынке вооружений будет только возрастать.
Со знаком минус для российского экспорта вооружений, а значит и для компаний отечественного оборонно-промышленного комплекса, можно рассматривать новость, которая появилась в конце октября 2017 года. Под давлением со стороны Конгресса администрация президента США Дональда Трампа назвала список из 39 российских компаний ОПК и разведывательных структур, сотрудничество с которыми может привести к санкциям компании и правительства по всему земному шару. При этом насколько серьезно американское руководство подойдет к исполнению нового санкционного пакета можно будет увидеть лишь в будущем. Специалисты отмечают, что у правительства Трампа появилась возможность как нанести по-настоящему ощутимый удар по экспорту российских вооружений, так и саботировать введение жестких ограничительных мер.
Практически половину из вновь опубликованного санкционного списка составили предприятия госкорпорации «Ростех», являющейся монопольным агентом по экспорту российских вооружений на международный рынок. Как отмечают эксперты Atlantic Council в области экономических санкций: «Занесение новых российских компаний оборонно-промышленного комплекса в санкционный список увеличит потенциальный риск для любого государства и любой компании, которая связана с ними деловыми отношениями, вынуждая их делать выбор: либо вести бизнес с США, либо с этими российскими структурами». В Вашингтоне могут использовать новые санкции, как возможный удар по основному конкуренту на международном рынке вооружений. С помощью новых санкций, власти США смогут оказывать давление на третьи страны их правительства и компании. Поэтому российскому оборонно-промышленному комплексу придется вести работу с учетом возможности данных рисков и усиления санкционного давления, которое никуда не исчезнет в обозримом будущем.
Как отметил в интервью журналистам «АиФ» известный в России специалист в области вооружений, директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов, по экономике и ВВП Россия не входит сегодня даже в 10 ведущих государств мира, но по торговле оружием страна занимает второе место. Дальше наращивать объемы продаж уже очень сложно: «свои» рынки сбыта насыщены («Корнетами» Россия уже вооружила полмира, «сушки» были поставлены даже в Уганду), сказываются и санкции. Поэтому надо сосредоточиться на том, чтобы удерживать свое второе место – а задача очень сложная, необходимы новые подходы. «Я вижу два варианта. Первый из них – борьба за нетрадиционные бюджеты: не министерств обороны государств-потенциальных заказчиков, как в основном это происходит сегодня, а полиции, МЧС, пограничной службы и прочих ведомств, где для продукции российского ОПК еще могут быть резервы. Второй – борьба за нетрадиционные рынки сбыта, то есть за государства, где Россия практически не работала по военной технике. Одним из таких государств является Колумбия, которая всегда считалась американской «огородом», – отметил Руслан Пухов. Стоит отметить, что в начале декабря 2017 года «Рособоронэкспорт» впервые принял участие в выставке «Expodefensa 2017» в столице Колумбии. Данная выставка как раз укладывается в стратегию поиска новых рынков сбыта для российской военной продукции.
Использованы фотографии с сайта rostec.ru
Автор: Юферев Сергей
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