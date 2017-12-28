Обмен и обман

Долгожданный обмен пленными между режимом Украины и Народными Республиками все-таки состоялся. Состоялся вопреки гнусным попыткам укрохунты сорвать его или хотя бы затянуть по-максимуму. К сожалению, без мошенничества и обмана с украинской стороны не обошлось:Изначально были договоренности, что процедура обмена пройдет на нейтральной территории, в буферной зоне. В последний момент украинские незаконные «власти» изменили условия и начали настаивать на том, чтобы обмен проходил за блокпостом «Майорск» (под Горловкой) - то есть, на территории, подконтрольной Украине. Это было очень рискованно для тех представителей Республик, кто туда поедет, - для киевской хунты все эти люди являются «террористами», «сепаратистами» и т. д. В результате республиканцы вынуждены были пойти на уступку, иначе обмен мог сорваться вообще. Пришлось положиться на гарантии представителей ОБСЕ и Международного Комитета Красного Креста.В результате всех переговоров и согласований обмен начался на несколько часов позже запланированного и был поделен на два этапа: сначала между ЛНР и Украиной (который как раз и происходил за блокпостом «Майорск»), а затем — между ДНР и Украиной (этот этап прошел на территории ДНР).Но самое неприятное и самое драматичное — не в сложностях организации обмена, возникших по украинской вине, а в другом. В том, что из списков оказались вычеркнутыми политзаключенные, которые уже надеялись выйти на свободу.Якобы 43 человека уже «освобождены из-под стражи» и потому не приехали на обмен, - по крайней мере, так утверждает уполномоченная Верховной рады Украины (ВРУ) по правам человека Валерия Лутковская. Сомнительное утверждение, однако.По словам члена Контактной группы, вице-спикера ВРУ Ирины Геращенко, они добровольно отказались от обмена. Но эти слова — обман.Глава Института правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной Елена Бережная заявила, что ее организации удалось связаться с некоторыми из этих заключенных. И они категорически опровергли свой отказ от обмена. Вот фамилии некоторых из этих людей — Евгений Мефёдов, Максим Слепко, Сергей Егоров, Ольга Ковалис, Игорь Тимановский.Елена Бережная рассказала также о личном общении с одним из них — гражданином РФ Евгением Мефёдовым, фигурантом «Одесского дела». Он подтвердил, что от обмена не отказывается. Адвокат Мефёдова Валентин Рыбин подтвердил эту информацию, также заявив, что его подзащитный готовился к обмену, но затем Ирина Геращенко приехала забирать пленников, а ему и другим гражданам России сказала, что их менять не будут.Этот человек находится за решеткой незаконно — суд несколько раз выносил решение освободить его. Однако, с одной стороны, радикалы-националисты оказывали на судей давление, с другой — указания держать Евгения за решеткой любой ценой поступали и «сверху». На этот раз Евгений уже точно рассчитывал выйти на свободу. И в последний момент его надежды рухнули. Получается какая-то иИзвестный украинский адвокат Татьяна Монтян в своем блоге на Фейсбуке рассказала про судьбу своего подзащитного — гражданина Эстонии Владимира Полякова. Он также уже давно по суду является свободным человеком, в последние дни ожидал освобождения. В последний момент его вместе с гражданами России увезли из фильтрационного лагеря, где содержались лица, которых готовили к обмену.Теперь эти люди остаются в украинских застенках и еще непонятно, дождутся ли освобождения. Правда, Украина утверждает, что будет второй этап обмена. Что еще не все украинские пленные освобождены, и Киев будет настаивать на их освобождении. Ну, так ведь ДНР и ЛНР давно предлагали формулировку «всех на всех», а украинская сторона все время жульничала, затягивала процесс и устраивала прочие пакости.За решеткой остается и еще одна известная политзаключенная— Дарья Мастикашева. Ее еще раньше вычеркнули из списков на обмен. Женщина после того, как была схвачена во время поездки к родным, обвинена в так называемой госизмене и несколько месяцев провела в застенках порошенковской хунты, - находится в крайне подавленном состоянии. Еще бы — ее не только избивали, но еще и помещали в психбольницу. Она передала своему мужу через адвоката записку, в которой написала: «».Совсем в других условиях содержались украинские пленные. Укросайты рассказывают об одном из таких «героев», который прибыл на обмен с огромной сумкой книг. Оказывается, в плену он много читал, да еще и с собой книг дали. Что ж, это многое говорит о разнице между нахождением в украинских застенках и в содержании в плену в ДНР или ЛНР…Есть и еще один момент. Перед обменом глава ДНР Александр Захарченко помиловал всех пленных, кого предстояло освобождать. Украинская сторона этого не сделала — многие из тех, кто вернулся в Республики, оказались без документов, их юридический статус на Украине не определен, а значит, они вновь будут объявлены в розыск, как будто преступники.Что ж, у Киева хорошие учителя. Как показывают события последних десятилетий, Запад своих противников миловать не умеет, зато слишком хорошо умеет лгать и переворачивать любую договоренность в свою пользу. Мелкий шулер успешно учится у крупных шулеров.