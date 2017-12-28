08:17 28 декабря

Сеул: Китай нарушает санкционный режим в отношении Северной Кореи

В прессе Южной Кореи появился материал, в котором заявлено, что Китай игнорирует санкционный режим, введённый в отношении КНДР. РИА Новости со ссылкой на южнокорейское издание "Чосон Ильбо" сообщает о «зафиксированном нарушении режима санкций», который СМИ Республики Корея демонстрируют с помощью спутниковых снимков. При этом снимки сделаны американскими спутниками.

Отмечено, что китайские танкеры заливают нефть в северокорейские танкеры, находясь при этом в нейтральных водах.

В Южной Корее заявили, что такие действия КНР являются нарушением резолюции Совбеза ООН за номером 2375, принятой в сентябре текущего года. Эта резолюция запрещает продажу в КНДР не только сырой нефти, но также многих других товаров, включая товары, которые «могут использоваться в ракетно-ядерной промышленности».




Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Пекин активно поддерживает санкционный режим в отношении Северной Кореи в отличие от Москвы. Трамп тогда призвал Москву последовать примеру Китая и свернуть торговые отношения с Пхеньяном. После информации, опубликованной в южнокорейских СМИ, такой призыв теперь выглядит двусмысленно. Или США рискнут принять санкционные меры против Китая за его торговлю с северокорейскими товарищами?

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. 210окв Сегодня, 06:15
    А чего это РК заявила,а не гегимон?Как такое позволено..Бежать впереди паровоза?
    210окв
    1. 24rus Сегодня, 06:22
      Угрозу реального ядерного конфликта можно устранить не вводя санкции, а приняв КНДР в ОДКБ
      24rus
      1. 210окв Сегодня, 06:25
        ОДКБ?!Не смешите тапки!Эта организация настолько аморфна,что и...Слов нет.Просто теплое место для больших военных и чиновников.
        Цитата: 24rus
        Угрозу реального ядерного конфликта можно устранить не вводя санкции, а приняв КНДР в ОДКБ
        210окв
        1. 24rus Сегодня, 06:35
          Членство КНДР в ОДКБ отпугнуло бы США.
          24rus
          1. Shurik70 Сегодня, 07:30
            президент США Дональд Трамп заявил, что Пекин активно поддерживает санкционный режим

            То они столицу Израиля переносят, то от имени Китая делают заявления.
            Я понимаю, у них не всё в порядке с логикой, но Китай - не Израиль. Он ведь и обидеться может.
            Shurik70
    2. Одиссей Сегодня, 06:29
      Цитата: 210окв
      А чего это РК заявила,а не гегимон?Как такое позволено..Бежать впереди паровоза?

      Это целая технология. За исключением ключевых проблем,"право голоса" дается не гегемону,а именно его марионеткам.Это проявление их свободы smile
      Например,в нашем регионе на девять десятых новости о "агрессивной России" озвучивает не Вашингтон, а Киев,Тбилиси ,Вильнюс,и.т.д.
      Одиссей
    3. ДЕДПИХТО Сегодня, 06:32
      В прессе Южной Кореи появился материал, в котором заявлено, что Китай игнорирует санкционный режим, введённый в отношении КНДР. РИА Новости со ссылкой на южнокорейское издание "Чосон Ильбо" сообщает о «зафиксированном нарушении режима санкций», который СМИ Республики Корея демонстрируют с помощью спутниковых снимков. При этом снимки сделаны американскими спутниками.
      ,,Из под стола дядюшки Сэма доносились подозрительно-неприличные звуки,,
      ДЕДПИХТО
  2. No pasaran Сегодня, 06:17
    Отмечено, что китайские танкеры заливают нефть в северокорейские танкеры, находясь при этом в нейтральных водах.
    На то они и нейтральные.Воды. laughing
    No pasaran
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:22
    Если это правда, то китайцы молодцы! А южнокорейцы повели себя как шавки, с их мегопрогибом под американиев! Нет, чтобы выгнать сша со своей земли, и замирится с северокорейцами, южные корейцы кинулись сша задницу лизать! !! fool
    Геркулесыч
  4. Вежливый Лось Сегодня, 06:38
    китайские танкеры заливают нефть в северокорейские танкеры, находясь при этом в нейтральных водах.

    С тем же успехом можно заявить, что агрессивные китайцы высасывают последние капли нефти из северокорейских танкеров.
    Вежливый Лось
    1. Svarog51 Сегодня, 06:56
      Александр hi
      С тем же успехом можно заявить, что агрессивные китайцы высасывают последние капли нефти из северокорейских танкеров.
      good
      Действительно, в результате санкций у северокорейского танкера кончилось топливо, китайский поделился. А может и наоборот - в море всякое случается.
      Svarog51
      1. Вежливый Лось Сегодня, 07:32
        Сергей! Приветствую!
        Цитата: Svarog51
        А может и наоборот - в море всякое случается

        Да. Тут, чтобы доказать вину китайцев, надо будет крепко постараться. То ли китайцы корейцам нефть лили, то ли корейцы китайцам. То ли китайцы китайцам. Я их даже вблизи не отличу, не то, что со спутника. Может это вообще родственники встретились в море и остановились поговорить. Всю эту танкерную историю можно повернуть в любую сторону. Все зависит от того, в какой последовательности подавать кадры. Вот, например, если фильмы со Стивеном Сигалом запускать задом наперед, то получится сериал про выдающегося врача-костоправа.
        Китайцы-молодцы. Как в басне: "А Васька слушает, да ест..." А мы чего-то тупим. Надо пользоваться моментом. Ыну сейчас непросто. Торговаться особо не станет.
        Вежливый Лось
        1. Svarog51 Сегодня, 08:11
          Александр hi
          А мы чего-то тупим. Надо пользоваться моментом. Ыну сейчас непросто. Торговаться особо не станет.

          Тут я с Вами согласен. Если КНДР платёжеспособна, то надо торговать. Брать пример с Китая.
          Svarog51
  5. изя топ Сегодня, 06:40
    ну заявили,и что?
    изя топ
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:03
      Из! hi Не заявили, а настучали! sad Лакеи, одно слово! sad
      Геркулесыч
      1. изя топ Сегодня, 07:06
        hi
        Цитата: Геркулесыч
        Не заявили, а настучали!

        а янкесы на ына оон-у стучат request
        изя топ
  6. Rostislav Сегодня, 07:02
    США рискнут принять санкционные меры против Китая за его торговлю с северокорейскими товарищами?

    Не рискнут. Поэтому и озаучено Сеулом, хотя снимки юсовские.
    Rostislav
  7. rotmistr60 Сегодня, 07:25
    И Сеул соизволил подать голос и высказать свое недовольство. Может быть в целях своей безопасности лучше не давили с американской помощью на КНДР и жили бы тихонечко в установленных границах. Вылизывают пятую точку Сша тем самым приближая свой возможный конец(тяжкие последствия как минимум).
    rotmistr60
  8. zoolu350 Сегодня, 07:39
    КНР будет делать в отношении КНДР что пожелает, а вот марионеткам ЮК лучше засунуть языки в ....... и помалкивать, ибо КНР может и санкциями накрыть по тяжелому, это не олигархат РФ, утираться не будут.
    zoolu350
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