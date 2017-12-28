Сеул: Китай нарушает санкционный режим в отношении Северной Кореи
В прессе Южной Кореи появился материал, в котором заявлено, что Китай игнорирует санкционный режим, введённый в отношении КНДР. РИА Новости со ссылкой на южнокорейское издание "Чосон Ильбо" сообщает о «зафиксированном нарушении режима санкций», который СМИ Республики Корея демонстрируют с помощью спутниковых снимков. При этом снимки сделаны американскими спутниками.
Отмечено, что китайские танкеры заливают нефть в северокорейские танкеры, находясь при этом в нейтральных водах.
В Южной Корее заявили, что такие действия КНР являются нарушением резолюции Совбеза ООН за номером 2375, принятой в сентябре текущего года. Эта резолюция запрещает продажу в КНДР не только сырой нефти, но также многих других товаров, включая товары, которые «могут использоваться в ракетно-ядерной промышленности».
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Пекин активно поддерживает санкционный режим в отношении Северной Кореи в отличие от Москвы. Трамп тогда призвал Москву последовать примеру Китая и свернуть торговые отношения с Пхеньяном. После информации, опубликованной в южнокорейских СМИ, такой призыв теперь выглядит двусмысленно. Или США рискнут принять санкционные меры против Китая за его торговлю с северокорейскими товарищами?
Отмечено, что китайские танкеры заливают нефть в северокорейские танкеры, находясь при этом в нейтральных водах.
В Южной Корее заявили, что такие действия КНР являются нарушением резолюции Совбеза ООН за номером 2375, принятой в сентябре текущего года. Эта резолюция запрещает продажу в КНДР не только сырой нефти, но также многих других товаров, включая товары, которые «могут использоваться в ракетно-ядерной промышленности».
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Пекин активно поддерживает санкционный режим в отношении Северной Кореи в отличие от Москвы. Трамп тогда призвал Москву последовать примеру Китая и свернуть торговые отношения с Пхеньяном. После информации, опубликованной в южнокорейских СМИ, такой призыв теперь выглядит двусмысленно. Или США рискнут принять санкционные меры против Китая за его торговлю с северокорейскими товарищами?
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти