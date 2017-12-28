Американцы продолжают войну в Сирии

Предновогодние дни всегда достаточно сложные для политиков и военных. Подводят итоги года. Рапортуют о победах и поражениях. Именно в эти дни всплывают многие нелицеприятные факты. Но в силу того, что большинство обывателей занято собственными бытовыми проблемами, факты часто остаются незамеченными. Так, один проходной факт из ежедневного множества.Так, возможно, произойдет и сейчас. Всё зависит от российских дипломатов и политической воли президента России. Речь идет о заявлении начальника Генерального штаба Вооруженных сил России о подготовке американцами террористов на контролируемых США базах.Такие заявления без "железобетонных" доказательств военные такого уровня не делают. Генерал Валерий Герасимов сослался на данные разведки и сведения, полученные от беженцев, которые вырвались с этих самых баз. Упоминаются, в частности, базы в Эт-Танфе (провинция Хомс) и Шаллади (провинция Эль-Хасака).США даже не стараются это скрывать. Зачем? Выдуманная и уже часто используемая политиками формула хороших и плохих террористов действует. Люди с оружием, которые выступает против законного правительства страны, убивают мирных жителей, оказываются, бывают умеренными и не умеренными.Отчего это зависит? От количества преступлений, которые они совершили? Или от количества убитых солдат законного правительства? Может, от количества мирных жителей, которых резали, как баранов, сотнями? Нет, это зависит от отношения террористов к Америке и американцам. Управляются инструкторами армии США — умеренные. Захотели мирно жить под управлением выбранного им же правительства — подлежат уничтожению.США давно отработали методику подготовки боевиков. Уже набила оскомину «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Даже сами американцы признают собственное участие в создании этой ультрарадикальной организации. Точно так же сегодня говорят о некоторых бандах в Сирии и Ираке. Возникает вопрос: а зачем? Чего хотят американцы?Есть один интересный факт. База Эт-Танф находится в очень важном в стратегическом отношении месте. Это фактически граница Сирии, Иордании и Ирака. Соответственно, разгромленные в Сирии и Ираке боевики оттуда могут быть направлены напрямую в эти же государства. По решению командования американских ВС.Кто-то, возможно, приведет идентичный пример действий сирийской армии по отношению к боевикам. Боевики, которые решили сложить оружие и прекратить войну, после проверки уходят домой. Начинают мирную жизнь. включаются в политическую жизнь. Проще говоря, получают все права обычного гражданина.Американцы якобы поступают точно так же. Официальная версия, озвученная неоднократно американской стороной, именно так и выглядит. Сдались в плен и желают вернуться к мирной жизни. А в лагере находятся только потому, что проходят необходимые проверки.Только при чём тут американские военные инструкторы, которые ежедневно тренируют "проверяемых"? Почему бывшие боевики опять при оружии и объединены в отряды? Почему появляются неизвестные ранее названия оппозиционных организаций? Генерал Герасимов заявил об этом прямо: "По данным космической и других видов разведки, на ней находятся отряды боевиков. Они фактически там готовятся".Ответ на поверхности. С террористами поступают точно так же, как поступают наркоторговцы с распространяемой "химией". Меняют название и добавляют какую-то ерунду. И всё. Под уголовную статью это вещество уже не попадает. Нет его в списке наркотиков. Самые радикальные террористические "исчезают". Чтобы возродиться под другим названием. Следовательно, можно отрапортовать об уничтожении радикальной организации и поддержке умеренной оппозиции.В начале статьи я упомянул сообщения свидетелей из числа вырвавшихся из лагерей сирийцев. Кроме сирийских спецслужб, ими, естественно, занимаются и наши специалисты из Центра примирения. Именно оттуда поступила информация о том, для чего готовят очередных "умеренных": "Американские инструкторы, по словам вернувшихся в свои дома беженцев, объявили, что после завершения курса подготовки создаваемые формирования будут переброшены на юг Сирии для борьбы с сирийскими правительственными войсками".Как бы часто американские представители ни говорили о своей борьбе с терроризмом в регионе, как бы часто американские военные ни рапортовали о собственных победах над боевиками в Сирии или Ираке, факты говорят о противоположном.США не собираются заканчивать войну в регионе. Американским политикам совершенно не нужен мирный Ближний Восток. Более того, только разрастание конфликта обеспечит хоть как-то сохранения американского влияния. Кстати, сюда прекрасно вписывается и заявление Трампа о переносе посольства в Иерусалим. Война всех против всех очень нужна США.Можно, конечно, говорить о некоторых преждевременных выводах автора. Но тогда возникает множество вопросов. К примеру, как мы должны отнестись к попытке обстрела нашей авиабазы в Хмеймиме? Прекрасно, что там стоят системы, способные уничтожить ракеты противника. А если бы не стояли?Всё чаще и чаще возникают мысли о том, что нам ещё придется услышать о работе наших ВКС в сирийском небе...