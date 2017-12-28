Генерал Леонов: Лётчики ВВС США нервно реагировали на сопровождение их самолётов ЗРК С-300В4

Для расширения зоны контроля воздушного пространства в восточной части Сирии, недопущения нападения авиации противника на аэродром Хмеймим и пункт базирования материально-технического обеспечения Тартус в октябре 2016 года на боевое дежурство в назначенном районе заступил дивизион ПВО системы С-300В4. Во время выполнения боевых задач неоднократно обнаруживались и брались на автоматическое сопровождение стратегические самолёты-разведчики и бомбардировщики ВВС США. Цели обнаруживались и сопровождались устойчиво.

Командующий войсковой ПВО Вооружённых сил России генерал-лейтенант Александр Леонов рассказал в интервью газете «Известия» о действия российских расчётов зенитных ракетных комплексов в Сирии. По словам генерала Леонова, ЗРК С-300В4 были вынуждены неоднократно брать на сопровождение американские самолёты-разведчики, а также бомбардировщики так называемой американской коалиции.Александр Леонов отмечает, что американские лётчики «довольно нервно» реагировали на то, когда их самолёты оказывались в качестве целей сопровождения ЗРК С-300 на расстоянии 200-300 км.Из заявления российского генерала:По словам генерала Леонова, летом текущего года техника дивизиона С-300В4 вместе с личным составом возвратилась в пункты постоянной дислокации.Напомним, что накануне боевики попытались «прощупать» ситуацию в провинции Латакия, осуществив ракетный обстрел российской авиабазы Хмеймим и наступление на позиции сирийских правительственных сил на севере указанной провинции. Выпущенные боевиками ракеты были успешно перехвачены ЗРПК «Панцирь». На данный момент наступление так называемой "сирийской свободной армии" остановлено.