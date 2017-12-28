08:22 28 декабря

Генерал Леонов: Лётчики ВВС США нервно реагировали на сопровождение их самолётов ЗРК С-300В4

Командующий войсковой ПВО Вооружённых сил России генерал-лейтенант Александр Леонов рассказал в интервью газете «Известия» о действия российских расчётов зенитных ракетных комплексов в Сирии. По словам генерала Леонова, ЗРК С-300В4 были вынуждены неоднократно брать на сопровождение американские самолёты-разведчики, а также бомбардировщики так называемой американской коалиции.

Александр Леонов отмечает, что американские лётчики «довольно нервно» реагировали на то, когда их самолёты оказывались в качестве целей сопровождения ЗРК С-300 на расстоянии 200-300 км.

Из заявления российского генерала:
Для расширения зоны контроля воздушного пространства в восточной части Сирии, недопущения нападения авиации противника на аэродром Хмеймим и пункт базирования материально-технического обеспечения Тартус в октябре 2016 года на боевое дежурство в назначенном районе заступил дивизион ПВО системы С-300В4. Во время выполнения боевых задач неоднократно обнаруживались и брались на автоматическое сопровождение стратегические самолёты-разведчики и бомбардировщики ВВС США. Цели обнаруживались и сопровождались устойчиво.



По словам генерала Леонова, летом текущего года техника дивизиона С-300В4 вместе с личным составом возвратилась в пункты постоянной дислокации.

Генерал Леонов: Лётчики ВВС США нервно реагировали на сопровождение их самолётов ЗРК С-300В4


Напомним, что накануне боевики попытались «прощупать» ситуацию в провинции Латакия, осуществив ракетный обстрел российской авиабазы Хмеймим и наступление на позиции сирийских правительственных сил на севере указанной провинции. Выпущенные боевиками ракеты были успешно перехвачены ЗРПК «Панцирь». На данный момент наступление так называемой "сирийской свободной армии" остановлено.

Использованы фотографии: https://function.mil.ru
27

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 41

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 06:44
    Так расскажите как "нервно реагировали"?Приведите переговоры,покажите их действия.Заявления надо подкреплять чем то.
    210окв
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:45
      Лётчики ВВС США нервно реагировали на сопровождение их самолётов ЗРК С-300В4
      хорошо, что я не юсовский летчик !
      Uncle Lee
      1. 210окв Сегодня, 06:49
        Да,Владимир,просто замечательно! hi А то не дай Бог бомбили бы свадьбы,похороны,строительную технику..
        Цитата: Uncle Lee
        Лётчики ВВС США нервно реагировали на сопровождение их самолётов ЗРК С-300В4
        хорошо, что я не юсовский летчик !
        210окв
        1. Uncle Lee Сегодня, 07:05
          Дима привет ! hi Я не про бомбежки, а про необходимость менять подштанники после работы РЛС С-300 !
          Uncle Lee
          1. Shurik70 Сегодня, 07:27
            "Нервно" реагируют, когда целятся в них.
            А когда русские самолёты в нейтральных водах летают, и НАТО истребители берут их на сопровождение наведением ракет, это, конечно, очень успокаивающе. Традиция такая.
            Shurik70
      2. Serg Koma Сегодня, 07:03
        Цитата: Uncle Lee
        хорошо, что я не юсовский летчик !

        Наверное очень повезло, да ещё и песню (ныне забытую) гимном души считаете:
        Serg Koma
        1. Uncle Lee Сегодня, 07:37
          Спасибо за песню ! hi Таких песен сейчас не пишут.... drinks
          Uncle Lee
    2. КОН Сегодня, 06:48
      Видимо катапультировались...))))
      КОН
    3. ДЕДПИХТО Сегодня, 06:48
      Ну нажмите уже хоть разок на кнопку в воспитательных целях am ..сбой в работе систем иногда случается wink
      ДЕДПИХТО
      1. Serg Koma Сегодня, 06:59
        Цели обнаруживались и сопровождались устойчиво.

        Шаг в сторону - считается попыткой к бегству, стрелять без предупреждения!!!
        Serg Koma
      2. Арон Заави Сегодня, 07:39
        Цитата: ДЕДПИХТО
        Ну нажмите уже хоть разок на кнопку в воспитательных целях am ..сбой в работе систем иногда случается wink

        А сидеть на позициях когда полетит ответка ты будешь или другие? Легко подталкивать других к подвигу не рискуя при этом ничем.
        Арон Заави
        1. ДЕДПИХТО Сегодня, 07:51
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: ДЕДПИХТО
          Ну нажмите уже хоть разок на кнопку в воспитательных целях am ..сбой в работе систем иногда случается wink

          А сидеть на позициях когда полетит ответка ты будешь или другие?.

          Как я понимаю озабоченность израилитянина!!.. laughing..боитесь,что и вам случайно могут пердаки подпалить?? lol
          ДЕДПИХТО
      3. Vita VKO Сегодня, 08:14
        Цитата: ДЕДПИХТО
        Ну нажмите уже хоть разок на кнопку в воспитательных целях

        Это слишком радикальное решение, дорого обойдется. А вот ослепить комплексом РЭБ, блокировать каналы связи, навигации, наведения и заставить вернуться это самое то, что нужно. Можно все свалить на несовершенство американской техники, которая не может работать в магнитных аномалиях и грозовых фронтах.
        Vita VKO
    4. Геркулесыч Сегодня, 07:13
      210окв -они громко пукали, длинными сериями lol на весь эфир! lol Так вас устроит? ??
      Геркулесыч
      1. 210окв Сегодня, 07:15
        Меня всё устроит.Не устроит только их техников,проветривающих летательный аппарат.
        Цитата: Геркулесыч
        210окв -они громко пукали, длинными сериями lol на весь эфир! lol Так вас устроит? ??
        210окв
    5. verner1967 Сегодня, 07:17
      Цитата: 210окв
      Так расскажите как "нервно реагировали"?

      А что сказать ещё? Генералу больше добавить нечего. Интересно, а сами американские лётчики знали что они
      Цитата: 210окв
      "нервно реагировали"
      ?
      verner1967
    6. ДЕДПИХТО Сегодня, 07:21
      Цитата: 210окв
      Так расскажите как "нервно реагировали"?Приведите переговоры,покажите их действия.Заявления надо подкреплять чем то.

      Знают и уже привыкли американцы,что сбивать не будем.Как то так наверное ,,нервно реагировали,,..на позиции С-300
      ДЕДПИХТО
      1. dsk Сегодня, 07:40
        Здравствуйте АЛЕКС!
        Цитата: ДЕДПИХТО
        Как то так наверное
        если наши ПВО откроют счёт.
        dsk
  2. Комментарий был удален.
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:49
    А по самолетам ИЗРАИЛЯ такая работа ведется ли?

    Ведь израильские самолеты регулярно ракетными ударами лупят по пригороду ДАМАСКА и наверняка наше ПВО наблюдает за этим изучая возможности их авиации противостоять нашим новейшим С-300 и С-400.
    Тот же ЛЕХА
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:57
      Сейчас вам форумные израильтяне "докажут "что каждый из них на своем ф35 мимо С300 по семь раз в сутки пролетал wassat а те их не видали crying lol !!!
      Геркулесыч
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:03
        Сейчас вам форумные израильтяне "докажут "что каждый из них на своем ф35 мимо С300 по семь раз в сутки пролетал
        Здесь евреи на форуме слабые аргументы приводят ...есть более продвинутые русофобы...
        http://judeomasson.livejournal.com/53573.html smile
        Тот же ЛЕХА
        1. Геркулесыч Сегодня, 07:11
          Алексей! hi И среди форумных израильтян своих сказачников хватает! lol
          Геркулесыч
        2. ser65 Сегодня, 07:48
          крайне бредовая статья.... видят наши F-22 и даже очень хорошо.
          ser65
      2. Tiras Сегодня, 07:23
        Цитата: Геркулесыч
        Сейчас вам форумные израильтяне "докажут "что каждый из них на своем ф35 мимо С300 по семь раз в сутки пролетал а те их не видали !!!


        Никто такое нигде не пишет и не писал. Вы выдумываете, а потом пытаетесь заработать плюсов на этих выдумках.
        Писать вещи подобного типа - это по вашей части.

        Вы уже тут и так подобным отличились написав :
        Мало их брать на сапровождение, нужно послать им команду "катапультируйся, ракета на подлете к самолету " lol , а потом послать сообщение, что тревога была учебная -пока что учебная


        Серьёзно? negative
        Tiras
        1. Геркулесыч Сегодня, 07:37
          Tiras - не вам решать, что мне писать, а что говорить! И без вашего плюсика я не умру lol , надеюсь, так что не нравится -не комментируйте!
          Геркулесыч
      3. Арон Заави Сегодня, 07:44
        Цитата: Геркулесыч
        Сейчас вам форумные израильтяне "докажут "что каждый из них на своем ф35 мимо С300 по семь раз в сутки пролетал wassat а те их не видали crying lol !!!

        Этого не может быть ,т/к наши F-35 пока используются только как "летающие парты". У нас сформированы две эскадрилии и их л/с с помощью прибывших машин отрабатывает владение техникой. Как летчики, так и наземные службы.
        Арон Заави
    2. Tiras Сегодня, 07:17
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      А по самолетам ИЗРАИЛЯ такая работа ведется ли?


      Конечно ведётся.

      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Ведь израильские самолеты регулярно ракетными ударами лупят по пригороду ДАМАСКА


      Да очень регулярно долбят там по шиитским террористам и тем кто им помогает.


      Цитата: Тот же ЛЕХА
      наверняка наше ПВО наблюдает за этим изучая возможности их авиации противостоять нашим новейшим С-300 и С-400.


      Как собственно и наоборот - армия Израиля изучает возможности C-400, С-300 и прочей техники России. Для Израиля это очень хорошая возможность улучшить возможности противостояния.
      Хотя как говорит опыт был уже в Греции, но тут и другие системы и недалеко от границы, что достаточно удобно.
      Tiras
    3. Shahno Сегодня, 07:25
      А Россия разве участвует в войне против Израиля на стороне Сирии, или Хизболы. На сопровождение уже брали, на что быстро получили в ответ, правда не с С300, а с С200.
      Shahno
      1. Геркулесыч Сегодня, 07:34
        И что? Реляция была эйфорическая, а результаты на копейки, ибо вместо унечтоженных пусковых, повредили по факту только один радар!
        Геркулесыч
        1. Арон Заави Сегодня, 07:46
          Цитата: Геркулесыч
          И что? Реляция была эйфорическая, а результаты на копейки, ибо вместо унечтоженных пусковых, повредили по факту только один радар!

          Наши вообще ничего не писали. Все что вы обсуждали , писала или сирийская или европейская пресса.
          Арон Заави
  4. Александр 3 Сегодня, 06:52
    Пусть мотают на ус -хорошо ли быть целью.
    Александр 3
  5. Геркулесыч Сегодня, 07:00
    Мало их брать на сапровождение, нужно послать им команду "катапультируйся, ракета на подлете к самолету " lol , а потом послать сообщение, что тревога была учебная -пока что учебная! sad
    Геркулесыч
  6. olhon Сегодня, 07:02
    Цитата: 210окв
    Так расскажите как "нервно реагировали"?Приведите переговоры,покажите их действия.Заявления надо подкреплять чем то.

    Предполагаю, что определяли по запаху.
    olhon
  7. rotmistr60 Сегодня, 07:11
    Лётчики ВВС США нервно реагировали...
    Пока нервно реагируют, а ведь своими действиями могут довести ситуацию до того, что в лучшем случае придется драпать ежесекундно оглядываясь.
    rotmistr60
  8. nikolaev Сегодня, 07:14
    а если добавить к этому еще и акустическое воздействие , приводящее к импотенции и слабоумию, то становится ясно , что нормальный и избранный человек в ТАКИХ условиях летать не станет
    nikolaev
  9. федоров Сегодня, 07:31
    Мои старшие товарищи рассказывали, в первых сериях С-300 - когда вели SR-71 вдоль границ, из за высокой скорости постоянно были срывы сопровождения. Но падло все понимал и курс немного,но менял. hi Ссал короче, кому охота на прицеле быть. Эх блин...при СССР это было. Все возвращается.
    федоров
    1. ромул Сегодня, 07:47
      Цитата: федоров
      Мои старшие товарищи рассказывали, в первых сериях С-300 - когда вели SR-71 вдоль границ, из за высокой скорости постоянно были срывы сопровождения. Но падло все понимал и курс немного,но менял. Ссал короче,

      не финта он не сс..л. Как взлетал с Вакканая - о.Хоккайдо так и шел вдоль границы ровно.. только с Горячих Ключей (Буревестник) -Курилы поднимали дежурный Миг 31 и фсе.. 24 дивизия ПВО
      ромул
  10. axiles100682 Сегодня, 07:33
    Израильские ВВС действуют по Сирии в основном со своей территории или с территории Ливана,не входя на территорию Сирии.Так что если наши их и видят краем глаза,то явно на прицел не берут.
    Хотя излишняя бравада тут не к месту.Потенциальный враг силен,коварен да и не труслив как нам порой втюхивают.Короче раслаблятся нестоит.
    axiles100682
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:53
      .Потенциальный враг силен,коварен да и не труслив как нам порой втюхивают.Короче раслаблятся нестоит.

      Согласен...и летают нехуже наших бойцов.
      Тот же ЛЕХА
  11. Altona Сегодня, 07:42
    Цитата: 210окв
    Так расскажите как "нервно реагировали"?Приведите переговоры,покажите их действия.Заявления надо подкреплять чем то.

    ------------------------------------------
    Хммм, ну как чем? Использованный памперс приложить?
    Altona
  12. Старый военрук Сегодня, 07:46
    Пробел в подготовке лётчиков американских ВВС. Отсутствует тренировка по укреплению сфинктеров.
    Старый военрук
  13. Lenivets2 Сегодня, 07:47
    Как обычно, фотография в статье не соответствует содержанию.
    С-300В4 это войсковой ЗРК на гусеничном шасси, а на фотке какая-то из С-300П...
    Lenivets2
  14. pvv113 Сегодня, 07:55
    недопущения нападения авиации противника

    Генерал назвал вещи своими именами - противники, но никоим образом не партнеры
    pvv113
  15. Пленник Сегодня, 08:10
    Насколько нервно? По " малой" или по "большому"?
    Пленник
Картина дня