Генерал Леонов: Лётчики ВВС США нервно реагировали на сопровождение их самолётов ЗРК С-300В4
Командующий войсковой ПВО Вооружённых сил России генерал-лейтенант Александр Леонов рассказал в интервью газете «Известия» о действия российских расчётов зенитных ракетных комплексов в Сирии. По словам генерала Леонова, ЗРК С-300В4 были вынуждены неоднократно брать на сопровождение американские самолёты-разведчики, а также бомбардировщики так называемой американской коалиции.
Александр Леонов отмечает, что американские лётчики «довольно нервно» реагировали на то, когда их самолёты оказывались в качестве целей сопровождения ЗРК С-300 на расстоянии 200-300 км.
Из заявления российского генерала:
По словам генерала Леонова, летом текущего года техника дивизиона С-300В4 вместе с личным составом возвратилась в пункты постоянной дислокации.
Напомним, что накануне боевики попытались «прощупать» ситуацию в провинции Латакия, осуществив ракетный обстрел российской авиабазы Хмеймим и наступление на позиции сирийских правительственных сил на севере указанной провинции. Выпущенные боевиками ракеты были успешно перехвачены ЗРПК «Панцирь». На данный момент наступление так называемой "сирийской свободной армии" остановлено.
Александр Леонов отмечает, что американские лётчики «довольно нервно» реагировали на то, когда их самолёты оказывались в качестве целей сопровождения ЗРК С-300 на расстоянии 200-300 км.
Из заявления российского генерала:
Для расширения зоны контроля воздушного пространства в восточной части Сирии, недопущения нападения авиации противника на аэродром Хмеймим и пункт базирования материально-технического обеспечения Тартус в октябре 2016 года на боевое дежурство в назначенном районе заступил дивизион ПВО системы С-300В4. Во время выполнения боевых задач неоднократно обнаруживались и брались на автоматическое сопровождение стратегические самолёты-разведчики и бомбардировщики ВВС США. Цели обнаруживались и сопровождались устойчиво.
По словам генерала Леонова, летом текущего года техника дивизиона С-300В4 вместе с личным составом возвратилась в пункты постоянной дислокации.
Напомним, что накануне боевики попытались «прощупать» ситуацию в провинции Латакия, осуществив ракетный обстрел российской авиабазы Хмеймим и наступление на позиции сирийских правительственных сил на севере указанной провинции. Выпущенные боевиками ракеты были успешно перехвачены ЗРПК «Панцирь». На данный момент наступление так называемой "сирийской свободной армии" остановлено.
Использованы фотографии: https://function.mil.ru
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