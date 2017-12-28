Асад провёл успешные переговоры с курдами. Анкара возмущена
Информационное агентство Турции «Анадолу» сообщает о том, почему накануне президент страны назвал Башара Асада «террористом». Напомним, что, по словам самого Эрдогана, с Асадом нельзя вести переговоры о мире в Сирии, так как он «террорист, убивший около миллиона сирийских граждан». На страницах «Анадолу» заявлено, что кроме того Асад «сотрудничает с террористами РПК». Речь о сирийской ветви Рабочей партии Курдистана (PYD), которая Анкарой признана террористической организацией.
Отмечается, что представители президента Сирии провели переговоры с PYD по поводу контроля над рядом кварталов в крупнейшем городе САР Алеппо и районами одноимённой провинции. В итоге были заключены договорённости о том, что в нескольких районах провинции Алеппо будут вывешены как курдские флаги, так и государственный флаги Сирии, называемые Анкарой «флагами режима Асада».
На данный момент в Алеппо сохраняется мир. Несколько районов, включая такие как Шейх Максут, Айн аль-Таль и Ашрафия контролируются курдскими отрядами. Против такого контроля активно выступает Турция, заявляя, что «режим Асада сотрудничает с террористами». Странные эти «курдские террористы», которые не ведут боевых действий ни против мирного населения, ни против правительственных сил, при этом ещё и подписывая договорённости с официальным Дамаском о поддержании правопорядка на контролируемых территориях. Видимо, у Турции всё-таки искажённое понимание того, кто такие террористы...
На данный момент курдские отряды ведут переговоры с официальным Дамаском по поводу совместного контроля на блокпостах в районе Африна, что ещё больше раздражает Турцию. В Анкаре заявили, что появления сирийских флагов в Африне – «видимость его контроля со стороны Асада».
Отмечается, что представители президента Сирии провели переговоры с PYD по поводу контроля над рядом кварталов в крупнейшем городе САР Алеппо и районами одноимённой провинции. В итоге были заключены договорённости о том, что в нескольких районах провинции Алеппо будут вывешены как курдские флаги, так и государственный флаги Сирии, называемые Анкарой «флагами режима Асада».
На данный момент в Алеппо сохраняется мир. Несколько районов, включая такие как Шейх Максут, Айн аль-Таль и Ашрафия контролируются курдскими отрядами. Против такого контроля активно выступает Турция, заявляя, что «режим Асада сотрудничает с террористами». Странные эти «курдские террористы», которые не ведут боевых действий ни против мирного населения, ни против правительственных сил, при этом ещё и подписывая договорённости с официальным Дамаском о поддержании правопорядка на контролируемых территориях. Видимо, у Турции всё-таки искажённое понимание того, кто такие террористы...
На данный момент курдские отряды ведут переговоры с официальным Дамаском по поводу совместного контроля на блокпостах в районе Африна, что ещё больше раздражает Турцию. В Анкаре заявили, что появления сирийских флагов в Африне – «видимость его контроля со стороны Асада».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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