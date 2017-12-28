08:23 28 декабря

Асад провёл успешные переговоры с курдами. Анкара возмущена

Информационное агентство Турции «Анадолу» сообщает о том, почему накануне президент страны назвал Башара Асада «террористом». Напомним, что, по словам самого Эрдогана, с Асадом нельзя вести переговоры о мире в Сирии, так как он «террорист, убивший около миллиона сирийских граждан». На страницах «Анадолу» заявлено, что кроме того Асад «сотрудничает с террористами РПК». Речь о сирийской ветви Рабочей партии Курдистана (PYD), которая Анкарой признана террористической организацией.

Отмечается, что представители президента Сирии провели переговоры с PYD по поводу контроля над рядом кварталов в крупнейшем городе САР Алеппо и районами одноимённой провинции. В итоге были заключены договорённости о том, что в нескольких районах провинции Алеппо будут вывешены как курдские флаги, так и государственный флаги Сирии, называемые Анкарой «флагами режима Асада».

Асад провёл успешные переговоры с курдами. Анкара возмущена



На данный момент в Алеппо сохраняется мир. Несколько районов, включая такие как Шейх Максут, Айн аль-Таль и Ашрафия контролируются курдскими отрядами. Против такого контроля активно выступает Турция, заявляя, что «режим Асада сотрудничает с террористами». Странные эти «курдские террористы», которые не ведут боевых действий ни против мирного населения, ни против правительственных сил, при этом ещё и подписывая договорённости с официальным Дамаском о поддержании правопорядка на контролируемых территориях. Видимо, у Турции всё-таки искажённое понимание того, кто такие террористы...

На данный момент курдские отряды ведут переговоры с официальным Дамаском по поводу совместного контроля на блокпостах в районе Африна, что ещё больше раздражает Турцию. В Анкаре заявили, что появления сирийских флагов в Африне – «видимость его контроля со стороны Асада».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. ФЕОДОР Сегодня, 07:04
    Анкара или только пердоган ?
    ФЕОДОР
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:09
      Скорее всего Анкароган wassat !
      Геркулесыч
      1. Shurik70 Сегодня, 07:22
        У Эрдогана огромная поддержка населения.
        Как же, с ИГИЛ нефтью торгует, русские самолеты сбивает, на территорию Сирии войска ввёл. Какой хороший человек!
        Так что это ТУРЦИЯ считает, что Асад - террорист, раз договариваться предпочитает с курдами, а по ИГИЛ стрелять. Эрдоган - лишь выразитель общего мнения.
        Shurik70
        1. Chertt Сегодня, 07:39
          Цитата: Shurik70
          У Эрдогана огромная поддержка населения.

          Вы, скорей всего правы, но из этого следует вывод, что это не у Эрдогана, а у всей Турции, время от времени бывает усиленное шевеление тараканов в голове
          Chertt
    2. 210окв Сегодня, 07:21
      Одно и то же...Почти как у Маяковского в поэме "В.И.Ленин".."Мы говорим Ленин,подразумеваем- Партия,мы говорим Партия,подразумеваем-Ленин"
      Цитата: ФЕОДОР
      Анкара или только пердоган ?
      210окв
      1. dsk Сегодня, 07:52
        при этом ещё и подписывая договорённости с официальным Дамаском о поддержании правопорядка на контролируемых территориях.
        Местным работягам война уже в "печёнках" и Асад если не договорится с курдами, которых очень много в Сирии, не скоро войну закончит.
        dsk
  2. Геркулесыч Сегодня, 07:08
    Курды поняли, что шкуры неубитого эрдогана им не видать , если с Асадом не будут мирно уживаться! Тогда и чучело эрдогана , wassat или его шкуру wassat наконец смогут выстовить на обозрение!
    Геркулесыч
    1. Chertt Сегодня, 07:43
      Цитата: Геркулесыч
      Курды поняли, что шкуры неубитого эрдогана им не видать , если с Асадом не будут мирно уживаться!

      А еще это значит, что Асад действует как достаточно сильный и независимый политик. Для России с одной стороны это хорошо, но надо за ним приглядывать
      Chertt
  3. Uncle Lee Сегодня, 07:11
    Хоть курды, хоть сирийцы, главное что наступил мир и они этот мир поддерживают !
    Uncle Lee
    1. jolly deckhand Сегодня, 07:16
      Мира там долго не будет,и будет ли вообще Сирия,что была раньше..
      jolly deckhand
  4. федоров Сегодня, 07:13
    Курды там разные есть...
    Одним словом, придется наверное снова-опять Путину разруливать.
    федоров
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:15
      Может быть Российской армии, придется ситуацию разруливать? ???
      Геркулесыч
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:14
    Любое движение кого-либо в сторону курдов вызывает у Эрдогана такую изжогу, что начинает на всех кидаться. Эта черта характера и непредсказуемость, мне кажется, еще доставит России много хлопот.
    rotmistr60
  6. axiles100682 Сегодня, 07:19
    Ну что сказать!Курды поступили благоразумно,что еще раз доказывает ни какие они не терористы,сепаратисты готовые к сотрудничеству.Ну а Асаду что б сохранить контроль над всей Сирией прийдется изменить все кординально.В плоть до статуса(с САР в СФ(едеративная)Р).Ну или как минимум широкие автономные округа тем же курдам и прочим.
    axiles100682
  7. лысова Сегодня, 07:29
    Толи ещё будет ой ей - ой. А разнимать нам придётся. Опыт. winked
    лысова
  8. Горный стрелок Сегодня, 08:04
    А что, Асад должен в угоду туркам с курдами сцепиться? У него есть чем заняться и без этого. wassat
    Горный стрелок
  9. Vita VKO Сегодня, 08:05
    Может быть пора переименовать курдские отряды PYD в какое нибудь другое название, сменить им вывеску и официальные цели подкорректировать. А само PYD показательно расформировать. Тогда и с Эрдоганом нужно будет удобнее вести переговоры. Вон США как хитро террористов переформатирует на своих базах.
    Vita VKO
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