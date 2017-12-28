20:44 28 декабря

Ситуация в Сирии

Российская система ПВО «Панцирь-С1» отразила атаку на «Хмеймим», в Алеппо идут ожесточенные бои между ССА и SDF. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



Командование армии САР заключило соглашение с боевиками антиправительственных формирований в провинции Дамаск. В результате длительных переговоров исламисты обязались отпустить пленных мирных жителей из осажденных районов Восточной Гуты. Многим освобожденным сирийцам требуется медицинская помощь. Радикалы передали солдатам Сирийской арабской армии (САА) первую группу пленников. Мирных жителей Гуты уже доставили в сирийскую столицу для прохождения лечения.


Боевики обстреляли российскую авиабазу «Хмеймим». С помощью зенитного комплекса «Панцирь-С1» ракеты, выпущенные радикалами, были сбиты. Источники также сообщают, что в район запуска ракет в провинции Идлиб направились российские вертолеты. Кроме того, в провинции Латакия радикальные группировки обстреляли из артиллерии расположения сирийской армии в районах Талят Абу Атира и Талят Абу Али.

На севере провинции Алеппо продолжились столкновения между протурецкой Сирийской свободной армией (ССА) и бойцами курдского ополчения. Боевики «свободной армии» взяли в плен не менее четырех ополченцев Демократических сил Сирии (SDF). Между тем правительственные войска при поддержке ВКС РФ продолжили наступление на позиции «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в регионе. Артиллерия армии САР вела обстрел зон дислокации террористов в окрестностях поселений Аль-Малла и Ар-Рашидин. В конце дня было опубликовало заявление командования курдских отрядов о создании «Армии северной Сирии». Предполагается, что новое вооруженное формирование объединит все курдские группировки, действующие на территории страны. Тренировочные лагери «Армии северной Сирии» в ближайшее время появятся в провинциях Алеппо и Хасака.

ВКС РФ продолжали обеспечивать продвижение Сирийской арабской армии (САА) к аэродрому Абу Духур в провинции Идлиб. Российская авиация нанесла удары по зонам дислокации исламистов «ан-Нусры» в окрестностях авиабазы и города Абу Дали, расположенного на пути следования правительственных сил. Также ВКС РФ били по укрепрайонам террористов недалеко от населенного пункта Тамана на юго-востоке провинции. ВВС Сирии атаковали позиции радикалов в районе населенных пунктов Таль Тукан и Хан Шейхун.

ВКС РФ нанесли удары по зонам дислокации террористов «ан-Нусры» в районе населенного пункта Джанина на востоке провинции Хама. Кроме того, САА под прикрытием российской авиации продвинулась к городу Абу Дали. Также правительственные войска вели бои с террористами в районе населенного пункта Умм Харатейн.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. Chertt Сегодня, 09:01
    Источники также сообщают, что в район запуска ракет в провинции Идлиб направились российские вертолеты
    Злые "неправильные пчелы" с Российскими опознавательными знаками, полетели поинтересоваться, у кого там инстинкт самосохранения отключился
    Chertt
    1. Идущий Сегодня, 09:09
      Что там происходит знают наверное никто не знает , как разобраться во всех этих переплетениях ?
      Идущий
    2. jolly deckhand Сегодня, 09:10
      Смени погоняло,чёрт...Здесь не только военные пенсионеры,а и честные арестанты обитают. wink
      jolly deckhand
      1. Chertt Сегодня, 09:12
        : Ник,(не путай с погремухой), как и родину не выбирают wink
        Chertt
        1. jolly deckhand Сегодня, 09:14
          Так и знал,что расстроишься...Пардона просим,зла не держи... hi
          jolly deckhand
          1. Chertt Сегодня, 09:15
            Что вы, hi Мы хоть люди и суровые, но хорошую шутку любим. Вы пошутили, мы посмеялись laughing
            Chertt
  2. Livonetc Сегодня, 09:01
    Генеральная уборка планомерно продолжается.
    Livonetc
  3. Vard Сегодня, 09:01
    Общее впечатление что наши побеждают... И то что Асад поладил с курдами то же радует...
    Vard
    1. MoJloT Сегодня, 09:22
      Общее впечатление что конфликт переходит от крупных боевых действий к партизанско-террористическим. Главное что бы у наших партнеров не получилось нам Афганистан устроить.
      MoJloT
  4. Dreamboat Сегодня, 09:22
    В отличие от турок, американцев и свезенных со всего мира ИГИЛовцев и ан-Нусравцев, курды всегда жили на территории Сирии. Так с кем еще Ассаду договариваться как не с ними.
    Dreamboat
  5. Мар.Тира Сегодня, 09:53
    Цитата: MoJloT
    Общее впечатление что конфликт переходит от крупных боевых действий к партизанско-террористическим. Главное что бы у наших партнеров не получилось нам Афганистан устроить.

    Мы сами себе не устроим ни кто не устроит.Десять лет войны в Афгане профукали сдав президента Наджибуллу,и про российское правительство с потрохами сразу же после развала страны.И кстати он тоже был доктор.
    Мар.Тира
    1. anjey Сегодня, 10:40
      это спасибо горбатому....
      anjey
      1. Мар.Тира Сегодня, 13:36
        Не столько Горбачёву,сколько Ельцину.Это было уже при нём.но ему не нужны были достижения СССР.он за собственную власть боролся.В том числе и предательством.
        Мар.Тира
        1. anjey Сегодня, 17:03
          Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года...,начал сдавать все горбатый...,в Афгане ситуация переламывалась в лучшую сторону,контролирововалось все больше территорий,мы могли реально контролировать этот район,не пустить к границам средней Азии янки,не дать разрастись наркобизнесу и огромному наркотрафику трафику. со временем свести на нет афганский терроризм...
          anjey
  6. коноправ Сегодня, 10:06
    Соединение штатов Америки , как городской сумасшедший или деревенский идиотик, бродит по свету и бросает зажженные спички. Неважно куда, неважно кому, главное чтоб горело.Это ж надо так выродиться всего за 200 лет!
    коноправ
    1. Сергей Ф Сегодня, 10:29
      Они и не вырождались, они всегда такие, начиная с уничтожения коренных жителей Америки!
      Надо думать, сброд со всего света собрался на одном материке!
      Сергей Ф
      1. коноправ Сегодня, 10:53
        Но согласитесь, что америка Марка Твена, О,Генри, Джека Лондона и Хемингуэя это не америка Буша младшего и Клинтон. Деградировало общественно- политическое устройство под названием Государство.
        коноправ
  7. Чёрная вода Сегодня, 10:11
    у САА самолёт сбили....как бы нашим вертушкам сюрпризец не приготовили
    Чёрная вода
    1. Signifer Сегодня, 10:26
      У нас техника на несколько порядков выше, так просто не сбить....
      Signifer
  8. Сергей Ф Сегодня, 10:27
    Похоже, что эти мероприятия по зачистке будут длиться еще очень долго. Пока америкосы будут плодить боевиков, стрелять там будут еще очень долго.
    Сергей Ф
  9. koshmarik Сегодня, 11:19
    Похоже на то. Пока света в конце туннеля не видно. Нужна не нынешняя тягомотина, а радикальные меры. Какие? Думаю на месте виднее, но прежде всего следует убрать американцев, что вполне реально.
    koshmarik
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