Ситуация в Сирии
Российская система ПВО «Панцирь-С1» отразила атаку на «Хмеймим», в Алеппо идут ожесточенные бои между ССА и SDF. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
Командование армии САР заключило соглашение с боевиками антиправительственных формирований в провинции Дамаск. В результате длительных переговоров исламисты обязались отпустить пленных мирных жителей из осажденных районов Восточной Гуты. Многим освобожденным сирийцам требуется медицинская помощь. Радикалы передали солдатам Сирийской арабской армии (САА) первую группу пленников. Мирных жителей Гуты уже доставили в сирийскую столицу для прохождения лечения.
Боевики обстреляли российскую авиабазу «Хмеймим». С помощью зенитного комплекса «Панцирь-С1» ракеты, выпущенные радикалами, были сбиты. Источники также сообщают, что в район запуска ракет в провинции Идлиб направились российские вертолеты. Кроме того, в провинции Латакия радикальные группировки обстреляли из артиллерии расположения сирийской армии в районах Талят Абу Атира и Талят Абу Али.
На севере провинции Алеппо продолжились столкновения между протурецкой Сирийской свободной армией (ССА) и бойцами курдского ополчения. Боевики «свободной армии» взяли в плен не менее четырех ополченцев Демократических сил Сирии (SDF). Между тем правительственные войска при поддержке ВКС РФ продолжили наступление на позиции «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в регионе. Артиллерия армии САР вела обстрел зон дислокации террористов в окрестностях поселений Аль-Малла и Ар-Рашидин. В конце дня было опубликовало заявление командования курдских отрядов о создании «Армии северной Сирии». Предполагается, что новое вооруженное формирование объединит все курдские группировки, действующие на территории страны. Тренировочные лагери «Армии северной Сирии» в ближайшее время появятся в провинциях Алеппо и Хасака.
ВКС РФ продолжали обеспечивать продвижение Сирийской арабской армии (САА) к аэродрому Абу Духур в провинции Идлиб. Российская авиация нанесла удары по зонам дислокации исламистов «ан-Нусры» в окрестностях авиабазы и города Абу Дали, расположенного на пути следования правительственных сил. Также ВКС РФ били по укрепрайонам террористов недалеко от населенного пункта Тамана на юго-востоке провинции. ВВС Сирии атаковали позиции радикалов в районе населенных пунктов Таль Тукан и Хан Шейхун.
ВКС РФ нанесли удары по зонам дислокации террористов «ан-Нусры» в районе населенного пункта Джанина на востоке провинции Хама. Кроме того, САА под прикрытием российской авиации продвинулась к городу Абу Дали. Также правительственные войска вели бои с террористами в районе населенного пункта Умм Харатейн.
Командование армии САР заключило соглашение с боевиками антиправительственных формирований в провинции Дамаск. В результате длительных переговоров исламисты обязались отпустить пленных мирных жителей из осажденных районов Восточной Гуты. Многим освобожденным сирийцам требуется медицинская помощь. Радикалы передали солдатам Сирийской арабской армии (САА) первую группу пленников. Мирных жителей Гуты уже доставили в сирийскую столицу для прохождения лечения.
Боевики обстреляли российскую авиабазу «Хмеймим». С помощью зенитного комплекса «Панцирь-С1» ракеты, выпущенные радикалами, были сбиты. Источники также сообщают, что в район запуска ракет в провинции Идлиб направились российские вертолеты. Кроме того, в провинции Латакия радикальные группировки обстреляли из артиллерии расположения сирийской армии в районах Талят Абу Атира и Талят Абу Али.
На севере провинции Алеппо продолжились столкновения между протурецкой Сирийской свободной армией (ССА) и бойцами курдского ополчения. Боевики «свободной армии» взяли в плен не менее четырех ополченцев Демократических сил Сирии (SDF). Между тем правительственные войска при поддержке ВКС РФ продолжили наступление на позиции «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в регионе. Артиллерия армии САР вела обстрел зон дислокации террористов в окрестностях поселений Аль-Малла и Ар-Рашидин. В конце дня было опубликовало заявление командования курдских отрядов о создании «Армии северной Сирии». Предполагается, что новое вооруженное формирование объединит все курдские группировки, действующие на территории страны. Тренировочные лагери «Армии северной Сирии» в ближайшее время появятся в провинциях Алеппо и Хасака.
ВКС РФ продолжали обеспечивать продвижение Сирийской арабской армии (САА) к аэродрому Абу Духур в провинции Идлиб. Российская авиация нанесла удары по зонам дислокации исламистов «ан-Нусры» в окрестностях авиабазы и города Абу Дали, расположенного на пути следования правительственных сил. Также ВКС РФ били по укрепрайонам террористов недалеко от населенного пункта Тамана на юго-востоке провинции. ВВС Сирии атаковали позиции радикалов в районе населенных пунктов Таль Тукан и Хан Шейхун.
ВКС РФ нанесли удары по зонам дислокации террористов «ан-Нусры» в районе населенного пункта Джанина на востоке провинции Хама. Кроме того, САА под прикрытием российской авиации продвинулась к городу Абу Дали. Также правительственные войска вели бои с террористами в районе населенного пункта Умм Харатейн.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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