20:37 28 декабря

Полеты в рамках «Открытого неба» могут сорваться из-за Грузии

Наблюдательные полеты по Договору об открытом небе в 2018 году находятся под угрозой срыва по вине грузинских властей, передает РИА Новости.



Наблюдательные полеты в 2018 году находятся на грани срыва в связи с нежеланием Грузии открыть свое воздушное пространство для российских самолетов наблюдения. Проект решения консультативной комиссии по открытому небу уже несколько месяцев не может быть принят из-за позиции Тбилиси,
сказал агентству дипломатический источник.


Он отметил также, что следующее заседание консультативной комиссии по открытому небу пройдет в Вене в январе.

Ранее директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко сообщил о решении Москвы ввести с 1 января ограничения для США по Договору по открытому небу. Этот шаг является ответной мерой на аналогичные действия Вашингтона, который намерен ввести ограничения на полеты российских самолетов наблюдения над Аляской и Гавайями.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки в марте 1992 года представителями 23 стран-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 41

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  1. MoJloT Сегодня, 09:18
    После 8.08 они еще долго будут копья кидать во все что летает.
    MoJloT
    1. Chertt Сегодня, 09:20
      Вот прям озадачен. Что Грузинам скрывать? Большой хор Вооруженных сил, имени последней победы в 133......никаком году
      Chertt
      1. лесовозник Сегодня, 09:28
        Цитата: Chertt
        Вот прям озадачен. Что Грузинам скрывать? Большой хор Вооруженных сил, имени последней победы в 133......никаком году

        Ничего удивительного - грузинцы выполняют волю своего сюзерена из-за лужи
        лесовозник
        1. Джедай Сегодня, 09:39
          Совершенно верно, этакая пакость американцев за ограничения со стороны России по "Открытому небу". Хотя и вариант самостоятельной инициативы грузинов тоже не исключён.
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 09:43
            Может там что то полосатые "построили" и не хотят показывать , так спутники все видят.
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 09:50
              Сомнительно, это именно пакость в самом что ни на есть американском духе.
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 09:53
                Не вижу большой проблемы , но похоже договору наступает конец.
                Идущий
                1. Джедай Сегодня, 09:55
                  США умеют хоронить договоры под надуманными предлогами. yes
                  Джедай
                  1. Идущий Сегодня, 09:59
                    Этот договор их давно раздражает , вот и ищут повод его похоронить.
                    Идущий
                    1. Джедай Сегодня, 10:03
                      Как и ДРСМД, я на это намекал. wink
                      Джедай
                      1. Идущий Сегодня, 10:06
                        Похоже все что касается России , они решили переломать.
                        Идущий
            2. Джедай Сегодня, 10:12
              Цитата: Идущий
              Похоже все что касается России , они решили переломать.

              Так было всегда в большей или меньшей степени. Сейчас это особенно заметно в силу множества причин.
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 10:18
                Пусть трудятся , флаг им полосатый в помощь.
                Идущий
          2. Sergey53 Сегодня, 13:16
            Да выйти из этого договора, делов-то. Он уже давно исчерпал себя. Всё что надо, давно через спутники решается с большим набором всей номенклатуры необходимой для этого аппаратуры, и с отличным разрешением. Просто всё идёт по старинке, по привычке.
            Sergey53
      2. Teberii Сегодня, 09:29
        Значит есть что скрывать,какую бурную деятельность на их территории ведет Пентагон неизвестно.
        Teberii
        1. Идущий Сегодня, 09:53
          Вполне возможно , но в наше время это тяжело скрыть.
          Идущий
      3. 210окв Сегодня, 09:30
        Что скрывать?"Растущее благосостояние"наверное.С кучей побирушек на дорогах...А нам эта байда зачем?Зачем надо что бы всякие "партнеры ВВП"тут небо коптили?
        Цитата: Chertt
        Вот прям озадачен. Что Грузинам скрывать? Большой хор Вооруженных сил, имени последней победы в 133......никаком году
        210окв
    2. jolly deckhand Сегодня, 09:22
      Копья не они кидали,а братья украинцы,причём,надо отдать им должное,весьма успешно...
      "Потери российской авиации в краткосрочной Пятидневной войне с Грузией в августе 2008 г. явились одной из главных неожиданностей для наблюдателей. Гибель нескольких российских самолетов в столь быстротечном конфликте с противником совершенно другой весовой категории заставила предположить, что ПВО Грузии оказалась чрезвычайно эффективной и стала едва ли не наиболее успешным родом войск в грузинской армии в этой войне. ."
      jolly deckhand
      1. MoJloT Сегодня, 09:28
        Нужный эффект был достигнут, вечная память нашим павшим войнам.
        MoJloT
        1. jolly deckhand Сегодня, 09:38
          Искренне......- hi
          jolly deckhand
          1. MoJloT Сегодня, 09:42
            Возможно ли это! Этот святой старец в своем лесу еще не слыхал о том, что Бог мертв.
            Сверхчеловек -- смысл земли. Пусть же ваша воля говорит: да будет сверхчеловек смыслом земли! Я заклинаю вас, братья мои, оставайтесь верны земле и не верьте тем, кто говорит вам о надземных надеждах! Они отравители, все равно, знают ли они это или нет. Они презирают жизнь, эти умирающие и сами себя отравившие, от которых устала земля: пусть же исчезнут они!
            MoJloT
            1. Идущий Сегодня, 10:07
              Это Вы о чем ? расшифруйте.
              Идущий
              1. MoJloT Сегодня, 10:11
                Это Вы о чем? Что Вам расшифровать, вроде все доступно ???
                MoJloT
                1. Идущий Сегодня, 10:14
                  Они презирают жизнь, эти умирающие и сами себя отравившие, от которых устала земля: пусть же исчезнут они!

                  Сверхчеловек -- смысл земли.


                  Расшифруйте.
                  Идущий
                  1. MoJloT Сегодня, 10:26
                    ...Новой гордости научило меня мое "Я", этой гордости учу я теперь людей: не прятать больше голову в песок небесных абстракций, но высоко держать ее, эту голову, созидающую смысл земли!...
                    ...Братья мои, вслушайтесь лучше в голос здорового тела: чист и честен голос его. Правдивее и честнее говорит здоровое тело – сильное и совершенное, и говорит оно о смысле земли"...
                    Фридрих Ницше (стыдно товарищ)
                    MoJloT
                    1. Идущий Сегодня, 12:18
                      Ваш Бог земля?

                      Фридрих Ницше - слова Заратустры


                      О мечтающих об ином мире

                      Однажды Заратустра устремил мечты свои по ту сторону человека, подобно тем, кто мечтает о мире ином.

                      «Творением страдающего и измученного Бога предстал тогда мне наш мир.

                      Грезой показался мне он и вымыслом Бога; разноцветным фимиамом пред очами недовольного божества мир сей представился мне.

                      „Добро“ и „Зло“, „Радость“ и „Страдание“, „Я“ и „Ты“ — все казалось мне разноцветным фимиамом перед оком творца. Отвратить от себя взор свой хотелось ему — и создал он мир.

                      Отвратить взор от страданий своих и забыться — это пьянящая радость для тех, кто страдает. Самозабвением и опьяняющей радостью увиделся мне этот мир.


                      Это не его слова.
                      Идущий
                      1. MoJloT Сегодня, 14:02
                        Вы google переводчиком с оригинала переводили? ) Вырывая фразы из контекста Вы ничего не поймете. Купите нормальную книжку. Заниматься пересказыванием текста тут - это глупость, да и образование Вашим никто кроме Вас не займется.
                        MoJloT
        2. 210окв Сегодня, 09:40
          Не эффект,а результат.А воинам нашим-честь и слава.
          Цитата: MoJloT
          Нужный эффект был достигнут, вечная память нашим павшим войнам.
          210окв
          1. MoJloT Сегодня, 09:45
            В чем разница 3+2=5 и 2+3=5 ?
            MoJloT
            1. keeper03 Сегодня, 13:09
              Читай теорию относительности ! wassat
              keeper03
              1. MoJloT Сегодня, 14:02
                Теория относительности относительна! wassat
                MoJloT
      2. insular Сегодня, 09:29
        Цитата: jolly deckhand
        По его словам, за период боевых действий был сбит 21

        В эти 21 по версии Сакашвили входят: 16 межгалактических штурмовых крейсеров класса Разрушитель, 1 Звезда Смерти, 1 бомбардировщик Ту-22М3 и 3 штурмовика Су-25. Так что если отбросить бред навеянный злоупотреблением поедания галстуков, то цифры полностью сходятся.
        insular
  2. Masya Masya Сегодня, 09:29
    интересно, что они такое хотят спрятать, что мы не знаем? belay
    Masya Masya
    1. Идущий Сегодня, 09:54
      Цитата: Masya Masya
      интересно, что они такое хотят спрятать, что мы не знаем? belay


      Они сами не знают , просто напакостить и всё.
      Идущий
      1. Masya Masya Сегодня, 09:58
        Цитата: Идущий
        Они сами не знают , просто напакостить и всё.

        вот и я подумала, что просто, из- за паталогической вредности... lol
        Masya Masya
  3. rotmistr60 Сегодня, 09:35
    с нежеланием Грузии открыть свое воздушное пространство для российских самолетов наблюдения
    Значит есть, что скрывать. До этого американцы козни строили, то их аппаратура не устраивала, то еще что-то. Может уже пора пересмотреть этот договор и перестать играть, якобы в открытость.
    rotmistr60
  4. К0щей Сегодня, 10:09
    может я тупой, но какой смысл в ограничениях для США, если другие члены НАТО летают как обычно? на кой нам вообще этот договор нужен в такой ситуации?
    К0щей
  5. Лексус Сегодня, 10:21
    У Крэизии уже давно одна позиция на все случаи жизни laughing
    Лексус
  6. Дормидонт Сегодня, 11:08
    А может, в качестве гуманитарной помощи, объявить над грузией бесполётную зону?
    Дормидонт
  7. Сибирский цирюльник Сегодня, 11:27
    Маленькая,а пакость)) Жить стало лучше?))
    Грузины скатились до уровня мелких пакостников) Украинский вирус,бодро шагает по планете. Вот,какое им дело,до нашего с американцами договора??))
    Сибирский цирюльник
  8. unignm Сегодня, 11:42
    а оно нам надо? ы запретили мы им а какие нить финнны облетят и хозяину настучат о результатах.
    unignm
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