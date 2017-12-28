Полеты в рамках «Открытого неба» могут сорваться из-за Грузии

Наблюдательные полеты в 2018 году находятся на грани срыва в связи с нежеланием Грузии открыть свое воздушное пространство для российских самолетов наблюдения. Проект решения консультативной комиссии по открытому небу уже несколько месяцев не может быть принят из-за позиции Тбилиси,

Наблюдательные полеты по Договору об открытом небе в 2018 году находятся под угрозой срыва по вине грузинских властей, передает РИА Новости сказал агентству дипломатический источник.Он отметил также, что следующее заседание консультативной комиссии по открытому небу пройдет в Вене в январе.Ранее директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко сообщил о решении Москвы ввести с 1 января ограничения для США по Договору по открытому небу. Этот шаг является ответной мерой на аналогичные действия Вашингтона, который намерен ввести ограничения на полеты российских самолетов наблюдения над Аляской и Гавайями.Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки в марте 1992 года представителями 23 стран-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.