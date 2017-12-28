20:41 28 декабря

США ударят с Юго-востока

Вооруженные силы США намерены перебросить дополнительные войска в Афганистан. Об этих планах сообщил генерал Джон Николсон. Речь идет как минимум о 6000 солдат и офицеров, которые должны прибыть в среднеазиатскую республику в 2018 году. Таким образом, общее число американских военных в Афганистане составит 20 тысяч человек.

В последние годы Вашингтон утратил свое былое влияние в Средней Азии. И не смотря на то, что граничащие с Афганистаном государства, а именно Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, находятся в сфере прямых интересов России, американцы намерены составить нам конкуренцию.

Сегодня среднеазиатские республики рискуют оказаться под ударом международного терроризма. После поражения ИГИЛ в Сирии и Ираке, США могут оживить "спящие ячейки" под боком у России. Поэтому наша страна активно укрепляет безопасность на дальних подступах к своим границам.




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Комментарии 2

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  1. rosomaha Сегодня, 10:54
    да когдаж эти м.... уже угомонятся. Да так чтоб дальше береговой линии Сев Америки не совались.
    rosomaha
    1. PSih2097 Сегодня, 12:00
      Цитата: rosomaha
      да когдаж эти м.... уже угомонятся

      как только йеллоустоун рванет или новый зомбивирус появится - так сразу и успокоятся...
      PSih2097
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