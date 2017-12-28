США ударят с Юго-востока

Вооруженные силы США намерены перебросить дополнительные войска в Афганистан. Об этих планах сообщил генерал Джон Николсон. Речь идет как минимум о 6000 солдат и офицеров, которые должны прибыть в среднеазиатскую республику в 2018 году. Таким образом, общее число американских военных в Афганистане составит 20 тысяч человек.



В последние годы Вашингтон утратил свое былое влияние в Средней Азии. И не смотря на то, что граничащие с Афганистаном государства, а именно Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, находятся в сфере прямых интересов России, американцы намерены составить нам конкуренцию.



Сегодня среднеазиатские республики рискуют оказаться под ударом международного терроризма. После поражения ИГИЛ в Сирии и Ираке, США могут оживить "спящие ячейки" под боком у России. Поэтому наша страна активно укрепляет безопасность на дальних подступах к своим границам.











