В РФ разрабатывается комплекс для уничтожения беспилотных аппаратов
В России ведется разработка нового зенитного артиллерийского комплекса для поражения тактических беспилотников и крылатых ракет, передает РИА Новости сообщение командующего войсковой ПВО генерал-лейтенанта Александра Леонова.
По словам командующего, комплекс «предназначен для поражения тактических беспилотных летательных аппаратов (БЛА), одиночных реактивных снарядов РСЗО, крылатых ракет, ударных элементов систем высокоточного оружия, самолетов тактической авиации, вертолетов огневой поддержки, а также наземных и надводных легко бронированных целей».
Леонов добавил, что особенностью нового комплекса является его «малая радиозаметность благодаря применению пассивных средств разведки, обнаружения и сопровождения воздушных целей».
На смену комплексам "Шилка" разрабатывается новый зенитный артиллерийский комплекс с инновационным боекомплектом выстрелов,сказал Леонов в интервью газете «Известия».
По словам командующего, комплекс «предназначен для поражения тактических беспилотных летательных аппаратов (БЛА), одиночных реактивных снарядов РСЗО, крылатых ракет, ударных элементов систем высокоточного оружия, самолетов тактической авиации, вертолетов огневой поддержки, а также наземных и надводных легко бронированных целей».
Леонов добавил, что особенностью нового комплекса является его «малая радиозаметность благодаря применению пассивных средств разведки, обнаружения и сопровождения воздушных целей».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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