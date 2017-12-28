20:39 28 декабря

В РФ разрабатывается комплекс для уничтожения беспилотных аппаратов

В России ведется разработка нового зенитного артиллерийского комплекса для поражения тактических беспилотников и крылатых ракет, передает РИА Новости сообщение командующего войсковой ПВО генерал-лейтенанта Александра Леонова.



На смену комплексам "Шилка" разрабатывается новый зенитный артиллерийский комплекс с инновационным боекомплектом выстрелов,
сказал Леонов в интервью газете «Известия».


По словам командующего, комплекс «предназначен для поражения тактических беспилотных летательных аппаратов (БЛА), одиночных реактивных снарядов РСЗО, крылатых ракет, ударных элементов систем высокоточного оружия, самолетов тактической авиации, вертолетов огневой поддержки, а также наземных и надводных легко бронированных целей».

Леонов добавил, что особенностью нового комплекса является его «малая радиозаметность благодаря применению пассивных средств разведки, обнаружения и сопровождения воздушных целей».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 57

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  1. Magic Archer Сегодня, 09:52
    Любопытно...БПЛА и крылатые ракеты сбивать пушкой...представить сложно даже,не то что осуществить!Ну Ладно против тактических бечпилотников,висящих над полем боя,а как тот же Томагавк сбить?!
    Magic Archer
    1. Scoun Сегодня, 10:02
      Цитата: Magic Archer
      Любопытно...БПЛА и крылатые ракеты сбивать пушкой...представить сложно даже,не то что осуществить!

      На соседней ветке писал сегодня)))
      ИМХА.
      Новые вычислительные системы и "радары", позволяют создать "Шилку" нового поколения. "Панцирь" видать для ряда задач избыточен а вот реинкарнация "Шилки" очень нужна для борьбы с дронами разведчиками и камикадзе, ну а остальные "до кучи".))
      А крылатые ракеты летят не столь высоко и не столь быстро и речь не идёт о БПЛА типа "предатор" или глобал хавках.
      ПС.
      Есть видео где Панцииь из пушек сбивает квадрокоптер.... но панцирь против квадрокоптеров дорог и избыточен, "Шилка" самое оно.
      Scoun
      1. Starover_Z Сегодня, 10:27
        Цитата: Scoun
        Новые вычислительные системы и "радары", позволяют создать "Шилку" нового поколения.

        Интересно, а разве "Тунгуску" нельзя приспособить для "посадки" БПЛА ? Надо ещё "огород городить" с ноля ?!
        Starover_Z
        1. Лопатов Сегодня, 10:37
          Цитата: Starover_Z
          Интересно, а разве "Тунгуску" нельзя приспособить для "посадки" БПЛА ? Надо ещё "огород городить" с ноля ?!

          Можно и "Тунгуску". Но зачем? Не забывайте, и у "Панциря" и у "Тунгуски" основным средством являются зен. ракеты. Артиллерийская установка только для того, чтобы "подчищать" за ракетами.
          А для борьбы с высокоманёвренными БПЛА необходимо наоборот, увеличивать эффективность артиллерийского канала поражения, чтобы иметь возможность создавать "облако разрывов", перекрывающее все возможные вектора движения цели.
          Лопатов
          1. ProkletyiPirat Сегодня, 11:55
            вот только для "облако разрывов" мелкокалиберные пушки не эффективны, тут лучше всего действует дистанционный подрыв и более крупные по калибру снаряды. Проблема лишь в том что разработчики этих "орудие+выстрел" делают их слишком дорогими и низкоскорострельными что сводит на нет всё преимущества.
            ProkletyiPirat
            1. Sergey53 Сегодня, 13:09
              По заданным характеристикам комплекс должен получиться навороченный.
              Sergey53
              1. ProkletyiPirat Сегодня, 20:14
                Цитата: Sergey53
                По заданным характеристикам комплекс должен получиться навороченный.

                Ну если делать как на западе с осевым полем и сверхточном электронным детонатором тогда да, получится навороченный, дорогой и потому не эффективный комплекс.
                Проще надо, шрапнельный снаряд с выбросом всех осколков вперёд, электромагнитный или пороховой таймер-детонатор. Тут главное подобрать калибр, форму осколков, мощность ВВ, скорость снаряда, эффективную дальность поражения осколками и точность срабатывания детонатора. Выделенное наиболее важно. так как именно шрапнельное поле большой дальности и диаметра позволяет использовать упрощённые и удешевлённые таймеры-детонаторы.
                ProkletyiPirat
      2. Лопатов Сегодня, 10:31
        Цитата: Scoun
        но панцирь против квадрокоптеров дорог и избыточен, "Шилка" самое оно.

        Дело не только в этом. Для эффективной "работы с БПЛА" машину необходимо оптимизировать, что неизбежно приведёт к усложнению её и удорожанию.

        Сейчас по сути "золотым стандартом" стало размещение на одной машине и "софт-килл" и "хард-килл" средств. То есть кроме артиллерийской установки по меньшей мере- направленная антенна станции радиоэлектронного подавления, возможно- лазерная станция подавления оптики (как на "Нерехте"). Пытаться впихнуть это в "Панцирь"- не особо адекватное решение
        Лопатов
    2. Лопатов Сегодня, 10:04
      Цитата: Magic Archer
      а как тот же Томагавк сбить?!

      А что тут сложного, сбить летящую по прямой медленную ракету?
      Лопатов
      1. san4es Сегодня, 12:45
        Цитата: Лопатов
        Цитата: Magic Archer
        а как тот же Томагавк сбить?!

        А что тут сложного, сбить летящую по прямой медленную ракету?

        "Дуэт" на фуре пойдёт?
        san4es
        1. Лопатов Сегодня, 14:17
          Цитата: san4es
          "Дуэт" на фуре пойдёт?

          Этот "на фуре" вообще-то не для беспилотников. А для C-RAM. Для беспилотников его возможности избыточны.
          Лопатов
    3. Piramidon Сегодня, 10:48
      Цитата: Magic Archer
      Ну Ладно против тактических бечпилотников,висящих над полем боя,а как тот же Томагавк сбить?!

      А как их "Панцирь" пушками сбивает? Причем недавно были сбиты ракеты РСЗО, а у них скорость побольше, чем у "Томагавков"
      https://dailystorm.ru/rossiyskie-pvo-otrazili-ata
      ku-na-aviabazu-hmeymim
      Piramidon
      1. ProkletyiPirat Сегодня, 12:05
        Цитата: Piramidon
        А как их "Панцирь" пушками сбивает? Причем недавно были сбиты ракеты РСЗО, а у них скорость побольше, чем у "Томагавков"

        Сбить не проблема, проблема в том что тратится овердохрена боеприпасов на одну сбиваемую цель, в итоге пушечное вооружение превращается в "оружие последнего шанса" и становится непригодным для полноценного использования.
        ProkletyiPirat
        1. Piramidon Сегодня, 19:25
          Цитата: ProkletyiPirat
          Цитата: Piramidon
          А как их "Панцирь" пушками сбивает? Причем недавно были сбиты ракеты РСЗО, а у них скорость побольше, чем у "Томагавков"

          Сбить не проблема, проблема в том что тратится овердохрена боеприпасов на одну сбиваемую цель, в итоге пушечное вооружение превращается в "оружие последнего шанса" и становится непригодным для полноценного использования.

          У вас есть статистические данные расхода боеприпасов на одну цель? Или это очередные измышления НАТО-вского (судя по флагу) блогера?
          Piramidon
          1. ProkletyiPirat Сегодня, 20:23
            Цитата: Piramidon
            измышления НАТО-вского (судя по флагу) блогера?

            Ах-ха laughing так и знал что ктонить это напишет :)) Про прокси вы явно не слышали lol
            ProkletyiPirat
  2. Teberii Сегодня, 09:53
    Новое оружие диктует создание и новых средств борьбы с ними.Посмотрим какие характеристики получатся в итоге.Удастся в одном комплексе соединить современные радиоэлектронные средства борьбы с обычным вооружением.
    Teberii
    1. Chertt Сегодня, 10:09
      Цитата: Teberii
      Посмотрим какие характеристики получатся в итоге.

      Уже не раз писали, что ЗРПК "Панцирь", особенно его новые модификации, показал возможности которые оказались выше предполагаемых, Вероятно с учетом этих, данных и создают новый комплекс
      Chertt
  3. 210окв Сегодня, 09:54
    "Шилка" вообще уникальный зверь...А вот насчет беспилотников?А РЭБ разве отменили?
    210окв
    1. Chertt Сегодня, 10:14
      Цитата: 210окв
      "Шилка" вообще уникальный зверь

      Так она и выглядит как инопланетянин
      Chertt
      1. 210окв Сегодня, 10:17
        Да,особенно в облаке отстрелянных гильз... fellow
        Цитата: Chertt
        Цитата: 210окв
        "Шилка" вообще уникальный зверь

        Так она и выглядит как инопланетянин
        210окв
      2. SSR Сегодня, 10:27
        Цитата: Chertt
        Цитата: 210окв
        "Шилка" вообще уникальный зверь

        Так она и выглядит как инопланетянин

        Только экипаж надо ещё уменьшить.
        SSR
  4. kap-lei Сегодня, 09:55
    Давно уже пора было Шилке современную замену разработать - малые беспилотники не вчера появились
    kap-lei
    1. gukoyan Сегодня, 10:06
      Её по логике Тунгуска заменила.
      gukoyan
      1. zoolu350 Сегодня, 11:03
        Это да, но все течет и меняется. Над полем боя появились тучи тактических БПЛА, а самолеты и вертолеты применяют ВТО массово. А ЗРПК "Тунгуска" уже перерос в ЗРПК "Панцирь" с увеличенными габаритами и стоимостью ракет. Поэтому необходим ЗРПК батальонного звена с шестиствольным 23 мм АО и ЗУР по типу ЗУР ЗРК "Тор" в уменьшенных габаритах, выполненном на шасси БМП "Драгун" или "Курганец".
        zoolu350
        1. PSih2097 Сегодня, 11:55
          Цитата: zoolu350
          Поэтому необходим ЗРПК батальонного звена с шестиствольным 23 мм АО и ЗУР по типу ЗУР ЗРК "Тор" в уменьшенных габаритах, выполненном на шасси БМП "Драгун" или "Курганец".

          Вы описали КЗРАК Кортик/Палаш на шасси Т-15... laughing
          PSih2097
          1. zoolu350 Сегодня, 16:44
            Нет. Максимум ЗРПК "Сосна".
            zoolu350
    2. 210окв Сегодня, 10:28
      Кстати против барражирующих боеприпасов,ракет типа "Спайк" вещь незаменимая..
      Цитата: kap-lei
      Давно уже пора было Шилке современную замену разработать - малые беспилотники не вчера появились
      210окв
  5. коноправ Сегодня, 09:56
    На картине " Три богатыря " Илья Муромец пользуется пассивными средствами ведения разведки.
    коноправ
  6. Горный стрелок Сегодня, 09:57
    Видимо, будут радиовзрыватели и управляемый дистанционный подрыв, плюс системы ИК и оптика мощная. Малокалиберные снаряды с пластиковыми поясками наши в производстве освоили... Ну wassat , как говорится, с богом.
    Горный стрелок
  7. Теренин Сегодня, 09:58
    Создадут по принципу охотничьего ружья "утятница" и надежно и проверено десятилетиями. ИМХО laughing
    Теренин
    1. Dreamboat Сегодня, 13:44
      Охотничье ружье отлично справится с легким беспилотником на дистанции метров до 30-35... но это уже слишком близко. И не решате проблему снарядов РСЗО, ПТУР и крылатых ракет, где для поражения требуется картечь крупных диаметров, при использован которой падает плотность осыпи.
      Тут нужен как минимум контейнерный боеприпас с заданной дистанцией раскрытия. Тогда с погрешностью в +- 10-15 метров можно стрелять, что бы направленный дробовой сноп сбивал цель.
      Dreamboat
  8. kap-lei Сегодня, 09:59
    БП с дистанционным подрывом очевидно имеется ввиду, а пассивность за счёт тактического звена
    kap-lei
  9. Чичиков Сегодня, 10:02
    Под зонтиком, всегда чувствуешь себя уютней, - хоть в дождь, хоть на солнце!
    Чичиков
  10. gukoyan Сегодня, 10:05
    Что изобретать велосипед?
    Уже давно открыли электромагнитные волны, которые могут сжигать электронику на определённой частоте... Эххх, а в СССР в разы интересней вундервафли придумывали)))
    А мы всё пушечным вооружённие маленькие беспилотники сбиваем.
    gukoyan
    1. ProkletyiPirat Сегодня, 12:09
      Цитата: gukoyan
      Что изобретать велосипед?

      Затем что не все смотрели серию ералаша про умные часы...
      ProkletyiPirat
  11. voyaka uh Сегодня, 10:13
    У артиллерии в этом деле есть существенный недостаток:
    все осколки зенитных снарядов падают вниз на свои же объекты, и ущерб от
    них может существенно превысить ущерб от самого беспилотника.
    Например: залетел чей-то БПЛА на международный аэродром. Арта заработала.
    Потом аэропорт надо будет останавливать, чтобы вычистить осколки (и забрать
    раненых, возможно).
    Более эффективный способ: запуск контр-беспилотника с одной-двумя мини-ракетами
    с пластиковым (сгораемым) корпусом и БЧ. Сблизился - выстрелил. Но способ дорогой.
    voyaka uh
    1. himRa Сегодня, 10:25
      Есть и не дорогие способы wink
      himRa
      1. Джедай Сегодня, 10:30
        Рахим, привет! hi Давненько тебя не видел. Спасибо за видео! good
        Джедай
      2. Житель Урала Сегодня, 11:27
        интересно а винты им пальцы не отсекают на лапах?
        Житель Урала
        1. himRa Сегодня, 12:48
          Цитата: Житель Урала
          интересно а винты им пальцы не отсекают на лапах?

          Вы не дооцениваете этих птиц...кроме лап уних есть клюв и реакция выработанная тыщелетним опытом
          Волков и лисиц берут...с их зубами а пластиковые винты не проблема!птицы реально находяться на службе....
          Как и с собаками нужны увлеченные люди...
          himRa
          1. himRa Сегодня, 13:03
            Позволю себе пофантазировать,управляемые тараканы уже имеются laughing а если птице включить ,,кнопку,,голода и устойчивый рефлекс на цель то лет 50 у вас будет надежный природный механизм
            himRa
      3. iouris Сегодня, 13:02
        Орлов будут сбивать. Нет, тут надо включать мозги. Очень серьёзная проблема. Нужны системы обнаружения малоразмерных БПЛА различных типов и многоразовые барражирующие беспилотники-перехватчики.
        iouris
    2. SSR Сегодня, 10:31
      Цитата: voyaka uh
      У артиллерии в этом деле есть существенный недостаток:
      все осколки зенитных снарядов падают вниз на свои же объекты, и ущерб от
      них может существенно превысить ущерб от самого беспилотника.
      Например: залетел чей-то БПЛА на международный аэродром. Арта заработала.
      Потом аэропорт надо будет останавливать, чтобы вычистить осколки (и забрать
      раненых, возможно).
      Более эффективный способ: запуск контр-беспилотника с одной-двумя мини-ракетами
      с пластиковым (сгораемым) корпусом и БЧ. Сблизился - выстрелил. Но способ дорогой.

      Для аэродромов можно и дорогой а на марше и на позициях, самое оно.
      И пардон, если противник над аэродромом мини бпла запускает, то это означает что в данном месте бой/война профукана.
      SSR
      1. voyaka uh Сегодня, 10:38
        Надежно летающий квадракоптер БПЛА китайского производства с хорошей видео-камерой
        продается в игрушечных магазинах и стоит около 200 долларов.
        И запустить его над аэропортом (или военной базой) может любой. И ребенок, и хулиган, и вражеский шпион. Как его лучше сбивать/ перехватывать - проблема над которой ломают серьезные люди голову во всем мире.
        Начни над складом с боеприпасами палить из Шилки - склад взлетит на воздух.
        voyaka uh
        1. sivuch Сегодня, 13:26
          К войсковой ПВО это не относится никаким боком .
          sivuch
        2. Dreamboat Сегодня, 13:27
          От китайских беспилотников за 200 долларов отлично спасают средства РЭБ. Их могут применять только в партизанских войнах типа Сирии, а вот с военными беспилотниками с хорошо защищенными каналадить связи уже сложнее
          Dreamboat
    3. Nikolaevich I Сегодня, 13:11
      Цитата: voyaka uh
      все осколки зенитных снарядов падают вниз на свои же объекты

      А на фига? если осколки падают на защищаемую территорию ,значит вражий БПЛА уже над защищаемым объектом(!)...не поздно ли "пить боржоми"..то бишь,пулять по беспилотнику ? А если попробовать сделать это несколько ранее(т.е.своевременно)?Следующее:1.В "курсях"ли вы,что сейчас разрабатываются арт.снаряды с пластиковыми,композитными,"легкокерамическими" осколками ? С осколками,СПЭ,сгорающими в воздухе до падения на землю? С фугасными снарядами в корпусах(композитных) ,"рассыпающихся в пыль" при взрыве. 2.Перечислите мне объекты,поражаемые осколками зенитных снарядов,а я вам назову способы "предохранения"...
      Цитата: voyaka uh
      залетел чей-то БПЛА на международный аэродром. Арта заработала.

      Ох и путаете вы "вилку с бутылкой"! Неужто не различаете разницу:"залетел чей-то (одиночный!) БПЛА на международный аэропорт (в мирное время !) и "залетел(залетели) БПЛА на аэродром в военное время(во время боевых действий) ???
      Nikolaevich I
  12. Alexey-74 Сегодня, 10:38
    Получается эта новая разработка более дешевая и практичная нежели применения "Панциря", за другие средства ПВО/ПРО говорить не приходится...
    Alexey-74
  13. Толик_74 Сегодня, 10:42
    Ну щас русофобы, типа байдана, взвоют во всё горло, руские готовятся к войне
    Толик_74
    1. Dreamboat Сегодня, 13:22
      На западе уже презентовали 5-6 десятков специальных средств для борьбы с беспилотниками....
      Dreamboat
  14. Dreamboat Сегодня, 10:44
    Дело наверное даже не в "пушке", а в снарядах. Скорострельные автоматические пушки и вычислитель, рассчитывающий траекторию полета дозвуковой цели, это Шилка (арт части Тунгуски и Панциря), но попасть 30 мм. болванокой в маленькую цель на большой дистанции сложно. На одной из выставок я видел снаряд с раскрывающимся стабилизатором (по типу снаряда РПГ 7, не знаю как нагляднее описать). Причем "стабилизатор" из тонких металических пластинок двузвенный, т.е. каждая пластинка раза в 1.5 длиннее снаряда. Получается такой "перевернутый зонтик" сантиметров 20 в диаметре.... "Стабилизатор" соединен со взрывателем...
    Попасть таким "зонтиком" в маленький дрон куда проще, чем 3 см. болванкой! Даже маленького заряда на дистанции в 10 см. достаточно для поражения
    Dreamboat
    1. ProkletyiPirat Сегодня, 12:17
      слишком дорого и при этом не намного эффективнее...
      ProkletyiPirat
      1. Dreamboat Сегодня, 13:20
        Думаю дешевле чем дистанционно взрываемый боеприпас или цель, поражаемая управляемым снарядом.
        И главное, не требует замены оружия, может только доработки ПО под иную балистику.
        Dreamboat
  15. sivuch Сегодня, 13:27
    Это он про ЗАК-57 с УАС-ми ? Так вроде все сходится .
    sivuch
  16. Dreamboat Сегодня, 13:53
    Опыт предков! Для дешевых БПЛА залп Шилки слишком дорогой и избыточно мощный.
    Dreamboat
    1. Вадим237 Сегодня, 17:01
      30 миллиметровая шестиствольная пушка с тепловизионным, оптическим, каналами наблюдения, с полной автоматизацией, установленная на прицеп.
      Вадим237
      1. Вадим237 Сегодня, 17:07
        Что то на подобие этого только с шестью стволами 30 миллиметров.
        Вадим237
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