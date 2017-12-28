J-10: «утка» по-пекински под израильским соусом

На начало 90-х годов прошлого века ВВС Китая располагали огромным числом самолетов первого и второго поколений. Они уже не отвечали современным требованиям, поэтому было решено заняться разработкой собственного истребителя 4-го поколения. По сути, это были первые шаги Поднебесной в направлении современной боевой авиации.



Как ни странно, история J-10 берет свое начало в Израиле. В конце 80-х годов там была создан истребитель "Лави", который был призван заменить весь парк американских машин. Со временем США вынудили израильтян закрыть этот проект и приобрести F-16. Чтобы компенсировать свои инвестиции в создание собственного самолета, компания IAI продала наработанные технологии Китаю.



Получив чертежи планера будущего истребителя, перед китайцами встал вопрос создания двигателя. Но в начале 90-х годов Поднебесная не владела подобными технологии, от чего ей пришлось обратиться к России. В итоге, "сердцем" J-10 стал российский АЛ-31Ф.











