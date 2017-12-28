Украина стала лидером по нанесению ущерба самой себе
Член Совета Федерации Алексей Пушков подвел итог «достижениям» Украины в уходящем году. Своими выводами он поделился в «Твиттере».
Одним из главных достижений Украины Пушков назвал блокаду самопровозглашенных ДНР и ЛНР, инициированную официальным Киевом. Цена такого шага стоила республики 1 % ВВП. В этой связи сенатор назвал Украину «страной года» по нанесению убытков самой себе.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что из-за экономической блокады Донбасса экономика страны понесла ущерб, равный одному проценту ВВП. Чиновник отметил, что Киеву необходимо увеличить добычу собственных энергоресурсов и продавать их за рубеж.
Напомним, в январе текущего года радикалы перекрыли вывоз с территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР любых грузов, в том числе угля. Это привело к дефициту топлива на Украине. При этом власти Донецкой и Луганской республик нашли выход из ситуации и начали экспортировать уголь в третьи страны. После этого СНБО Украины одобрил предложение о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий. Заявлялось, что данная мера будет действовать, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.
Одним из главных достижений Украины Пушков назвал блокаду самопровозглашенных ДНР и ЛНР, инициированную официальным Киевом. Цена такого шага стоила республики 1 % ВВП. В этой связи сенатор назвал Украину «страной года» по нанесению убытков самой себе.
Украина – "страна года" по нанесению самой себе ущерба. Цена блокады Донбасса: 1% ВВП – 1.8 млрд. долларов. Причем блокаду ввела сама Украина,цитирует Пушкова РИА Новости.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что из-за экономической блокады Донбасса экономика страны понесла ущерб, равный одному проценту ВВП. Чиновник отметил, что Киеву необходимо увеличить добычу собственных энергоресурсов и продавать их за рубеж.
Напомним, в январе текущего года радикалы перекрыли вывоз с территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР любых грузов, в том числе угля. Это привело к дефициту топлива на Украине. При этом власти Донецкой и Луганской республик нашли выход из ситуации и начали экспортировать уголь в третьи страны. После этого СНБО Украины одобрил предложение о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий. Заявлялось, что данная мера будет действовать, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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