20:43 28 декабря

Украина стала лидером по нанесению ущерба самой себе

Член Совета Федерации Алексей Пушков подвел итог «достижениям» Украины в уходящем году. Своими выводами он поделился в «Твиттере».



Одним из главных достижений Украины Пушков назвал блокаду самопровозглашенных ДНР и ЛНР, инициированную официальным Киевом. Цена такого шага стоила республики 1 % ВВП. В этой связи сенатор назвал Украину «страной года» по нанесению убытков самой себе.


Украина – "страна года" по нанесению самой себе ущерба. Цена блокады Донбасса: 1% ВВП – 1.8 млрд. долларов. Причем блокаду ввела сама Украина,
цитирует Пушкова РИА Новости.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что из-за экономической блокады Донбасса экономика страны понесла ущерб, равный одному проценту ВВП. Чиновник отметил, что Киеву необходимо увеличить добычу собственных энергоресурсов и продавать их за рубеж.

Напомним, в январе текущего года радикалы перекрыли вывоз с территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР любых грузов, в том числе угля. Это привело к дефициту топлива на Украине. При этом власти Донецкой и Луганской республик нашли выход из ситуации и начали экспортировать уголь в третьи страны. После этого СНБО Украины одобрил предложение о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий. Заявлялось, что данная мера будет действовать, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 51

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  1. Teberii Сегодня, 10:36
    Пусть дальше продолжают им помогут США-угольком на рождество от Санты.
    Teberii
    1. Чёрный Сегодня, 10:43
      Указ о блокаде Донбасса подписал президент Украины Порошенко - его и надо благодарить привычным дякуемо, дякуемо! laughing
      Чёрный
      1. Джедай Сегодня, 10:47
        Украина по-своему поняла принцип "бей своих чтобы чужие боялись". К сожалению, не только она...
        Джедай
        1. akribos Сегодня, 11:00
          Пушков, член Совета Федерации, какой страны, интересно? Если России, то логичнее, было бы подумать о РФ, а за Украину пусть Украинцы заботятся. Вообще непонятно, что за институт выдумали Совет Федерации? За всё время его существования сложилось впечатление, что это орган с одной стороны для почётных пенсионеров, а другая его половина наиболее успешные воры из регионов. С уважением.
          akribos
          1. LSA57 Сегодня, 11:25
            Цитата: akribos
            Если России, то логичнее, было бы подумать о РФ, а за Украину пусть Украинцы заботятся.

            логично. но комментировать в "Твиттере" он имеет право? или только нам можно всё в ВО обсуждать? трампушка вообще из него не вылезает laughing
            LSA57
        2. Чёрный Сегодня, 11:03
          Цитата: Джедай
          Украина по-своему поняла принцип "бей своих чтобы чужие боялись".

          Донбасс для них "не свои". Таковыми они жителей Донбасса никогда не считали и не считают.Впрочем это так и есть. Украина - искусственное образование ,Донбасс, Харьков , Одесса - это исконно русские земли.....
          Чёрный
      2. pvv113 Сегодня, 11:02
        Главное, чтобы продажа шоколадок не пострадала wink
        pvv113
    2. LSA57 Сегодня, 10:44
      Цитата: Teberii
      Пусть дальше продолжают им помогут США-угольком на рождество от Санты.

      по бешеной цене. от Деда Мороза гораздо дешевле, но щеневмерликам дешёвого не надо
      LSA57
    3. майор Юрик Сегодня, 10:46
      Неуемное членовредительство обычно заканчивается трупом,и чего делать с этим 40-миллионным трупом???? negative
      майор Юрик
      1. LSA57 Сегодня, 11:27
        Цитата: майор Юрик
        ,и чего делать с этим 40-миллионным трупом????

        пусть у кураторов голова болит. и не 40 миллионов. мы своё по любому заберём
        LSA57
      2. Лелёк Сегодня, 11:38
        Цитата: майор Юрик
        Неуемное членовредительство обычно заканчивается трупом,и чего делать с этим 40-миллионным трупом?


        hi А ничего делать не надо, сам сгниёт. Уж на что терпеливы чехи в отношении укропских фортелей, но и они взвыли. Хитрож...е украинские "безвизовцы" в нарушение правил предоставления им посещения ЕС на 90 суток без права устройства на работу, ПМЖ и ещё ряда ограничений применяют массово метод "циркуляции" - прожив в одной из стран ЕС 85 суток переезжают в другую, затем в третью и так по-кругу (циркулируют). Правда этот метод был изобретён не украинцами а болгарами и румынами. Голь на выдумки хитра.
        Лелёк
      3. Лексус Сегодня, 19:31
        Лишь бы не как у русских... Демотиватор за 4 года не утратил актуальность laughing
        Лексус
    4. катана Сегодня, 11:01
      Цитата: Teberii
      Пусть дальше продолжают им помогут США-угольком на рождество от Санты.

      Тиберий - великолепный ник римского императора(к древним римлянам я питаю уважение и пиетет) и такой слабый комментарий - да будет вам известно,что украинцы не получают,а покупают данный уголь.
      катана
      1. Teberii Сегодня, 11:03
        Вы меня не поняли ,Санта дарит уголек на Рождество ребенку который вел себя плохо целый год.
        Teberii
    5. Fitter65 Сегодня, 15:58
      Цитата: Teberii
      им помогут США-угольком

      Конечно помогут,вот уже третий углевоз пришёл с углём,правда где он уголь грузил это вторичное,первое что интересно-когда первый пришёл Президенту Украины презент сделали -кулёк угля,а вот про такие кульки от второго и третьего углевоза как-то не собщили ,зажали что-ли? А с другой стороны скидывают Петруху,а у него на хате вместо золотых батонов пакетики с углём....
      Fitter65
  2. jolly deckhand Сегодня, 10:36
    Нам ли о Украине тут зубоскалить?Заводы стоят ВСЕ в городе,последнюю нефть выкачиваем с промыслов,а бензин при этом всё дорожает...Зарплата моя(казалось-бы,нефтяник,чё жалуется,мол...Да?)-лекарства Родителям купить,ну и молока с хлебом купить,не остаётся тем,кто младше в Семье ничего...НИ-ЧЕ-ГО.
    jolly deckhand
    1. rotmistr60 Сегодня, 10:49
      не остаётся тем,кто младше в Семье ничего...НИ-ЧЕ-ГО.
      Нефтяник умирает с голоду? Детям не остается ни чего - это ваша предвыборная агитка?
      rotmistr60
      1. катана Сегодня, 11:09
        Цитата: rotmistr60
        не остаётся тем,кто младше в Семье ничего...НИ-ЧЕ-ГО.
        Нефтяник умирает с голоду? Детям не остается ни чего - это ваша предвыборная агитка?

        Я не знаю насчет умирающих с голоду нефтяников,но я не понял и посыла статьи -это что же предлагает автор статьи - что бы украинцы ,как в старые добрые времена ,покупали уголь с Донбасса ,наплевав на тот факт ,что с Донбассом у них по сути идет необъявленная война.
        катана
        1. АКС Сегодня, 11:45
          Так газ, электричество с РФ они покупают и на заработки в РФ ездят хотя называют РФ агрессором и 25 или 26 война с РФ! Почему они не могут как в старые добрые времена ,покупали уголь с Донбасса [b][/b]
          и почему зарубежные страны покупают уголь Донбасса. через Россию если они поддерживают Украину и санкции против РФ?
          Необъявленная война которую Вы упомянули называется гражданской войной. спрашивал у донецких -За что вас бомбить начали? они не знают. а так донецкие ездят за пенсией на украину. а украинские имеют бизнес в Донецке и РФ.
          АКС
      2. LSA57 Сегодня, 11:28
        Цитата: rotmistr60
        Нефтяник умирает с голоду?

        на соседней койке газовик laughing
        LSA57
        1. rotmistr60 Сегодня, 11:35
          на соседней койке газовик
          За ним сотрудник банка, менеджер крупной фирмы, а в изголовье их дети просят милостыню.
          rotmistr60
      3. Ныробский Сегодня, 12:58
        Цитата: rotmistr60
        не остаётся тем,кто младше в Семье ничего...НИ-ЧЕ-ГО.
        Нефтяник умирает с голоду? Детям не остается ни чего - это ваша предвыборная агитка?
        Приходит уставший нефтяник с работы и говорит - Цена на водку поднялась. Тут младшой как заорёт - УрррА! Теперь папка пить меньше будет!!!....Папка переводит на него взгляд и со вздохом говорит - Ты то чему разуешься? Это ты теперь есть меньше будешь.
        Нефтяники конечно разные бывают, но что бы у них так было плохо с финансами - так лучше уйти в санитары. По крайней мере, тех нефтяников которых знаю по Республике Коми, никаким образом невозможно заставить покинуть отрасль. Просто любят нужду испытывать.
        Ныробский
    2. LSA57 Сегодня, 10:50
      Цитата: jolly deckhand
      ?Заводы стоят,

      уж не знаю какие. хозяин НЛМК довёл своё состояние до 18 с лишним миллиардов и стал вторым по списку. на первом месте тоже металлург.
      последнюю нефть выкачиваем

      и сколько по вашим данным там осталось? литр, два? а Арктический шельф тоже на ладан дышит?
      и насчёт нищеты. НУ НЕ ВИЖУ Я НИЩИХ НА УЛИЦАХ!!! я вижу дороги забитые дорогими иномарками.
      LSA57
      1. jolly deckhand Сегодня, 10:56
        Иномарки,в кредит взятые детьми в расчёте на то,что родители пенсионеры оплатят-не показатель благосостояния страны.
        jolly deckhand
        1. LSA57 Сегодня, 11:30
          Цитата: jolly deckhand
          Иномарки,в кредит взятые детьми

          за рулём одни дети???? вы наверное это увидели в детском саду laughing
          LSA57
    3. АКС Сегодня, 11:04
      объясните почему Вы говорите, что работы в РФ нет и все заводы стоят и зарплаты маленькие. а переселенцы с Донбасса ее находят и хорошо получают и говорят что работы в РФ завались?
      АКС
      1. LSA57 Сегодня, 11:31
        Цитата: АКС
        объясните почему Вы говорите, что работы в РФ нет и все заводы стоят и зарплаты маленькие.

        а такие видят только то, что хотят увидеть
        LSA57
        1. Лелёк Сегодня, 11:49
          Цитата: LSA57
          а такие видят только то, что хотят увидеть


          hi , Сергей.
          Да плюньте Вы на этих "всепропальщиков". Всегда найдётся нытик, недовольный всем и вся.
          Вот интересную заметку обнаружил сегодня по поводу "закрытия" для иностранных судов Северного Морского Пути. Не буду размазывать, читайте:

          За одно поздравьте меня с 7-й "пробоиной", якобы за фотку шиншиллы для "мася-мася". Быкуют мужики. bully
          Лелёк
          1. LSA57 Сегодня, 12:42
            Цитата: Лелёк
            За одно поздравьте меня с 7-й "пробоиной", якобы за фотку шиншиллы для "мася-мася"

            За одно и с наступающим НГ smile drinks
            LSA57
            1. Лелёк Сегодня, 12:53
              Цитата: LSA57
              За одно и с наступающим НГ


              Рановато, но всё равно спасибо, и Вам всех благ в уходящем и предстоящем. fellow
              Лелёк
              1. LSA57 Сегодня, 12:59
                Цитата: Лелёк
                и Вам всех благ в уходящем и предстоящем.

                А Вам чего вы сами себе желаете, каждый день по 10 раз lol
                LSA57
          2. Sergey53 Сегодня, 13:00
            Суда могут быть и не наши, но под флагом РФ. Т.Е. судно должно быть зарегистрировано у нас и платить налог нам.
            Sergey53
            1. Лелёк Сегодня, 13:03
              Цитата: Sergey53
              судно должно быть зарегистрировано у нас и платить налог нам.

              hi
              Точно так, а это не малая копеечка в казну. yes
              Лелёк
    4. лесовозник Сегодня, 12:21
      Цитата: jolly deckhand
      Нам ли о Украине тут зубоскалить?Заводы стоят ВСЕ в городе,последнюю нефть выкачиваем с промыслов,а бензин при этом всё дорожает...Зарплата моя(казалось-бы,нефтяник,чё жалуется,мол...Да?)-лекарства Родителям купить,ну и молока с хлебом купить,не остаётся тем,кто младше в Семье ничего...НИ-ЧЕ-ГО.

      Навальнёнок??? А шёл бы ты на.....буровую
      лесовозник
    5. Fitter65 Сегодня, 16:11
      Цитата: jolly deckhand
      Нам ли о Украине тут зубоскалить?Заводы стоят ВСЕ в городе,последнюю нефть выкачиваем с промыслов,а бензин при этом всё дорожает,

      Сиротка вы случаем не из Детройта?Где ВСЕ заводы стоят,где вы последнюю нефть выкачиваете?На счет бензина согласен-дорожает.Зарплата моя,НЕ НЕФТЯНИКА,позволяет купить внукам,дочере, жене ,тёще-лекарства,продукты питания,новый аккумулятор(ну и машину надо иногда баловать) и тот же подорожавший бензин.
      Цитата: jolly deckhand
      в Семье ничего...НИ-ЧЕ-ГО.

      Ну тут совет попробуите меньше пить,во-первых денег будет больше.Во-вторых будете писать более правильно составленные предложения.А то пишите как уволенный с нефтеприиска за пьянку подсобный рабочий который даже букварь до конца не дочитал.
      Fitter65
  3. mih_sergeev92 Сегодня, 10:39
    Украина - страна которой надоело жить плохо, и она стала жить ещё хуже.
    mih_sergeev92
  4. АКС Сегодня, 10:41
    когда РФ введет визы для украинцев? пора всех заробитчан за холку и вна цеЕвропу! ни чего личного только бизнес!
    и не надо рассказывать про что там народ против укрвласти! очень много свидетельств (на ВО в том числе) как этот народ поливал помоями Россию и своих родственников живущих сдесь, и до и после майдана.
    АКС
    1. LSA57 Сегодня, 10:53
      Цитата: АКС
      когда РФ введет визы для украинцев. задрали

      Россия по уроню инвестиций в щеневмерлию вышла на 3 место laughing
      вот такие мы ахрессоры laughing
      так что всё нормально, всё под контролем. тихо, мирно, свои территории сами к нам придут
      LSA57
  5. Михаил Филиппов Сегодня, 10:42
    До Майдана весь украинский бизнес был завязан на Россию. Основная торговля шла с Россией. А теперь, как с Россией связи порваны, надо начинать с нуля. А с Западом торговать куда сложнее, ибо там надо работать локтями
    Михаил Филиппов
  6. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:43
    Самого главного УКРАИНА добилась получила безвиз в ЕС...великая перемога fellow ...сантехникам и мойщикам туалетов открыта дорога в счастливое будущее в борделях АРМСТЕРДАМА.
    Счастье и эмоции в КИЕВЕ прут через кастрюльки как кипяченное молоко.
    Пожелаю им успехов в дальнейших трудовых буднях по освоению демократических ценностей Европы.
    Киевляне героически под руководством героя МАЙДАНА Кличко готовятся к земле...молодцы...так держать ...заграница вам поможет в этом благородном деле.
    Жители ЛДНР как то на фоне всего этого упрямятся...не желают прививаться демократическими прививками с летельной и нелетальной гуманитарной помощью из КАНАДЫ и США...ай ай ай какие они нехорошие.
    Тот же ЛЕХА
    1. LSA57 Сегодня, 11:33
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      ...сантехникам и мойщикам туалетов открыта дорога в счастливое будущее в борделях АРМСТЕРДАМА.

      LSA57
  7. rotmistr60 Сегодня, 10:52
    Киеву необходимо увеличить добычу собственных энергоресурсов и продавать их за рубеж.
    Уголь вам везут из Пенсильвании, газ реверсом из Европы. Вы, что за рубеж из энергоресурсов собрались продавать?
    rotmistr60
    1. LSA57 Сегодня, 11:49
      Цитата: rotmistr60
      что за рубеж из энергоресурсов собрались продавать?

      так кличко давно уже это озвучил, ЗЕМЛЮ!!!. точнее чернозём
      LSA57
  8. Кот_Кузя Сегодня, 10:56
    Верной дорогой скачете, кастрюльки wassat . Скачите дальше, и тогда Новороссия сама к нам упадет как перезрелый плод, Волынь с Галичиной Польше упадут, Закарпатье Венгрии, и Северная Буковина Румынии. Вот тогда никакой проблемы от вас вашим соседям не будет smile
    Кот_Кузя
  9. Дормидонт Сегодня, 11:05
    Как сказал классик
    Дормидонт
  10. сталевар Сегодня, 11:22
    Посмотрел сейчас цены на Украине: хлеб-20руб, мясо-181руб, бензин 95-44,61руб, проезд в метро-8руб, при средней зарплате 16-20тыс.руб. Цены естественно перевёл сразу в рубли. Плюс поговорил с украинцами которые работают у нас в городе. Единственная большая проблема - русский язык. Не смотря на ущерб себе и разные блокады, можете сравнить с собой. Я сравнил! Долой Путина!!!!!
    сталевар
    1. LSA57 Сегодня, 11:39
      Цитата: сталевар
      Плюс поговорил с украинцами которые работают у нас в городе.

      ну и, что они с такой зарплатой в России делают? раз вам так плох ВВП езжайте туда на зарплату в 16-20 тысяч при хлебе 20 руб. да не забывайте родне денег отсылать чтобы они здесь с голоду ноги не протянули. ник смени, у нас сталевары зарабатывают так, что не одному майданутому не снилось
      LSA57
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:42
      Посмотрел сейчас цены на Украине:

      Тоже залез ради интереса...

      1 гривна в рублях 2 гривен в рублях 3 гривен в рублях
      2,06 ₽ 4,12 ₽ 6,18 ₽

      едем дальше...
      Таблица тарифов на проезд в киевском метро в зависимости от суммы пополнения бесконтактной карточки:

      Поездки от 1 до 9 — 5,00 грн;
      Поездки от 10 до 19 — 4,90 грн;
      Поездки от 20 до 29 — 4,80 грн;
      Поездки от 30 до 39 — 4,70 грн;
      Поездки от 40 до 49 — 4,60 грн;
      Поездки 50 — 4,50 грн.

      Едем дальше...

      Хлеб в Киеве...8,58 грн
      Вообщем с голоду не помрут.
      Тот же ЛЕХА
  11. мерцание Сегодня, 15:49
    "Украина стала лидером по нанесению ущерба самой себе"
    Ну, так ведь, "це эвропа". sad
    мерцание
  12. Керенский Сегодня, 16:39
    А обо что встала блокада Донбасса "блокираторам"?
    Керенский
  13. Bosch Сегодня, 16:51
    Бандерлоги очень скоро превратят хохланд в обезьянник. Процесс идет.
    Bosch
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