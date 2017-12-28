20:48 28 декабря

Путин в Кремле наградит военнослужащих за операцию в Сирии

Владимир Путин в Кремле встретится с военнослужащими, принимавшими участие в операции в Сирии, и вручит им государственные награды, передает РИА Новости сообщение пресс-службы президента.



Двадцать восьмого декабря Владимир Путин в Кремле встретится с военнослужащими ВС РФ, принимавшими участие в антитеррористической операции в Сирийской арабской республике. В ходе встречи, которая состоится в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, президент вручит государственные награды РФ военнослужащим, наиболее отличившимся в ходе выполнения специальных задач в Сирии,
говорится в релизе.


Сообщается, что «на торжественное мероприятие приглашены более 600 солдат и офицеров всех видов войск Вооруженных сил России».

Ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны Путин на «отлично» оценил действия российских военных по уничтожению международных террористов в САР.

Россия проводила операцию против группировки ИГ (запрещена в РФ) с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска. 11 декабря президент РФ отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Выступая перед военными на базе Хмеймим, Путин заявил, что они блестяще выполнили свою задачу: Сирия сохранена как суверенное государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. Чёрный Сегодня, 10:48
    ....есть ещё и секретная часть Указа о награждении - там Д. Трампу очередное звание - "майор" присвоили и орденом наградили wassat Говорят Данила на радостях так напился, что опять прогнал чушь, по поводу разгрома ИГИЛ бравыми американскими военными... laughing
    Чёрный
    1. Джедай Сегодня, 10:57
      Цитата: Чёрный
      очередное звание - "майор"

      Может, генерал-майор? Вот же он в полковничьем мундире:
      Джедай
      1. Teberii Сегодня, 10:59
        Что вы придрались к Трампу,за своих радоваться надо и поздравлять.
        Teberii
        1. Джедай Сегодня, 11:01
          Владимир Путин в Кремле встретится с военнослужащими, принимавшими участие в операции в Сирии, и вручит им государственные награды

          Встретится и наградит - тогда и порадуемся и поздравим. yes
          Джедай
      2. Чёрный Сегодня, 11:00
        Может, генерал-майор? Вот же он в полковничьем мундире:
        ...генерал-майор у него специальное звание, а майор - воинское. wassat
        Чёрный
        1. Джедай Сегодня, 11:02
          Вот оно чё... lol
          Джедай
    2. сибиралт Сегодня, 11:13
      Вот, когда наградит, тогда и расскажете. hi
      сибиралт
  2. Masya Masya Сегодня, 10:56
    Медаль мала, да любовь всей страны вобрала.... love
    Masya Masya
  3. Egorovich Сегодня, 11:15
    Заслужили мужики!!! С честью прошли всю военную компанию в Сирии! Молодцы!!!
    Egorovich
  4. Ныробский Сегодня, 12:02
    За два года!!! через Сирию прошли 48 тыс. военнослужащих из которых 14.тыс были награждены гос. наградами. Осуществлено 35.тыс. боевых вылетов. Уничтожено более 2,8 тыс. бармалеев имеющих российское происхождение и около 60 тыс.бородатых американских подопечных, более 7 тыс. единиц бронетехники. Разминировано более 6 тыс. гектаров освобождённой территории. Практически вся территория Сирии перешла под контроль Дамаска. Испытано и опробовано более 200 образцов нового вооружения. Так что мужики реально заслужили свои награды. За это время погибло 30 российских военнослужащих. Вечная им память.
    Ныробский
  5. коноправ Сегодня, 12:05
    Бедный руский язык......." В Кремле Путин......" Читать то и то язык сломаешь. Должно звучать примерно так : Сегодня, в Георгиевском зале Кремля, в честь участников Сирийской военной операции состоится приём........ ну и так и далее. Просто, доходчиво и торжественно как в Уставе " Указать время, место, порядок, форму одежды......"
    коноправ
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