Путин в Кремле наградит военнослужащих за операцию в Сирии

Двадцать восьмого декабря Владимир Путин в Кремле встретится с военнослужащими ВС РФ, принимавшими участие в антитеррористической операции в Сирийской арабской республике. В ходе встречи, которая состоится в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, президент вручит государственные награды РФ военнослужащим, наиболее отличившимся в ходе выполнения специальных задач в Сирии,

Владимир Путин в Кремле встретится с военнослужащими, принимавшими участие в операции в Сирии, и вручит им государственные награды, передает РИА Новости сообщение пресс-службы президента.говорится в релизе.Сообщается, что «на торжественное мероприятие приглашены более 600 солдат и офицеров всех видов войск Вооруженных сил России».Ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны Путин на «отлично» оценил действия российских военных по уничтожению международных террористов в САР.Россия проводила операцию против группировки ИГ (запрещена в РФ) с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска. 11 декабря президент РФ отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Выступая перед военными на базе Хмеймим, Путин заявил, что они блестяще выполнили свою задачу: Сирия сохранена как суверенное государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН.