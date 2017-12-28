Президент назвал происшествие в Санкт-Петербурге террористическим актом

Вчера в Санкт-Петербурге был совершён террористический акт, недавно Федеральная служба безопасности пресекла ещё одну попытку теракта. Вчера дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, в рамках закона, только закона. Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте.

Президент России Владимир Путин прокомментировал вчерашнее происшествие в одном из супермаркетов Санкт-Петербурга. Речь идёт о торговой точке на Кондратьевском проспекте, где, по данным сотрудников правоохранительных органов, сработало самодельное взрывное устройство, оставленное в камере хранения. В результате взрыва 13 человек пострадали, на данный момент семь из них находятся в больницах города.Глава государство назвал происшествие террористическим актом. ТАСС приводит заявление Владимира Путина:По словам президента, сложно себе представить, что было бы, если бы тысячи хорошо подготовленных террористов вернулись на территорию России из Сирии.Напомним, что ранее, по заявлениям Белого дома и пресс-службы Кремля, спецслужбы США предупредили коллег из России о готовящихся в Северной столице терактах. Трамп заявил, что это сообщение помогло сохранить жизни многих россиян.