Президент назвал происшествие в Санкт-Петербурге террористическим актом
Президент России Владимир Путин прокомментировал вчерашнее происшествие в одном из супермаркетов Санкт-Петербурга. Речь идёт о торговой точке на Кондратьевском проспекте, где, по данным сотрудников правоохранительных органов, сработало самодельное взрывное устройство, оставленное в камере хранения. В результате взрыва 13 человек пострадали, на данный момент семь из них находятся в больницах города.
Глава государство назвал происшествие террористическим актом. ТАСС приводит заявление Владимира Путина:
По словам президента, сложно себе представить, что было бы, если бы тысячи хорошо подготовленных террористов вернулись на территорию России из Сирии.
Напомним, что ранее, по заявлениям Белого дома и пресс-службы Кремля, спецслужбы США предупредили коллег из России о готовящихся в Северной столице терактах. Трамп заявил, что это сообщение помогло сохранить жизни многих россиян.
Глава государство назвал происшествие террористическим актом. ТАСС приводит заявление Владимира Путина:
Вчера в Санкт-Петербурге был совершён террористический акт, недавно Федеральная служба безопасности пресекла ещё одну попытку теракта. Вчера дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, в рамках закона, только закона. Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте.
По словам президента, сложно себе представить, что было бы, если бы тысячи хорошо подготовленных террористов вернулись на территорию России из Сирии.
Напомним, что ранее, по заявлениям Белого дома и пресс-службы Кремля, спецслужбы США предупредили коллег из России о готовящихся в Северной столице терактах. Трамп заявил, что это сообщение помогло сохранить жизни многих россиян.
Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru/events/president/news/56239/photos/51446
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