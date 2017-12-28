20:43 28 декабря

Президент назвал происшествие в Санкт-Петербурге террористическим актом

Президент России Владимир Путин прокомментировал вчерашнее происшествие в одном из супермаркетов Санкт-Петербурга. Речь идёт о торговой точке на Кондратьевском проспекте, где, по данным сотрудников правоохранительных органов, сработало самодельное взрывное устройство, оставленное в камере хранения. В результате взрыва 13 человек пострадали, на данный момент семь из них находятся в больницах города.

Глава государство назвал происшествие террористическим актом. ТАСС приводит заявление Владимира Путина:
Вчера в Санкт-Петербурге был совершён террористический акт, недавно Федеральная служба безопасности пресекла ещё одну попытку теракта. Вчера дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, в рамках закона, только закона. Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте.


Президент назвал происшествие в Санкт-Петербурге террористическим актом



По словам президента, сложно себе представить, что было бы, если бы тысячи хорошо подготовленных террористов вернулись на территорию России из Сирии.

Напомним, что ранее, по заявлениям Белого дома и пресс-службы Кремля, спецслужбы США предупредили коллег из России о готовящихся в Северной столице терактах. Трамп заявил, что это сообщение помогло сохранить жизни многих россиян.

Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru/events/president/news/56239/photos/51446
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 46

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  1. Teberii Сегодня, 11:15
    Да это правда,а не случайность и полностью застраховаться не получится.
    Teberii
    1. фигвам Сегодня, 11:24
      Напомним, что ранее, по заявлениям Белого дома и пресс-службы Кремля, спецслужбы США предупредили коллег из России о готовящихся в Северной столице терактах.

      Это и было последним предупреждением со стороны фша, если Россия не изменит свой курс, то начнутся тер.акты, а уж кто управляет, вооружает и финансирует террористов мы знаем.
      фигвам
      1. Татьяна Сегодня, 11:55
        У нас своих прид**урков полно в виде Варвары Карауловой и парня-студента в СПб. со своим самодельным взрывным устройством, которому на улице от самопроизвольного взрыва у него в руках ему самому оторвало кисть руки, когда он это взрывное устройство нёс, Чёрт знает кому и куда.
        С молодёжью надо в правильном направлении работать, работать и работать, чтобы у нас самих под носом, к тому же, среди местных молодых недоумков диверсантов не было!
        Татьяна
        1. allaykbar Сегодня, 12:01
          Перед выборами будут шатать. И намекать на альтернативу. Скоро на иносми будет много замечательных статей о том, как Путин теряет контроль над ситуацией и намеки на то, что пора русским выбрать нового президента, который сможет

          allaykbar
          1. Svarog Сегодня, 12:16
            Макфол и сша полностью поддерживают Путина - это такая игра. Посудите сами, что будет, если придет Грудинин. 1. Вложения в амер экономику прекратятся. 2. Вывоз денег за рубеж прекратится.3.Корпорации, которые добывают природные ресурсы национализируют.4. Мир увидит, что социализм , как форма правления наиболее честная и справедливая. Это крах для амеров. И они сейчас будут всячески демонизировать Грудинина.
            Svarog
            1. фигвам Сегодня, 12:24
              фша это только и ждут, чтоб Россия превратилась опять в закрытое государство.
              фигвам
              1. Svarog Сегодня, 12:38
                Цитата: фигвам
                фша это только и ждут, чтоб Россия превратилась опять в закрытое государство.

                Закрытого гос-ва при Грудинине не будет.
                Svarog
                1. Монос Сегодня, 13:42
                  Цитата: Svarog
                  Закрытого гос-ва при Грудинине не будет.

                  При Грудине был бы колхоз. В худшем смысле этого слова. Развалили бы и разворовали всё оставшееся наследство Союза и всё восстановленное и построенное за последние годы. Более тупого популизма, чем я услышал от этого барыги я давненько не слышал.
                  Монос
                2. Orionvit Сегодня, 15:03
                  Цитата: Svarog
                  Закрытого гос-ва при Грудинине не будет.

                  При подобных трепочах, получаются такие "открытые" государства, как украина. У одних колхозное мышление, у других хуторское. Разницы не вижу, зато вижу результат.
                  Orionvit
            2. allaykbar Сегодня, 12:49
              Макфол и сша полностью поддерживают Путина - это такая игра.


              ты живешь в альтернативной реальности. И кого поддерживает макфол/сша он уже написал прямым текстом в своем твиторе. Пока миллиардер гипотетически рассуждает о своих действия - Путин реализует программу перевооружения и противодействия действиям США

              1. Вложения в амер экономику прекратятся. 2. Вывоз денег за рубеж прекратится.3.Корпорации, которые добывают природные ресурсы национализируют.


              я понимаю что твоя позиция совпадает с позицией экс-посла фша Макфола и абсолютно в этом не удивлен, но сказки тут рассказывать не надо.

              Это крах для амеров. И они сейчас будут всячески демонизировать Грудинина.


              wassat они сейчас будут всячески демонизировать миллиардера Грудинина. Ты забываешь в своих рассказах о явных мелочах. Я выделил тебе.

              Мне, лично, нужен президент из недр КГБ-ФСБ-ВС РФ, а не миллиардер со МКАДа и сказочной программой
              allaykbar
              1. ML-334 Сегодня, 13:25
                У Грудинина есть своё "Поле Дураков".Товарищ явно не с урожая поднялся.
                ML-334
              2. Svarog Сегодня, 14:18
                Цитата: allaykbar
                ы живешь в альтернативной реальности. И кого поддерживает макфол/сша он уже написал прямым текстом в своем твиторе. Пока миллиардер гипотетически рассуждает о своих действия - Путин реализует программу перевооружения и противодействия действиям США

                Путин реализует программу по освобождению территории России от "лишнего" народа. Путин, Медведев, Чубайс, Ротенберг, Сечин и иже с ними - это одна команда, которая занимается личным обогащением.

                Цитата: allaykbar
                Макфол и сша полностью поддерживают Путина - это такая игра.


                ты живешь в альтернативной реальности. И кого поддерживает макфол/сша он уже написал прямым текстом в своем твиторе. Пока миллиардер гипотетически рассуждает о своих действия - Путин реализует программу перевооружения и противодействия действиям США

                1. Вложения в амер экономику прекратятся. 2. Вывоз денег за рубеж прекратится.3.Корпорации, которые добывают природные ресурсы национализируют.


                я понимаю что твоя позиция совпадает с позицией экс-посла фша Макфола и абсолютно в этом не удивлен, но сказки тут рассказывать не надо.
                Еще раз, сша выгодно иметь такое правительство, которое сейчас есть у нас. По тому что:
                1. Все наши накопления мы вкладываем в экономику сша, а не в свою.
                2.Все что зарабатывают в России вывозят в офшоры, за 10 лет - это, где то 13 триллионов долларов. Для сравнения бюджет пентагона 600 мл. долларов.
                3.Прибыль, которая остается от продажи наших природных ресурсов уходит вся в офшоры, а нам достаются жалкие крохи.
                Разве для сша это плохо, да они от Путина в таком же восторге, как от Ельцына, просто поняли, что нельзя открыто поддерживать иначе народ наш не поймет.



                wassat они сейчас будут всячески демонизировать миллиардера Грудинина. Ты забываешь в своих рассказах о явных мелочах. Я выделил тебе.
                Тыкти себе в глаз. О каких мелочах речь? Твоя влась по крупному ворует, а ты про мелочи.

                Мне, лично, нужен президент из недр КГБ-ФСБ-ВС РФ, а не миллиардер со МКАДа и сказочной программой

                Ну коли тебя лично все устраивает, молодец, знать хорошо устроен.. в отличие от 80% населения нашей страны.
                Svarog
                1. allaykbar Сегодня, 17:31
                  Твоя влась по крупному ворует, а ты про мелочи.


                  всё с тобой понятно, Сварог.
                  allaykbar
          2. Монос Сегодня, 13:44
            Цитата: allaykbar
            Перед выборами будут шатать. И намекать на альтернативу. Скоро на иносми будет много замечательных статей о том, как Путин теряет контроль над ситуацией и намеки на то, что пора русским выбрать нового президента, который сможет


            Либо КПРФ перенесла свой предвыборный штаб в посольство США. laughing
            Монос
            1. allaykbar Сегодня, 13:47
              ну после спичей во время болотной - не удивлен на самом деле "патриотичности" КПРФ. Да не удивлен я уже давно, после Юкоса и после 96 года.

              В общем КПРФ жжет как обычно. Но с миллиардером вообще забавно получилось.
              allaykbar
          3. Комментарий был удален.
            1. allaykbar Сегодня, 13:45
              ты забыл переключить аккаунт. Будь внимателен, Абрам



              ты - совесть русской нации Абрам. Мы же гусские люди дгуг дгуга не обманываем, да?

              Интересно какой будет 4-ый твой комментарий на этом сайте. Но сейчас мы на это посмотрим
              allaykbar
              1. Комментарий был удален.
                1. allaykbar Сегодня, 13:53
                  Не уважаемая мною дичь, попрошу быть повежливее.
                  allaykbar
                2. Монос Сегодня, 13:59
                  Цитата: georg777
                  Я же сказал

                  Хихил? Узнаю по запаху. laughing
                  Монос
                  1. georg777 Сегодня, 14:07
                    О. ешшо один .....дон! Да сколько здесь вас,донов?
                    georg777
                    1. Монос Сегодня, 14:11
                      Цитата: georg777
                      Да сколько здесь вас,донов?

                      Да уж побольше, чем вас, селюков чумазых. laughing
                      Монос
                      1. Комментарий был удален.
            2. Svarog Сегодня, 14:21
              Цитата: georg777
              Знатный троль,ты,однако.Узнаю работника из недр кремлевского пропаган.....ства. Хе-хе.Не утруждай себя ответом, с тобой и так все понятно.

              К сожалению отвечать нужно, иначе кремлетролли изгадят всех и вся окромя своего вождя. У них итак солнцеликова, незаменимого, освещают 24 часа в сутки по всем фед.каналам.
              Svarog
              1. Комментарий был удален.
        2. Orionvit Сегодня, 14:57
          Цитата: Татьяна
          У нас своих прид**урков полно в виде Варвары Карауловой и парня-студента в СПб

          Так на то они и при"урки, а кто их спонсирует и вербует? Угадайте с трёх раз.
          Orionvit
      2. tomket Сегодня, 14:22
        Цитата: фигвам
        Это и было последним предупреждением со стороны фша, если Россия не изменит свой курс, то начнутся тер.акты, а уж кто управляет, вооружает и финансирует террористов мы знаем.

        Это они вам копию своих угроз скинули?
        tomket
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:23
    в плен никого не брать,


    Напрасно...при возможности лучше взять живьем ...выпотрошить из него все что террорист знает спецсредствами а дальше его судьбу должен решать людской суд.
    Убивал женщин и детей и снимал все это на видео...смерть без суда...
    подрывал здания со спящими людьми ...смерть без суда
    вербощикам террористов пожизненное...
    заказчикам террористов смерть в сортирах...желательно чтоб вешались сами на своих полотенцах.
    После всего увиденного в СИРИИ и ИРАКЕ я считаю с террором бороться в белых перчатках невозможно...сожрут.
    Тот же ЛЕХА
    1. allaykbar Сегодня, 12:03
      Алексей, иногда надо взять живым, чтоб поработать над информацией у носителя.

      А если рядовые исполнители - таких в канаву с фекалиями с дыркой в голове
      allaykbar
    2. Монос Сегодня, 13:51
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Напрасно...при возможности лучше взять живьем ...выпотрошить из него все что террорист знает

      А что он может знать? Адрес электронной почты, с которой получал указания? Не-е-е... Глушить на месте при сопротивлении. А, если успеет сдаться, то пожизненное. Хотя, я бы для таких уродов отменил мораторий на смертную казнь.
      Монос
  3. Bronevick Сегодня, 11:33
    Надо как в Израиле, сжигать дома родственников террористов, избивать семью на его глазах, а потом изгонять из страны, а самого террориста на пожизненное без права досрочного освобождения.
    Bronevick
    1. gukoyan Сегодня, 11:59
      В Чечне так делают)
      gukoyan
  4. saveall Сегодня, 11:43
    Ну наконец то дошло, что этих уродов нужно не плодить на наших зонах в огромных масштабах, где они потихоньку занимаются пропагандой своей дряни и провозглашают джамааты, а просто отправлять туда, куда они и стремятся - на тот свет... Там свой суд.
    saveall
  5. Karelof Сегодня, 11:56
    Живу на той же улице в 2х перекрестках от места событий. Что они хотели добиться этим?
    Karelof
    1. allaykbar Сегодня, 12:05
      цель у терроризма одна. неуверенность и паника среди населения.

      Был бы Союз - прочитали бы о взорвавшемся балоне с газом. И так было бы правильно.
      allaykbar
  6. gukoyan Сегодня, 11:58
    У всех бывают промахи... Даже ФСБ ни всегда может всё знать...
    gukoyan
    1. Ныробский Сегодня, 12:34
      Цитата: gukoyan
      У всех бывают промахи... Даже ФСБ ни всегда может всё знать...

      Это так. Всё предотвратить невозможно - ни технически, ни физически.
      Ныробский
  7. den3080 Сегодня, 12:12
    В плен не брать - это аранжировка на тему «мочить в сортире». «Мочить в ...» кстати это не путинское фразоизобретение. Я слышал это, слово в слово, ещё в начале в 80-х годов, в Ленинграде)) и именно в расширенном варианте «где найдём...» и так далее.
    Правильный подход - на мой непросвещенный взгляд.
    den3080
  8. инструктор батутной зоны Сегодня, 12:14
    При чём тут тысячи гипотетических террористов из Сирии?
    У нас совершенно открыты границы со всеми среднеазиатскими деспотиями. Количество "иностранных рабочих" даже невозможно подсчитать. Миллионы из них находятся в России нелегально, тысячи совершают преступления. Я не говорю уже о ситуации на рынке труда! У нас своих безработных 20%, у нас люди не работают и лишены источников дохода. Зато мы радостно принимаем людей абсолютно чужих национальностей и чужой (для большинства) религией. А потом жалуемся, что взрываются маркеты и метро. Позор!
    инструктор батутной зоны
    1. Orionvit Сегодня, 15:10
      Цитата: инструктор батутной зоны
      У нас своих безработных 20%, у нас люди не работают и лишены источников дохода.

      Вы когда последний раз просматривали рабочие вакансии в вашем регионе? Ни кто ни где не требуется? Хотя да, с вашей специальностью, найти работу действительно трудновато. laughing
      Orionvit
  9. мичман Сегодня, 12:39
    Только смертная казнь может как то снизить уровень терактов в нашей стране. При том без суда.
    Уважаемые читатели, помню смертную казнь 9 фашистским генералам на этой площади у кинотеатра "Гигант". Мне было 8 лет, жили на Невском проспекте. Мальчишки постарше собрали нас и мы поехали на трамвае № 19 на эту площадь. Подождали пол часа, народу было много. Зачитали приговор, только один фашист спрыгнул с кузова ЗиС - 5 и стал дергать ногами в конвульсиях . Остальные молили о пощаде. Мы кричали "Ура", народ ликовал. На следующий день выставили коны\вой, фашисты висели 3 дня. У одного успели стащить сапоги. Честь имею.
    мичман
    1. saveall Сегодня, 12:50
      Цитата: мичман
      Только смертная казнь может как то снизить уровень терактов в нашей стране. При том без суда...

      Даже без суда? Это как же, по анонимке что ль? Боюсь, что многие тогда могут вдруг оказаться террористами и у кинотеатра "Гигант".
      saveall
      1. iouris Сегодня, 12:56
        Цитата: saveall
        Боюсь, что многие тогда могут вдруг оказаться террористами

        Всех не перевешать.
        iouris
        1. saveall Сегодня, 13:43
          Цитата: iouris
          Всех не перевешать.

          Это хорошо кричать, когда сидишь и решаешь судьбы мира на диване у компьютера... Ну а ежели стоишь у кинотеатра "Гигант" и знаешь что не террорист..?
          saveall
  10. Ванёк Сегодня, 13:14
    в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте.

    Валить всех без разбору! Действовать в рамках закона? Далеко не тот случай. Сначала бей, потом спрашивай.

    Хороший террорист - мёртвый террорист.
    Ванёк
  11. А. Привалов Сегодня, 13:38
    Быстрейшего выздоровления всем пострадавшим!
    А. Привалов
  12. Siberia 9444 Сегодня, 13:50
    Да ладно теракт , а сколько средней Азии у нас в стране а ? И сколько ещё они отправят на тот свет ? Доблестная ФСБ героически борется с ними а эти товарищи сюда едут без контроля ! Кто-то на этот руки греет . Путин реально походу в космосе живёт recourse
    Siberia 9444
  13. Молодой_Коммунист Сегодня, 15:54
    Президент назвал происшествие в Санкт-Петербурге террористическим актом

    Дак ведь выборы на носу. Всем рекомендую проверить подвалы, а то мало ли чего...

    Молодой_Коммунист
  14. А. Привалов Сегодня, 16:07
    ...при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте.
    Золотые слова! good drinks
    А. Привалов
  15. senima56 Сегодня, 16:34
    Путин называет вещи своми именами! А как еще? А то наши СМИ как-то очень боятся слова "теракт" когда это касается нас! А правду скрывать не нужно! Потому что слухи, вызваные неправдой, это хуже всего!
    senima56
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