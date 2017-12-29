"Республиканская стратегия" Вашингтона

Наблюдая за выступлениями наших экспертов-американистов в различных программах, понимаешь, что чего-то не понимаешь. Политику США в отношении России и Китая с объявлением их «странами-ревизионистами», новые масштабные антироссийские санкции, непредсказуемую и дестабилизирующую политику США во всём мире они объясняют, в общем, тем, что в Вашингтоне «поехала крыша» у тамошних элит. Белый дом с Трампом, Госдеп, Пентагон, ЦРУ, «республиканцы», «демократы» и «неоконы» перессорились и машут руками в разные стороны, пытаясь удержать мировое господство, и порождают хаос.Этот вывод как бы подтверждается тем, что даже с ближайшими союзниками, кроме Канады, у США возникли серьёзные проблемы, от Филиппин и Турции до Европы. Особенно показательны противоречия США с Европой, политику которой, по преимуществу, определяет сегодня, после выхода из ЕС Англии, Германия.Причём свои противоречия с Европой в Вашингтоне, следуя давней традиции большой лжи в политике, списывают на «подрывную деятельность России» в Европе: об этом делают заявления официальные лица США, а не бульварная пресса. В качестве доказательств приводятся не проамериканские комменты в социальных сетях, которые все причисляют к «русской пропаганде» и «друзьям Путина», и вещание собственно российских СМИ, поскольку они не выражают американскую точку зрения, единственно правильную.Неужели США действительно проводят в мире лишённую логики внешнюю политику? Не понимают последствий своих действий, как постоянно говорят об этом наши официальные эксперты?Официально объявленная цель США в Европе – сорвать строительство российско-германского газового «Северного потока – 2», на котором продолжает настаивать Германия, и, заметим, не делает заявлений о приостановке этого проекта, несмотря на то, что он, фактически, попал под новые антироссийские санкции Конгресса США. После объявления этих санкций США возобновляют политику эскалации напряжённости на Украине, вплоть до возобновления войны на Донбассе с втягиванием в неё России. Это ещё одна попытка США сорвать и строительство СП – 2, косвенным образом, через усиление общей конфронтации между Евросоюзом и Россией.Миссия спецпредставителя США по Украине Курта Волкера заключалась в дестабилизации ситуации на Донбассе путём введения на его территорию «миротворцев» по югославскому сценарию, с резнёй по типу Сребреницы, на которую Россия не смогла бы не отреагировать. Этот сценарий легко просчитывался, и Россия его заблокировала, сам Путин сказал, что он ведёт к Сребренице, саммит Волкер – Сурков провалился. Когда сценарий «миротворцев» провалился, Госдеп и Пентагон якобы продавили президента Дональда Трампа разрешить поставки летального оружия на Украину, включая пресловутые противотанковые комплексы «Джавелин».В чисто военном отношении это американское «летальное оружие» на Донбассе ничего не изменит, может только спровоцировать бандеровских нацистов на новую авантюру на Донбассе, хотя и это ещё не факт: горячих голов на Украине стало значительно меньше, чем в 2014 году. Опять бессмысленный ход Вашингтона, только усиливающий напряжённость?Поставки американских «Джавелинов» на Украину имеют в первую очередь политическое значение. Они призваны полностью перечеркнуть, фактически, сепаратный мир между Россией и Евросоюзом, заключенный в Минске, важным условием которого было ограничение поставок летального оружия на Украину, в том числе из США.Поставки «Джавелинов» закрывают саму тему ввода «миротворцев» на Донбасс, даже на линию соприкосновения сторон. После этого невозможно возвращение российских офицеров в СЦКК на любых условиях, ввиду угрозы военной вспышки, и взятия российской миссии в заложники или даже убийства для провокации России на ответные действия. Кстати, оперативный выход России из СЦКК говорит о том, что в Москве ожидали американского летального новогоднего «подарка».Таким образом, решение о поставках «Джавелинов» политически весьма осмысленно: США пытаются сорвать весь переговорный процесс по Донбассу, остаётся лишь Контактная группа в Минске, но она предназначена для решения гуманитарных и технических вопросов. Срыв Минских соглашений должен, по идее, ухудшить отношения России с Евросоюзом и Германией, что создаст новые препятствия для строительства «Северного потока – 2», особенно, в случае возобновления войны на Донбассе.Вообще, прекращение отношений Европа – Россия является стратегической целью госпереворота США на Украине, с приведением к власти в Киеве совершенно не приемлемых для России бандеровских нацистов. Об этом с 2014 года говорят все не проамериканские аналитики. Но за прошедшие три года эти отношения, несмотря на все западные санкции, не прерваны, в 2017 году товарооборот Европа – Россия стал даже восстанавливаться! Вырос товарооборот с Россией даже бандеровской Украины! Поэтому США вновь пытаются разжечь войну на Украине.Говорят, что в военном отношении, после демонстрации Россией своих военных возможностей в Сирии, это якобы бессмысленно, Россия повторит в каком-то виде «грузинский сценарий» 2008 года на Украине. Но это также входит в планы США, потому что их главная цель – не победа Бандеры на Донбассе и восстановление «территориальной целостности Украины», как они лгут, их устроит и полная катастрофа бандеровской Украины, с распространением гражданской войны на всю её территорию — тогда Россия будет надёжно оторвана от Евросоюза. Тогда не будет не только СП — 2, но и действующий СП – 1 окажется под вопросом.На Донбассе решается судьба не только Украины, но всей Европы. В президентство Обамы американские элиты придерживались «демократической стратегии» господства в мире, учитывающей в какой-то степени интересы своих ближайших союзников, поэтому американские санкции против России хотя и ударили по Европе и Германии, но не перекрыли главные артерии, связывающие Европу с Россией. Обама не вошёл в «нормандский формат», но и не выступил против него и, пусть формально, но поддержал Минские соглашения. Помнится, сенатор Маккейн, и друзья его, были этим очень недовольны.Президент Дональд Трамп не может отказаться от наследия Обамы в виде Минских соглашений, но спецпредствитель его и Госдепа Курт Волкер, фактически, их торпедирует. Волкер – «не переговорщик, а разжигатель войны на Донбассе» — так квалифицировала его деятельность наша политическая элита.После того как однопартийцы Трампа во главе с Маккейном отбили у него «русскую любовь», Вашингтон взял на вооружение, можно сказать, республиканскую стратегию гегемонии в мире, вполне согласующуюся с трамповским девизом «Америка прежде всего» и за счёт всех других. В том числе и своих союзников, не платящих положенную атлантическую дань.Поставки «Джавелинов» Бандере имеют конечной целью путём новой военной вспышке на Донбассе приведение к полной покорности США Евросоюза и Германии. В Германии это понимают, помнят, что Трамп назвал немцев «очень плохими», и думают, что делать: Ангела Меркель никак не может сформировать своё новое правительство.