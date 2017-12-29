21:21 29 декабря

Мимикрия исторической памяти Украины уводит её уже и от православия

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В понедельник украинское интернет-издание «Обозреватель» под заголовком «Украина всё дальше уходит от России» опубликовало заметку одного из своих блогеров. «Обозреватель» позиционирует себя как крупнейшее в уанете новостное интернет-издание и как лидера в рейтинге ежедневной посещаемости среди интернет-СМИ Украины. Любопытно, что почти 60 процентов посетителей «Обозревателя» составляют молодые люди от 15 до 34 лет. Большинство из них – пользователи мужского пола.

Мимикрия исторической памяти Украины уводит её уже и от православия
Блогер Юрий Шулипа


Как малограмотный блогер переписал историю Украины


Вот этой благодатной аудитории (потенциальных участников так называемой антитеррористической операции на Донбассе) издание «Обозреватель» представило восторженную заметку своего блогера Юрия Шулипы о первом официальном праздновании католического Рождества на Украине.

Шулипа – блогер не простой, а вроде как статусный. Он именует себя директором института исследования российской агрессии. Уже из этого высоконаучного названия понятно, что Шулипа должен не столько славить праздник западных христиан (широко отмечаемый, кстати, католиками в России), сколько делиться с молодой аудиторией интернет-издания своими «выводами и открытиями».

В короткой заметке открытие действительно есть. «Украина, – пишет не освоивший историю православия блогер, – стремительно освобождается от духовной оккупации в лице русского православия, навязанной ей за более чем трехсотлетний период московско-российского угнетения. Это восстановление исторической справедливости и соборности Украины. Очевидно, что день 25 декабря 2017 года стал для Украины некой точкой бифуркации, при которой поворот к русскому православию уже никогда невозможен. Российская духовная оккупация Украины закончилась».

Издание «Обозреватель» сопроводило псевдонаучный пост малограмотного блогера стыдливой ссылкой: «Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского». Однако скрыло от молодых украинцев своё, отличное от «авторского», мнение.

Меж тем, любое уважающее себя издание в подобной ситуации должно было побеспокоиться не только о соблюдении права на «свободу слова», но и защитить историческую правду. Того требует элементарное уважение к посетителям сайта. Публика, как видим, здесь молодая, из поколения ДПА (государственная итоговая аттестация школьников на Украине – аналог российского ЕГЭ). Есть большая вероятность, что эти люди примут бред Шулипы, что называется, за чистую монету.

«Обозреватель» мог бы доходчиво объяснить молодым украинцам, что православие пришло в Киев много раньше указанного в заметке срока. Случилось это более тысячи лет назад. Просвещённая Украина знает про крещение Руси в 988 году князем Владимиром. Больше того, она всякий раз устраивает шум и крик (такая специфика момента), когда слышит, что почтение Великому князю оказывают также россияне, справедливо считающие Владимира и своим святым.

Вместо этого издание со своим неадекватным блогером радуется, что президент Украины Петр Порошенко официально объявил: «Теперь он будет праздновать Рождество дважды, сначала по нашему украинскому стилю 25 декабря, а потом и по русскому – 7 января. Последнее, – уточняет издание своим молодым читателям, – скорее формально и в политических целях. Провозглашение 25 декабря официальной датой в Украине празднования Божьего Рождества свидетельствует о важной духовной победе Украины над Россией».

Почему заволновался Филарет…

Строго говоря, в этом самодовольном выводе «Обозревателя» много лукавства. На самом деле, речь идёт о публично заявленной победе украинских греко-католиков над своими православными соотечественниками. Можно спорить, состоялась ли эта победа. Однако очевидно: Украинская греко-католическая церковь (или Униатская церковь) идёт к ней все годы независимости современной Украины.

Мы знаем историю этой независимости. Помним, как в пользу Униатской церкви изымали православные храмы и церковное имущество, как экзархаты греко-католиков перешли на земли, освященные тысячелетием православной веры, и перешагнули за восточный берег Днепра, как униатские священники крестом и словом поднимали свою паству на недавнем Майдане.

За всем этим как-то отошла в тень история самой Униатской церкви. Позволим себе небольшой экскурс. Эта церковь появилась в тяжёлую пору русской смуты: в драматические годы борьбы бояр с царской властью за сохранение своих привилегий и политического влияния. Тогда залихорадило и Русскую Церковь. Она только что получила автокефалию и Патриаршество, а Россия стала крупнейшим в мире православным государством.

Смута в государстве внесла разлад и в среду церковных иерархов, поддержавших разные силы того противостояния. Все эти пертурбации привели к ослаблению влияния Москвы на окраинные русские земли. Там начались центробежные процессы. Первый «поход украинцев в Европу» возглавили землевладельцы Галиции.

Социальные верхи этой земли искали своё счастье в среде польских магнатов. Они сменили обрядность, перешли из православия в католицизм и полонизировались. Пришёл черёд менять веру простым людям, но тут возникла большая проблема. Православные не желали менять обрядность и сопротивлялись истово.

Людей избивали, калечили, убивали. В поместьях панов постоянным атрибутом подворья стала виселица, но даже это не помогло. В конечном итоге сложился церковный компромисс, когда верующим и духовенству сохранили право на византийский обряд, при этом признали верховную власть Римского папы и обязательность католических догматов.

Такой необычный симбиоз был заключён условиями Унии (то есть союза), а церковь получила название греко-католической. Позднее она закрепится ещё на Волыни и Подолье, войдёт в конфликт с православной церковью, объявившей предательством Унию греко-католиков с Римом, и российской властью.

Порой это принимало крайние формы. Известен случай, когда царь Пётр во время вечерни в полоцком василианском монастыре собственноручно зарубил четверых греко-католических монахов, а на следующий день распорядился повесить игумена и его помощника. С тех пор мира между православными и униатами больше не было.

Напротив, обе мировые войны прошлого века стали временем острой борьбы украинских греко-католиков с русскими православными. Они проиграли в этих войнах и частью укрылись от бед за океаном – в Америке и Канаде. Однако обид своих не забыли. Время нынешней украинской независимости стало временем исторического реванша греко-католиков.

За океаном они набрали силу во власти и бизнесе и теперь все свои возможности направили на поддержку единоверцев на исторической родине. Это помогло многочисленным выходцам из Галиции и Волыни оседлать власть в Киеве, подмять под себя культуру, средства массовой информации и общественные организации.

Сейчас дошла очередь до православия, без малого два тысячелетия являющего себя христианскому миру, как «исповедание истинной апостольской веры, запечатлённой в священном писании и священном предании». Есть большая опасность, что православие на Украине проиграет греко-католикам эту войну. Как проиграли четыре века назад свою борьбу православные галичане, переродившиеся со временем в агрессивных противников русского мира.

Наверное, это почувствовал основатель непризнанной Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко). В ноябре он обратился с письмом к Патриарху Московскому Кириллу с просьбой о прощении и преодолении церковного раскола на Украине. Архиерейский Собор РПЦ серьёзно обсудил послание Филарета.

«После горестных двадцати пяти лет раздоров, насилия, взаимной неприязни, обид и нестроений, возникших в украинском православии и украинском обществе в результате раскола, появляется, наконец, возможность встать на путь восстановления единства», – выразил Собор своё отношение к неожиданному посланию из Киева.

Архиерейский Собор учредил особую комиссию для ведения переговоров с киевскими раскольниками. В её состав он ввёл священнослужителей Русской Православной Церкви и Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Возглавил комиссию председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Илларион.

Как только решение московских иерархов стало известно в Киеве, Филарет дезавуировал своё обращение. Пресс-служба УПЦ КП тут же опубликовала разъяснение, что киевский патриарх никогда не признавал и не признает «вину раскола» церкви, а потому не собирается раскаиваться. Обращение Филарета, по мнению пресс-службы, было лишь надеждой, что РПЦ признает автокефалию Украинской Православной Церкви.

Скандальный пируэт УПЦ эксперты связывают с мощным давлением на Филарета сил киевской власти и её западных кураторов, явно не заинтересованных в укреплении позиций православия на украинской земле. У них на Украину совсем другие планы. Это почувствовали в интернет- издании «Обозреватель», превратившем светлый христианский праздник Рождества в средство политической борьбы.

Православная вера – она от слова «правильная» и зовёт людей к миру, единству, согласию и духовному свету. С ней сегодня некомфортно тем, кто сеет на Украине вражду и ведёт гражданскую войну с соотечественниками. Очень жаль, что эту неправедную войну в Киеве пытаются оправдать ценностями древней христианской религии…
Автор: Геннадий Грановский


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Комментарии 9

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  1. василий50 Сегодня, 15:36 Новый
    В история церкви и не такое было. Вон у церковников популярен анекдот выбора веры князем. Так сегодняшние украинцы тоже выбирают, и снова по степени *приятности* для себя и величине *гадости* соседям.
    Без веры в бога невозможно отрекаться от родни и тем более провозглашать как цель уничтожение тех кого ещё совсем недавно воспринимали как братьев-сестёр.
    Католизация поляков как основа русофобства для деятелей украинства по видимому является примером.
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    василий50
    1. Николай С. Сегодня, 16:06 Новый
      Цитата: Автор: Геннадий Грановский
      история самой Униатской церкви. Позволим себе небольшой экскурс. Эта церковь появилась в тяжёлую пору русской смуты: в драматические годы борьбы бояр с царской властью за сохранение своих привилегий и политического влияния. Тогда залихорадило и Русскую Церковь. Она только что получила автокефалию и Патриаршество, а Россия стала крупнейшим в мире православным государством.

      Дальше читать не стал. Но это что было? Поколение ЕГЭ начало писать историю? Преподавать "правильную" историю пропагандистам бандерофашистской хуцпы? Так тех правда не интересует от слова совсем. Чем сбрешешь гирше москалям и схиднякам, тем лучше.
      Что не так у автора. Историю униатства ведут от Флорентийской унии 1439 года. Не знать этого, значит, не понимать вообще в чём там дело. Автокефалию и Патриаршество Русская Православная церковь "получила" не в годы Смуты, а раньше: Патриаршество в 1589 году ещё при Фёдоре трудами Годунова, автокефалию - задолго до того. Автор, видимо, началом униатской церкви считает год Брестской унии - 1596г. Но и это было до Смуты и в другом государстве - в Речи Посполитой. В Речи Посполитой тогда Православная церковь, православные школы, русские школы и русский язык были запрещены (речь и о тех русских, потомки которых сейчас украинцы, и о их языке, вместо русских православных школ, везде работали школы иезуитские). Епархии работали в полулегальном режиме. В этой ситуации ряд западных русских епархий изменили вере и перешли в унию (в подчинение) Риму, папе, католичеству. Но и это произошло не сразу. Сначала было только подчинение. Католический символ веры галицайские униаты приняли только на соборе в Замостье в 1720г.
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      Николай С.
      1. Николай С. Сегодня, 16:39 Новый
        Уже при Януковиче было так:
        "Справка. Религиозная сеть Украины, по состоянию на 1 января 2010 года, насчитывает 35184 религиозных организации.
        Самой многочисленной группой среди религиозных сообществ Украины являются православные церкви - в общем их 18 тыс. В частности УПЦ насчитывает 12082 религиозные организации, УПЦ КП - 4415, УАПЦ - 1234, УГКЦ - 3765, РКЦ - 1079.
        Протестантские церкви насчитывают почти 8,5 тыс. религиозных организаций.
        В Украине также действуют приблизительно 1400 религиозных организаций харизматического направления, 297 - иудейских и 1182 - мусульманских."
        Об этом на пресс-конференции в УКРИНФОРМе сообщил председатель Государственного комитета по делам национальностей и религий Юрий Решетников.

        Тогда же я написал так:
        "Проблема в том, что неброско названо "протестантские церкви". И их вовсе не 8.5 тыс., а гораздо больше - на Украине регистрировать религиозную общину не обязательно. И это не только (лично для меня отвратительные) иеговисты, мормоны, баптисты, адвентисты, пятидесятники и т.п. Это, в первую очередь, тоталитарные секты. И это очень серьёзно. Скорее наркозависимость вылечишь, чем от влияния секты избавишься. Секты организуют спецслужбы (чьи?) или люди, имеющие опыт работы в этих службах. В этих сектах всё: зомбирование, программирование личности, наркота под видом питья (и курения) на их сходняках-тренингах. Попавшие в это распродают имущество - несут в секту и т.д. И эта сеть сектантов гораздо больше, чем число верующих западенцев. И именно они - проблема на выборах и на пути возрождения Украины. Они делают то, что им укажут думающие за них (в чьих спецслужбах?). И сектанты из тоталитарных сект, в отличие от тех же западенцев, уже никогда сами думать не будут. И их оказывается уже столько, что очевидно Украине уже не спастись."
        Такая же проблема есть и в России, пусть не в таком непоправимом объёме. Политической воли в России хватило, чтобы закрыть только две церковноподобных секты. А надо зачищать все иезуитски проникшие в Россию секты, ложи, мошеннические шайки. А иначе тут будет Украина. Для того на Украине людям в первую очередь выскабливали мозг: в школах украинской свидомитской образованщиной, в таких сектах и т.п.
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        Николай С.
      2. 210окв Сегодня, 16:39 Новый
        А меня удивляет сколько там появилось за последнее время научных учреждений и учёных..В кавычках..Работать бросили и стали копаться в себе и своем дерьме...
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        210окв
        1. василий50 Сегодня, 18:11 Новый
          Украинцы не первопроходцы в исторических изысканиях в области удревнения и обоснования древности укров.
          В Китае, при Мао была вполне себе официальная государственная программа по удревнению китайской культуры. Вот тогда и появились и *терракотовая армия* и *древне китайские* книги на бамбуке и много ещё чего. Там до сих пор процветают государственные мастерские по изготовлению различных *древностей*.
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          василий50
  2. Варяг_0711 Сегодня, 15:40 Новый
    Вот я всегда говорил, что церковь, не важно какая, это есть инструмент влияния, но никак не веры в Бога! Будет Филарет или не будет Филарета, но в любом случае раскол продолжится. И дело не в Филарете как таковом, дело в принципе. Сама по себе церковь, это мало того, что это сфера влияния на неокрепшие умы, это еще и не хилый бизнес. А где пахнет деньгами, там уже не до принципов и морали.
    Не зря большевики, придя к власти, отделили церковь от государства. Теперь же церковь превратилась в инструмент политической борьбы и дрязг.
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    Варяг_0711
  3. Немезида Сегодня, 16:20 Новый
    Это не новость...Патриарх Киевский,навсегда уехал из Киева во Владимир,а за тем в Москву,еще в 13 веке...
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    Немезида
  4. Лексус Сегодня, 18:52 Новый
    Каких там только сект нет. Каждой твари по паре. И попы местные чрезвычайно скоры на переобувание.
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    Лексус
  5. polkovnik manuch Сегодня, 20:16 Новый
    Тяжело сейчас православию , да и сами священники , молодежь ,зачастую идут не Господу служить , а банально наживаться и таких случаев немало , Вы посмотрите на каких авто ездят иерархи церкви , молодежь берет пример с них . Наверно и в РПЦ пора провести "зачистку" . Без истинной веры в Бога ,новой России мы не построим ! Вера должна быть в душе ,а не в словах и в количестве посещений храма , как это сейчас зачастую бывает. Во всем мире властьимущие оказывают сильное влияние на церковь пытаясь поставить под свое (часто чужеродное !) влияние молодежь , борьба за прихожан только разгорается .
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    polkovnik manuch
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