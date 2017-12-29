Мимикрия исторической памяти Украины уводит её уже и от православия
В понедельник украинское интернет-издание «Обозреватель» под заголовком «Украина всё дальше уходит от России» опубликовало заметку одного из своих блогеров. «Обозреватель» позиционирует себя как крупнейшее в уанете новостное интернет-издание и как лидера в рейтинге ежедневной посещаемости среди интернет-СМИ Украины. Любопытно, что почти 60 процентов посетителей «Обозревателя» составляют молодые люди от 15 до 34 лет. Большинство из них – пользователи мужского пола.
Блогер Юрий Шулипа
Как малограмотный блогер переписал историю Украины
Вот этой благодатной аудитории (потенциальных участников так называемой антитеррористической операции на Донбассе) издание «Обозреватель» представило восторженную заметку своего блогера Юрия Шулипы о первом официальном праздновании католического Рождества на Украине.
Шулипа – блогер не простой, а вроде как статусный. Он именует себя директором института исследования российской агрессии. Уже из этого высоконаучного названия понятно, что Шулипа должен не столько славить праздник западных христиан (широко отмечаемый, кстати, католиками в России), сколько делиться с молодой аудиторией интернет-издания своими «выводами и открытиями».
В короткой заметке открытие действительно есть. «Украина, – пишет не освоивший историю православия блогер, – стремительно освобождается от духовной оккупации в лице русского православия, навязанной ей за более чем трехсотлетний период московско-российского угнетения. Это восстановление исторической справедливости и соборности Украины. Очевидно, что день 25 декабря 2017 года стал для Украины некой точкой бифуркации, при которой поворот к русскому православию уже никогда невозможен. Российская духовная оккупация Украины закончилась».
Издание «Обозреватель» сопроводило псевдонаучный пост малограмотного блогера стыдливой ссылкой: «Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского». Однако скрыло от молодых украинцев своё, отличное от «авторского», мнение.
Меж тем, любое уважающее себя издание в подобной ситуации должно было побеспокоиться не только о соблюдении права на «свободу слова», но и защитить историческую правду. Того требует элементарное уважение к посетителям сайта. Публика, как видим, здесь молодая, из поколения ДПА (государственная итоговая аттестация школьников на Украине – аналог российского ЕГЭ). Есть большая вероятность, что эти люди примут бред Шулипы, что называется, за чистую монету.
«Обозреватель» мог бы доходчиво объяснить молодым украинцам, что православие пришло в Киев много раньше указанного в заметке срока. Случилось это более тысячи лет назад. Просвещённая Украина знает про крещение Руси в 988 году князем Владимиром. Больше того, она всякий раз устраивает шум и крик (такая специфика момента), когда слышит, что почтение Великому князю оказывают также россияне, справедливо считающие Владимира и своим святым.
Вместо этого издание со своим неадекватным блогером радуется, что президент Украины Петр Порошенко официально объявил: «Теперь он будет праздновать Рождество дважды, сначала по нашему украинскому стилю 25 декабря, а потом и по русскому – 7 января. Последнее, – уточняет издание своим молодым читателям, – скорее формально и в политических целях. Провозглашение 25 декабря официальной датой в Украине празднования Божьего Рождества свидетельствует о важной духовной победе Украины над Россией».
Почему заволновался Филарет…
Строго говоря, в этом самодовольном выводе «Обозревателя» много лукавства. На самом деле, речь идёт о публично заявленной победе украинских греко-католиков над своими православными соотечественниками. Можно спорить, состоялась ли эта победа. Однако очевидно: Украинская греко-католическая церковь (или Униатская церковь) идёт к ней все годы независимости современной Украины.
Мы знаем историю этой независимости. Помним, как в пользу Униатской церкви изымали православные храмы и церковное имущество, как экзархаты греко-католиков перешли на земли, освященные тысячелетием православной веры, и перешагнули за восточный берег Днепра, как униатские священники крестом и словом поднимали свою паству на недавнем Майдане.
За всем этим как-то отошла в тень история самой Униатской церкви. Позволим себе небольшой экскурс. Эта церковь появилась в тяжёлую пору русской смуты: в драматические годы борьбы бояр с царской властью за сохранение своих привилегий и политического влияния. Тогда залихорадило и Русскую Церковь. Она только что получила автокефалию и Патриаршество, а Россия стала крупнейшим в мире православным государством.
Смута в государстве внесла разлад и в среду церковных иерархов, поддержавших разные силы того противостояния. Все эти пертурбации привели к ослаблению влияния Москвы на окраинные русские земли. Там начались центробежные процессы. Первый «поход украинцев в Европу» возглавили землевладельцы Галиции.
Социальные верхи этой земли искали своё счастье в среде польских магнатов. Они сменили обрядность, перешли из православия в католицизм и полонизировались. Пришёл черёд менять веру простым людям, но тут возникла большая проблема. Православные не желали менять обрядность и сопротивлялись истово.
Людей избивали, калечили, убивали. В поместьях панов постоянным атрибутом подворья стала виселица, но даже это не помогло. В конечном итоге сложился церковный компромисс, когда верующим и духовенству сохранили право на византийский обряд, при этом признали верховную власть Римского папы и обязательность католических догматов.
Такой необычный симбиоз был заключён условиями Унии (то есть союза), а церковь получила название греко-католической. Позднее она закрепится ещё на Волыни и Подолье, войдёт в конфликт с православной церковью, объявившей предательством Унию греко-католиков с Римом, и российской властью.
Порой это принимало крайние формы. Известен случай, когда царь Пётр во время вечерни в полоцком василианском монастыре собственноручно зарубил четверых греко-католических монахов, а на следующий день распорядился повесить игумена и его помощника. С тех пор мира между православными и униатами больше не было.
Напротив, обе мировые войны прошлого века стали временем острой борьбы украинских греко-католиков с русскими православными. Они проиграли в этих войнах и частью укрылись от бед за океаном – в Америке и Канаде. Однако обид своих не забыли. Время нынешней украинской независимости стало временем исторического реванша греко-католиков.
За океаном они набрали силу во власти и бизнесе и теперь все свои возможности направили на поддержку единоверцев на исторической родине. Это помогло многочисленным выходцам из Галиции и Волыни оседлать власть в Киеве, подмять под себя культуру, средства массовой информации и общественные организации.
Сейчас дошла очередь до православия, без малого два тысячелетия являющего себя христианскому миру, как «исповедание истинной апостольской веры, запечатлённой в священном писании и священном предании». Есть большая опасность, что православие на Украине проиграет греко-католикам эту войну. Как проиграли четыре века назад свою борьбу православные галичане, переродившиеся со временем в агрессивных противников русского мира.
Наверное, это почувствовал основатель непризнанной Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко). В ноябре он обратился с письмом к Патриарху Московскому Кириллу с просьбой о прощении и преодолении церковного раскола на Украине. Архиерейский Собор РПЦ серьёзно обсудил послание Филарета.
«После горестных двадцати пяти лет раздоров, насилия, взаимной неприязни, обид и нестроений, возникших в украинском православии и украинском обществе в результате раскола, появляется, наконец, возможность встать на путь восстановления единства», – выразил Собор своё отношение к неожиданному посланию из Киева.
Архиерейский Собор учредил особую комиссию для ведения переговоров с киевскими раскольниками. В её состав он ввёл священнослужителей Русской Православной Церкви и Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Возглавил комиссию председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Илларион.
Как только решение московских иерархов стало известно в Киеве, Филарет дезавуировал своё обращение. Пресс-служба УПЦ КП тут же опубликовала разъяснение, что киевский патриарх никогда не признавал и не признает «вину раскола» церкви, а потому не собирается раскаиваться. Обращение Филарета, по мнению пресс-службы, было лишь надеждой, что РПЦ признает автокефалию Украинской Православной Церкви.
Скандальный пируэт УПЦ эксперты связывают с мощным давлением на Филарета сил киевской власти и её западных кураторов, явно не заинтересованных в укреплении позиций православия на украинской земле. У них на Украину совсем другие планы. Это почувствовали в интернет- издании «Обозреватель», превратившем светлый христианский праздник Рождества в средство политической борьбы.
Православная вера – она от слова «правильная» и зовёт людей к миру, единству, согласию и духовному свету. С ней сегодня некомфортно тем, кто сеет на Украине вражду и ведёт гражданскую войну с соотечественниками. Очень жаль, что эту неправедную войну в Киеве пытаются оправдать ценностями древней христианской религии…
Блогер Юрий Шулипа
Как малограмотный блогер переписал историю Украины
Вот этой благодатной аудитории (потенциальных участников так называемой антитеррористической операции на Донбассе) издание «Обозреватель» представило восторженную заметку своего блогера Юрия Шулипы о первом официальном праздновании католического Рождества на Украине.
Шулипа – блогер не простой, а вроде как статусный. Он именует себя директором института исследования российской агрессии. Уже из этого высоконаучного названия понятно, что Шулипа должен не столько славить праздник западных христиан (широко отмечаемый, кстати, католиками в России), сколько делиться с молодой аудиторией интернет-издания своими «выводами и открытиями».
В короткой заметке открытие действительно есть. «Украина, – пишет не освоивший историю православия блогер, – стремительно освобождается от духовной оккупации в лице русского православия, навязанной ей за более чем трехсотлетний период московско-российского угнетения. Это восстановление исторической справедливости и соборности Украины. Очевидно, что день 25 декабря 2017 года стал для Украины некой точкой бифуркации, при которой поворот к русскому православию уже никогда невозможен. Российская духовная оккупация Украины закончилась».
Издание «Обозреватель» сопроводило псевдонаучный пост малограмотного блогера стыдливой ссылкой: «Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского». Однако скрыло от молодых украинцев своё, отличное от «авторского», мнение.
Меж тем, любое уважающее себя издание в подобной ситуации должно было побеспокоиться не только о соблюдении права на «свободу слова», но и защитить историческую правду. Того требует элементарное уважение к посетителям сайта. Публика, как видим, здесь молодая, из поколения ДПА (государственная итоговая аттестация школьников на Украине – аналог российского ЕГЭ). Есть большая вероятность, что эти люди примут бред Шулипы, что называется, за чистую монету.
«Обозреватель» мог бы доходчиво объяснить молодым украинцам, что православие пришло в Киев много раньше указанного в заметке срока. Случилось это более тысячи лет назад. Просвещённая Украина знает про крещение Руси в 988 году князем Владимиром. Больше того, она всякий раз устраивает шум и крик (такая специфика момента), когда слышит, что почтение Великому князю оказывают также россияне, справедливо считающие Владимира и своим святым.
Вместо этого издание со своим неадекватным блогером радуется, что президент Украины Петр Порошенко официально объявил: «Теперь он будет праздновать Рождество дважды, сначала по нашему украинскому стилю 25 декабря, а потом и по русскому – 7 января. Последнее, – уточняет издание своим молодым читателям, – скорее формально и в политических целях. Провозглашение 25 декабря официальной датой в Украине празднования Божьего Рождества свидетельствует о важной духовной победе Украины над Россией».
Почему заволновался Филарет…
Строго говоря, в этом самодовольном выводе «Обозревателя» много лукавства. На самом деле, речь идёт о публично заявленной победе украинских греко-католиков над своими православными соотечественниками. Можно спорить, состоялась ли эта победа. Однако очевидно: Украинская греко-католическая церковь (или Униатская церковь) идёт к ней все годы независимости современной Украины.
Мы знаем историю этой независимости. Помним, как в пользу Униатской церкви изымали православные храмы и церковное имущество, как экзархаты греко-католиков перешли на земли, освященные тысячелетием православной веры, и перешагнули за восточный берег Днепра, как униатские священники крестом и словом поднимали свою паству на недавнем Майдане.
За всем этим как-то отошла в тень история самой Униатской церкви. Позволим себе небольшой экскурс. Эта церковь появилась в тяжёлую пору русской смуты: в драматические годы борьбы бояр с царской властью за сохранение своих привилегий и политического влияния. Тогда залихорадило и Русскую Церковь. Она только что получила автокефалию и Патриаршество, а Россия стала крупнейшим в мире православным государством.
Смута в государстве внесла разлад и в среду церковных иерархов, поддержавших разные силы того противостояния. Все эти пертурбации привели к ослаблению влияния Москвы на окраинные русские земли. Там начались центробежные процессы. Первый «поход украинцев в Европу» возглавили землевладельцы Галиции.
Социальные верхи этой земли искали своё счастье в среде польских магнатов. Они сменили обрядность, перешли из православия в католицизм и полонизировались. Пришёл черёд менять веру простым людям, но тут возникла большая проблема. Православные не желали менять обрядность и сопротивлялись истово.
Людей избивали, калечили, убивали. В поместьях панов постоянным атрибутом подворья стала виселица, но даже это не помогло. В конечном итоге сложился церковный компромисс, когда верующим и духовенству сохранили право на византийский обряд, при этом признали верховную власть Римского папы и обязательность католических догматов.
Такой необычный симбиоз был заключён условиями Унии (то есть союза), а церковь получила название греко-католической. Позднее она закрепится ещё на Волыни и Подолье, войдёт в конфликт с православной церковью, объявившей предательством Унию греко-католиков с Римом, и российской властью.
Порой это принимало крайние формы. Известен случай, когда царь Пётр во время вечерни в полоцком василианском монастыре собственноручно зарубил четверых греко-католических монахов, а на следующий день распорядился повесить игумена и его помощника. С тех пор мира между православными и униатами больше не было.
Напротив, обе мировые войны прошлого века стали временем острой борьбы украинских греко-католиков с русскими православными. Они проиграли в этих войнах и частью укрылись от бед за океаном – в Америке и Канаде. Однако обид своих не забыли. Время нынешней украинской независимости стало временем исторического реванша греко-католиков.
За океаном они набрали силу во власти и бизнесе и теперь все свои возможности направили на поддержку единоверцев на исторической родине. Это помогло многочисленным выходцам из Галиции и Волыни оседлать власть в Киеве, подмять под себя культуру, средства массовой информации и общественные организации.
Сейчас дошла очередь до православия, без малого два тысячелетия являющего себя христианскому миру, как «исповедание истинной апостольской веры, запечатлённой в священном писании и священном предании». Есть большая опасность, что православие на Украине проиграет греко-католикам эту войну. Как проиграли четыре века назад свою борьбу православные галичане, переродившиеся со временем в агрессивных противников русского мира.
Наверное, это почувствовал основатель непризнанной Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко). В ноябре он обратился с письмом к Патриарху Московскому Кириллу с просьбой о прощении и преодолении церковного раскола на Украине. Архиерейский Собор РПЦ серьёзно обсудил послание Филарета.
«После горестных двадцати пяти лет раздоров, насилия, взаимной неприязни, обид и нестроений, возникших в украинском православии и украинском обществе в результате раскола, появляется, наконец, возможность встать на путь восстановления единства», – выразил Собор своё отношение к неожиданному посланию из Киева.
Архиерейский Собор учредил особую комиссию для ведения переговоров с киевскими раскольниками. В её состав он ввёл священнослужителей Русской Православной Церкви и Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Возглавил комиссию председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Илларион.
Как только решение московских иерархов стало известно в Киеве, Филарет дезавуировал своё обращение. Пресс-служба УПЦ КП тут же опубликовала разъяснение, что киевский патриарх никогда не признавал и не признает «вину раскола» церкви, а потому не собирается раскаиваться. Обращение Филарета, по мнению пресс-службы, было лишь надеждой, что РПЦ признает автокефалию Украинской Православной Церкви.
Скандальный пируэт УПЦ эксперты связывают с мощным давлением на Филарета сил киевской власти и её западных кураторов, явно не заинтересованных в укреплении позиций православия на украинской земле. У них на Украину совсем другие планы. Это почувствовали в интернет- издании «Обозреватель», превратившем светлый христианский праздник Рождества в средство политической борьбы.
Православная вера – она от слова «правильная» и зовёт людей к миру, единству, согласию и духовному свету. С ней сегодня некомфортно тем, кто сеет на Украине вражду и ведёт гражданскую войну с соотечественниками. Очень жаль, что эту неправедную войну в Киеве пытаются оправдать ценностями древней христианской религии…
Автор: Геннадий Грановский
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