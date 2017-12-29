Мимикрия исторической памяти Украины уводит её уже и от православия



Блогер Юрий Шулипа

В понедельник украинское интернет-издание «Обозреватель» под заголовком «Украина всё дальше уходит от России» опубликовало заметку одного из своих блогеров. «Обозреватель» позиционирует себя как крупнейшее в уанете новостное интернет-издание и как лидера в рейтинге ежедневной посещаемости среди интернет-СМИ Украины. Любопытно, что почти 60 процентов посетителей «Обозревателя» составляют молодые люди от 15 до 34 лет. Большинство из них – пользователи мужского пола.Вот этой благодатной аудитории (потенциальных участников так называемой антитеррористической операции на Донбассе) издание «Обозреватель» представило восторженную заметку своего блогера Юрия Шулипы о первом официальном праздновании католического Рождества на Украине.Шулипа – блогер не простой, а вроде как статусный. Он именует себя директором института исследования российской агрессии. Уже из этого высоконаучного названия понятно, что Шулипа должен не столько славить праздник западных христиан (широко отмечаемый, кстати, католиками в России), сколько делиться с молодой аудиторией интернет-издания своими «выводами и открытиями».В короткой заметке открытие действительно есть. «Украина, – пишет не освоивший историю православия блогер, – стремительно освобождается от духовной оккупации в лице русского православия, навязанной ей за более чем трехсотлетний период московско-российского угнетения. Это восстановление исторической справедливости и соборности Украины. Очевидно, что день 25 декабря 2017 года стал для Украины некой точкой бифуркации, при которой поворот к русскому православию уже никогда невозможен. Российская духовная оккупация Украины закончилась».Издание «Обозреватель» сопроводило псевдонаучный пост малограмотного блогера стыдливой ссылкой: «Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского». Однако скрыло от молодых украинцев своё, отличное от «авторского», мнение.Меж тем, любое уважающее себя издание в подобной ситуации должно было побеспокоиться не только о соблюдении права на «свободу слова», но и защитить историческую правду. Того требует элементарное уважение к посетителям сайта. Публика, как видим, здесь молодая, из поколения ДПА (государственная итоговая аттестация школьников на Украине – аналог российского ЕГЭ). Есть большая вероятность, что эти люди примут бред Шулипы, что называется, за чистую монету.«Обозреватель» мог бы доходчиво объяснить молодым украинцам, что православие пришло в Киев много раньше указанного в заметке срока. Случилось это более тысячи лет назад. Просвещённая Украина знает про крещение Руси в 988 году князем Владимиром. Больше того, она всякий раз устраивает шум и крик (такая специфика момента), когда слышит, что почтение Великому князю оказывают также россияне, справедливо считающие Владимира и своим святым.Вместо этого издание со своим неадекватным блогером радуется, что президент Украины Петр Порошенко официально объявил: «Теперь он будет праздновать Рождество дважды, сначала по нашему украинскому стилю 25 декабря, а потом и по русскому – 7 января. Последнее, – уточняет издание своим молодым читателям, – скорее формально и в политических целях. Провозглашение 25 декабря официальной датой в Украине празднования Божьего Рождества свидетельствует о важной духовной победе Украины над Россией».Строго говоря, в этом самодовольном выводе «Обозревателя» много лукавства. На самом деле, речь идёт о публично заявленной победе украинских греко-католиков над своими православными соотечественниками. Можно спорить, состоялась ли эта победа. Однако очевидно: Украинская греко-католическая церковь (или Униатская церковь) идёт к ней все годы независимости современной Украины.Мы знаем историю этой независимости. Помним, как в пользу Униатской церкви изымали православные храмы и церковное имущество, как экзархаты греко-католиков перешли на земли, освященные тысячелетием православной веры, и перешагнули за восточный берег Днепра, как униатские священники крестом и словом поднимали свою паству на недавнем Майдане.За всем этим как-то отошла в тень история самой Униатской церкви. Позволим себе небольшой экскурс. Эта церковь появилась в тяжёлую пору русской смуты: в драматические годы борьбы бояр с царской властью за сохранение своих привилегий и политического влияния. Тогда залихорадило и Русскую Церковь. Она только что получила автокефалию и Патриаршество, а Россия стала крупнейшим в мире православным государством.Смута в государстве внесла разлад и в среду церковных иерархов, поддержавших разные силы того противостояния. Все эти пертурбации привели к ослаблению влияния Москвы на окраинные русские земли. Там начались центробежные процессы. Первый «поход украинцев в Европу» возглавили землевладельцы Галиции.Социальные верхи этой земли искали своё счастье в среде польских магнатов. Они сменили обрядность, перешли из православия в католицизм и полонизировались. Пришёл черёд менять веру простым людям, но тут возникла большая проблема. Православные не желали менять обрядность и сопротивлялись истово.Людей избивали, калечили, убивали. В поместьях панов постоянным атрибутом подворья стала виселица, но даже это не помогло. В конечном итоге сложился церковный компромисс, когда верующим и духовенству сохранили право на византийский обряд, при этом признали верховную власть Римского папы и обязательность католических догматов.Такой необычный симбиоз был заключён условиями Унии (то есть союза), а церковь получила название греко-католической. Позднее она закрепится ещё на Волыни и Подолье, войдёт в конфликт с православной церковью, объявившей предательством Унию греко-католиков с Римом, и российской властью.Порой это принимало крайние формы. Известен случай, когда царь Пётр во время вечерни в полоцком василианском монастыре собственноручно зарубил четверых греко-католических монахов, а на следующий день распорядился повесить игумена и его помощника. С тех пор мира между православными и униатами больше не было.Напротив, обе мировые войны прошлого века стали временем острой борьбы украинских греко-католиков с русскими православными. Они проиграли в этих войнах и частью укрылись от бед за океаном – в Америке и Канаде. Однако обид своих не забыли. Время нынешней украинской независимости стало временем исторического реванша греко-католиков.За океаном они набрали силу во власти и бизнесе и теперь все свои возможности направили на поддержку единоверцев на исторической родине. Это помогло многочисленным выходцам из Галиции и Волыни оседлать власть в Киеве, подмять под себя культуру, средства массовой информации и общественные организации.Сейчас дошла очередь до православия, без малого два тысячелетия являющего себя христианскому миру, как «исповедание истинной апостольской веры, запечатлённой в священном писании и священном предании». Есть большая опасность, что православие на Украине проиграет греко-католикам эту войну. Как проиграли четыре века назад свою борьбу православные галичане, переродившиеся со временем в агрессивных противников русского мира.Наверное, это почувствовал основатель непризнанной Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко). В ноябре он обратился с письмом к Патриарху Московскому Кириллу с просьбой о прощении и преодолении церковного раскола на Украине. Архиерейский Собор РПЦ серьёзно обсудил послание Филарета.«После горестных двадцати пяти лет раздоров, насилия, взаимной неприязни, обид и нестроений, возникших в украинском православии и украинском обществе в результате раскола, появляется, наконец, возможность встать на путь восстановления единства», – выразил Собор своё отношение к неожиданному посланию из Киева.Архиерейский Собор учредил особую комиссию для ведения переговоров с киевскими раскольниками. В её состав он ввёл священнослужителей Русской Православной Церкви и Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Возглавил комиссию председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Илларион.Как только решение московских иерархов стало известно в Киеве, Филарет дезавуировал своё обращение. Пресс-служба УПЦ КП тут же опубликовала разъяснение, что киевский патриарх никогда не признавал и не признает «вину раскола» церкви, а потому не собирается раскаиваться. Обращение Филарета, по мнению пресс-службы, было лишь надеждой, что РПЦ признает автокефалию Украинской Православной Церкви.Скандальный пируэт УПЦ эксперты связывают с мощным давлением на Филарета сил киевской власти и её западных кураторов, явно не заинтересованных в укреплении позиций православия на украинской земле. У них на Украину совсем другие планы. Это почувствовали в интернет- издании «Обозреватель», превратившем светлый христианский праздник Рождества в средство политической борьбы.Православная вера – она от слова «правильная» и зовёт людей к миру, единству, согласию и духовному свету. С ней сегодня некомфортно тем, кто сеет на Украине вражду и ведёт гражданскую войну с соотечественниками. Очень жаль, что эту неправедную войну в Киеве пытаются оправдать ценностями древней христианской религии…