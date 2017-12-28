20:47 28 декабря

Пакистанские ВВС получили новую авиабазу

Пакистанские ВВС получили новую базу. Как сообщает портал quwa.org, неподалёку от города Бхолари (провинция Синд) состоялась официальная церемония открытия одноимённой военной базы для ВВС Пакистана.

Пакистанские ВВС получили новую авиабазу


Строительство авиабазы PAF Bholari заняло ровно два года. Минобороны Пакистана заявило, что новый военный объект будет играть ключевую роль в охране Китайско-пакистанского экономического коридора. Кроме того, благодаря удачному расположению базы ВВС Пакистана смогут поддерживать наземные силы, участвовать в операциях военного флота, а также следить за перемещениями индийских войск на границе.


На PAF Bholari будут базироваться истребители JF-17 Thunder китайско-пакистанской разработки, кроме того, рассматривается вопрос размещения там одной или нескольких эскадрилий, вооружённых истребителями F-16.

ВВС Пакистана были созданы в 1947 году и активно участвовали в войнах с Индией, а во время Афганской войны перехватывали советские и афганские самолёты, вторгавшиеся в воздушное пространство страны. На сегодняшний день основу ВВС Пакистана составляет американская и китайская авиатехника, передает "Warspot"

Использованы фотографии: quwa.org
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Комментарии 7

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  1. Teberii Сегодня, 11:29
    Тоже готовятся к войне,обстановка в мире все накаляется.
    Teberii
    1. Джедай Сегодня, 11:33
      Тут нужно учитывать не только давнюю "дружбу" с Индией, но и недавние заявления из Ирана о возможном перемещении бармалеев в сторону Пакистана. wink
      Джедай
      1. Teberii Сегодня, 11:35
        Вы хотите сказать что 700 американских баз по всему миру защита от бармалеев.
        Teberii
        1. Джедай Сегодня, 11:41
          Наоборот. Американские базы направлены на защиту демократии. Бармалеи являются инструментом демократии. Стало быть, американские базы защищают бармалеев.
          Джедай
          1. Teberii Сегодня, 11:45
            Вы еще скажите, что они являются движущей силой мирового прогресса.
            Teberii
        2. rotmistr60 Сегодня, 11:44
          700 американских баз по всему миру
          Это защита от самих себя (т.е. американцев). Кто кроме Сша может напасть на какую-либо страну бесцеремонно и нагло объявив эту страну предварительно изгоем и пособником террористов?
          По поводу пакистанской базы - С Индией постоянная напряженка поэтому и прозвучало ключевое
          следить за перемещениями индийских войск на границе
          rotmistr60
  2. voyaka uh Сегодня, 11:39
    Хороший истребитель с современной авионикой.
    Движок от МиГ-29 китайского производства. 1.6 МАХ дает самолету.
    voyaka uh
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