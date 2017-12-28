Захарченко рассказал, каким образом можно реанимировать минские соглашения
«Минск-2» возможно реанимировать, для этого Запад должен заставить украинские власти выполнять взятые на себя обязательства, передает РИА Новости заявление главы ДНР Александра Захарченко.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что минские договоренности по урегулированию ситуации в Донбассе себя исчерпали, вместо них должны быть подписаны новые соглашения.
По его словам, Донецк соблюдает минские договоренности, Киев же «может соблюдать, может не соблюдать».
Он подчеркнул, что «переговоры вести надо, и это единственные переговоры, которые способны остановить эту войну».
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что минские договоренности по урегулированию ситуации в Донбассе себя исчерпали, вместо них должны быть подписаны новые соглашения.
На сегодняшний день Минск – это единственная вещь, которую необходимо соблюдать, и та площадка, которую еще можно реанимировать, если заставить Украину соблюдать "Минск". А заставить ее могут либо США, либо Европа. Если они заставят Украину выполнять "Минск", то результаты будут сразу видны,сказал глава Донецкой республики в эфире местного телеканала.
По его словам, Донецк соблюдает минские договоренности, Киев же «может соблюдать, может не соблюдать».
Им перемирие не надо. Им "Минск" – кость в горле, и пока эта кость там будет, я считаю, что "Минск" нужен,добавил Захарченко.
Он подчеркнул, что «переговоры вести надо, и это единственные переговоры, которые способны остановить эту войну».
Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Пятаков
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