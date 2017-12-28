20:47 28 декабря

Захарченко рассказал, каким образом можно реанимировать минские соглашения

«Минск-2» возможно реанимировать, для этого Запад должен заставить украинские власти выполнять взятые на себя обязательства, передает РИА Новости заявление главы ДНР Александра Захарченко.

Захарченко рассказал, каким образом можно реанимировать минские соглашения


Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что минские договоренности по урегулированию ситуации в Донбассе себя исчерпали, вместо них должны быть подписаны новые соглашения.


На сегодняшний день Минск – это единственная вещь, которую необходимо соблюдать, и та площадка, которую еще можно реанимировать, если заставить Украину соблюдать "Минск". А заставить ее могут либо США, либо Европа. Если они заставят Украину выполнять "Минск", то результаты будут сразу видны,
сказал глава Донецкой республики в эфире местного телеканала.

По его словам, Донецк соблюдает минские договоренности, Киев же «может соблюдать, может не соблюдать».

Им перемирие не надо. Им "Минск" – кость в горле, и пока эта кость там будет, я считаю, что "Минск" нужен,
добавил Захарченко.

Он подчеркнул, что «переговоры вести надо, и это единственные переговоры, которые способны остановить эту войну».

Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Пятаков
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Комментарии 24

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  1. Teberii Сегодня, 11:39
    Если они поставляют оружие Киеву тогда о какой реанимации соглашений может идти речь.
    Teberii
    1. 210окв Сегодня, 11:51
      Нельзя заставить дикого зверя подчиняться логике,если у него сплошь инстинкты.Выход один-застрелить!
      Цитата: Teberii
      Если они поставляют оружие Киеву тогда о какой реанимации соглашений может идти речь.
      210окв
      1. dsk Сегодня, 12:13
        Цитата: 210окв
        Выход один-застрелить!

        Полковник спецназа СБУ из Сум, занимавшийся шпионажем в Донбассе, был убит во время своей разведывательной вылазки. Как пишут украинские СМИ, офицер намеревался добыть информацию для одного из подразделений ВСУ. Такими шпионскими данными украинские военные пользуются для совершения диверсий, провокаций в отношении народных республик Донбасса. Также эта информация используется при обстрелах, которые проводит киевский режим в нарушение минским договорённостей. Офицер СБУ Сергей Ширков был убит 24 декабря. Информация, а корой он охотился, предназначалась для подразделений 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Отмечается, что ранее Ширков служил в морской пехоте, а с 2007 года работал в СБУ, дослужился до звания полковника.
        dsk
        1. LSA57 Сегодня, 12:46
          Цитата: dsk
          Отмечается, что ранее Ширков служил в морской пехоте, а с 2007 года работал в СБУ, дослужился до звания полковника.

          у них уже полковники через линию фронта ползают? belay докатились...
          LSA57
          1. игорка357 Сегодня, 14:33
            Лучше бы Вы удалили коммент и не позорились,у нас генералы в Сирии на передовой гибнут..и что?
            игорка357
            1. LSA57 Сегодня, 15:21
              Цитата: игорка357
              Лучше бы Вы удалили коммент и не позорились

              ничуть.
              у нас генералы в Сирии на передовой гибнут..и что?

              Генералы в тыл врага на брюхе не ползают. для этого другие есть. позоритесь вы сравнивая куй с трамвайной ручкой. если полковники будут на пузе в чужой тыл ползать, то кто в штабах будет сидеть?
              и кстати, в Сирии Генерал не в бою погиб, а в результате предательства. вам должно быть стыдно не знать этого
              LSA57
      2. Владыка Ситх Сегодня, 12:37
        Александр Захарченко: Донбасс решит свою дальнейшую судьбу на референдуме

        "На каких условиях мы будем договариваться о совместном проживании, как соседи, это какие-то торговые, транзитные мероприятия, это второй вопрос. Мы должны завоевать свою независимость. И мы завоевали. Только независимые люди могут быть свободными. А вот с кем мы хотим жить вместе, сами, присоединяться к РФ, как это сделал Крым, — это будет решать наш народ на общем референдуме", — подытожил Захарченко.
        Владыка Ситх
        1. vasya.pupkin Сегодня, 13:56
          "Мы завоевали НЕЗАВИСИМОСТЬ"...Красиво звучит,а вы с В.Сурковым об этом советовались? Боюсь у него другое мнение.
          vasya.pupkin
        2. Stalingradpobeda Сегодня, 13:58
          Владыка Ситх быстрее бы.
          Stalingradpobeda
    2. LSA57 Сегодня, 11:54
      Цитата: Teberii
      Если они поставляют оружие Киеву тогда о какой реанимации соглашений может идти речь.

      они не поставляют. поставляют полосатые "миротвоцы". только им выгоды срывы всех соглашений. европа уже от этого всего устала. у них кроме вщеневмерлии проблем выше крыши
      LSA57
      1. Teberii Сегодня, 11:58
        Вчерашняя статья - Пять стран Европы поставляют оружие Киеву.Почитайте.
        Teberii
  2. Дормидонт Сегодня, 11:44
    Заставить небратьев выполнять минские соглашения могут только ВКС. И ещё Флот.
    Дормидонт
  3. Egorovich Сегодня, 11:48
    Единственный кто может заставить Куев выполнять "Минские" соглашения это матрасия. А полосатым нужна только нестабильность около наших границ. Отсюда вывод, что амер.ико.сам "Минск" как черту ладан.
    Egorovich
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:48
    Им "Минск" – кость в горле,
    Вот и нужно по возможности запихать эту кость как можно глубже в киевское горло. А для этого необходимо, чтобы Западные "партнеры" наконец подали голос. Но пока рассчитывать на это не приходится. Вот если Донбасс в очередной раз начнет лупцевать ВСУ, так сразу прорежутся западные голоса и заголосят о перемирии.
    rotmistr60
    1. LSA57 Сегодня, 11:55
      Цитата: rotmistr60
      чтобы Западные "партнеры" наконец подали голос.

      их полосатики этого на долгие годы лишили
      LSA57
  5. АКС Сегодня, 11:55
    Реанимировать Минские соглашения может только Дебальцево! накачивают украину оружием и усложняют её отношения с РФ! риторика у украинец властей воинственная, денег отдавать России нужно, а Европа кормить это образование не хочет!
    найдено на просторах интерента
    а это точно "джавелин":- спросил украинец опускаясь на колени.
    - Да ещё какой!- смеясь ответил американец растегивая ширинку! (с)
    АКС
  6. Теренин Сегодня, 12:10
    ...Аваков заявил, что минские договоренности по урегулированию ситуации в Донбассе себя исчерпали... да, Аваков сам то себя давно уже исчерпал своими комментами и заявлениями. Хапнул млрд долларов у народа (см. вики) и думает, что он великий аратор...
    Теренин
  7. loginovich Сегодня, 12:37
    Сурков ушел в отставку


    Что то изменится.Или минские соглашения ,или их начнут выполнять, то бишь присоединять к Украине ДНР и ЛНР.
    loginovich
    1. gaura Сегодня, 13:23
      Видео то от 2013 года, ничего до выборов в марте не изменится скорее всего. Если только украинцы в атаку не пойдут, тогда Кремлю придется что-то делать
      gaura
    2. vasya.pupkin Сегодня, 13:59
      Это слишком хорошая новость,чтобы в не поверить сразу. Поживем-увидим...
      vasya.pupkin
  8. vlad.svargin Сегодня, 12:38
    Не в интересах США что бы Украина соблюдала минские соглашения, не для этого они ещё с 1945 года огромные вливания вложили на выживание "бандеровской чумы" и ни для этого они устроили майдан с целью потеснить с Крыма Россию, а для того что бы по югославскому сценарию ослабить РФ, а разделить и поделить в будущем территорию. То же самое и Западу это нужно, тем более Европа сателлит заокеанского хозяина и она будет делать все что угодно США. Для этого им нужна Украина как инструмент тлеющего пожара. Безумного "ковбоя с мозгами дикой обезьяны" и Запад может только остановить сила и не только военная, но и экономическая.что бы пропала у них всякая надежда на удушение РФ различными санкциями. А для этого надо навести порядок внутри не смотря на различные протесты и бойкоты обезумевших англосаксов и их сателлитов а также "штатных борцов за права человека", перестать взывать к ним как кот Леопольд: "Ребята, давайте жить дружно...", они никогда на это не пойдут- наша история этому подтверждение!
    vlad.svargin
  9. loginovich Сегодня, 12:56
    Еще один балабол . Один уже выполнитель минских соглашений чухнул из Луганска только пятки у засверкали.Осталось подождать когда и этот скроется в неизвестном направление предположительно на рублевку.
    loginovich
  10. Нормаль ок Сегодня, 13:50
    Сказал, что в воду ...
    Нормаль ок
  11. Swar Сегодня, 18:12
    Всё это называется "телячьи нежности ". Людям живущим под грохот орудий,взрывов,надоела эта болтовня!
    Swar
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