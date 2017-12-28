Захарченко рассказал, каким образом можно реанимировать минские соглашения

На сегодняшний день Минск – это единственная вещь, которую необходимо соблюдать, и та площадка, которую еще можно реанимировать, если заставить Украину соблюдать "Минск". А заставить ее могут либо США, либо Европа. Если они заставят Украину выполнять "Минск", то результаты будут сразу видны,

Им перемирие не надо. Им "Минск" – кость в горле, и пока эта кость там будет, я считаю, что "Минск" нужен,