Киев: Крымчане незаконно используют иномарки. Где санкции?
Украинское министерство, называемое «министерством по вопросам временно оккупированных территорий», пытается выдвигать претензии иностранным компаниям, занимающимся производством автомобилей, и крымчанам, которые эти автомобили приобретают в пользование. По заявлению представителей министерства, «выявлены случаи использования иностранных автомобильных марок» в Крыму, что «нарушает санкционный режим».
Из материала пресс-службы ведомства, который приводится украинским порталом UaProm:
Таким образом, украинское министерство пытается выставлять претензии японскому, немецкому, французскому, чешскому, корейскому и др. бизнесу.
Заявлено, что после выявленных случаев «незаконного» использования автомобильных марок в Крыму украинское министерство обратилось в некие «соответствующие органы» с заявлением о необходимости принять меры, направленные «на защиту государственного суверенитета Украины». О том, какие именно органы теперь должны отреагировать на заявление, не сообщается. Неужели Украина примет санкционные меры в отношении Японии, Германии, Франции и Южной Кореи?
Из материала пресс-службы ведомства, который приводится украинским порталом UaProm:
Зафиксированы факты использования следующих марок: Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Kia Motors, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Skoda, Isuzu, Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Renault, Lexus. Дилерские центры, расположенными на временно оккупированной территории Украины, предоставляют клиентам полный набор услуг, в том числе, продажу автомобилей, указанных торговых марок, оформление соответствующих документов, проведение технического обслуживания автомобилей, продажу оригинальных запчастей, проведение гарантийных работ и тому подобное.
Таким образом, украинское министерство пытается выставлять претензии японскому, немецкому, французскому, чешскому, корейскому и др. бизнесу.
Заявлено, что после выявленных случаев «незаконного» использования автомобильных марок в Крыму украинское министерство обратилось в некие «соответствующие органы» с заявлением о необходимости принять меры, направленные «на защиту государственного суверенитета Украины». О том, какие именно органы теперь должны отреагировать на заявление, не сообщается. Неужели Украина примет санкционные меры в отношении Японии, Германии, Франции и Южной Кореи?
Использованы фотографии: platesmania.com
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