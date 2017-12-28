20:41 28 декабря

Киев: Крымчане незаконно используют иномарки. Где санкции?

Украинское министерство, называемое «министерством по вопросам временно оккупированных территорий», пытается выдвигать претензии иностранным компаниям, занимающимся производством автомобилей, и крымчанам, которые эти автомобили приобретают в пользование. По заявлению представителей министерства, «выявлены случаи использования иностранных автомобильных марок» в Крыму, что «нарушает санкционный режим».

Из материала пресс-службы ведомства, который приводится украинским порталом UaProm:
Зафиксированы факты использования следующих марок: Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Kia Motors, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Skoda, Isuzu, Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Renault, Lexus. Дилерские центры, расположенными на временно оккупированной территории Украины, предоставляют клиентам полный набор услуг, в том числе, продажу автомобилей, указанных торговых марок, оформление соответствующих документов, проведение технического обслуживания автомобилей, продажу оригинальных запчастей, проведение гарантийных работ и тому подобное.


Киев: Крымчане незаконно используют иномарки. Где санкции?



Таким образом, украинское министерство пытается выставлять претензии японскому, немецкому, французскому, чешскому, корейскому и др. бизнесу.

Заявлено, что после выявленных случаев «незаконного» использования автомобильных марок в Крыму украинское министерство обратилось в некие «соответствующие органы» с заявлением о необходимости принять меры, направленные «на защиту государственного суверенитета Украины». О том, какие именно органы теперь должны отреагировать на заявление, не сообщается. Неужели Украина примет санкционные меры в отношении Японии, Германии, Франции и Южной Кореи?

Использованы фотографии: platesmania.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 74

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  1. Джедай Сегодня, 11:44
    Таким образом, украинское министерство пытается выставлять претензии японскому, немецкому, французскому, чешскому, корейскому и др. бизнесу.

    belay Похоже, от свидомости совсем в нэньке мозги набекрень съехали... fool
    Джедай
    1. Teberii Сегодня, 11:50
      Там наверное и запорожцы есть.
      Teberii
      1. 210окв Сегодня, 12:01
        А владельцы их явные тролли из ФСБ..
        Цитата: Teberii
        Там наверное и запорожцы есть.
        210окв
        1. Идущий Сегодня, 12:21
          Цитата: Джедай
          Таким образом, украинское министерство пытается выставлять претензии японскому, немецкому, французскому, чешскому, корейскому и др. бизнесу.

          belay Похоже, от свидомости совсем в нэньке мозги набекрень съехали... fool


          Им все должны , а особенно они любят халяву.
          Идущий
          1. Джедай Сегодня, 12:25
            Так надо им дубиной по башке на халяву дать. yes
            Джедай
            1. Идущий Сегодня, 12:29
              Они умудряются сами себя бить по башке и обвинять в этом Россию. laughing
              Идущий
              1. Джедай Сегодня, 12:35
                Садо-мазо, что с них взять...
                Джедай
                1. Идущий Сегодня, 12:44
                  Они даже на это не тянут , те хоть удовольствие получают ... lol
                  Идущий
                  1. Джедай Сегодня, 12:52
                    А я вот не знаю какие ощущения у укропов от самовысечения...
                    Джедай
                    1. Идущий Сегодня, 12:56
                      Плачут , денег просят и жалуются на Россию.
                      Идущий
                      1. Джедай Сегодня, 13:02
                        Стандартные европопрошайки.
                        Джедай
            2. Идущий Сегодня, 13:07
              Цитата: Джедай
              Стандартные европопрошайки.


              Они "удивительные" попрошайки , всех удивили и уже достали.
              Идущий
          2. Чёрный Сегодня, 12:25
            Собаки лают, караван идёт. Евробизнесменом глубоко фиолетово на вопли укрохунты. Никто не собирается действовать в ущерб своему бизнесу. Недавний пример - СИМЕНС, который поскулил, поскулил для проформы по поводу поставок газотурбин в Крым да и сдулся. Теперь вот новые контракты с РФ заключил( тихо, спокойно , без шума и пыли).
            Чёрный
            1. Nikolay73 Сегодня, 12:57
              ...думаю не так всё просто, французы вот с "Мистралями" не побоялись свою деловую репутацию слить лишь бы мировой гегемон остался доволен, и ведь не только Франция, список и братушек включает... , а что касается нэзалэжной - просто деньги кончаются, а тамошняя влада умеет только пилить
              Nikolay73
              1. MoJloT Сегодня, 16:08
                Да это не будучи в Крыму хорошо рассуждать что нам все трын трава.
                MoJloT
            2. ПалБор Сегодня, 13:08
              Цитата: Чёрный
              Собаки лают, караван идёт. Евробизнесменом глубоко фиолетово на вопли укрохунты. Никто не собирается действовать в ущерб своему бизнесу. Недавний пример - СИМЕНС, который поскулил, поскулил для проформы по поводу поставок газотурбин в Крым да и сдулся. Теперь вот новые контракты с РФ заключил( тихо, спокойно , без шума и пыли).

              Да и,судя по всему,большинство моделей в России же и собирается. smile
              ПалБор
            3. MoJloT Сегодня, 15:58
              Не идет караван, в этом году пытался пройти ТО в Севастополе, в результате что бы не сняли с гарантии пришлось ехать в Новороссийск, а это сутки туда обратно! В Крыму не пройдешь!!!
              MoJloT
      2. амурец Сегодня, 14:36
        Цитата: Teberii
        Там наверное и запорожцы есть

        Нет. Запорожцы все за Дунаем
        амурец
    2. Egorovich Сегодня, 11:52
      Психопад в хохляндии продолжает усиливаться день ото дня.
      Egorovich
      1. x.andvlad Сегодня, 12:14
        А если еще потщательнее копнуть, то в Крыму можно в продаже и импортную бытовую технику найти, и даже зубную пасту, и памперсы, и прочие средства гигиены. Видимо, в Киеве об этом еще не догадались. Что теперь будет?
        x.andvlad
        1. Egorovich Сегодня, 12:19
          Дойдут еще и до этого. Ума хватит.
          Egorovich
          1. Джедай Сегодня, 12:26
            Если в голове болячки - надо не чушь на весь мир нести, а зелёнку пить. lol
            Джедай
            1. Egorovich Сегодня, 12:29
              Есть зеленка на водной основе, а есть на спирту. Ты им какую посоветуешь?
              Egorovich
              1. Джедай Сегодня, 12:34
                Ту, что пополам с йодом, принимать по ведру три раза в день, тазик не давать. bully
                Джедай
                1. Egorovich Сегодня, 12:36
                  Жестокий ты, Макс. Они же от этого не выживут.
                  Egorovich
                  1. Джедай Сегодня, 12:43
                    Я справедливый. Что касается мыздобулов, то чем больше - тем лучше. А нормальным людям и лекарства принимать не надо.
                    Джедай
                2. Alexanast Сегодня, 14:06
                  Цитата: Джедай
                  тазик не давать.


                  И горшок тоже...Пусть в себе булькает wassat
                  Alexanast
                  1. Джедай Сегодня, 14:08
                    Саша, привет! hi
                    Цитата: Alexanast
                    И горшок тоже...Пусть в себе булькает

                    Во-во, пока зелёные пузыри из носа не полезут. lol
                    Джедай
                    1. Alexanast Сегодня, 14:16
                      Привет, Макс!
                      Из носа пузыри - это пол беды.
                      Есть опасение, что все вокруг забрызгать могут...Хотя куда уж дальше... lol
                      Но и тут есть положительный момент...Мож при этом их разорвет на части.
                      Alexanast
                      1. Джедай Сегодня, 14:22
                        Я тут что подумал: если напоить зелёнкой и лопнуть, то дезинфекционная бомба получится. laughing
                        Джедай
              2. LSA57 Сегодня, 12:56
                Цитата: Egorovich
                Есть зеленка на водной основе, а есть на спирту. Ты им какую посоветуешь?

                приятель рассказывал. служил он в СА фельдшером. прислали к ним в санчасть фельдшером выгнанного из мединститута студента. тот попросил йод. приятель принёс пузырёк. тот говорит мало, нужно как минимум 3 литра. ну перелили из пузырьков. "студент" засыпал туда аскорбинку и стал мешать. водоросли йода всплыли, остался чистый спирт. попробовали. кислый. "студент" немного подумал и добавил туда глюкозу. good ликёр!!! lol вот так и жили служили lol
                LSA57
    3. Pete Mitchell Сегодня, 11:53
      Jedi hi погоди погоди, очень хочу посмотреть как они будут претензии выкатывать этим монстрам. 404ые только еще больше привлекут негативное внимание бизнеса - флаг им в руки.
      Pete Mitchell
      1. LSA57 Сегодня, 11:57
        Цитата: Pete Mitchell
        погоди погоди, очень хочу посмотреть как они будут претензии выкатывать этим монстрам.

        запретят у себя продажи этих автомобилей laughing
        LSA57
        1. major071 Сегодня, 12:04
          В лесном углу, где правит порося
          Однажды, разрешений неспрося
          Собрание зверей дурных собралось
          Что меж собою Радой называлось

          Конечно ж за трибуною осел
          (Давно в прихушке он известность приобрел)
          Вокруг бараны, обезьяны и сороки
          Аж ор стоит! Умишком ж не далёки…

          А на повестке дня у этой вот субстанции
          Один вопрос – усилить нужно санкции!
          Но вот за что? Ведь уж за все ввели?
          Давай за Крым! За мост! За корабли!

          Но это было все - осел ревет с трибуны
          Давай те думайте, за что еще засунуть!
          За нарушенье санкционного режима!
          Вскричала радостно какая-то скотина!

          За технику, что мишка получает!
          За нефть, что незаконно он качает!
          За газ, который не по нашим трубам шел в ЕС!
          За это все мы отберем у мишки лес!

          А если вспомнить нам про воздух из Европы,
          Которым дышит он, его загоним в пропасть!
          Как смеет он, что воздух из Европы, знать
          И без оплаты, незаконно им дышать?

          И стадо тут же сильно возбудилось!
          Заблеяло, замекало, засуетилось…
          А мишка, видя что не наградил их бог умишком
          Закрыл затвор на газ. И показал им… шишку!
          wink drinks
          major071
          1. Джедай Сегодня, 12:29
            Моё почтение повелителю рифмы! hi Как всегда - мощно и злободневно! good
            Джедай
          2. himRa Сегодня, 13:16
            И...не придётся,админ laughing hi
            Здаров всем коллегам
            himRa
    4. Dimontius Сегодня, 12:20
      Украинская внешняя политика полностью основа на западных СМИ. Как только вышла вот эта статья http://inosmi.ru/social/20171227/241107426.html , тут же запели про тачки в Крыму. Поэтому не удивляюсь, что ситуация не разряжается на юго-востоке, потому как читая постоянно западную прессу .. ничего кроме вражды проецировать не возможно.
      Dimontius
    5. alex13-61 Сегодня, 12:40
      Просто их жаба давит, когда они видят как обновился парк авто в Крыму после 2014 года....
      Цитата: Джедай
      Похоже, от свидомости совсем в нэньке мозги набекрень съехали.
      alex13-61
    6. MoJloT Сегодня, 15:59
      Не съехали, официалы в Крыму не работают. И такая ситуация не только с автомобилями.
      MoJloT
      1. Бензорез Сегодня, 18:44
        Ну видите ли дружище... Наши внутриКрымские проблемы никого к сожалению не интересуют. Все уверены, что жизнь в Крыму- это праздник который всегда с тобой! А то, что у людей масса проблем никак не решаемых- это издержки производства. Большинство даже не в курсе, что Крым сам по себе находится под санкциями, это не считая общероссийских.
        Бензорез
        1. MoJloT Сегодня, 19:47
          Люди об этом просто не знают, в эфире молчание об этом.
          MoJloT
          1. Бензорез Сегодня, 20:06
            "Люди об этом просто не знают, в эфире молчание об этом."
            Безусловно. Кто же станет портить отчётность?! Беспокоит следующее- замалчивание проблем не является их решением. В конечном итоге такая доктрина ведёт к социальному взрыву. И если этого не понимают ТАМ, то я край разочарован в руководстве. Так как тут не нужно два высших образования, чтоб проникнуться масштабом проблемы-то.
            А так, для рапортов-у нас всё хорошо, жить стало лучше, жить стало веселее! В каком месте хотелось бы узнать?
            Бензорез
    7. Ищущий Сегодня, 19:38
      Вы так думаете? А как тогда объяснить очередное публичное унижение России произошедшее 27 декабря под названием-обмен военнопленными,когда Украина в последний момент плюнула в лицо России.вычеркнув из списка 60 человек.наиболее опасных для Украины.А Россия в лице Республик молча вытерлась и продолжила обмен.
      Ищущий
  2. Комментарий был удален.
  3. 210окв Сегодня, 11:48
    Маразм крепчал,мозги расплылось...Доброе утро,дурдом.
    210окв
  4. Невский_ЗУ Сегодня, 11:51
    Как глупо не звучит. Но в теории могут осложнить жизнь, но только дилерам. Сименс же судился из-за турбин, хотя это гражданская продукция. Так можно и до тотального абсурда дойти, - кофемолки, утюги, и т.п. Почему в теории даже может? США идёт стопами свидомых по абсурдным решениям.
    Невский_ЗУ
    1. НасРать Сегодня, 11:54
      Сименс уже не судиться, а пытается продать ещё турбин в Крым... laughing

      А санкции по товарным группам... Югокорецы в 2017г нарастили объем торговли с РФ на 50% по сравнению с 2016г.
      http://inosmi.ru/politic/20171225/241080532.html

      Не будет Сименс - будет другой...
      НасРать
      1. 210окв Сегодня, 12:03
        Ну,не в Крым а в Татарстан.Хотя не факт,что в итоге они окажутся там.Ведь станции придется расширять.
        Цитата: НасРать
        Сименс уже не судиться, а пытается продать ещё турбин в Крым... laughing

        А санкции по товарным группам... Югокорецы в 2017г нарастили объем торговли с РФ на 50% по сравнению с 2016г.
        http://inosmi.ru/politic/20171225/241080532.html

        Не будет Сименс - будет другой...
        210окв
      2. den3080 Сегодня, 12:05
        Сименс посудился в московском арбитраже, с благоговением получил желаемый отказ и продолжил свою работу
        den3080
  5. Кот_Кузя Сегодня, 11:51
    Кастрюльки по инерции все еще мнят себя пупом Земли. Привыкли ведь, что в СССР им всем потакали, называли "житницей" и "кормилицей" Союза. Точно так же их МИД Чугункин назвал Украину "спасительницей экономики Польши". Вот они по старой привычке и надувают щеки. А на деле, ничем от Болгарии и Румынии не отличаются.
    Кот_Кузя
    1. фигвам Сегодня, 11:54
      Не обижайте так Болгар и Румын.)
      фигвам
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:53
    украинское министерство обратилось в некие «соответствующие органы»
    В Киеве не только кастрюлеголовые, но и стукачи всех мастей от рядового украинца до министерств.
    украинское министерство пытается выставлять претензии японскому, немецкому, французскому, чешскому, корейскому и др. бизнес
    Вот, что майдан с людьми делает - из "подвала" грозить развитым экономикам.
    rotmistr60
  7. Михаил Филиппов Сегодня, 11:57
    И? Купили на материке, продали в Крым
    Михаил Филиппов
    1. MoJloT Сегодня, 16:00
      Обслуживать обратно на материк...
      MoJloT
  8. Berkut24 Сегодня, 12:09
    А еще в Крым иногда залетает воздух с Турции, Болгарии, Румынии, Грузии и т.д.
    Berkut24
  9. ando_bor Сегодня, 12:12
    Однозначно американцы больше всех виноватые, - есть секретная информация что крымчане и баксики без стеснения юзают.
    ando_bor
    1. Nikolay73 Сегодня, 13:04
      ...того ФРС не ведает, контрабанда российская однозначно!
      Nikolay73
  10. Клон Сегодня, 12:59
    Господи, какие же... неполноценные граждане сосредоточились в руководстве Украиной...
    Клон
  11. частное лицо Сегодня, 13:09
    Обидно хохлам ЗАЗ в за***** и их "Шанс"или "Богдан" в опе.
    частное лицо
  12. Злюка Бобёр Сегодня, 13:14
    Когда-то Задорнов назвал США "страна непуганых идиотов"...
    Меня долго мучил вопрос:А как же называется страна"пуганых идиотов"?
    Теперь я знаю точный ответ на этот вопрос-Украина! laughing
    Злюка Бобёр
  13. gaura Сегодня, 13:41
    А на самом деле не так все весело. Тойоты и нисаны всякие не боятся в Крыму бизнес вести, а Сбербанк и ВТБ, туда так и не зашли.
    gaura
    1. MoJloT Сегодня, 16:02
      Тойоты и нисаны всякие не боятся в Крыму бизнес вести

      Серьезно? Вы себе купили новую Тойоту или Нисан у официала в Крыму?
      MoJloT
      1. APASUS Сегодня, 18:48
        Цитата: MoJloT
        Серьезно? Вы себе купили новую Тойоту или Нисан у официала в Крыму?

        А что проблема купить новый автомобиль в Крыму ?





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        1. MoJloT Сегодня, 19:48
          Это официалы??? Вы не путайте купить машину у перекупа или у официала !!!!
          MoJloT
    2. Бензорез Сегодня, 20:36
      Дык не зашел ни один сотовый оператор, не зашла почта России, не зашли РЖД. Всех перечислять надо-кто не присутствует на этом празднике жизни?
      Бензорез
  14. Нормаль ок Сегодня, 13:51
    Таким образом, украинское министерство пытается выставлять претензии японскому, немецкому, французскому, чешскому, корейскому и др. бизнесу

    Таки представят. Так как формально они правы.
    Нормаль ок
  15. Alexanast Сегодня, 14:28
    Джедай,
    то дезинфекционная бомба получится. ￼


    Макс, территорию конечно протравит... laughing
    Но здесь самое главное будет вовремя отбежать подальше...
    а лучше на незаконной иномарке отъехать...
    Alexanast
  16. Воронок Сегодня, 15:07
    Да уж, бывают в жизни огорчения. Ну тогда уж пускай отказываются от машин агрессора- на металлолом все Вазы, Газы, Зилы, Уралы, Камазы. Оставить себе только Запорожци и шифоньеры с дизелем, который КрАЗ, вот и будет им счастье, да из иномарок, подержанные Хаммеры.
    Воронок
    1. Монархист Сегодня, 15:24
      Воронку, была информация,что на Украине собирали ю.корейскую Хенда. А у Хамера там нет автоматики?
      Монархист
      1. Воронок Сегодня, 16:48
        Ну еще Хенде в список разрешенных. А с бампером вопрос не понял.
        Воронок
        1. Воронок Сегодня, 17:25
          Писал "Хаммер", вышло " бампер"
          Воронок
  17. Монархист Сегодня, 15:18
    Цитата: Идущий
    Цитата: Джедай
    Таким образом, украинское министерство пытается выставлять претензии японскому, немецкому, французскому, чешскому, корейскому и др. бизнесу.

    belay Похоже, от свидомости совсем в нэньке мозги набекрень съехали... fool


    Им все должны , а особенно они любят халяву.

    А кто не любит халявы?
    Монархист
  18. Servisinzhener Сегодня, 15:33
    А автомобилей производства концернов Ford, GM, Chrysler в Крыму совсем нет? wink И какие меры они будут применять к вышеозначенным концернам или странам?
    Servisinzhener
    1. MoJloT Сегодня, 16:03
      Там даже представительств нет, а знаете почему? Санкции!
      MoJloT
  19. mikh-korsakov Сегодня, 19:03
    Цитирую: "Неужели Украина примет санкционные меры в отношении Японии, Германии, Франции и Южной Кореи?" Примут! И еще добавят.
    mikh-korsakov
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