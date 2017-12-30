Итоги 2017 года в России. Оглянемся на год уходящий

Что нового и событийного произошло в нашей стране за 2017-й год? - Нового и событийного, если, конечно, исключить из списка массовое наступление спиннеров, отслеживание курса биткоина, моду на рэп-баттлы и фигурки ждунов, а также повсеместные заявления о том, что российские хакеры настолько хакеристые, что могут себе позволить убавить громкость в телевизоре Дональда Трампа вместе с громкостью самого Дональда Трампа.Одно из важнейших событий года в России – берега Крыма и Кубани соединились пролётами самого протяжённого в Российской Федерации моста. Существенная часть работ ещё впереди, однако Крым после укладки полотна будущих автомобильных пролётов фактически перестал быть островом, которым его пыталась оставить украинские майданные власти, возглавившие самую настоящую блокаду крымских территорий. Строительство моста продолжается, и первые автомобили пойдут по этому объекту нашей транспортной инфраструктуры уже в 2018-м году.Так уж вышло, что 2017-й год (как, в принципе и три предыдущих) выдался плодовитым и на другие события, так или иначе связанные с взаимоотношениями между Россией и Украиной. Осенью 2017 года по новой ветке Журавка-Миллерово в обход украинской территории пошли первые грузовые составы РЖД. А в декабре ветка протяжённостью около 137 км (с новыми станциями, путепроводами, системами безопасности) заработала уже практически в полном объёме. В общей сложности были введены в эксплуатацию 7 новых железнодорожных станций: Зайцевка (Воронежская область), Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези, Боченково (шесть – Ростовская область). Украинские чиновники поспешили заявить, что от введения в строй Россией новой железнодорожной ветки Украина ничего не теряет. Мол, за транзит Россия платила всего-то 1 доллар в год – чисто символически, а теперь «оккупантских российских поездов» и вовсе не будет ходить по «вольной украинской железной дороге». В общем, всем хорошо... И это главное.Событие года в России – выдвижение на пост президента страны Владимира Путина. Официальное... Ну, мало ли – могли подумать отдельные россияне... Вдруг откажется от гонки... А если кто-то решит категорически не вносить в число событий год факт выдвижения Владимира Путина на четвёртый президентский срок, то тут есть другие событийные варианты – кандидатство Ксении Собчак, например... Или – другое: отказ идти на выборы Геннадия Зюганова в пользу другого кандидата – Павла Грудинина, не члена, кстати, КПРФ. Событие ли это для всей России? Не факт. А для КПРФ – точно.К событиям года можно отнести и уникальный для современной России приговор суда в отношении бывшего федерального чиновника. Экс-министр экономического развития по делу о коррупции был приговорён к 8 годам колонии строгого режима.Уникальность приговора в том, что никогда прежде в РФ правительственный чиновник такого уровня не получал такой срок и со "строгачом". И вот - получил. Однако, как показывает практика, экс-чиновники далеко не всегда отбывают назначенные сроки "от звонка до звонка". Время покажет...Трагические события 2017 года для России. Были, к сожалению, и они.3 апреля взрыв в метро Санкт-Петербурга унёс 16 в общей сложности жизней. Более 90 человек получили ранения. Большего числа жертв удалось избежать благодаря тому, что машинист поезда метро Александр Каверин действовал профессионально, выведя повреждённый взрывом состав из тоннеля на станцию. Помощь пострадавших на самой станции метро оказывали не только спасатели и сотрудники метрополитена, но и обычные питерцы, проявив по-настоящему значимые человеческие качества.Правоохранительные органы по результатам следственных действий сообщили, что взрыв был осуществлён террористом-смертником – выходцем из Киргизии, с удивительной лёгкостью ранее получившим российское гражданство. Было названо имя смертника. Это Акбаржон Джалилов. В результате расследования были проведены многочисленные задержания, в результате чего была выявлена деятельность целой террористической сети, в которой деятельность рядовых членов управлялась, в том числе, и посредством указаний через мессенджеры из-за рубежа.В 2017 году Россию буквально захлестнула волна так называемого телефонного терроризма. Начиная с сентября в звонках, которые поступали главным образом из-за пределов России, сообщалось о якобы заминированных вокзалах, аэропортах, торговых центрах, школах, больницах, спортивных объектах буквально по всей стране. Эти атаки нанесли существенный ущерб экономике, который составил сотни миллионов рублей. Телефонные террористы атаковали Москву, Санкт-Петербург, Воронеж, Ханты-Мансийск, Омск, Челябинск, Петропавловск-Камчатский и другие города. На сегодняшний день спецслужбы констатируют, что противостоять телефонным террористам крайне сложно. Наиболее действенный метод – координация действий со специальными структурами других государств. Однако не всегда спецслужбы иностранных государств на такой контакт идут. Как утверждается, спецструктуры США – пошли, предупредив российских коллег о серии готовящихся терактов в Северной столице России. Предоставление такой информации России себе в заслугу поставил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.Стало настоящим моветоном говорить что-либо позитивное о российской экономике последних лет, да и о российской экономике вообще. Темы, которые мы сами нередко поднимаем на страницах «Военного обозрения», касаются многомиллиардного оттока капитала за рубеж, более чем существенной доли теневой экономики, неразрешённых проблем борьбы с коррупцией, вялых мер правительства по усилиям, направленным на удобоваримый, для такого государства как Россия, экономический рост.Однако было бы странно, подводя экономические итоги уходящего года в России, говорить исключительно о негативе. Странно по той причине, что наша общая цель состоит не в выливании бесконечных ушатов помоев на всё то, что касается финансово-экономической системы страны, а в том, чтобы объективно представлять те перемены, которые в России происходят. Нет перемен – говорим, есть перемены к худшему – говорим, как говорим и тогда, когда речь идёт о переменах к лучшему – конечно, если есть повод. В общем, стараемся быть поближе к объективности. Уж как это у «Военного обозрения» в плане представления экономической ситуации в РФ получается, - судить вам, наши уважаемые читатели, и «ВО» это ценит и уважает. И хотелось бы, чтобы уважали ваши оценки ситуации в стране не только мы - представители редакции и авторского коллектива нашего скромного средства массовой информации, - но и люди, которые по долгу службы связаны с управлением экономической машиной.Итак, поговорим «за экономику» в 2017-м. Официальные, конечно же, данные.Отчётность правительства по итогам уходящего года говорит о том, чтоперешёл к росту после нескольких лет падения. Кривая роста, мягко говоря, не шибко крутая, но всё-таки это рост. Оценки таковы: 1,6-1,7% (ЦБ РФ). При этом нужно констатировать, что это ниже, чем среднемировой рост экономики за 2017-й. Если верить оценкам МВФ и Всемирного банка, то общемировая экономика за год подрастёт на 2,2%. Это, кстати, чуть меньше, чем за 2016-й. Тогда итоги показали рост в 2,3%. При этом российский рост экономики в полной мере соответствует росту ВВП развитых стран. По итогам 2017-го показатели темпов роста ВВП по развитым странам составляют примерно 1,68%. Безусловно, схожесть в росте вовсе не говорит о том, что экономика России теперь тоже развита... Просто как факт.Кстати, Минфин буквально несколько дней назад заявил, что российский ВВП подрастёт примерно на 1,8-2%.Другой важный экономический показатель – инфляция. И тут, если опять-таки верить официальным сводкам, то у нас в стране рекорд за всю историю «наблюдений». По итогам года инфляция составила около 2,5%. Это самый низкий показатель современной России. И хотя, среднестатистический рядовой россиянин, заходя в магазин или въезжая на АЗС, не готов принять на веру показатели инфляции, озвученные Центробанком, Центробанк и Минфин не сдаются. Говорят: рекордно низкая, и всё тут! Что ж... Будем верить. В качестве доказательства – примерная формула расчёта средней инфляции в мире (и в России тоже): цена на бензин, мясо, молочные продукты, медикаменты подскочила, а цена на оранжевых надувных крокодилов и шарики для игры в гольф снизилась – вот и считайте.Представлены данные по уровню прямых зарубежных инвестиций. Составляет этот уровень по итогам года 23 млрд долларов. Как это значение представить объективно помимо чисто математического его представления? Для этого нужно с чем-то сравнить. Вопрос – с чем? А точнее – с кем? Если брать для сравнения, например, Украину, то тут мы, конечно, далеко впереди, так как инвестировать в экономику страны победившей «революции гидности» дураков всё меньше. За год в украинские экономические проекты проинвестировано около 4 млрд долларов. А если сравнивать, например, с инвестициями в экономику Турции, то здесь «наши» 23 миллиарда просто меркнут.Официальные отчёты турецкого правительства говорят о том, что только прямых инвестиций Турция в 2017 году смогла привлечь более чем на 120 млрд долларов. При этом, что немаловажно, среди этих огромных средств – 10 миллиардов инвестиций из России. И это пока не учтены почти 1,5 млрд долларов кредита, выданного Москвой Анкаре не покупку той у самой России 4-х дивизионов ЗРК С-400. С инвестициями в такие экономики как Германия или Китай наши показатели смысла нет пока никакого.Разве что, стоит привести заявление российского президента Владимира Путина, который на днях отметил, что для большего привлечения инвестиций в российскую экономику важно, чтобы в стране сохранялась стабильность. Тут спорить сложно. Как и сложно привести пример со страной, в которую бы буквально бросились инвестировать на фоне потрясений революционного или даже квазиреволюционного характера. Высасывать ресурсы на таком фоне с заявлениями о важности «экономического партнёрства» – то да. Россия сама через такие периоды проходила. Как пример – Браудер-шоу и его система обогащения с помощью оформленного в России бизнеса на инвалидов. Таких инвесторов и даром «не нать»...Итоги по безработице в РФ. Минтруд отмечается, что этот показатель остаётся устойчивым и составляет около 5,5-5,6%. Однако показатели Минфина неожиданно вступили в противоречия с данными ВЦИОМа, который решил напрямую поинтересоваться у граждан об их занятости. У ВЦИОМа безработица в РФ оказалась на уровне почти 11%. В министерстве финансов прокомментировали эти данные примерно так: «ВЦИОМ посчитал не так, как это общепринято в подобных случаях». То есть, выходит, что для определения уровня безработицы важно не то, сколько в стране безработных как таковых, а то, как у нас таких людей считают...Важным моментом для экономики страны можно считать существенное снижение в течение 2017 года ключевой ставки Банком России. Эта ставка на предновогодний период составляет 7,75 процентных пункта. При этом представители бизнеса России отмечают, что в случае итоговой инфляции на заявленном уровне в 2,5% ключевая ставка крайне велика. Фактически они в три с лишним раза превосходит инфляционные показатели, а это неприемлемый уровень. Специалисты отмечают, что либо Центробанк таким образом троекратно страхуется от рисков, либо реальный уровень инфляции в стране всё же выше заявленных 2,5%.Один из финансовых итогов года для России – полное исчерпание Резервного фонда, о чём буквально на днях сообщил министр финансов Антон Силуанов. Это притом, что на 1 декабря объёмы РзФ даже подросли в сравнении с показателями прошлого месяца, составив почти 995 млрд рублей (около 17,05 млрд долларов). В Минфине отметили, что теперь финансовые резервы России будут храниться в консолидированном Фонде национального благосостояния. Его объём на 1 декабря 2017-го составлял 4,2% ВВП, что эквивалентно 3,9 трлн рублей (66,94 млрд долларов).При этом цены на нефть делают явный подарок правительству РФ, так как при цене от 50 долларов за бочку «чёрного золота» кабмин получает возможность вновь переходить к накоплению резервов. Под конец года нефть марки Brent торгуется на отметке выше 65 долларов за баррель.Итог года по реальной зарплате в РФ озвучил всё тот же Антон Силуанов (самый, кстати, высокооплачиваемый министр России из списка чиновников, доходы которых опубликованы Минфином в режиме открытого доступа). По словам главы министерства, финансов рост реальных заработных плат в России составит более трёх процентов.Итоги по экономике, что называется в официальных цифрах. А уж насколько они близки к реальности - остаётся судить самим.А в общем и целом, с Новым годом, дорогие друзья! И новый - 2018-й - точно будет не менее насыщенными на события. Только хотелось бы, чтобы среди информационных поводов преобладали позитивные.