20:37 28 декабря

Алжирские СМИ о компании «Ремдизель»

Алжирский ресурс «MenaDefense» опубликовал небезынтересный репортаж с российского АО «Ремдизель» (Набережные Челны). Об этом сообщает bmpd.



Так, корреспондент сообщил, что «часть оборудования, которое используется для производства бронированных машин на Заводе специальных автомобилей, российского производства». Например, станок для лазерной резки бронестали.


Отмечается также, что «минные и баллистические испытания новой техники проводятся с реальными образцами потенциальных угроз (мины, взрывные устройства, пули), причем с учетом тщательного изучения стандарта НАТО STANAG».

Была отмечена и особенность производства – в значительной мере ручная сборка машин, «при этом группы сборщиков могут быть легко перенацелены на сборку разного вида продукции, или же производства SKD и CKD комплектов для потенциальных экспортных заказчиков».

Алжирские СМИ о компании «Ремдизель»


В репортаже сообщается, что в ходе конфликта в Сирии бронеавтомобили К-63968 «Тайфун-К» были впервые применены в боевых условиях: «Машины эксплуатировались в очень жестких условиях как для техники, так и для экипажей. При этом в Сирии находились ремонтные бригады АО "Ремдизель", которые устраняли мелкие неисправности на месте и занимались их регламентным обслуживанием. Следствием стало то, что конструкторам удалось внести улучшения в сами машины, на основе опыта эксплуатации. При этом в Сирии К-63968 не сталкивались с серьезными поломками, неисправностями или боевыми потерями».

Что касается экспортных перспектив, то к бронированным машинами производства АО «Ремдизель» проявляют интерес многие зарубежные армии.

Хотя Алжир пока не приступил к официальным переговорам относительно закупки броневиков, военные проявляют к ним интерес. Кроме того, пишет журналист, в Алжире в 2018-2019 годы должен заработать завод по сборке грузовых автомобилей КАМАЗ из машинокомплектов.


Использованы фотографии: MenaDefense
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Комментарии 15

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  1. Alexey-74 Сегодня, 13:27
    Все ожидаемо и вполне логично. Страны БВ увидели бронированную автотехнику России в действии, причем с применением в реальных боевых действиях и сложных климатических условиях, вот и сделали для себя выводы...
    Alexey-74
    1. Джедай Сегодня, 13:32
      Обкатка в зоне боевых действий оказалась лучше любой рекламы, что закономерно.
      Джедай
  2. avt Сегодня, 13:44
    Вся бронетехника со временем устаревает ...Но ,,мотолыга "бессмертна ! bully
    avt
    1. Berkut24 Сегодня, 15:56
      Мотолыгу в этом году серьезно модернизировали, и, по сути, отмерили еще лет 30 жизни.
      Berkut24
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 13:47
    военные проявляют к ним интерес. Ессте-с-твенно!Такой машины пока не создал никто.Лучше него только-F-35.В том случае,если заведётся.Ну,а про Шишигу-они её и скопировать не могут.Там в кабине-всё наоборот!
    ВЕРЕСК
    1. антивирус Сегодня, 15:01
      Ну,а про Шишигу-они её и скопировать не могут.Там в кабине-всё наоборот!
      --педали для рук и рычаги с петлями для ног?
      антивирус
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:24
        педали для рук и рычаги с петлями для ног? Посмотрите видео восторгов америкосов про Шишигу.
        ВЕРЕСК
        1. R.L. Сегодня, 17:03
          Вы действительно верите, что ни Oshkosh Corporation и не другие американские фирмы не могут создать ни чего хорошего и то, что американский восторг по поводу "Мотолыги" и "Шишиги"не был смонтирован российскими новостными агентурами для российского ТВ? Ну тогда и руль Вам в ноги или педаль в руки!
          Обычно перевосхваление чужой техники делается для того, что-бы своё правительство (дума, конгрес, рада) выделели больше денег для своих разработок (фирм, владельцев, КБ, лоббистов и НИИ)
          R.L.
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:20
            wassat Вы действительно верите Нет,конечно.У нас автопром ограничивается ВАЗом.Вот и пытаются везти.Вмести с Вестой!
            ВЕРЕСК
            1. R.L. Сегодня, 19:02
              Не буду иронизировать! Ирония не к месту! Все друг у друга или покупают или "заимствуют" И или развивают своё на основе "заимствованного" или плетутся в хвосте - "дай нам Боже хотя бы это скопировать" . Материалы. станки обрабатывающие и т.д. Без развития станкостроения экономика скатится в ....
              Сегодня, у нас, на нашем ТВ увидел репортаж из Санкт-Петербурга, после взрыва в торговом центре - Российская полиция на Рено - Логан!!! Дальше некуда!
              R.L.
              1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:13
                У Шишиги рычаг коробки-к нему привыкнуть надо.
                ВЕРЕСК
                1. R.L. Сегодня, 20:05
                  Не имел Честь познакомиться.
                  R.L.
                  1. ВЕРЕСК Сегодня, 20:11
                    Мы и не познакомились.Питер от меня-в 4 тыс.км.Всё,что происходит не у нас-просто обсуждаем.Пофигу.Нас коснётся-по стране будет то-же самое.Вы думаете,что мы дружны?Если так-смейтесь.Нас обьединит только война.Мы не сильно любим своих.Психологию Русских-вам не понять.Мы можем убивать сами себя в мирное время,но-если на нас нападут-враги станут друзьями.Это такая Русская игра.Сначала убить врага,а потом-самим схлестнутся.Дурная сила.Но,самое странное для Вас-мы не нападали никогда и ни на кого.Жить хотите-не трогайте нас.
                    ВЕРЕСК
                    1. R.L. Сегодня, 20:31
                      Имел в виду - не познакомился с Шишигой, прошу простить за не совсем правильный русский язык.
                      По-поводу "Психологию Русских-вам не понять!" - И почему непонять?
                      По-разным причинам и учился в СССР, в Москве, значит и жил в Российской среде и общался несколько лет с россиянами, да и в моих жилах кровь есть русская.
                      R.L.
                      1. R.L. Сегодня, 20:36
                        Иногда "братская помощь" бывает на уровне нападения.
                        Будьте уверены, мы нападать не будем! Слишком хорошо живём, чтобы в войнушку ввязываться
                        R.L.
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