Алжирские СМИ о компании «Ремдизель»
Алжирский ресурс «MenaDefense» опубликовал небезынтересный репортаж с российского АО «Ремдизель» (Набережные Челны). Об этом сообщает bmpd.
Так, корреспондент сообщил, что «часть оборудования, которое используется для производства бронированных машин на Заводе специальных автомобилей, российского производства». Например, станок для лазерной резки бронестали.
Отмечается также, что «минные и баллистические испытания новой техники проводятся с реальными образцами потенциальных угроз (мины, взрывные устройства, пули), причем с учетом тщательного изучения стандарта НАТО STANAG».
Была отмечена и особенность производства – в значительной мере ручная сборка машин, «при этом группы сборщиков могут быть легко перенацелены на сборку разного вида продукции, или же производства SKD и CKD комплектов для потенциальных экспортных заказчиков».
В репортаже сообщается, что в ходе конфликта в Сирии бронеавтомобили К-63968 «Тайфун-К» были впервые применены в боевых условиях: «Машины эксплуатировались в очень жестких условиях как для техники, так и для экипажей. При этом в Сирии находились ремонтные бригады АО "Ремдизель", которые устраняли мелкие неисправности на месте и занимались их регламентным обслуживанием. Следствием стало то, что конструкторам удалось внести улучшения в сами машины, на основе опыта эксплуатации. При этом в Сирии К-63968 не сталкивались с серьезными поломками, неисправностями или боевыми потерями».
Что касается экспортных перспектив, то к бронированным машинами производства АО «Ремдизель» проявляют интерес многие зарубежные армии.
Хотя Алжир пока не приступил к официальным переговорам относительно закупки броневиков, военные проявляют к ним интерес. Кроме того, пишет журналист, в Алжире в 2018-2019 годы должен заработать завод по сборке грузовых автомобилей КАМАЗ из машинокомплектов.
Так, корреспондент сообщил, что «часть оборудования, которое используется для производства бронированных машин на Заводе специальных автомобилей, российского производства». Например, станок для лазерной резки бронестали.
Отмечается также, что «минные и баллистические испытания новой техники проводятся с реальными образцами потенциальных угроз (мины, взрывные устройства, пули), причем с учетом тщательного изучения стандарта НАТО STANAG».
Была отмечена и особенность производства – в значительной мере ручная сборка машин, «при этом группы сборщиков могут быть легко перенацелены на сборку разного вида продукции, или же производства SKD и CKD комплектов для потенциальных экспортных заказчиков».
В репортаже сообщается, что в ходе конфликта в Сирии бронеавтомобили К-63968 «Тайфун-К» были впервые применены в боевых условиях: «Машины эксплуатировались в очень жестких условиях как для техники, так и для экипажей. При этом в Сирии находились ремонтные бригады АО "Ремдизель", которые устраняли мелкие неисправности на месте и занимались их регламентным обслуживанием. Следствием стало то, что конструкторам удалось внести улучшения в сами машины, на основе опыта эксплуатации. При этом в Сирии К-63968 не сталкивались с серьезными поломками, неисправностями или боевыми потерями».
Что касается экспортных перспектив, то к бронированным машинами производства АО «Ремдизель» проявляют интерес многие зарубежные армии.
Хотя Алжир пока не приступил к официальным переговорам относительно закупки броневиков, военные проявляют к ним интерес. Кроме того, пишет журналист, в Алжире в 2018-2019 годы должен заработать завод по сборке грузовых автомобилей КАМАЗ из машинокомплектов.
Использованы фотографии: MenaDefense
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