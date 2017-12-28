20:43 28 декабря

Завершен ремонт атомного подводного ракетоносца "Тула"

Центр судоремонта "Звездочка" завершил ремонт ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Тула" проекта 667БДРМ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Завершен ремонт атомного подводного ракетоносца "Тула"


Ремонт произведен в рамках реализации планов Главного командования ВМФ, предусматривающих поддержание на требуемом уровне технической готовности атомных подводных лодок третьего поколения наряду со строительством атомных подводных лодок четвертого поколения
- заявили в военном ведомстве


Заводской ремонт подлодки "Тула" на предприятии "Звездочка" в Северодвинске был начат в 2015 году. На подводной лодке отремонтировали ряд механизмов и систем.

Ракетный крейсер "Тула" прошел заводские ходовые испытания и в ближайшее время прибудет в пункт постоянного базирования на Северный флот
- добавили в Минобороны

"Тула" относится к атомным подводным лодкам проекта 667БДРМ ("Дельфин", по классификации НАТО - Delta IV), несущим межконтинентальные баллистические ракеты. Субмарина вошла в состав Северного флота в 1987 году. Согласно данным открытых источников, водоизмещение подлодок этого типа составляет около 12 тыс. т, они вооружены 16 ракетами "Синева" или "Лайнер".

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 15

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:04
    А-атличная новость! Хоть чуточку настроение поднялось! good
    ВЕРЕСК
    1. seti Сегодня, 14:16
      Семь футов воды под килем.
      seti
      1. Berkut24 Сегодня, 15:31
        Семь футов воды под килем

        Ёпт-ть... это ж подводная лодка. Киля нет и ходит она поближе ко дну.
        Berkut24
      2. Донской Сегодня, 18:34
        Цитата: seti
        Семь футов воды под килем.

        Я тоже добавлю: Чистого ему неба! Ни гвоздя, ни жезла! Скатертью дорога! Ну и в конце конечно ГОРЬКО!!!
        Донской
      3. баклан Сегодня, 19:50
        Чтобы число погружений всегда равнялось числу всплытий...
        баклан
    2. Грица Сегодня, 14:19
      На данном ролике на несколько секунд промелькнул пульт управления корабельной системой движения "Корунд" и системы решения аварийных задач "Турмалин" (управление рулями), настройке и регулировке которых я отдал 9 лет на таких кораблях. Эх, молодость...ностальгия.
      Грица
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:55
        [/b]Эх, молодость[b]Грица!Молодость:тю-тю!именно тебе! drinks hi
        ВЕРЕСК
        1. Svarog51 Сегодня, 15:57
          Димыч, приветствую hi Спасибо большое, порадовал. Я её ни разу не слышал, обязательно в коллекцию скачаю. good drinks
          Svarog51
          1. Комментарий был удален.
        2. SOF Сегодня, 18:32
          ...тоже КЛАССная тема, только про подводников...
          SOF
  2. Sergey53 Сегодня, 14:06
    Для супостата проблем прибавится. А это хорошо. soldier
    Sergey53
  3. MoJloT Сегодня, 14:14
    Лайнер - роскошное название для баллистической ракеты)
    MoJloT
    1. jolly deckhand Сегодня, 14:20
      С чувством юмора у нас всегда нормально было... smile
      jolly deckhand
    2. Paranoid50 Сегодня, 14:28
      Цитата: MoJloT
      Лайнер - роскошное название для баллистической ракеты)

      Да и "Синева" навевает... Что-то бескрайнее,безмятежное...умиротворяющее. wassat
      Paranoid50
  4. Геркулесыч Сегодня, 14:36
    На одну занозу в заднице у сша стало больше. ...
    Геркулесыч
  5. dasbo Сегодня, 18:12
    Конечно, теште себя надеждами.
    dasbo
  6. Чарик Сегодня, 18:58
    Интересно у онной всегда 16 при себе
    Чарик
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