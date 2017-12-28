Завершен ремонт атомного подводного ракетоносца "Тула"

Ремонт произведен в рамках реализации планов Главного командования ВМФ, предусматривающих поддержание на требуемом уровне технической готовности атомных подводных лодок третьего поколения наряду со строительством атомных подводных лодок четвертого поколения

Ракетный крейсер "Тула" прошел заводские ходовые испытания и в ближайшее время прибудет в пункт постоянного базирования на Северный флот

Центр судоремонта "Звездочка" завершил ремонт ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Тула" проекта 667БДРМ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.- заявили в военном ведомствеЗаводской ремонт подлодки "Тула" на предприятии "Звездочка" в Северодвинске был начат в 2015 году. На подводной лодке отремонтировали ряд механизмов и систем.- добавили в Минобороны"Тула" относится к атомным подводным лодкам проекта 667БДРМ ("Дельфин", по классификации НАТО - Delta IV), несущим межконтинентальные баллистические ракеты. Субмарина вошла в состав Северного флота в 1987 году. Согласно данным открытых источников, водоизмещение подлодок этого типа составляет около 12 тыс. т, они вооружены 16 ракетами "Синева" или "Лайнер".