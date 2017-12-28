20:39 28 декабря

Масштабные учения кораблей начались на ЧФ

Экипажи около 40 надводных кораблей Черноморского флота (ЧФ) проводят учения по приготовлению к бою и походу, рассказал официальный представитель флота капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев.

Масштабные учения кораблей начались на ЧФ


В Севастополе в пунктах базирования экипажи кораблей Черноморского флота отрабатывают мероприятия по приготовлению корабля к бою и походу, применению вооружения и технических средств. К мероприятиям боевой подготовки, которые проходят в рамках выполнения первой курсовой задачи, привлечены порядка 40 надводных кораблей Черноморского флота
- сказал он.


Экипажи проводят учения по приготовлению корабля к бою и походу, ведению борьбы за живучесть при стоянке корабля у пирса, по противовоздушной обороне. Также отрабатывается подготовка кораблей к приему оружия и плаванию в море.

Основными задачами в 2018 учебном году для корабельных соединений Черноморского флота является обеспечение приема в боевой состав ЧФ новых кораблей, а также выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море
- добавил Трухачев.

Использованы фотографии: http://sevastopolnews.info/
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Комментарии 10

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  1. Чёрный Сегодня, 14:22
    ....за учениями зорко наблюдал весь украинский флот, поднятый по тревоге - 4 лодки( резиновые wassat ) и 7 адмиралов wassat
    Чёрный
    1. Dimontius Сегодня, 14:33
      Дали бы один залп из всех орудий по укрской группировке и кончились бы мучения Донбасса.
      Dimontius
    2. антивирус Сегодня, 14:56
      адмиралы-- резиновые?
      или только девки?

      Важнейшая дата подходит--лето 18г.
      и переходный период для Крыма и постройка моста, и "окончание " Минска2,+ Тур Поток(1+2),и продажа земли на окраине(будет ли?),а их только 40 шт
      антивирус
  2. seti Сегодня, 14:22
    Боевая подготовка это необходимость. Тяжело в учении легко в бою.
    seti
  3. игорка357 Сегодня, 14:27
    Отличный заголовок,корабли у пирса,команда в мыле...но учения у кораблей,однако wink !Может стоит заголовок переделать на "На ЧФ пройдут широкомасштабные учения экипажей боевых кораблей по отработке.."
    игорка357
  4. Геркулесыч Сегодня, 14:38
    Сейчас, пойдут в гости или домой, sad Одессу и Николаев у бендеровцев отбирать! sad
    Геркулесыч
  5. rodus Сегодня, 15:56
    "..к приему оружия и плаванию в море.." lol

    уВажаемые мОдераторы, ох и сказали бы Вам наши моряки что "ПЛАВАЕТ" laughing wassat
    всю администрацию Военного Обозрения в армию к морпехам, там Вас научат "ПЛАВАТЬ" lol laughing laughing
    rodus
    1. andy.v.lee Сегодня, 16:22
      Да ладно! Для них же, "выход в море" тоже "режет ухо".
      Морпехи вот "плавают" иногда. У нас к Восточному Флоту (так я КТОФ называю, Тихий Океан - он совсем не "тихий", а Великий Восточный!) принадлежат.
      andy.v.lee
    2. ML-334 Сегодня, 17:47
      Тоже слух резануло,хотя не моряк.Наверно фильмов насмотрелся.
      ML-334
  6. Бензорез Сегодня, 18:23
    "Основными задачами в 2018 учебном году для корабельных соединений Черноморского флота является обеспечение приема в боевой состав ЧФ новых кораблей"
    Мне показалось-это главное в данном послании. А то, что они там отрабатывают- они и должны что то отрабатывать. Это в их же интересах. В море не забалУеш однако и маму не позовёш. Точнее- зови сколько хочешь, не поможет это.
    Бензорез
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