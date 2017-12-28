20:44 28 декабря

Индийская система ПРО осуществила тренировочный перехват ракеты над Бенгальским заливом

Индийские СМИ сегодня сообщают о продолжении формирования собственной системы противоракетной обороны. В частности, сообщается о том, что сегодня на высоте 15 км над Бенгальским заливом была перехвачена баллистическая ракета, выпущенная с одного из полигонов ВС Индии. Для уничтожения баллистической цели применена «передовая ракета-перехватчик повышенной дальности». Об этом сообщает портал Indian Defense News.

Индийская система ПРО осуществила тренировочный перехват ракеты над Бенгальским заливом


Из заявления пресс-службы индийского министерства обороны:
Радар системы противоракетной обороны обнаружил входящую ракету, отследил её и адресовал команду для запуска ракеты-перехватчика. Миссия была успешной, поскольку ракета-перехватчик нанесла точный удар.



Сообщается о том, что наземные службы отслеживали основные параметры противоракеты, которая была выпущена с полигона на острове Абдул Калам. Сообщается, что анализ позволил сделать вывод о бесперебойной работе бортового компьютера, системы координации и наведения на цель. Контроль полёта ракеты, её температурные параметры и эффективность перехвата отслеживались в том числе с помощью датчиков инфракрасного диапазона.

Из заявления правительственного чиновника, имя которого не называется:
Испытания подтвердили мастерство создателей ракет такого типа.


Речь идёт об испытаниях модификации одноступенчатой твердотопливной ракеты AAD, которая имеет диаметр около полуметра, длину 7,5 м и массу около 1,2 т. Эта ракета проходит через систему модернизации и испытаний в течение нескольких последних лет. Официально сообщается, что её радиус действия составляет 750 км. Неофициально - до 2,5 тыс. км.

Использованы фотографии: indiandefensenews.in
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Комментарии 10

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:30
    Напрасно мы с ними якшаемся.Индусы ещё те мартышки.Предать и подставить-это про них.А мы им-технологию.
    ВЕРЕСК
    1. Геркулесыч Сегодня, 14:46
      ВЕРЕСК hi -так хоть разнообразие какое попробуйте так походить! Сосед попробовал -вывихнул предплечье! !! sad А им ничего -ходят! what
      Геркулесыч
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:27
        Ну,Геркулесыч!Издеваться-то зачем!Хоть я парень деревенский-и по кедрам лазил и в болотах тонул.Но на это меня посылать-это верх издевательсва,,, hiЯ,тебе вроде ничего плохого не сделал. belay
        ВЕРЕСК
        1. Владимир16 Сегодня, 16:29
          Цитата: Геркулесыч
          Сосед попробовал -вывихнул предплечье! !!

          Геркулесыч, а нахрена сосед твой так походить попробовал? И что он попробовал перед тем как так ходить пробовать? laughing
          Загадочная русская душа!!! laughing
          Владимир16
  2. Геркулесыч Сегодня, 14:48
    Против Китая и Пакистана индусы вооружаются! Правда, оружие покупают по непонятным принципам -потом замучуются ремонтировать свою сборную солянку!
    Геркулесыч
  3. voyaka uh Сегодня, 14:55
    Радар наш, лицензионный Green Pine от Хец.
    Но остальную электронику индусы сделали сами. Молодцы! good
    voyaka uh
  4. Вольнопёр Сегодня, 16:41
    Цитата: Геркулесыч
    Против Китая и Пакистана индусы вооружаются!

    Пиу-Пиу-Пиу-ТЫДЫЩЩЩ! laughing
    Вольнопёр
    1. Арон Заави Сегодня, 17:13
      Цитата: Вольнопёр

      Пиу-Пиу-Пиу-ТЫДЫЩЩЩ! laughing

      Пиу-Пиу говоришь?
      Арон Заави
  5. Ураган70 Сегодня, 17:01
    Как хоть у них система называется? Тоже наверно как у иудиных детей? Громко, страшно и улыбку вызывает! Брахмапутра? Железные слоновьи яйца? Суперрадж?
    Ураган70
    1. Арон Заави Сегодня, 17:14
      Цитата: Ураган70
      Как хоть у них система называется? Тоже наверно как у иудиных детей? Громко, страшно и улыбку вызывает! Брахмапутра? Железные слоновьи яйца? Суперрадж?

      Смешно кой кому что рот на боку.
      Арон Заави
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