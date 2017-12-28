Индийская система ПРО осуществила тренировочный перехват ракеты над Бенгальским заливом
Индийские СМИ сегодня сообщают о продолжении формирования собственной системы противоракетной обороны. В частности, сообщается о том, что сегодня на высоте 15 км над Бенгальским заливом была перехвачена баллистическая ракета, выпущенная с одного из полигонов ВС Индии. Для уничтожения баллистической цели применена «передовая ракета-перехватчик повышенной дальности». Об этом сообщает портал Indian Defense News.
Из заявления пресс-службы индийского министерства обороны:
Сообщается о том, что наземные службы отслеживали основные параметры противоракеты, которая была выпущена с полигона на острове Абдул Калам. Сообщается, что анализ позволил сделать вывод о бесперебойной работе бортового компьютера, системы координации и наведения на цель. Контроль полёта ракеты, её температурные параметры и эффективность перехвата отслеживались в том числе с помощью датчиков инфракрасного диапазона.
Из заявления правительственного чиновника, имя которого не называется:
Речь идёт об испытаниях модификации одноступенчатой твердотопливной ракеты AAD, которая имеет диаметр около полуметра, длину 7,5 м и массу около 1,2 т. Эта ракета проходит через систему модернизации и испытаний в течение нескольких последних лет. Официально сообщается, что её радиус действия составляет 750 км. Неофициально - до 2,5 тыс. км.
Из заявления пресс-службы индийского министерства обороны:
Радар системы противоракетной обороны обнаружил входящую ракету, отследил её и адресовал команду для запуска ракеты-перехватчика. Миссия была успешной, поскольку ракета-перехватчик нанесла точный удар.
Сообщается о том, что наземные службы отслеживали основные параметры противоракеты, которая была выпущена с полигона на острове Абдул Калам. Сообщается, что анализ позволил сделать вывод о бесперебойной работе бортового компьютера, системы координации и наведения на цель. Контроль полёта ракеты, её температурные параметры и эффективность перехвата отслеживались в том числе с помощью датчиков инфракрасного диапазона.
Из заявления правительственного чиновника, имя которого не называется:
Испытания подтвердили мастерство создателей ракет такого типа.
Речь идёт об испытаниях модификации одноступенчатой твердотопливной ракеты AAD, которая имеет диаметр около полуметра, длину 7,5 м и массу около 1,2 т. Эта ракета проходит через систему модернизации и испытаний в течение нескольких последних лет. Официально сообщается, что её радиус действия составляет 750 км. Неофициально - до 2,5 тыс. км.
Использованы фотографии: indiandefensenews.in
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