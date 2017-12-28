Ангола лишилась своего первого спутника
В среду стало известно, что запуск первого ангольского телекоммуникационного спутника Angosat-1 завершился неудачей, пишет Коммерсантъ.
Ракету-носитель «Зенит-2SБ» вместе с разгонным блоком «Фрегат-СБ» и телекоммуникационным спутником Angosat-1 запустили на орбиту с 45-й площадки космодрома Байконур 26 декабря в 22:00 мск. Сначала всё происходило штатно. Однако спустя 42 минуты после взятия аппарата на управление ЦУПом корпорации «Энергия» он перестал выходить на связь.
По словам источника газеты, в руководстве «Роскосмоса», «в ближайшее время для расследования инцидента будет создана спецкомиссия, которой предстоит определить точную причину де-факто потери аппарата».
Связь могла прерваться из-за отказа передатчика, цифровой вычислительной машины, неисправности аккумуляторных батарей либо из-за сбоя в работе блока распределения питания, пишет издание.
К ракете и «разгоннику» претензий нет, «проблемы крылись в самом аппарате, другого не дано», сказал источник.
В Роскосмосе ситуацию не комментируют. «Формально "Роскосмос" не имел отношения к данному проекту», – сообщает отраслевой источник, – договоренности по Angosat-1 были достигнуты при предыдущем главе "Энергии" Виталии Лопоте», госкорпорацию же подключили для решения текущих проблем. Однако сам фон крайне неблагоприятный.
Ракету-носитель «Зенит-2SБ» вместе с разгонным блоком «Фрегат-СБ» и телекоммуникационным спутником Angosat-1 запустили на орбиту с 45-й площадки космодрома Байконур 26 декабря в 22:00 мск. Сначала всё происходило штатно. Однако спустя 42 минуты после взятия аппарата на управление ЦУПом корпорации «Энергия» он перестал выходить на связь.
По словам источника газеты, в руководстве «Роскосмоса», «в ближайшее время для расследования инцидента будет создана спецкомиссия, которой предстоит определить точную причину де-факто потери аппарата».
Связь могла прерваться из-за отказа передатчика, цифровой вычислительной машины, неисправности аккумуляторных батарей либо из-за сбоя в работе блока распределения питания, пишет издание.
Солнечные батареи раскрылись как положено, это показал анализ имеющейся телеметрии, впоследствии связь прервалась одномоментно,уточнил собеседник газеты.
К ракете и «разгоннику» претензий нет, «проблемы крылись в самом аппарате, другого не дано», сказал источник.
В Роскосмосе ситуацию не комментируют. «Формально "Роскосмос" не имел отношения к данному проекту», – сообщает отраслевой источник, – договоренности по Angosat-1 были достигнуты при предыдущем главе "Энергии" Виталии Лопоте», госкорпорацию же подключили для решения текущих проблем. Однако сам фон крайне неблагоприятный.
В правительстве требуют принятия жестких мер как в отношении отраслевых специалистов, так и в отношении функционеров госкорпорации, конкретика будет уже в следующем году,сказал собеседник.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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