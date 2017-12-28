20:39 28 декабря

Ангола лишилась своего первого спутника

В среду стало известно, что запуск первого ангольского телекоммуникационного спутника Angosat-1 завершился неудачей, пишет Коммерсантъ.



Ракету-носитель «Зенит-2SБ» вместе с разгонным блоком «Фрегат-СБ» и телекоммуникационным спутником Angosat-1 запустили на орбиту с 45-й площадки космодрома Байконур 26 декабря в 22:00 мск. Сначала всё происходило штатно. Однако спустя 42 минуты после взятия аппарата на управление ЦУПом корпорации «Энергия» он перестал выходить на связь.


По словам источника газеты, в руководстве «Роскосмоса», «в ближайшее время для расследования инцидента будет создана спецкомиссия, которой предстоит определить точную причину де-факто потери аппарата».

Связь могла прерваться из-за отказа передатчика, цифровой вычислительной машины, неисправности аккумуляторных батарей либо из-за сбоя в работе блока распределения питания, пишет издание.

Солнечные батареи раскрылись как положено, это показал анализ имеющейся телеметрии, впоследствии связь прервалась одномоментно,
уточнил собеседник газеты.

К ракете и «разгоннику» претензий нет, «проблемы крылись в самом аппарате, другого не дано», сказал источник.

В Роскосмосе ситуацию не комментируют. «Формально "Роскосмос" не имел отношения к данному проекту», – сообщает отраслевой источник, – договоренности по Angosat-1 были достигнуты при предыдущем главе "Энергии" Виталии Лопоте», госкорпорацию же подключили для решения текущих проблем. Однако сам фон крайне неблагоприятный.

В правительстве требуют принятия жестких мер как в отношении отраслевых специалистов, так и в отношении функционеров госкорпорации, конкретика будет уже в следующем году,
сказал собеседник.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 92

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  1. jolly deckhand Сегодня, 14:35
    ,сказал спутник,а португальским в ЦУПе никто не владел. laughing
    jolly deckhand
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 15:26
      Опять наши кредит неграм дали и неспроста спутник накрылся. Видимо эффективный способ ухода от ответственности. А денежные средства тю тю.
      Ангосат-1 (англ. Angosat-1) — спутник связи, произведённый для Анголы ракетно-космической корпорацией «Энергия». "Росэксимбанк предоставили Министерству финансов Республики Ангола кредитные средства на общую сумму около $280 млн сроком до 13 лет.
      https://www.kommersant.ru/doc/3511845
      Аристарх Людвигович
      1. donavi49 Сегодня, 16:26
        Ну вообще Ангола сейчас лакомый пирог. Они рубятся с Нигерией за звание первой нефтеколонки Африки. Алмазики там тоже копают. Да и в целом - страна довольно перспективная, не для местных аборигенов, а для инвесторов и корпораций. Не зря туда Китай лезет последние три года, распихивая всех любыми возможностями и очень-очень большим баблом.
        donavi49
        1. comprochikos Сегодня, 16:35
          Такое ощущение, что кто-то постоянно диверсии устраивает на производстве. Какие-то жуки завелись, падлы. Очень кому-то хочется нашу космическую отрасль опустить
          comprochikos
          1. Николай Грек Сегодня, 17:01
            Цитата: comprochikos
            Такое ощущение, что кто-то постоянно диверсии устраивает на производстве. Какие-то жуки завелись, падлы. Очень кому-то хочется нашу космическую отрасль опустить

            нуууу....тут надо серьезно расследовать все...как оказалось, спутник-то не чисто российской разработки!!! negative negative request request request

            Все обязательства по поставке электронных компонентов для первого ангольского спутника связи "Ангосат" (AngoSat) соблюдены, завершаются наземные испытания, которые проводит ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия", сообщил в интервью глава Airbus Defence and Space (Airbus DS) в России Владимир Терехов.

            http://news.bmshost.pro/science/20170801/526023/
            Николай Грек
            1. donavi49 Сегодня, 17:25
              Арбуз там вроде делал целевое оборудование - которое не факт, что по плану полета на том этапе из гибернации вышло. На пусковиков спихнуть не вышло. Сейчас будут спихивать на Арбуз.
              donavi49
              1. Николай Грек Сегодня, 17:44
                Цитата: donavi49
                Арбуз там вроде делал целевое оборудование - которое не факт, что по плану полета на том этапе из гибернации вышло. На пусковиков спихнуть не вышло. Сейчас будут спихивать на Арбуз.

                ну да, ну да....свалить!!! а то, что проблема в итоге связанна с электроникой, которую поставлял арбуз - это ничего, это нормально, в них причина ваще никак не может быть!!! yes yes laughing laughing laughing
                Николай Грек
                1. Topgun Сегодня, 18:26
                  электроника разная, есть та что управляет "жизнью спутника" а есть та что "делает работу для людей" (трансляция в данном случае)
                  если платформа спутника российская то думаю сами догадаетесь какая электроника от арбуза...
                  если не в курсе не чего смайликов кучу ставить - спрашивайте у людей и интересуйтесь....
                  ПС: вон люди пишут из-за санкций там и транслирующая электроника российская...
                  Topgun
                  1. Николай Грек Сегодня, 18:47
                    Цитата: Topgun
                    электроника разная, есть та что управляет "жизнью спутника" а есть та что "делает работу для людей" (трансляция в данном случае)
                    если платформа спутника российская то думаю сами догадаетесь какая электроника от арбуза...
                    если не в курсе не чего смайликов кучу ставить - спрашивайте у людей и интересуйтесь....
                    ПС: вон люди пишут из-за санкций там и транслирующая электроника российская...

                    вооооо...уже и разная электроника появилась!!! wassat wassat lol lol lol а то орете, что все чисто российское!!! laughing laughing laughing
                    Николай Грек
                    1. Topgun Сегодня, 19:11
                      я думал вы коммент писали знаючи от этого и отталкивался но как пишут на форумах - там все российское, а мне теперь ясно с каким "експертом" вел диалог...
                      "Проблема современного мира в том, что умные люди полны сомнений, а глупые переполнены уверенностью"
                      "Космический аппарат был создан в РКК "Энергия" на основе новой служебной платформы, состоящей из компонентов российского производства, его масса составляет 1647 килограммов" (потому что санкции, а ваша инфа про аирбас 2007го года не актуальна...)
                      Topgun
          2. фа2998 Сегодня, 17:19
            А вы не задумывались, что злобные диверсанты завелись в кремле.Одни совсем забыли о социальной справедливости, гребут деньги лопатой.Другим- зарплата 15-20 тыс.и крутись как хочешь! Одни специалисты ушли на пенсию, другие поспособней ушли в другую сферу, пошли зарабатывать.А остались, что осталось.А Рогозины, "эффективные " директора, менеджеры и пр.управленцы даже проверить работу рабочих не могут, тяму не хватает. negative hi
            фа2998
            1. dsk Сегодня, 18:17
              "Связь со спутником "Ангосат", запущенным с космодрома Байконур 26 декабря, восстановлена. Специалисты получили данные телеметрии с аппарата, сообщил источник в ракетной отрасли. Если спутник стабилизировался на орбите, то апппарат может существовать бесконечно долгое время. При этом аппрата способен сам себя поддерживать в плане энергоснабжения."(Телеканал "Царьград"17:47.,28.12.17)
              dsk
              1. Николай Грек Сегодня, 18:54
                Цитата: dsk
                Связь со спутником "Ангосат", запущенным с космодрома Байконур 26 декабря, восстановлена

                облом у всепропальщиков!!! wassat wassat laughing laughing laughing
                Николай Грек
  2. Астория Сегодня, 14:37
    Сначала Рогозина вместе с руководством Роскосмоса отправить в космос, как Белку и Стрелку, потому уже начинать разбираться.
    Астория
    1. Muvka Сегодня, 14:39
      А при чем тут Рогозин и Роскосмос, если ракета отработала на 5?
      Muvka
      1. Стирбьорн Сегодня, 14:43
        Потому что спутник изготовлен россйиским предприятием! Ангосат-1 (англ. Angosat-1) — спутник связи, произведённый для Анголы ракетно-космической корпорацией «Энергия»
        Стирбьорн
        1. Muvka Сегодня, 14:46
          А Роскосмос то и Рогозин при чем? Где связь? А если в Германии у нивы на автобане колесо отвалится и будет страшная авария, тоже Рогозин и Роскосмос будет виноват?
          Muvka
          1. Стирбьорн Сегодня, 14:48
            это все наша космическая промышленность, в одной связке идут - причем тут авария в Германии?!
            Стирбьорн
          2. Dimontius Сегодня, 14:50
            будет Медведев виноват, потому как автоваз субсидировал laughing
            Dimontius
          3. Астория Сегодня, 14:58
            Если бы бабушка, была бы дедушкой, на автобане все было бы в порядке. Вам не кажется что у этого человека банально нет времени / компетенций для разрешения возложенных на него задач.
            http://government.ru/gov/persons/170/events/
            Астория
            1. voyaka uh Сегодня, 15:10
              Длинный список того, что он курирует...
              Скажите, нельзя его в Иран командировать? Курировать тамошние военные
              проекты. wink
              voyaka uh
            2. Николай Грек Сегодня, 17:03
              Цитата: Астория
              Если бы бабушка, была бы дедушкой, на автобане все было бы в порядке. Вам не кажется что у этого человека банально нет времени / компетенций для разрешения возложенных на него задач.
              http://government.ru/gov/persons/170/events/


              "Спутник AngoSat по заказу Анголы является первым серьезным примером сотрудничества между РКК "Энергия" и Airbus DS. Согласно условиям контракта, Airbus DS поставил полезную нагрузку для этого космического аппарата, и в этой связи все обязательства соблюдены", — сказал он.
              wink yes wassat wassat wassat
              Николай Грек
              1. BlackMokona Сегодня, 18:02
                Ноуп
                . Он отмечал, что изначально проект предусматривал создание спутника связи с немного другими электронными компонентами. Контракт на создание "Ангосата" между РКК "Энергия" и Министерством телекоммуникаций и информационных технологий Анголы был заключен еще в 2009 году. После введения санкций часть зарубежной компонентной базы, вероятнее всего, пришлось поменять.
                Тот факт, что ряд компонентов "Ангосата" был вынужденно заменен, ранее признавался официально, но отмечалось, что объективные сложности были решены благодаря совместным усилиям РКК "Энергия" и Роскосмоса. В частности, говорилось, что "была организована работа международной кооперации, решены задачи импортозамещения электронной компонентной базы для служебной платформы космического аппарата".



                РИА Новости https://ria.ru/space/20171228/1511864755.html
                BlackMokona
                1. Николай Грек Сегодня, 18:58
                  Цитата: BlackMokona
                  Ноуп
                  . Он отмечал, что изначально проект предусматривал создание спутника связи с немного другими электронными компонентами. Контракт на создание "Ангосата" между РКК "Энергия" и Министерством телекоммуникаций и информационных технологий Анголы был заключен еще в 2009 году. После введения санкций часть зарубежной компонентной базы, вероятнее всего, пришлось поменять.
                  Тот факт, что ряд компонентов "Ангосата" был вынужденно заменен, ранее признавался официально, но отмечалось, что объективные сложности были решены благодаря совместным усилиям РКК "Энергия" и Роскосмоса. В частности, говорилось, что "была организована работа международной кооперации, решены задачи импортозамещения электронной компонентной базы для служебной платформы космического аппарата".



                  РИА Новости https://ria.ru/space/20171228/1511864755.html


                  В Airbus DS рассказали о контракте по поставке спутника Angosat
                  Наука | 2017-08-01 12:00:31

                  http://news.bmshost.pro/science/20170801/526023/

                  на дату посмотрите!!! wink yes это во-первых, во-вторых....

                  Источник: со спутником "Ангосат" восстановлена связь

                  http://tass.ru/kosmos/4850396
                  tongue tongue laughing laughing laughing
                  Николай Грек
          4. Svarog51 Сегодня, 15:22
            Привет, земляк hi Не надо Ниву в пример ставить, а то мне сейчас ехать на ней. Пусть чего нибудь другое колёса теряет. wink drinks
            Svarog51
          5. avt Сегодня, 15:26
            Цитата: Muvka
            А Роскосмос то и Рогозин при чем? Где связь?
            fool
            На спутнике . А его ,,Милки вей" делает. wassat
            avt
        2. Николай Грек Сегодня, 17:02
          Цитата: Стирбьорн
          Потому что спутник изготовлен россйиским предприятием! Ангосат-1 (англ. Angosat-1) — спутник связи, произведённый для Анголы ракетно-космической корпорацией «Энергия»

          вы бы разобрались в сути вопроса, прежде чем орать тут!!! wassat wassat laughing laughing laughing

          Все обязательства по поставке электронных компонентов для первого ангольского спутника связи "Ангосат" (AngoSat) соблюдены, завершаются наземные испытания, которые проводит ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия", сообщил в интервью глава Airbus Defence and Space (Airbus DS) в России Владимир Терехов.

          http://news.bmshost.pro/science/20170801/526023/

          вот теперь можете орать про причину неудачи!!! wink lol lol lol
          Николай Грек
      2. катана Сегодня, 15:31
        Цитата: Muvka
        А при чем тут Рогозин и Роскосмос, если ракета отработала на 5?

        Пытаясь выгородить любой ценой все ляпы родного правительства,форумчанин под ником Muvka уже выглядит нелепо - ракета отработала на 5,так как ее произвели на украинском "Южмаше" в городе Днепропетровске ,ныне просто Днепр!Ракета - носитель "Зенит - 2 "- украинская!Вот так вот ,Muvka.Кстати,интересный ник. laughing
        катана
        1. Muvka Сегодня, 15:33
          При чем тут выгородить? Стартовый комплекс и разгонный блок Фрегат тоже на Южмаше делали?
          Muvka
        2. Не либероид Русский Сегодня, 16:44
          серьезно ? а ничего что там кооперация в этой ракете? и что окончательная сборка была в байконуре руками спецов из роскосмоса ? и без россии этот зенит просто ведро
          Не либероид Русский
          1. Николай Грек Сегодня, 17:05
            Цитата: Не либероид Русский
            серьезно ? а ничего что там кооперация в этой ракете? и что окончательная сборка была в байконуре руками спецов из роскосмоса ? и без россии этот зенит просто ведро

            нуууу...с ракетой-то проблем не возникло...а проблемы оказались там, где была...кооперация с эирбасом!!! request request request wassat wassat wassat
            Николай Грек
            1. Донской Сегодня, 18:02
              вероятность этого есть, но скорее всего опять наши что то не так закрутили. Наши "специалисты" даже при крупноузловой сборке иномарок в России умудряются нехило косячить. Впрочем, по последним данным, связь со спутником уже восстановили.
              Донской
              1. Николай Грек Сегодня, 18:59
                Цитата: Донской
                вероятность этого есть, но скорее всего опять наши что то не так закрутили. Наши "специалисты" даже при крупноузловой сборке иномарок в России умудряются нехило косячить. Впрочем, по последним данным, связь со спутником уже восстановили.

                главное, поистерить...терь послушаем всепропальщиков!!! lol lol lol
                Николай Грек
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 14:38
    Закоротила электрика на спутнике.Это уже обьявлено.В Анголе не паяют серебром с присадкой,только оловом.Тут температура,и тю-тю!
    ВЕРЕСК
    1. Muvka Сегодня, 14:40
      Наши спутник то делали :)
      Muvka
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:41
        Наши спутник то делали :) Да не ужели.Единственное-наши с НПО ПМ поставили почти километр кабелей.
        ВЕРЕСК
        1. сорок восьмой Сегодня, 15:18
          Спутник спроектирован и произведен ракетно-космической корпорацией "Энергия" от первого до последнего винтика. Не наводите тень на плетень.
          сорок восьмой
          1. Астория Сегодня, 15:26
            РКК Энергия входит в госкорпорацию Роскосмос, который по совместительству курирует г-н Рогозин, что и требовалось доказать.
            Астория
          2. катана Сегодня, 15:34
            Цитата: сорок восьмой
            Спутник спроектирован и произведен ракетно-космической корпорацией "Энергия" от первого до последнего винтика. Не наводите тень на плетень.

            На сайте есть целая когорта форумчан,выгораживающих любые ляпы родного правительства.Он один из них.
            катана
            1. Не либероид Русский Сегодня, 16:46
              а тебе то какое дело до этого ? сиди в горах и жри коньяк...
              Не либероид Русский
          3. ВЕРЕСК Сегодня, 15:35
            Спутник спроектирован и произведен ракетно-космической корпорацией "Энергия" Строился в Анголе.Испытывался в России.Спроектирован конструкторами НПО ПМ.Сейчас они хватают все.Печальное предприятие.
            ВЕРЕСК
            1. Topgun Сегодня, 16:05
              "Ангола строит спутники" - жесть...
              В желании выгородить роскосмос вы спустились к такому бреду который я еще не читал...
              Topgun
            2. Николай Грек Сегодня, 17:07
              Цитата: ВЕРЕСК
              Спутник спроектирован и произведен ракетно-космической корпорацией "Энергия" Строился в Анголе.Испытывался в России.Спроектирован конструкторами НПО ПМ.Сейчас они хватают все.Печальное предприятие.

              про Airbus DS не забудьте дополнить!!! wink wink wink yes yes yes
              Николай Грек
          4. Николай Грек Сегодня, 17:06
            Цитата: сорок восьмой
            Спутник спроектирован и произведен ракетно-космической корпорацией "Энергия" от первого до последнего винтика. Не наводите тень на плетень.

            Все обязательства по поставке электронных компонентов для первого ангольского спутника связи "Ангосат" (AngoSat) соблюдены, завершаются наземные испытания, которые проводит ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия", сообщил в интервью глава Airbus Defence and Space (Airbus DS) в России Владимир Терехов.

            "Спутник AngoSat по заказу Анголы является первым серьезным примером сотрудничества между РКК "Энергия" и Airbus DS. Согласно условиям контракта, Airbus DS поставил полезную нагрузку для этого космического аппарата, и в этой связи все обязательства соблюдены", — сказал он.

            По его словам, "на данный момент "начинка" спутника уже собрана".
            Николай Грек
  4. Muvka Сегодня, 14:38
    Как я и говорил, Роскосмос тут не при чем. Но конечно обидно. Надеюсь впредь более надежные спутники будут собирать. Как я понял - этот спутник был первым собранным, за последние 15 лет. Так что можно сказать - первый блин.
    Muvka
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:40
      Как я понял - этот спутник был первым собранным, за последние 15 лет. Кем собран?Это наипервейший спутник Анголы. drinks
      ВЕРЕСК
      1. Muvka Сегодня, 14:47
        Пожалуйста, изучите вопрос.
        Muvka
    2. катана Сегодня, 15:37
      Цитата: Muvka
      Как я и говорил, Роскосмос тут не при чем. Но конечно обидно. Надеюсь впредь более надежные спутники будут собирать. Как я понял - этот спутник был первым собранным, за последние 15 лет. Так что можно сказать - первый блин.

      Конечно,вы правы ,Мувка,Роскосмос тут не причем ,ведь даже ракетоноситель бандеровский,производства "Южмаша",поэтому он и не подвел и не взорвался на старте. wassat lol ц
      катана
      1. Muvka Сегодня, 16:09
        Напомните, когда у нас ракеты взрывались на старте? Не путайте с америкацами нас, у которых в прошлом году ракета разворотила стартовую площадку.
        Muvka
  5. Горный стрелок Сегодня, 14:41
    Теперь "Энергию" дрючить будут... Зажрались и "замастерились", Эффективные менеджеры...
    Горный стрелок
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:43
      Теперь "Энергию" дрючить будут. Не будут.Доставка отработала штатно.Спутник,после отделения через 5-7 минут не вышел на связь.Повторяю.Причина ясна.
      ВЕРЕСК
      1. сорок восьмой Сегодня, 15:19
        Причина ясна. Косяк "Энергии".
        сорок восьмой
        1. Николай Грек Сегодня, 17:08
          Цитата: сорок восьмой
          Причина ясна. Косяк "Энергии".

          косяк Airbus DS!!! laughing laughing laughing
          Николай Грек
          1. ЗВО Сегодня, 18:28
            Цитата: Николай Грек
            Цитата: сорок восьмой
            Причина ясна. Косяк "Энергии".

            косяк Airbus DS!!! laughing laughing laughing


            Вот не пойму я вас.
            Вы заказываете услугу в компании.
            Создание отопления своего дома.
            Платите за результат.
            Оплачиваете.
            Вас волнует, кто произвел бракованный вентиль, если весь ваш дом затопило кипятком?
            Вы предъявляете претензии продавцу вентилей?
            Или все же той компании-которая вам обязалась выполнить услугу? Которая сама спроектировала систему отопления, выбрала поставщика-производителя этих вентилей. собрала систему отопления из компонентов выбранных именно ее специалистами.
            Вы определитесь, вы за нормальные взаимоотношения или же живете американским примером: "он конечно сукин сын, но это наш сукин сын"... ???
            ЗВО
            1. Николай Грек Сегодня, 19:01
              Цитата: ЗВО
              Цитата: Николай Грек
              Цитата: сорок восьмой
              Причина ясна. Косяк "Энергии".

              косяк Airbus DS!!! laughing laughing laughing


              Вот не пойму я вас.
              Вы заказываете услугу в компании.
              Создание отопления своего дома.
              Платите за результат.
              Оплачиваете.
              Вас волнует, кто произвел бракованный вентиль, если весь ваш дом затопило кипятком?
              Вы предъявляете претензии продавцу вентилей?
              Или все же той компании-которая вам обязалась выполнить услугу? Которая сама спроектировала систему отопления, выбрала поставщика-производителя этих вентилей. собрала систему отопления из компонентов выбранных именно ее специалистами.
              Вы определитесь, вы за нормальные взаимоотношения или же живете американским примером: "он конечно сукин сын, но это наш сукин сын"... ???

              ваще-то претензий нам никто не предъявлял...тока истерика местных либерастов!!! wassat wassat laughing laughing
              Николай Грек
              1. ЗВО Сегодня, 19:06
                Цитата: Николай Грек

                ваще-то претензий нам никто не предъявлял...тока истерика местных либерастов!!! wassat wassat laughing laughing


                Не. не истерика...
                Это просто требование - изменить нахрен всю прогнившую, разорванную кумовскими кланами - государственную космическую отрасль.
                Которая когда то приносила гордость каждому нашему человеку.
                А сегодня приносит только боль и разочарование.

                И это не топ-менеджеры.
                Это работники. Всех уровней. Их вина на всем.
                за последние 10 лет нет ни одной рабочей специальности космопрома, которую бы не настигло обвинение за ту, либо иную халатность...
                Разве что только хранитель музея советской истории космонавтики - ни в чем не виновата...
                ЗВО
                1. Николай Грек Сегодня, 20:13
                  Цитата: ЗВО
                  Это просто требование - изменить нахрен всю прогнившую, разорванную кумовскими кланами - государственную космическую отрасль.

                  может харэ уже??? what what один раз уже так "дотребовались", что страну прохерили!!! wassat wassat wassat "требователи" недоделанные!!! laughing laughing laughing
                  Николай Грек
  6. Оверлок Сегодня, 14:41
    почему-то не удивлен- "он упал"
    Оверлок
  7. Оверлок Сегодня, 14:42
    Цитата: ВЕРЕСК
    Кем собран?Это наипервейший спутник Анголы.

    догадайтесь с 3 раз
    Оверлок
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 14:46
      Извините,документацию и весь процесс семигодовой фантазии и двухгодового стоительства данного пепелаца скинуть не могу.Не имею полного доступа.
      ВЕРЕСК
      1. Николай Грек Сегодня, 17:09
        Цитата: ВЕРЕСК
        Извините,документацию и весь процесс семигодовой фантазии и двухгодового стоительства данного пепелаца скинуть не могу.Не имею полного доступа.



        В Airbus DS рассказали о контракте по поставке спутника Angosat
        Все обязательства по поставке электронных компонентов для первого ангольского спутника связи "Ангосат" (AngoSat) соблюдены, завершаются наземные испытания, которые проводит ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия", сообщил в интервью глава Airbus Defence and Space (Airbus DS) в России Владимир Терехов.

        "Спутник AngoSat по заказу Анголы является первым серьезным примером сотрудничества между РКК "Энергия" и Airbus DS. Согласно условиям контракта, Airbus DS поставил полезную нагрузку для этого космического аппарата, и в этой связи все обязательства соблюдены", — сказал он.

        По его словам, "на данный момент "начинка" спутника уже собрана".

        "Идет финальная стадия наземных испытаний, которые проводит РКК "Энергия", поэтому о дате запуска космического аппарата вам корректнее спросить у руководства предприятия. Мы получили бесценный опыт взаимодействия с РКК "Энергия", который обязательно используем и в наших последующих совместных программах", — отметил Терехов.

        Как говорится в сообщении на сайте Минкомсвязи РФ, контрактные документы на создание национальной системы спутниковой связи и вещания Анголы "Ангосат" были подписаны в соответствии с поручением правительства РФ от 23 марта 2007 года между "Рособоронэкспортом" и министерством телекоммуникаций и информационных технологий Анголы. Создание "Ангосат" осуществляют предприятия промышленности России в кооперации с Airbus DS.

        Контрактными документами предусматривается создание космического аппарата (КА) связи и телевещания "Ангосат" (ретранслятор С- и Ки- диапазонов частот), запуск КА "Ангосат" на геостационарную орбиту, создание наземной инфраструктуры связи и телевизионного вещания, предоставление на временной основе российского орбитально-частотного ресурса с проведением его международно-правовой защиты.

        В Анголе в пригороде города Луанда (населенный пункт Фунда) предусмотрено создание наземного комплекса управления и связи, модернизация части уже существующей инфраструктуры элементов наземного сегмента системы спутникового телевещания.

        Головной исполнитель работ по проекту "Ангосат" — РКК "Энергия". Стоимость проекта составляет 327,6 миллиона долларов. Практическая реализация началась в ноябре 2013 года, сдача в эксплуатацию планируется в 2017 году. Запуск спутника в одну из орбитальных позиций ранее планировался на конец 2017 года.

        так пойдет??? winked winked winked
        Николай Грек
  8. Azazelo Сегодня, 14:48
    Явно вредитель в Рос космосе завёлся.
    Azazelo
  9. sergo1914 Сегодня, 14:52
    Добро пожаловать в клуб
    sergo1914
  10. Геркулесыч Сегодня, 14:53
    По моему "Зенит "укроинская ракета? Чего мы ввязались, своей нужно было выводить спутник.
    Геркулесыч
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:40
      Зенит-S . Она ПРОИЗВОДИЛАСЬ в окраине.Создали в Москве.ОКБ Челомея.Ныне-хохлы в пролёте. Это-Русская ракета. am
      ВЕРЕСК
    2. SpaceCom Сегодня, 15:48
      Лежала она на космодроме уже 5 лет. Чего добру то пропадать? Тем более, что она то сработала отлично.
      SpaceCom
  11. Servisinzhener Сегодня, 15:17
    Похоже пора возвращать статью за вредительство.
    Servisinzhener
  12. rumatam Сегодня, 15:33
    и всё крайних не у себя ищут. Как дети честное слово..........
    rumatam
  13. 1536 Сегодня, 15:36
    "Меня гложут смутные сомнения: у Шпака магнитофон, у посла медальон..."
    (из к/ф "Иван Васильевич меняет профессию")
    1536
    1. Greenwood Сегодня, 16:36
      У Анголы спутник...
      Greenwood
  14. san4es Сегодня, 15:44
    запуск первого ангольского телекоммуникационного спутника Angosat-1 завершился неудачей

    crying ...Таких не берут в космонавты
    san4es
  15. мерцание Сегодня, 15:45
    Первый блин для Анголы вышел комом.
    мерцание
    1. Николай Грек Сегодня, 17:10
      Цитата: мерцание
      Первый блин для Анголы вышел комом.

      не для Анголы, а для...."Спутник AngoSat по заказу Анголы является первым серьезным примером сотрудничества между РКК "Энергия" и Airbus DS. Согласно условиям контракта, Airbus DS поставил полезную нагрузку для этого космического аппарата, и в этой связи все обязательства соблюдены", — сказал он.
      Николай Грек
  16. voyaka uh Сегодня, 15:46
    "После этого спутник штатно сориентировался, с него поступала телеметрия,
    но на этапе раскрытия солнечных батарей она пропала.
    Причиной инцидента предположительно стало короткое замыкание в шине,
    ответственной за подачу питания"
    Подробнее: https://www.newsru.com/russia/28dec2017/kremlin_c
    osmo.html

    Может, опять проблема разгонного модуля? Он, как считают иностранные заказчики,
    забрызгивает при отделении спутник остатками своего топлива.
    1) Забрызгал солнечные батареи - 2) увеличилась нагрузка на электомотор, который их
    раскрывает - отсюда, 3) короткое замыкание.
    voyaka uh
    1. Николай Грек Сегодня, 17:12
      Цитата: voyaka uh
      Может, опять проблема...

      это надо у Airbus DS спросить!!! feel feel request request request wassat wassat wassat
      Николай Грек
      1. Донской Сегодня, 18:18
        Цитата: Николай Грек
        это надо у Airbus DS спросить!!!

        Уважаемый адвокат Роскосмоса, будьте так добры, узнайте у этих арбузников, когда они в нашей ракетно-космической системе наведут порядок? Когда перестанут регулярно падать некогда самые надежные советские Протоны и Союзы.
        Донской
        1. Николай Грек Сегодня, 19:02
          Цитата: Донской
          Цитата: Николай Грек
          это надо у Airbus DS спросить!!!

          Уважаемый адвокат Роскосмоса, будьте так добры, узнайте у этих арбузников, когда они в нашей ракетно-космической системе наведут порядок? Когда перестанут регулярно падать некогда самые надежные советские Протоны и Союзы.

          recourse recourse recourse странное у вас восприятие слова регулярно!!! wassat wassat laughing laughing laughing
          Николай Грек
  17. Altona Сегодня, 16:06
    Цитата: Muvka
    А при чем тут Рогозин и Роскосмос, если ракета отработала на 5?

    -----------------------------
    Ракета отработала, Рогозин нет. Отправить его в колонию-поселение батуты делать.
    Altona
  18. танк66 Сегодня, 16:07
    За предыдущий косяк отчитались. "....Ракета "Союз-2.1б", после запуска которой не удалось установить связь со спутником "Метеор-М", была настроена на старт с космодром Байконур. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24" в среду, 27 декабря. "Настройки действительно были под Байконур, не посчитали азимут[i][/i]", - пояснил он.
    По мнению Рогозина, последние неудачные запуски ракет связаны с "системными ошибками в руководстве" Государственной корпорации по космической деятельности (Роскосмос). "Чтобы создать такую сложную систему, надо отвечать комплексно и системно", - прокомментировал вице-премьер проект по запуску ракеты. "Оказалось, что не был даже назначен ни один головной ответственный, кто бы отвечал за сведение программного обеспечения разгонного блока и ракеты-носителя"
    танк66
    1. Сибирский цирюльник Сегодня, 16:30
      ...Оказалось, что не был даже назначен ни один головной ответственный, кто бы отвечал за сведение программного обеспечения разгонного блока и ракеты-носителя"..
      Дык,а Рогозин хто,тогда?? Главный безответственный??))
      Сибирский цирюльник
  19. Altona Сегодня, 16:07
    Цитата: Servisinzhener
    Похоже пора возвращать статью за вредительство.

    ------------------------------
    Если деньги были украдены по закону, то это бизнес! hi
    Altona
  20. Сибирский цирюльник Сегодня, 16:13
    По какой причине, ОПЯТЬ неудача,конечно разберутся. Но это,по-любому негативно скажется на репутации, нашей космической отрасли ,которая,к сожалению, в последние годы,падает.( Неужели ,в правительстве,не видят, что "наш космос" находится в пике??
    Сомневаюсь..
    Сибирский цирюльник
  21. senima56 Сегодня, 16:26
    Это не Ангола лишилась....это мы очередной раз обо..лись! Где посадки?
    senima56
  22. nikolaev Сегодня, 16:40
    "Спутники все больше падают, а Рогозин становится все толще " - возможная тема для дипломной работы
    nikolaev
  23. Ураган70 Сегодня, 16:57
    Везде измена, трусость и обман?
    Ураган70
    1. Сибирский цирюльник Сегодня, 17:32
      Ну,зачем же так?) Проблемы на лицо. Их необходимо решать. Вот,сидим,на диванах,и смотрим:как "решают"))
      Тут, не измена, а скорее вопрос компетенции и заинтересованности лиц,управляющих отрасалью
      Сибирский цирюльник
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:26
        Проблемы на лицо. Нет проблем.Украл мешок пшена-10 лет.Убил соседа по пьяне-3 года.Уронил спутников,штук 20-премия и показательное.А Вы(в том числе и я)-ныкайте свои нищие заначки.И посадят не генерального.Для отброса найдут работягу непричастного,как всегда.
        ВЕРЕСК
    2. zoolu350 Сегодня, 17:33
      У олигархата РФ других производных быть не может. Поэтому сейчас вся надежда на Грудинина, пора ломать эту систему воровства, безответственности и тупости.
      zoolu350
  24. Topgun Сегодня, 18:43
    http://tass.ru/kosmos/4850396
    есть шанс что смогут восстановить - ибо многие системы дублируются...
    пожелаем удачи!
    Topgun
    1. san4es Сегодня, 19:42
      fellow ...Восстановили...УРА!
      Он услышал барабан ангольских вуду
      san4es
  25. Deadушка Сегодня, 18:58
    Солнечные батареи раскрылись как положено, это показал анализ имеющейся телеметрии, впоследствии связь прервалась одномоментно,

    Может "Десятку" (Win 10) поставили софтом... она при первом сеансе связи к нету подключилась, обновилась и перезагрузилась... и как бывает с ней не те дрова под железо скачала laughing
    Откат нужно сделать. winked
    На некоторых амерских машинах хде софт от мелкомягких стоит периодически все зависает.
    Deadушка
    1. san4es Сегодня, 19:51
      Они услышали...Откатили...Всё в норме good
      ...Жди гонорар wink
      "Специалистам удалось восстановить связь со спутником "Ангосат", с аппарата получена телеметрия", - сказал собеседник агентства.
      Телеметрия предполагает автоматическую отправку на Землю параметров работы бортовых систем спутника. А канал связи позволяет отправлять на космический аппарат команды из наземного центра управления.

      Читать полностью: http://newsrbk.ru/news/5193299-svyaz-so-sputnikom
      -angosat-1--ustanovlena.html
      san4es
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