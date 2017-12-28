20:40 28 декабря

Лавров: США должны покинуть Сирию после окончательной ликвидации террористов

Американские силы должны покинуть территорию Сирии после полной ликвидации террористов в стране. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Исходим из того, что американцы должны покинуть сирийскую землю, как только там будут полностью ликвидированы остатки террористической активности, — а до этого осталось совсем недолго
— цитирует Интерфакс Лаврова.

Лавров: США должны покинуть Сирию после окончательной ликвидации террористов



Он также отметил, что вызывают удивление слова главы Минобороны США Джеймса Мэттиса о намерении США остаться в Сирии до «достижения прогресса в политическом урегулировании».

Словно Вашингтон присвоил себе право определять степень такого прогресса и хочет удерживать часть сирийской территории, пока не добьётся нужного ему результата. Так дела не делаются… СБ ООН не санкционировал деятельность США или ведомой ими коалиции в Сирии, и законное сирийское правительство их к себе тоже не приглашало
— добавил министр.

Ранее в Генштабе Вооружённых сил России рассказали, что международная коалиция во главе с США не стремится к уничтожению террористической группировки «Исламское государство»* (Запрещено в России)

16 декабря в Минобороны заявили, что коалиция США использует лагерь беженцев в сирийской провинции для подготовки боевиков.

Использованы фотографии: FLICKR.COM / МИД РОССИИ
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Комментарии 40

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  1. jolly deckhand Сегодня, 14:50
    Ага.Щаз.Уйдут они... laughing laughing laughing
    jolly deckhand
    1. Svarog Сегодня, 14:59
      Цитата: jolly deckhand
      Ага.Щаз.Уйдут они... laughing laughing laughing

      США всему миру должны и ничего , все продолжают в долг давать и наше либеральное правительство в том числе..
      Svarog
      1. майор Юрик Сегодня, 17:56
        Эхе-хе! Господа,вы пробовали выгнать муху из спортзала? Вроде ей там нехрен делать,а он там! Так и янки,во многих местах им орут чтобы они GO HOME, а им пофиг,глаза мороженные! Варианта два: волшебный пендель(пока не реально), большие потери бабла(возможны варианты)! negative
        майор Юрик
    2. Чёрный Сегодня, 15:00
      Уйдут американцы только в одном случае - когда нависнет реальная угроза огрести по полной программе....Для этого нужно помочь сирийцам создать современную армию , способную защитить территорию своей страны самостоятельно.
      Чёрный
      1. jolly deckhand Сегодня, 15:05
        От кого им огребать?Уж не от нас ли,милейший...? laughing laughing laughing
        jolly deckhand
        1. staviator Сегодня, 15:39
          А почему нет?
          И вот:
          https://www.youtube.com/watch?v=DnPEH_lbeFI
          staviator
        2. Esoteric Сегодня, 15:50
          Уже не раз "огребли"...от таких вот:

          и ещё огребут, если надо будет...А насчёт этого служивого (Присягу не принявшего) - к военкому, который план выполняет...
          Esoteric
        3. Кент0001 Сегодня, 16:11
          Харе над айтишником стебаться. У него мозги под другое заточены. А завязывать шнурки и другим делам к концу срока службы обучат.
          Кент0001
        4. Чёрный Сегодня, 17:14
          Цитата: jolly deckhand
          От кого им огребать?Уж не от нас ли,милейший...

          Ну от вас вряд ли...сразу в плен побежишь сдаваться, а от нас почему бы и нет? laughing
          Чёрный
        5. bk316 Сегодня, 17:57
          Да вы простак, в действительности этот тот самый программист, который сломал сеть пентагона, вскрыл сервер WADA и выбрал Трампа. А и не подумаешь, правда ведь? feel

          А в действительности я тоже в СА наверно таким же ушел, только что шнурков у нас не было.
          Через 9 месяцев мы на стрельбах на 20% норматив Гиацинта перекрыли. Комбат так и сказал вот и родился сержант.
          bk316
        6. Николай Грек Сегодня, 18:39
          Цитата: jolly deckhand
          От кого им огребать?Уж не от нас ли,милейший...? laughing laughing laughing



          для таких и шнурки не нужно завязывать!!! wassat wassat laughing laughing laughing
          Николай Грек
        7. Николай Грек Сегодня, 18:42
          Цитата: jolly deckhand
          От кого им огребать?Уж не от нас ли,милейший...? laughing laughing laughing



          а этим и люлей давать не надо!!! wassat wassat lol lol lol
          Николай Грек
    3. Росомаха Сегодня, 15:18
      Точно, хоть ссы им в глаза... wassat
      Росомаха
  2. DMoroz Сегодня, 14:50
    Американские силы должны покинуть территорию Сирии после полной ликвидации террористов в стране.
    Свежо предание... Они, чтобы не уйти и старых террористов не уничтожают и новых готовят... Пока не получат больно, не поймут... Но то, что хотя бы МИД об этом стал вслух говорить внушает оптимизм, так и до ООН дойти может...
    DMoroz
    1. Джедай Сегодня, 15:31
      Цитата: DMoroz
      Они, чтобы не уйти и старых террористов не уничтожают и новых готовят...

      Именно так.
      Цитата: DMoroz
      Пока не получат больно, не поймут...

      Вьетнам тому подтверждение.
      Цитата: DMoroz
      Но то, что хотя бы МИД об этом стал вслух говорить внушает оптимизм, так и до ООН дойти может...

      До ООН может и дойдёт, да там всё и застопорится.
      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 17:02
        Тяжело будет их оттуда выпихивать , но делать это надо.
        Идущий
      2. Angel_and_Demon Сегодня, 18:22
        Цитата: Джедай
        До ООН может и дойдёт, да там всё и застопорится.

        правильно сказали - надо сирийцам их по тиху тролить, а бесполетные зоны расширить, и их трансгомосеки сами от туда побегут
        Angel_and_Demon
  3. Геркулесыч Сегодня, 14:55
    Нет, сша просто немедленно должны покинуть Сирию , без каких либо условий!
    Геркулесыч
    1. Идущий Сегодня, 17:03
      Добровольно не получится , только принуждением.
      Идущий
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:23
        Цитата: Идущий
        Добровольно не получится , только принуждением.

        они только волшебный пендаль уважают
        Angel_and_Demon
        1. Идущий Сегодня, 18:25
          Там надо комплекс применить , но сначала политический наезд по всем франтам.
          Идущий
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:48
            а это - даже впереди паровоза, что бы создать информационный фон
            Angel_and_Demon
  4. INVESTOR Сегодня, 14:59
    Сирийцам надо брать пример с Вьетнама, эти сами не уйдут.
    INVESTOR
  5. Azazelo Сегодня, 15:01
    Что они там вообще делают, вот вопрос. Им по умолчанию мотать из Сирии надо.
    Azazelo
  6. solzh Сегодня, 15:10
    Штаты добровольно ещё не откуда не уходили.
    solzh
  7. staviator Сегодня, 15:12
    Понимаю, что дальше слов делов не будет,ибо "чревато".А по сути если бармалеев в стране нет,как и нет просьбы с ними разобраться ,вопрос, на кой ляд господа ы вы нам нужны в нашей стране?(я от Асада)Понятно,что Асад сбивать их самолеты не будет, ибо это конец Сирии и вряд ли Путин влезет в эту зарубу.Вопрос по Чернышевскому:
    _"Что делать?"Тупик?ИМХО.
    P.S.Пожалуйста без оскорблений,ибо все варианты будут переданы Главнокомандующему.
    staviator
    1. Геркулесыч Сегодня, 15:27
      Оставаться хозяевами слова и дела -раз уж ввязались, так помогать, и в бою, и в учебе армии Сирии!
      Геркулесыч
      1. staviator Сегодня, 15:48
        Многим Геркулесыч помогали,а теперь что пожинаем?Если даже "братья" по крови с Батькой при каждом форс-мажоре заднюю включают,то что говорить об остальных.Не прав?
        staviator
  8. Alexey-74 Сегодня, 15:51
    К сожалению, США дофига что присвоили себе, в т.ч. решать где им находиться....
    Alexey-74
  9. роман66 Сегодня, 16:01
    конечно, должны, только вот нихрена не обязаны!
    роман66
    1. Кент0001 Сегодня, 16:12
      Так-то да, только поражение сирийцев Сирии будет прежде всего поражением России в Сирии.
      Кент0001
      1. роман66 Сегодня, 16:13
        вот и вопрос - а как их, клещей постельных, вывести?
        роман66
  10. Романенко Сегодня, 16:42
    Ну вобщем-то логично, не будет террористов, что там штатам делать, некого вооружать и обучать будет
    Романенко
  11. Ураган70 Сегодня, 16:50
    Они их будут в течение 20-ти лет готовить и через свою базу внедрять... Значит эти 20 лет они будут там! А террористы... Найдется бык, была корова бы!
    Ураган70
  12. kaschey Сегодня, 17:02
    "Лавров: США должны покинуть Сирию после окончательной ликвидации террористов"
    Нет господин Лавров, они должны покинуть территорию Сирии немедленно, их туда ни кто не звал.
    А так они будут еще под шумок десяток лет "уничтожать" террористов.
    kaschey
  13. blagorod32 Сегодня, 17:25
    Можете минусить.Но пусть свою дочку сюда вернет,для начала.
    blagorod32
  14. Дормидонт Сегодня, 17:34
    После окончательной ликвидации игил и американцы уйдут. Грузом 200
    Дормидонт
  15. gukoyan Сегодня, 17:59
    Ну-ну, так они и послушались.
    В попыхах взяли манатки и побежали.
    gukoyan
  16. Sistema Сегодня, 18:03
    американцы должны покинуть сирийскую землю,

    Или будут проблемы у Израиля на границах ..(это я между строк ппочитал у Лаврова..)))
    Не зря танки концентрировать начали и т.д...Россия будет давить на самую болевую точку США и т.д. "мировой политики" Не спроста мы в Сирию пришли, господа!
    Sistema
  17. alta Сегодня, 19:36
    К сожалению, война в Сирии закончится не скоро, просто, началась другая фаза войны - партизанская, люди продолжают гибнуть, в военной сфере ситуация не прояснилась.
    Сирия разделена :
    - на северо-востоке страны. часть территория, контролируется курдами,
    - часть сирийской территории контролируют США. Эта зона площадью примерно 70 кв. км. находится на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании.
    - территорию на севере, контролирует Турция.
    - есть российские базы, морская и авиационная.
    - часть территории контролирует Иран, где строит свою военную базу.
    Только бригады российской частной военной компании Вагнера в Сирии за последние полгода, потеряли 110 человек , после вывода российских войск удержать ситуацию Асад не может: нет в Сирии ни Полиции, ни Армии, ни властных структур - все разрушено ...
    Нужны миллиарды доларов для востановления Сирии, но их никто не дает ...
    Переговоры с повстанцами в Женеве и Астане провалились .... какие-то силы то обстреливают Дамаск, то военную российскую базу ... идет партизанская война.
    Увы, ни Россия, ни США, ни Турция, ни Иран свои войска из Сирии сегодня не выведут.
    Начать войну легко, закончить ее очень сложно...
    alta
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