"Лавров: США должны покинуть Сирию после окончательной ликвидации террористов"

Исходим из того, что американцы должны покинуть сирийскую землю, как только там будут полностью ликвидированы остатки террористической активности, — а до этого осталось совсем недолго

Словно Вашингтон присвоил себе право определять степень такого прогресса и хочет удерживать часть сирийской территории, пока не добьётся нужного ему результата. Так дела не делаются… СБ ООН не санкционировал деятельность США или ведомой ими коалиции в Сирии, и законное сирийское правительство их к себе тоже не приглашало

Американские силы должны покинуть территорию Сирии после полной ликвидации террористов в стране. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.— цитирует Интерфакс Лаврова.Он также отметил, что вызывают удивление слова главы Минобороны США Джеймса Мэттиса о намерении США остаться в Сирии до «достижения прогресса в политическом урегулировании».— добавил министр.Ранее в Генштабе Вооружённых сил России рассказали, что международная коалиция во главе с США не стремится к уничтожению террористической группировки «Исламское государство»* (Запрещено в России)16 декабря в Минобороны заявили, что коалиция США использует лагерь беженцев в сирийской провинции для подготовки боевиков.