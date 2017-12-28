20:39 28 декабря

Морские коммандос в Сирии получили танки Т-72Б3

Основной боевой танк Т-72Б3 российского производства появился на вооружении сирийских морских коммандос, сообщает Вестник Мордовии.

Морские коммандос в Сирии получили танки Т-72Б3


Фотография боевой машины с эмблемой данного элитного подразделения была опубликована в интернете.


Ранее сообщалось, что воинское формирование, известное как Fawj Maghawir al-Bahr, базируется в провинции Латакия. В ходе боевых действий с террористами оно продемонстрировало высокие профессиональные навыки.



Не так давно основной бронированной техникой у них были бронированные «Уралы», также имелись САУ 2С1 «Гвоздика» и РСЗО БМ-21 «Град».

Некоторые эксперты утверждают, что коммандос также придавались танки Т-62М и БМП-1. А «в настоящее время на вооружение ударного формирования поступили современные Т-72Б3, которые успели хорошо зарекомендовать себя в ходе многочисленных наступательных операций», заключает автор материала Лев Романов.


Использованы фотографии: Отвага2004
38

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 30

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. cosmos-PS Сегодня, 15:02
    Дыр у танка конечно очень много.... Это печалит.
    cosmos-PS
    1. просто экспл Сегодня, 15:14
      но блин , оказывается Б3 это не означает конкретную модель танка . ибо есть Б3 , а есть и Б3 , и это разные модернизации . вторая это исправление косяков первой . там и ДЗ другая , и расположение другое .
      просто экспл
      1. Muvka Сегодня, 15:36
        Ну теперь старые Б3 будут снимать и отправлять на экспорт, а новые Б3 в войска)
        Muvka
        1. Leeds Сегодня, 15:52
          На экспорт в Сирию, читай «дарить».
          Leeds
      2. Монархист Сегодня, 17:38
        Честно говоря я не знал ,что они отличаются друг то друга,а про Т72 Б1 я слышал: там ДЗ была паршивая
        Монархист
    2. Deadушка Сегодня, 18:46
      Цитата: cosmos-PS
      Дыр у танка конечно очень много.... Это печалит.

      От конструктивных особенностей модели зависит(мехвод и прицел).
      Хотя некоторые дыры могли бы и "залепить" по другому. request
      Deadушка
  2. Геркулесыч Сегодня, 15:10
    И сколько танков они хоть получили? Учитывая изобилие семьдесятдвоек на хранении у нас можно Сирийский армии поставить сразу пару батальонов !
    Геркулесыч
    1. alexmach Сегодня, 15:29
      Нету таких на хранении. Этот Б3 это же тот самый современный танк, которым планировали к 2020 то ли на 70% то ли на 80% насытить войска. На фотографиях видна белорусская "Сосна-У". Стоит конечно вспомнить что первые модели подвергались серьёзной критике.
      alexmach
      1. Evgeniy667b Сегодня, 19:24
        РФ гонит в Сирию все подряд, совершенно безответственно по отношению к своим ресурсам, в том числе и боевой техники. Время раскидывания камней. А когда придет время собирать, то окажется, что собирать то и нечего.
        Evgeniy667b
        1. alexmach Сегодня, 19:28
          Ну во-первых ещё вопрос сколько современного оружия им передали то. На фото по-моему один единсвенный танк. Во-вторых ну честно скажем условно современный. Ну и напоследок - ещё посмотрим что именно это даст России.
          alexmach
  3. voyaka uh Сегодня, 15:22
    Откуда вдруг взялись эти "коммандос" , "морпехи"?
    Когда ИГИЛ разбили, вдруг появились неведомые Рембо, которых
    в районе боевых действий никто никогда не видел...
    Какие-нибудь алавиты из родственников Асада.
    voyaka uh
    1. Геркулесыч Сегодня, 15:30
      Израиль подготовил wassat !Шучу, а то у вас инфаркт произойдет !Дело не в том откуда взялись -создано подраздиление в процессе войны, естественно , дело в том, что им нужно просто страну свою защищать и зачищать!
      Геркулесыч
    2. Muvka Сегодня, 15:36
      Цитата: voyaka uh
      Откуда вдруг взялись эти "коммандос" , "морпехи"?
      Когда ИГИЛ разбили, вдруг появились неведомые Рембо, которых
      в районе боевых действий никто никогда не видел...
      Какие-нибудь алавиты из родственников Асада.

      Ну вообще-то наши спецы подготавливают вояк в Сирии. Если вы не знали.
      Muvka
    3. Монархист Сегодня, 17:48
      Уважаемый Вояка, я во многом с Вами согласен,но в тоже время я понимаю Асада. Согласитесь было бы странным,а точнее противоестественным если Асад будет снабжать новейшими танками своих противников. Вы бы стали вооружать своих врагов?
      Монархист
  4. роман66 Сегодня, 15:58
    и теперь по морю, на танках...
    роман66
  5. Сержант71 Сегодня, 16:08
    "Вестник Мордовии" как всегда о Сирии. Ну, им из Мордовии виднее.
    Сержант71
    1. alavrin Сегодня, 16:12
      Вообще-то они дают инфу по военной тематике не первый год. И даже иногда инсайд. Те, кто следит - тот в курсе.
      alavrin
      1. Sistema Сегодня, 17:53
        Цитата: alavrin
        Вообще-то они дают инфу по военной тематике не первый год. И даже иногда инсайд. Те, кто следит - тот в курсе.

        Согласен ! Ни разу фейка не было и грамотно пишут..
        Sistema
  6. sergo1914 Сегодня, 16:24
    Всегда думал, что морской спецназ - это тихо подплыть, снять ласты, немного бесшумно пострелять на берегу и уплыть. Танки, Гвоздика и Град ломают шаблон. Ну Гвоздика ладно... если некоторые дырки заткнуть, затвор не открывать, экипаж с ластами толкает сзади... Ну как-то могу представить. Но остальное...
    sergo1914
    1. Doliva63 Сегодня, 16:44
      Для сведения - даже в советском "морском спецназе" было деление на чисто подводных и на тех, кто работал по земле. Речь, понятно, о боевых пловцах морских разведпунктов. Где там место танкам, ума не приложу laughing drinks Другое дело - морская пехота, там танки есть и у нас.
      Doliva63
      1. Идущий Сегодня, 16:57
        Главное , что им это придает боевой дух , пусть воюют.
        Идущий
      2. Околоточный Сегодня, 18:41
        Согласен. Для чего танки подразделению разведки и диверсий?
        Околоточный
  7. Sistema Сегодня, 17:56
    Танковый кулак в Сирии формируется и правильно..Там и наши экипажи будут обязательно!
    А для кого все это , подумайте господа и сделайте выводы и побыстрей... soldier
    Sistema
    1. R.L. Сегодня, 18:09
      Ваши экипажи из Голландии?
      Вы из Coffee Bar пишите?
      R.L.
      1. Sistema Сегодня, 18:26
        Цитата: R.L.
        Ваши экипажи из Голландии?

        Наши ,если что со всего мира съедутся Россию защищать..Зов крови называется ! soldier
        И в Сирию в том числе..
        Sistema
        1. R.L. Сегодня, 19:08
          Россию или Россию? Ваша Россия не обязательно будет Ихняя Россия!
          R.L.
        2. R.L. Сегодня, 19:09
          Паспорта так же часто меняете как и флажки? Патриот, однако!
          R.L.
          1. Sistema Сегодня, 19:38
            Цитата: R.L.
            Паспорта так же часто меняете как и флажки? Патриот, однако!

            Главное душу не менять и не продовать ! поняли о чем я ?
            Sistema
  8. ljoha_d Сегодня, 19:32
    Получили, знаменитый ,,Дырявый танк,,
    ljoha_d
    1. Sistema Сегодня, 19:48
      Цитата: ljoha_d
      Получили, знаменитый ,,Дырявый танк,,

      Смотря какой экипаж там находится ..! Продырявим кого следует ...
      Sistema
Картина дня