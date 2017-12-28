Морские коммандос в Сирии получили танки Т-72Б3
Основной боевой танк Т-72Б3 российского производства появился на вооружении сирийских морских коммандос, сообщает Вестник Мордовии.
Фотография боевой машины с эмблемой данного элитного подразделения была опубликована в интернете.
Ранее сообщалось, что воинское формирование, известное как Fawj Maghawir al-Bahr, базируется в провинции Латакия. В ходе боевых действий с террористами оно продемонстрировало высокие профессиональные навыки.
Не так давно основной бронированной техникой у них были бронированные «Уралы», также имелись САУ 2С1 «Гвоздика» и РСЗО БМ-21 «Град».
Некоторые эксперты утверждают, что коммандос также придавались танки Т-62М и БМП-1. А «в настоящее время на вооружение ударного формирования поступили современные Т-72Б3, которые успели хорошо зарекомендовать себя в ходе многочисленных наступательных операций», заключает автор материала Лев Романов.
Фотография боевой машины с эмблемой данного элитного подразделения была опубликована в интернете.
Ранее сообщалось, что воинское формирование, известное как Fawj Maghawir al-Bahr, базируется в провинции Латакия. В ходе боевых действий с террористами оно продемонстрировало высокие профессиональные навыки.
Не так давно основной бронированной техникой у них были бронированные «Уралы», также имелись САУ 2С1 «Гвоздика» и РСЗО БМ-21 «Град».
Некоторые эксперты утверждают, что коммандос также придавались танки Т-62М и БМП-1. А «в настоящее время на вооружение ударного формирования поступили современные Т-72Б3, которые успели хорошо зарекомендовать себя в ходе многочисленных наступательных операций», заключает автор материала Лев Романов.
Использованы фотографии: Отвага2004
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