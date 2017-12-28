Киев надеется выпросить оружие у других стран НАТО после решения США

Мы давно должны были получить помощь, включая и противотанковые, и противовоздушные комплексы. Но каждое государство индивидуально и, соответственно, альянс как их объединение по разным причинам все еще не может решиться на этот шаг… Будет решение администрации (президента США — ред.) Дональда Трампа – не задержатся решения и других правительств

Речь идет о разрешениях на экспорт на Украину ограниченных объемов определенных видов вооружений и деталей. Решение о массовой поставке оружия… мы все еще ожидаем