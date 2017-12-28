20:41 28 декабря

Киев надеется выпросить оружие у других стран НАТО после решения США

Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко считает, что решение США предоставить летальное оружие Киеву должно побудить другие страны-члены альянса активнее оказывать военно-техническую помощь Украине.

Мы давно должны были получить помощь, включая и противотанковые, и противовоздушные комплексы. Но каждое государство индивидуально и, соответственно, альянс как их объединение по разным причинам все еще не может решиться на этот шаг… Будет решение администрации (президента США — ред.) Дональда Трампа – не задержатся решения и других правительств
— цитирует Пристайко агентство "Укринформ" в четверг.

Киев надеется выпросить оружие у других стран НАТО после решения США



По его словам, большинство членов НАТО оглядываются на позицию их самого мощного союзника – США.

Также Пристайко заявил, что США недавно приняли решение предоставить "определенные виды вооружения" Киеву.

Речь идет о разрешениях на экспорт на Украину ограниченных объемов определенных видов вооружений и деталей. Решение о массовой поставке оружия… мы все еще ожидаем
— сказал он.

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://utro.news/
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Комментарии 33

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  1. jolly deckhand Сегодня, 15:10
    Да не надо им ничего выпрашивать-мае хлопцы денег...Что вы про них так уничижительно пишете все?Денег нам самим выпрашивать надо,ибо не хватат...
    jolly deckhand
    1. maxim947 Сегодня, 15:47
      Просить и тырить становится национальной идеей.
      maxim947
      1. Dashout Сегодня, 15:58
        Навыпрашивают приключений на свой зад
        Dashout
      2. iliitchitch Сегодня, 17:23
        Цитата: maxim947
        Просить и тырить становится национальной идеей.

        Это ж сама СУТЬ этой публики . Ещё и брехать на всех вокруг , сидя под "крышей" , пожрать нашару .. Крышу только временно поменяли , от чёрт , не вкуснее оказалося , не , надо скоро обратно проситься . Круговорот хохлов в природе , одно слово .
        iliitchitch
      3. 210окв Сегодня, 17:40
        Национальный менталитет..ети его.Какая была промышленность,сколько всего похерили..Что бы потом по белу свету клянчить.
        Цитата: maxim947
        Просить и тырить становится национальной идеей.
        210окв
      4. Angel_and_Demon Сегодня, 17:57
        Цитата: maxim947
        Просить и тырить становится национальной идеей.

        Речь идет о разрешениях на экспорт на Украину ограниченных объемов определенных видов вооружений и деталей.
        - так это за деньги, а за так даже штаты не дают, а за деньги много не купят laughing
        Angel_and_Demon
      5. BlombiRus Сегодня, 18:19
        Цитата: maxim947
        Просить и тырить становится национальной идеей.

        Попрошайничество, главное занятие нынешней власти укропитекии. Дайте хоть чего нибудь, лишь бы даром!
        BlombiRus
    2. Fitter65 Сегодня, 16:45
      Цитата: jolly deckhand
      Да не надо им ничего выпрашивать-мае хлопцы денег...Что вы про них так уничижительно пишете все?Денег нам самим выпрашивать надо,ибо не хватат...

      А от куда мают хлопци гроши?Та им американы в кредит дали.
      -приходит Мыкола к Араму и говорит:"Абрам дай в долг рубль собираюсь на заработки ехать."
      Абрам,-а когда отдашь
      М.Та осенью,
      А.ну до осени далеко ,там на рубль такие проценты на бегут,ещё на рубль-прийдётся тебе два отдавать...
      М.да без проблем там такие гроши буду зароблять...
      А.Я конечно верю но надо бы что-то в залог положить-о у тебя топор вон за поясом давай его в залог...
      М.Да на!
      А.На тебе Мыкола рупь,тока смотри-чего тебе осенью два отдавать с заработанных денег,сейчас рубль отдашь и осенью рубль...
      М .А чё давай
      Выходит он от Абрама радостный,о как удачно всё получилось.Только пройдя пару сотен шагов остановился-во как интересно,о как получилось пошёл занять рубль а остался без денег,без топора да ещё и рубль должен...
      Вот так и мают ваши хлопци гроши.Вернее с ваших хлопцив люди мают гроши.
      А вот нам выпрашивать не надо,мы в отличие от Вас их научились зарабатывать.Те же АЭС которые строим во многих странах -это вам не продажа кукрузы Украиной в тот же ЕС.Тупо смотрим
      -за этот год только КамАз продал грузовиков в Латинскую Америку больше чем произвели грузовиков в Украине.Да тот же СуперДжет-100 по количеству проданных за рубеж в этом году на 1000% больше того количества всех типов самолётов что произвели хлопци с февраля 2014 года ...Ну и если мы деньги которые брали отдаём,то Хлопци для того чтоб отдать просЮт очередную подачку,ну или тупо ждут когда им очередной кредит для погашения предыдущего дадут.Да вот только вопрос сколько времени будут кормить халявщаков?..
      Fitter65
    3. krops777 Сегодня, 17:10
      Киев надеется выпросить оружие у других стран НАТО после решения США


      Ну так получить оружие условно бесплатно, потом продать за реальные деньги, отличный бизнес однако.
      krops777
  2. solzh Сегодня, 15:13
    Конечно они выпрашивают у стран членов НАТО оружие. Своё оружие они в 2014 году ополчению Донбасса подарили, а часть пропили. yes
    solzh
  3. Геркулесыч Сегодня, 15:16
    Им давно уже нужно ввести министерство попрошайничества, и должность общепланетного попрошайки оружия! Усадить его в самолет обклееный прозьбами подарить оружия поновее и побольше, и послать по всему миру побираться! Если оружия выклянчеет мало, самолет, по доброй укроинской традиции сбивается в полете! Новый министр загоняется в другой самолет, и продолжает общепланетное турне. .. fool
    Геркулесыч
    1. Воронок Сегодня, 15:28
      И вот этого кента, с говорящей фамилией Приставайко - министром.
      Воронок
      1. Джедай Сегодня, 15:37
        Лёша hi Всем хотелкам Украины грош цена, если хозяин не даст добро. А Приставайку свести со Стёпой Полторашкой - во ядрёная смесь будет. lol
        Джедай
        1. Воронок Сегодня, 16:57
          Приветствую Максим! В том то и дело, что хозяин походу "добро" дал,пока не всем, а младочленам, которые старые советские запасы спихивают. Но у товарищей аппетиты растут, к халяве быстро привыкают.
          Воронок
          1. Джедай Сегодня, 17:00
            Да, у многих чешется спихнуть и срубить в карман, да не всем позволено. А укропы-то просят как раз задаром. Вот и получается зрада... wassat
            Джедай
          2. Angel_and_Demon Сегодня, 18:03
            Цитата: Воронок
            хозяин походу "добро" дал,пока не всем, а младочленам,

            хозяин дал добро своим фирмам продавать
            Angel_and_Demon
  4. Керенский Сегодня, 15:24
    За реальные деньги можно всю Украину стволами завалить, в три слоя. Но ведь это не их метод! А выпросить что-то хорошее и навсегда... Попробуйте у соседа новую болгарку навсегда стрельнуть....
    Керенский
    1. Джедай Сегодня, 15:38
      Цитата: Керенский
      Попробуйте у соседа новую болгарку навсегда стрельнуть....

      ...только сначала научитесь от этой самой болгарки уворачиваться. wink
      Джедай
      1. Идущий Сегодня, 16:51
        Была нормальная страна , за неполных четыре года , превратили в сборище попрошаек.
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 16:55
          Да, развалить страну за такой короткий срок ещё суметь надо. Хотя основы развала были заложены сразу после объявления самостийности...
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 16:59
            Это так , по инерции держались , а потом "личность" трусливая и вмешательство США , добили окончательно.
            Идущий
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:05
              Цитата: Идущий
              а потом "личность" трусливая

              не трусливая - а двуличная, хотел на 2-х стульях сидеть, а забрали все
              Angel_and_Demon
              1. Идущий Сегодня, 18:27
                не трусливая - а двуличная, хотел на 2-х стульях сидеть, а забрали все


                Это так , так ещё и трусливая.
                Идущий
  5. Runoway Сегодня, 15:30
    Дайте им F-35,22. Ооооочень надо
    Runoway
    1. Идущий Сегодня, 16:52
      Не в коня корм будет.
      Идущий
  6. groks Сегодня, 15:32
    Ерунда всё это. Если им нужно именно оружие, то напрямую они его не получат. Потому что на уровне высших руководителей прокричали, что воюют с регулярной армией РФ. Поэтому поставки оружия будут равносильны объявлению войны РФ. А ТМВ никому не надо. Даже через Канаду, где выходцев с Украины чуть не 50%, легально не получат.
    Но на самом деле им как раз нужно не оружие, а сам факт его поставки. Тогда они будут не одни против "агрессора". Если это произойдёт, то нашему правительству ПРИДЁТСЯ забрать все свои средства с запада и олигархи без всяких условий поволокут деньги в РФ. Мешками.
    Это опять же никому не надо. Ведь это будет означать реальное обосабливание РФ. Опять же ПРИДЁТСЯ реально восстанавливать разваленное хозяйство. Наиболее эффективно восстанавливать народное хозяйство, а не собственность олигархов. А большего ужаса, чем СССР-2, запад не представляет. Если только ИВС воскреснет.
    groks
  7. anjey Сегодня, 15:37
    “Мы давно должны были получить помощь, включая и противотанковые, и противовоздушные комплексы
    Которую мы бы продали и стали жить достойно как в Европе и Америке! PS..украинская элита....
    anjey
  8. Керенский Сегодня, 16:06
    Мы давно должны были получить помощь, включая и противотанковые, и противовоздушные комплексы.

    Это кто им пообещал такие комплексы?! Против кого настраивают, против "летающих шахтёров"? Нет. Но что-то пошло не так...
    Керенский
  9. polpot Сегодня, 17:12
    Паняковский явно был дедушка Вальцмана ,дай мильен главная фраза .
    polpot
  10. Дормидонт Сегодня, 17:25
    Лучше бы цинком запасались. Вскорости пригодится
    Дормидонт
  11. Теренин Сегодня, 17:39
    Цитата: Идущий
    Была нормальная страна , за неполных четыре года , превратили в сборище попрошаек.
    . А сборище вооруженных до зубов попрошаек -это уже чистый криминал. Только "веселая жизнь" всем соседям (не только России) от бывшей нормальной страны, будет не нормальной.
    А в прочем, США этого и хотела.
    Теренин
  12. Sistema Сегодня, 17:40
    Все выпрашивают, оружие и деньги...А лучше бы политическое убежище попрасили большинство в хунте!
    Донбасс и Россия жутко злые на свидомых и разбираться особо уже не будут!
    Sistema
  13. APASUS Сегодня, 18:07
    Не системная поставка вооружения прибавит только проблем логистике,а так как валюта для страны вещь очень проблемная ,будет ли эффект от этих поставок не совсем очевидно.Учитывая что многие союзники еще и пытаются нажиться на таких поставка,собственно как и местные украинские деятели,в страну попадает как правило не самое новое,проблемное вооружение с ремонта.
    Так что решающего факта эти поставки вооружения скорее всего не будут иметь
    APASUS
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