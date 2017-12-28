20:41 28 декабря

Москва уведомила Вашингтон об ограничениях по Договору по открытому небу

Россия с 1 января прекращает действие ряда двусторонних договоренностей по облегчению полетов США над Россией по договору об открытом небе.

Москва уведомила Вашингтон об ограничениях по Договору по открытому небу


Исходя из принципов взаимности, Россия была вынуждена пойти на адекватные меры, которые носят процедурный характер. Так, в частности, российская сторона заявила в консультативной комиссии по открытому небу о намерении отменить ночевки на трех аэродромах при проведении полетов с участием США. Кроме того, в декабре в миссию США при ОБСЕ российской стороной была направлена нота о прекращении с 1 января 2018 года действия ряда двусторонних договоренностей с американской стороной, которые касались облегчения выполнения полетов по договору
- сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг на брифинге.


Москва также призвала США прекратить "наносить ущерб договору".

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств — членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 56

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  1. Тралл Сегодня, 16:19
    Хороший вариант для зимней рыбалки(на фото) smile
    Тралл
    1. jolly deckhand Сегодня, 16:23
      Маша наша в своём репертуаре...Как Женя ихняя...Наивная.Ну,та хоть умная девчонка.И красивая...
      jolly deckhand
      1. Чичиков Сегодня, 16:39
        Веселый декан, зажигает... Судя по комментарию, - Маша, да не ваша!
        Чичиков
      2. Гардамир Сегодня, 17:31
        [quote][.И красивая./quote]у вас извращённый вкус
        Гардамир
      3. LSA57 Сегодня, 17:44
        Цитата: jolly deckhand
        Маша наша в своём репертуаре...

        в каком репертуару? какую глупость спорола? она официальный представитель МИД РФ, решений она не принимает. её должность озвучивать решения МИДа. а вот вы точно в своём репертуаре, НЕ ЗНАЯ БРОДА, СУЁТЕСЬ ТУДА О ЧЁМ ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЕТЕ. лишьбы на власть плюнуть no
        LSA57
        1. jolly deckhand Сегодня, 17:49
          Тем более.Говорящая голова озвучила начальников мысли...И в чём они заключаются,Преподобный?Просвети,Свет очей моих,проложи мне путь в сумраке... wink
          jolly deckhand
          1. LSA57 Сегодня, 18:03
            Цитата: jolly deckhand
            Говорящая голова озвучила начальников мысли

            диктор озвучил прогноз погоды. он виноват, что дождик не в том месте пошёл? дикторы озвучили в новостях то, что им сооющили корреспонденты? продолжать не буду. и вам должно быть стыдно, что вы обвинили женщину за то, что она не делала.
            в "Говорящие головы" как выразились, просто так не попадают. погуглитесь какое у неё образование.
            LSA57
            1. sabakina Сегодня, 18:57
              Сергей, прЮветствую. Дай ему по кумполу, что бы искры из глаз полетели, а то он там в потёмках на косяки натыкается...
              sabakina
              1. LSA57 Сегодня, 19:19
                Привет hi С наступающим drinks
                Да слов нет, одни глаголы am
                да нельзя. sad обещал без пробоин lol
                а то он там в потёмках на косяки натыкается...
                это из той породы которые сами ничего сделать не могут, но виноваты все кругом.
                LSA57
          2. Макаров Сегодня, 18:17
            полумеры обыденное состояние ... для рабов
            Макаров
          3. Николай Фёдоров Сегодня, 18:21
            Цитата: jolly deckhand
            Тем более.Говорящая голова озвучила начальников мысли...И в чём они заключаются....

            Прочитайте статью десять раз подряд. Вслух, чётко проговаривая слова и фразы с интонацией. Возможно этот метод поможет Вам начать осмысление статьи.
            Николай Фёдоров
    2. 210окв Сегодня, 17:35
      Из этой "лунки" не один глюк можно выловить,если экипаж спитый.. wassat
      Цитата: Тралл
      Хороший вариант для зимней рыбалки(на фото) smile
      210окв
  2. мерцание Сегодня, 16:33
    Думаю пора им вообще запретить летать над территорией России. Мы тоже как нибудь обойдемся без полетов над США. Хороший пример будет заразителен, глядишь и другие страны начнут амерам фигу выкручивать. stop
    мерцание
    1. volodya Сегодня, 16:38
      Цитата: мерцание
      Думаю пора им вообще запретить летать над территорией России. Мы тоже как нибудь обойдемся без полетов над США. Хороший пример будет заразителен, глядишь и другие страны начнут амерам фигу выкручивать. stop

      Думаю что Задорнов был прав!
      volodya
      1. Комментарий был удален.
      2. Чёрный Сегодня, 17:11
        В 1992 году, когда подписывался договор,у нас было так называемое дерьмократическое правительство , которое полностью прогибалось под американцев и , конечно же, этот договор был сша крайне выгоден....теперь времена изменились. Договор стал паритетным.....а это для американцев не коильфо.Видимо есть , что скрывать.Вот и пошли на его нарушение.Ну а мы зеркально ответили.
        Чёрный
        1. 210окв Сегодня, 17:32
          А сейчас оно какое,это правительство?Какое было такое и есть..
          Цитата: Чёрный
          В 1992 году, когда подписывался договор,у нас было так называемое дерьмократическое правительство , которое полностью прогибалось под американцев и , конечно же, этот договор был сша крайне выгоден....теперь времена изменились. Договор стал паритетным.....а это для американцев не коильфо.Видимо есть , что скрывать.Вот и пошли на его нарушение.Ну а мы зеркально ответили.
          210окв
          1. LSA57 Сегодня, 17:54
            Цитата: 210окв
            А сейчас оно какое,это правительство?Какое было такое и есть..

            и президент тот же? и страна на коленях? а может это показатель, что полосатые реально нас заssали и поэтому выходят из договора? просто так они ничего не делают
            LSA57
  3. iliitchitch Сегодня, 16:33
    Небо-шнебо какое-то . Грузины какие-то . Цаки-пацаки . Будут пушки - будет масло , нихрена в этом мире не изменилось с палеозойской эры .
    iliitchitch
    1. Идущий Сегодня, 16:44
      Да тогда с дубинами бегали , сейчас с ракетами , а так все одно и тоже.
      Идущий
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:44
        Цитата: Идущий
        Да тогда с дубинами бегали , сейчас с ракетами , а так все одно и тоже.

        тогда еще и бумеранг был laughing
        Angel_and_Demon
        1. LSA57 Сегодня, 18:34
          Цитата: Angel_and_Demon
          тогда еще и бумеранг был

          не на нашем полушарии. другие им развлекались laughing
          LSA57
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:51
            Цитата: LSA57
            не на нашем полушарии. другие им развлекались

            так может на нашем получили пару раз в репу - и перестали развлекаться?
            Angel_and_Demon
            1. LSA57 Сегодня, 18:58
              Цитата: Angel_and_Demon
              так может на нашем получили пару раз в репу - и перестали развлекаться?

              дык поэтому и не прижился. нам ближе палица Илюши Муромца. не зря мультики про него вщеневмерлики запрещают. а ещё я с его палициными прапрапра знаком. Кувалда называется. хорошо знаком laughing
              LSA57
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:05
                Цитата: LSA57
                Кувалда называется.

                Angel_and_Demon
                1. LSA57 Сегодня, 19:22
                  Цитата: Angel_and_Demon
                  Цитата: LSA57
                  Кувалда называется.


                  у нас его ещё понедельником называли laughing
                  LSA57
                  1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:25
                    Цитата: LSA57
                    нас его ещё понедельником называли

                    Angel_and_Demon
                    1. LSA57 Сегодня, 19:29
                      Цитата: Angel_and_Demon
                      Цитата: LSA57
                      нас его ещё понедельником называли


                      да нееее, не то... с похмелья помахаешь, дикарям позавидуешь laughing
                      LSA57
                      1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:31
                        Цитата: LSA57
                        с похмелья помахаешь, дикарям позавидуешь

                        опохмеляться надо - рассолом drinks
                        Angel_and_Demon
            2. iliitchitch Сегодня, 19:40
              Цитата: Angel_and_Demon
              так может на нашем получили пару раз в репу - и перестали развлекаться?

              Дык эти в Заповеднике с бумерангом , а тут из пращи от давида .. У нас тут и крокодилы с вомбатами не прижились . И от кенгуру только кенгурятники и остались .
              iliitchitch
    2. Макаров Сегодня, 18:23
      Ваш комментарий мне почему-то напомнил вот это: "- Да что тут предлагать? А то пишут, пишут... Конгресс, немцы какие-то. Голова пухнет! Взять всё, да и поделить!.."(с)...
      Макаров
      1. iliitchitch Сегодня, 18:53
        Цитата: Макаров
        Ваш комментарий мне почему-то напомнил вот это: "- Да что тут предлагать? А то пишут, пишут... Конгресс, немцы какие-то. Голова пухнет! Взять всё, да и поделить!.."(с)...

        wassatБез фанатизма только не помешает . Но сначала :"Я водочки выпью?" .
        iliitchitch
  4. Сибирский цирюльник Сегодня, 16:37
    Вот так,маленькими обоюдными шагами,идёт сползание к открытой конфронтации ((
    И что им, не живётся,спокойно??..
    Сибирский цирюльник
    1. iliitchitch Сегодня, 17:00
      Цитата: Сибирский цирюльник
      Вот так,маленькими обоюдными шагами,идёт сползание к открытой конфронтации ((
      И что им, не живётся,спокойно??..

      А это как тупая склочная бабёшка , видал таких в стране нашей бескрайней . Раз в неделю по паяльнику бестолковому отгребёт от мужика - ей по кайфу , через 3 дня опять адреналин кончился . ЦЫкл у этих такой .
      iliitchitch
    2. Макаров Сегодня, 18:25
      Вы обладаете третью богатств планеты. У Вас самая большая страна в мире. Вы единственные кто может и бросает хоть какой-то вызов их "однополярному миру". Действительно, чего же им живется то так не спокойно...вопрос на века...
      Макаров
      1. iliitchitch Сегодня, 19:01
        Цитата: Макаров
        Вы единственные кто может и бросает хоть какой-то вызов их "однополярному миру".

        Мы? Бросаем? Да ладно , это этим кретинам постоянно кого-то победить надо . Болт на них давно с левой резьбой лежит . У нас есть ВСЁ . Чёрные плащи хреновы , соберутся всей толпой и на нас кидаются , типа спасают . А нам потом всех этих уродов хорони . Ничему не учатся , декаденты .
        iliitchitch
  5. Ураган70 Сегодня, 16:38
    Цитата: jolly deckhand
    Маша наша в своём репертуаре...Как Женя ихняя...Наивная.Ну,та хоть умная девчонка.И красивая...

    Причем тут она? Ей сказали- она озвучила! И где ее наивность? Больше нечего покомментить?
    Ураган70
    1. Джедай Сегодня, 16:56
      Цитата: Ураган70
      Больше нечего покомментить?

      Ему просто больше нечем заняться, кроме как чушь писать, не обращайте внимания.
      Джедай
      1. jolly deckhand Сегодня, 17:03
        О...Вспомни,оно и всплывёт...Здрасти,Макс...Или Павел...Или как Вас там на сегодня,"брат белорусский",я уже запутался в никах Ваших? laughing laughing laughing
        jolly deckhand
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:47
          Цитата: jolly deckhand
          "брат белорусский"

          у вас проблема с белорусами? давайте об этом поговорим
          Angel_and_Demon
          1. Идущий Сегодня, 18:36
            У него проблема не с белорусами , а с самим собой.
            Идущий
            1. LSA57 Сегодня, 19:00
              Цитата: Идущий
              У него проблема не с белорусами , а с самим собой.

              не полностью. в основном с головой хде должен быть мосх
              LSA57
            2. Angel_and_Demon Сегодня, 19:48
              Цитата: Идущий
              а с самим собой.

              я и предлагаю - выговорится, может и проблема обозначится?
              Angel_and_Demon
    2. LSA57 Сегодня, 17:56
      Цитата: Ураган70
      Больше нечего покомментить?

      это, что. на другой ветке он озвучил, что он нефтянник, но живёт на грани нищеты.
      LSA57
      1. jolly deckhand Сегодня, 18:21
        Да,живу на грани нищеты.Родителей в Германию отправили,наши не взялись оперировать.Денег нет у меня,ты мне это предъявляешь сейчас здесь,ЛСА?Бедность мою?Лавров про тебя сказал-
        jolly deckhand
        1. Комментарий был удален.
        2. LSA57 Сегодня, 18:49
          [quote=jolly deckhand]Да,живу на грани нищеты.[/quote]
          хорошая нищета.
          [quote][/q.Родителей в Германию отправили,наши не взялись оперироватьuote]
          Захарова виновата?
          [quote]Денег нет у меня,ты мне это предъявляешь сейчас здесь,ЛСА[/quote]
          неа, не предъявляю. концы с концами не сходятся. пенсии не хватает, но дети берут дорогии иномарки, а бабушки за них кредиты платят. ссылку на этот перл дать?
          денег нет, но родители за границей лечатся. а у многих наших чиновниках дети там учатся и родители у них там лечатся? вы одни из них? так к чему эти сказки про нищету?
          LSA57
    3. LSA57 Сегодня, 19:24
      Цитата: Ураган70
      Больше нечего покомментить?

      да пусть попробует жене прокомментировать её слова laughing
      LSA57
  6. Геркулесыч Сегодня, 16:44
    Вот пускай они свою колонию -укроину облетают, когда те проводят свои учения ПВО!
    Геркулесыч
    1. iliitchitch Сегодня, 17:54
      Цитата: Геркулесыч
      Вот пускай они свою колонию -укроину облетают, когда те проводят свои учения ПВО!

      Даже когда эти не проводят учения своих чёртовых пво - это задне опрометчивый поступок . У этих бандеровских контрацептивов есть ещё запас с советских времён - крайне серьёзная штука , к сожалению , в данном конкретном случае .
      iliitchitch
  7. Sistema Сегодня, 17:13
    Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года

    В то время все подписывали и преданно смртрели в кровавые глаза запада..
    Sistema
  8. Лена Петрова Сегодня, 17:47
    Цитата: Тралл
    Хороший вариант для зимней рыбалки(на фото) smile

    Возможно, просто упрощённый туалет, для особо экстренных случаев. У людей разный менталитет, - некоторые плюют с Эйфелевой башни, а другие...
    Лена Петрова
  9. Дормидонт Сегодня, 17:52
    Побольше бы таких замечательных новостей
    Дормидонт
  10. dasbo Сегодня, 18:05
    Набор слов. КПД - 0%.
    dasbo
    1. LSA57 Сегодня, 18:10
      Цитата: dasbo
      Набор слов. КПД - 0%.

      belay глаголом сердце жжжжечь? так это дипломатия. сказали послать, послали. всё остальное дело военных
      LSA57
  11. muhomor Сегодня, 18:07
    Так а в чём трудности для амаров? fool Я так и не понял request
    muhomor
    1. LSA57 Сегодня, 19:02
      Цитата: muhomor
      Так а в чём трудности для амаров?

      на исключительность посягнули. все договоры пересматривают
      LSA57
  12. Ищущий Сегодня, 19:14
    все эти договоры были подписаны Ельциным .В современных условиях ничего, кроме вреда России,эти договоры не несут.
    Ищущий
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