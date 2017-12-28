Москва уведомила Вашингтон об ограничениях по Договору по открытому небу
Россия с 1 января прекращает действие ряда двусторонних договоренностей по облегчению полетов США над Россией по договору об открытом небе.
Москва также призвала США прекратить "наносить ущерб договору".
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств — членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.
Исходя из принципов взаимности, Россия была вынуждена пойти на адекватные меры, которые носят процедурный характер. Так, в частности, российская сторона заявила в консультативной комиссии по открытому небу о намерении отменить ночевки на трех аэродромах при проведении полетов с участием США. Кроме того, в декабре в миссию США при ОБСЕ российской стороной была направлена нота о прекращении с 1 января 2018 года действия ряда двусторонних договоренностей с американской стороной, которые касались облегчения выполнения полетов по договору- сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг на брифинге.
Москва также призвала США прекратить "наносить ущерб договору".
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств — членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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