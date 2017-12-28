Москва уведомила Вашингтон об ограничениях по Договору по открытому небу

Исходя из принципов взаимности, Россия была вынуждена пойти на адекватные меры, которые носят процедурный характер. Так, в частности, российская сторона заявила в консультативной комиссии по открытому небу о намерении отменить ночевки на трех аэродромах при проведении полетов с участием США. Кроме того, в декабре в миссию США при ОБСЕ российской стороной была направлена нота о прекращении с 1 января 2018 года действия ряда двусторонних договоренностей с американской стороной, которые касались облегчения выполнения полетов по договору

Россия с 1 января прекращает действие ряда двусторонних договоренностей по облегчению полетов США над Россией по договору об открытом небе.- сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг на брифинге.Москва также призвала США прекратить "наносить ущерб договору".Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств — членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.