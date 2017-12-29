Бронеавтомобиль Mors (Бельгия)



Парадный строй бронеавтомобилей Mors



Демонстрация техники командованию



Пара "Морсов" на заводе-изготовителе



Вместо полноценной крыши использовалась откидная крышка люка



Вид на корму



Бронеавтомобили Mors на стрельбах



Экипаж готовится к выполнению боевой задачи



Пример полевой "модернизации" броневиков. Машина лишилась лобового листа корпуса и щитка пулеметной установки



"Морсы" в России, январь 1916 г.

По материалам:

http://aviarmor.net/

http://landships.activeboard.com/

http://forum.worldoftanks.ru/

Барятинский М.Б., Коломиец М.В. Бронеавтомобили русской армии 1906–1917 гг. – М.: Техника-молодёжи, 2000.

В начале августа 1914 года Королевство Бельгия было втянуто в Первую мировую войну. Всего через несколько дней после этого бельгийские военные и инженеры приступили к строительству первых бронеавтомобилей. За несколько месяцев бельгийская армия получила значительное число такой техники ряда моделей собственной разработки. Кроме того, некоторые машины заказывались за рубежом. Не самыми многочисленными, но достаточно интересными образцами такого рода были боевые машины типа Mors.Первые бельгийские бронеавтомобили были созданы уже в августе 1914 года и в сентябре вышли на поле боя. К работам в этом направлении были привлечены несколько автомобильных компаний и ряд частей армии. В кратчайшие сроки удалось построить несколько десятков броневиков, но армии требовались новые и новые машины. Потеря нескольких городов вместе с автомобильными заводами ударила по возможностям бельгийской промышленности. В такой ситуации страна была вынуждена обратиться за помощью к союзникам.В начале 1915 года бельгийское военное министерство обратилось к Франции с просьбой о содействии в строительстве боевых бронированных машин. Бельгия желала приобрести некоторое количество готовых серийных броневиков, а также намеревалась заказать разработку и строительство совершенно новой машины. Последняя должна была проектироваться в соответствии с требованиями заказчика.Вскоре появился контракт между бельгийской армией и французской автомобилестроительной компанией Mors. В соответствии с этим документом, французские специалисты должны были разработать новый бронеавтомобиль с противопульной защитой и пулеметным вооружением. В качестве основы для него следовало использовать одно из существующих шасси марки «Морс». Бельгийцы также предъявили требования к бронекорпусу новой машины. Он должен был в некоторой мере повторять конструкцию собственных бельгийских броневиков, таких как Minerva или SAVA.Простой и проверенный на практике подход к конструированию позволил выполнить все необходимые работы за минимальное время. Буквально через несколько месяцев после получения заказа компания Mors завершила все работы и передала бельгийским военным требуемые машины. Впрочем, проектирование и строительство не могли продолжаться долго, поскольку серия состояла всего из десятка машин. Броневики французской разработки получили общее название по имени фирмы-изготовителя – Mors.По имеющимся данным, базой для новых бронеавтомобилей должно было стать одно из серийных шасси французского производства. При этом его следовало доработать. Так, штатный двигатель предлагалось заменить мотором марки Minerva бельгийского производства. Такая силовая установка развивала мощность порядка 38-40 л.с. При помощи механической трансмиссии, ранее созданной французскими инженерами, крутящий момент выдавался на заднюю ведущую ось. Передний мост машины оснащался управляемыми одинарными колесами, тогда как задний получил двускатные. Оба моста имели подвеску на листовых рессорах. У базового автомобиля вместе с другими деталями заимствовали крылья для колес.На шасси планировалось устанавливать бронекорпус, построенный на основе каркаса. При помощи заклепок на каркасе должны были устанавливаться броневые листы разных форм и размеров. Защиту экипажа должны были обеспечивать металлические листы толщиной от 3 до 8 мм. Наиболее толстые листы, по всей видимости, устанавливались в лобовой и кормовой частях корпуса. Борта, днище и крыша могли выполняться из менее толстой брони. С учетом имеющегося боевого опыта бельгийцы потребовали сделать корпус закрытым и защитить экипаж от обстрела сверху.Корпус построили по капотной схеме, защитив двигатель коробчатым капотом. Лобовая проекция прикрывалась прямоугольным листом, боковые части которого загибались назад. В лобовом листе имелось шесть небольших окон, перед которыми были вынесены небольшие щитки. Такая конструкция должна была обеспечивать подвод воздуха к радиатору и одновременно защищать его от обстрела. С лобовой деталью контактировали прямоугольные борта. Сверху двигатель прикрыли ровной крышкой, которую можно было поднимать для доступа к двигателю. По некоторым данным, под броневым кожухом сохранялся штатный легкий капот автомобиля «Морс».Передняя часть обитаемого отсека корпуса получила сравнительно узкий нижний лобовой лист, с которым соединялась наклонная верхняя деталь. Многоугольные борта следовало устанавливать под углом к продольной оси, в связи с чем ширина корпуса плавно увеличивалась. Также корпус получил пару крупных вертикальных бортовых листов, за которыми находилась цилиндрическая кормовая деталь. Сверху на корпусе устанавливалась подвижная крышка условного отделения управления.Задняя часть рамы шасси заметным образом выступала за пределы корпуса, и ее оснастили собственной защитой. Коробчатый броневой кожух прикрывал силовые элементы машины, а его крышка выполняла функции небольшой грузовой площадки.Бронеавтомобиль Mors, в соответствии с пожеланиями заказчика, должен был нести пулеметное вооружение. В кормовой части корпуса, на цилиндрической детали и перед ней, закрепили кольцевую направляющую для подвижной пулеметной установки. По другим данным, в боевом отделении могла находиться тумбовая установка. С помощью такого устройства стрелок мог свободно перемещать пулемет, а также осуществлять тонкую наводку в двух плоскостях за счет его креплений. Для безопасности пулеметчика установку дополнили броневым щитком средних размеров. Он обеспечивал приемлемую защиту стрелка, но не мешал обзору.Как и другие броневики Бельгии, новый «Морс» должен был оснащаться 8-мм пулеметом Hotchkiss Modèle 1909 французского производства. Пулемет со скорострельностью на уровне 500 выстрелов в минуту использовал жесткие ленты-кассеты для патронов. Для перевозки боекомплекта больших объемов внутри боевого отделения находились ящики.При необходимости экипаж мог использовать личное оружие, однако его применение было связано с определенными рисками. Для стрельбы из пистолетов или винтовок пришлось бы открывать люки и покидать защищенный объем корпуса.Штатный экипаж броневика Mors должен был состоять из трех или четырех человек. Водитель и командир размещались в передней части обитаемого отсека. Стрелку и его помощнику следовало находиться в корме, рядом с пулеметной установкой. Командир и водитель могли следить за дорогой при помощи крупного поперечного прямоугольного смотрового люка. В боевой обстановке он прикрывался поднимающейся крышкой со смотровой щелью. Слева от водителя в борту находился еще один смотровой прибор щелевого типа. По периметру корпуса имелось несколько других щелей для безопасного наблюдения за местностью.Проект не предусматривал использование бортовых или кормовых люков. Попадать в машину предлагалось через верх корпуса. Передняя часть небольшой крыши, находившаяся над условным отделением управления, была выполнена в виде подвижной створки. Откинув такую крышку вперед, водитель и командир могли попасть в машину или выйти из нее. В боевой обстановке этот люк закрывался. Пулеметчики должны были попадать в машину через борта кормы – через некое подобие люка, образованное кольцевой опорой пулеметной установки.Длина бронеавтомобиля «Морс» не превышала 4,5-5 м. Ширина – порядка 2 м, высота – не более 2,5 м. Боевая масса, по известным данным, составляла 3,5 т. Имея достаточно высокую удельную мощность, машина могла разгоняться на шоссе до 35-40 км/ч. На пересеченной местности ходовые качества машины заметным образом падали. Тем не менее, по параметрам подвижности французский броневик для Бельгии почти не отличался от другой техники своего времени.В первых месяцах 1915 года компания Mors выполнила зарубежный заказ и построила небольшую серию новой техники. По разным данным, было собрано не более 8-10 бронеавтомобилей с пулеметным вооружением. Вскоре машины были переданы заказчику и отправились на войну. Как и другие броневики, новые «Морсы» должны были решать задачи огневой поддержки войск, разведки, патрулирования и т.д.По мере эксплуатации броневики Mors время от времени получали разные повреждения или выходили из строя. Машины, подлежавшие восстановлению, проходили ремонт в войсковых мастерских. При этом некоторые броневики заметным образом изменяли свой облик. Они лишались одних деталей и получали другие. К примеру, известно, что некоторые из машин лишились какой-либо крыши, тогда как другие оснастили новыми оригинальными щитками для пулемета и другими деталями.Работая на германском фронте, бронеавтомобили Mors постепенно сходили со сцены. Война переходила в стадию позиционного тупика, и броневики всех типов все реже находили применение на поле боя. На протяжении длительного времени «Морсы» и другие боевые машины эксплуатировались эпизодически и не оказывали заметного влияния на ход боевых действий.Весной 1915 года Бельгия начала формировать Экспедиционный корпус для помощи союзникам. Несколько сотен бельгийских добровольцев, в то время находившихся в Париже, вошли в состав нового соединения под названием Corps des Autos-Canons-Mitrailleuses Belges en Russie во главе с майором Коллоном. Бельгийские власти отправили новый корпус в Российскую Империю. В середине осени соединение прибыло в Архангельск, откуда позже отправилось в Галицию. Личный состав располагал 13 бронеавтомобилями нескольких типов, среди которых было, как минимум, две машины типа «Морс».Бельгийский добровольческий корпус в течение длительного времени действовал в составе русской армии и вносил свой вклад в борьбу с Германией и Австро-Венгрией. Имели место как успехи, так и потери. Соединение продолжало воевать до 1917 года. Несколько следующих месяцев бельгийцы ожидали возможности уехать домой.В январе 1918 года личный состав Corps des Autos-Canons-Mitrailleuses, на тот момент находившийся в Киеве, отправился на Дальний Восток. Из Владивостока через Китай и США бельгийцы вернулись на родину. Не имея возможности забрать технику с собой, бойцы корпуса были вынуждены разобрать ее. Перед отбытием из Киева солдаты и офицеры разукомплектовали имеющиеся броневики. Имеются сведения о разборке, как минимум, одного из автомобилей типа Mors.Точная судьба прочих броневиков неизвестна. Есть основания предполагать, что определенная часть этой техники была уничтожена во время боев с немцами или австрийцами. Одна или несколько машин были разобраны и оставлены в России. Прочие бронеавтомобили имели все шансы «дожить» до конца сражений Первой мировой. Тем не менее, их будущее уже было предопределено. В новых условиях Бельгия не нуждалась в большом числе броневиков. Кроме того, заметная доля машин успела выработать свой ресурс.В течение нескольких лет после окончания Первой мировой все остававшиеся в наличии броневики Mors должны были отправиться на разборку. Учитывая состояние этой техники после нескольких лет боевой работы, можно предполагать, что перестройка шасси в автомобили гражданского или иного назначения не предусматривалась.Нуждаясь в современной бронетехнике, способной повысить боеспособность войск, Королевство Бельгия было вынуждено заказывать новые машины за рубежом. Контракты предусматривали как закупку готовых образцов, так и разработку совершенно новых проектов. Хорошим примером второго подхода был броневик «Морс». Немногочисленные машины этого типа оставили заметный след в истории бельгийских вооруженных сил, хотя и не оказали серьезного влияния на ход боев.