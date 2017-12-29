Гладкоствольное ружье Cobray Terminator. Самый плохой дробовик в истории



Общий вид ружья Cobray Terminator. Фото Gunlistings.org



Ружье со сложенным прикладом. Фото Thefirearmblog.com



Ствол и его перфорированный кожух. Фото Thefirearmblog.com



Задняя часть ствольной коробки и рукоятка управления затвором, вид сверху слева. Фото Rifleshooter.com



Полость ствольной коробки. Ствол сдвинут вперед, видны шептало и экстрактор. Фото Gunauction.com

По материалам сайтов:

http://thefirearmblog.com/

http://forgottenweapons.com/

https://rifleshooter.com/

http://gunlistings.org/

Американская оружейная фирма Cobray Company, основанная в семидесятых годах прошлого века, предлагала потенциальным покупателям достаточно широкую линейку вооружения разных классов и типов. В ее каталоге одновременно присутствовало до десятка моделей. Некоторые выпускаемые образцы можно было считать удачными, тогда как прочие не отличались совершенством. Примечательно, что одним из самых известных творений фирмы стало не слишком удачное ружье Cobray Terminator.По ряду причин, деятельность компании «Кобрей» отличалась некоторыми специфическими особенностями. Так, поначалу в составе фирмы отсутствовало собственное конструкторское бюро, поскольку бизнес-план ее организаторов подразумевал приобретение лицензий на производство того или иного оружия у его создателей. Кроме того, изготовление определенной части продукции планировалось поручить другой компании. Как следствие, значительная часть изделий под маркой Cobray Company фактически была выпущена фирмой SWD Inc. (г. Атланта). Тем не менее, со временем от подобной политики отказались, в результате чего появились новые проекты собственной разработки. Производство готовой продукции, впрочем, по-прежнему планировалось заказывать третьей стороне.В восьмидесятых годах компания Cobray представила новое гладкоствольное ружье собственной разработки. Изделие Cobray Terminator отличалось специфическим обликом и нестандартной конструкцией, что, по-видимому, должно было привлекать внимание потенциальных покупателей. Однако, как стало понятно позже, в предложенном виде ружье не имело особых перспектив и не могло прочно закрепиться на рынке. Одновременно с этим присутствовали некоторые факторы, дополнительно сокращавшие перспективы такого оружия.По всей видимости, конструкторы фирмы «Кобрей» попросту не имели должного опыта, что и привело к нежелательным последствиям. Ружье «Терминатор» – при всей своей оригинальности – отличалось специфическими характеристиками, затруднявшими его нормальное использование в тех или иных сферах. Впрочем, именно благодаря многочисленным недостаткам ружье Cobray Terminator получило широкую известность, а вслед за ней и «почетный титул» самого плохого дробовика в истории.По имеющимся данным, проект «Терминатор» преследовал несколько основных целей. Его авторы стремились сделать оружие максимально простым и дешевым, а кроме того, планировалось в определенной мере уменьшить сложность эксплуатации. Все эти особенности нужно было объединить с возможностью применения сравнительно мощных ружейных патронов. С точки зрения общей концепции, все поставленные задачи были успешно решены, но получившийся результат оказался далек от идеала.Конструкторы компании Cobray предложили решать поставленные задачи за счет отказа от многозарядности и какой-либо автоматизации. Ружье нового типа должно было перезаряжаться вручную и не получало средства хранения боекомплекта. Отказ от систем боепитания привел к формированию узнаваемого внешнего вида, образованного всего несколькими основными деталями большого размера.Наиболее крупным агрегатом перспективного ружья являлась ствольная коробка, объединенная с кожухом ствола. Ее выполнили в виде металлической трубки общей длиной около 18 дюймов (457 мм) и оснастили всеми необходимыми устройствами. Задний торец трубки закрывался крышкой-пробкой, закрепленной на резьбе. На правом борту такой коробки имелось крупное окно для работы с патроном. Слева, на том же уровне, предусматривалась Г-образная прорезь для рукоятки управления. В передней половине ствольной коробки располагались несколько шайб, выполнявших функции опор ствола и боевой пружины. В передней части трубки имелась перфорация для подвода воздуха к стволу.Под задней частью ствольной коробки помещался небольшой корпус ударно-спускового механизма, выполненный в виде узкой продолговатой детали. Под ней закреплялись пистолетная рукоятка и защитная скоба спускового крючка. На боках корпуса УСМ имелись средства крепления приклада.Ружье «Терминатор» комплектовалось гладким стволом длиной 18,5 дюйма (470 мм). Предлагались модификации ружья 12-го и 20-го калибра, совместимые с существующими боеприпасами. Фактически ствол представлял собой металлическую трубку с минимальным количеством дополнительных деталей. Так, на его левой стороне располагалась небольшая рукоятка для перезарядки, а справа предусматривалась неглубокая выемка для установки рычага запирания. Последний представлял собой пластинку большого удлинения, установленную в выемку ствола поверх пары пружин. Внутри ствольной коробки находилась мощная боевая пружина, надетая на ствол.Функции затвора в оригинальной конструкции ружья выполняла задняя пробка ствольной коробки. Она имела цилиндрическую форму, а на боковую поверхность наносилась резьба для установки в коробку. На переднем торце пробки имелся небольшой выступ, выполнявший функции бойка. Задний торец получил крепления для пластинчатой антабки, свободно вращавшейся на своей оси.Проект Cobray Terminator предусматривал использование простейшего спускового механизма. В его составе присутствовали спусковой крючок и шептало, размещавшиеся в передней части собственного корпуса. Позади них, на уровне рукоятки, имелся подпружиненный экстрактор для извлечения гильзы из патронника. Шептало и экстрактор выводились в полость ствольной коробки через соответствующие пазы в ее дне.Ружье получило простейшее прицельное приспособление, заставлявшее вспоминать об оружии прошлых веков. В передней части кожуха ствола закрепили мушку, прикрытую U-образной защитой. Наводить оружие на цель предлагалось только с ее помощью. Какой-либо прицел не предусматривался. По-видимому, это было связано с необходимостью удешевления производства, а также с принципиальной невозможностью получения желаемых характеристик точности.«Терминатор» комплектовался складным прикладом простейшей конструкции. Его основой были два продольных стержня с несколькими насечками в разных частях. Задние торцы стержней приваривались к штампованному затыльнику. Для большей прочности конструкции затыльник был выполнен заодно с боковыми косынками, закреплявшимися на стержнях. На боках передней и задней частей корпуса УСМ предусматривалась установка четырех (по два с каждой стороны) колец с просверленными отверстиями. Задняя пара колец выполняла функцию направляющих для перемещения приклада. Передняя, в свою очередь, оснащалась несложной защелкой. С ее помощью приклад можно было сложить, задвинув до упора вперед, или отвести назад и зафиксировать в рабочем положении.Использование складного приклада позволило получить приемлемые показатели длины. В транспортном положении ружье Cobray Terminator имело длину всего 22 дюйма (559 мм). В результате выдвижения приклада длина изделия увеличивалась до 35 дюймов (889 мм). Насколько известно, продольные габариты оружия не зависели от применяемого патрона. Наличие сравнительно тяжелого ствола и прочной ствольной коробки, соединенных при помощи мощной пружины, негативно сказалось на массе конструкции. Несмотря на большую простоту в сравнении с другими ружьями, «Терминатор» не отличался меньшим весом.Оригинальное ружье отличалось от других современных образцов не только специфической конструкцией, но и не самым распространенным принципом действия. Конструкторы фирмы «Кобрей» предложили использовать схему с неподвижным затвором и накатывающимся на него стволом. Вероятно, она была выбрана из-за своей относительной простоты и меньшей трудоемкости производства.Для подготовки к выстрелу следовало вжать рычаг запирания, подать рукоятку ствола вперед и, доведя ее до крайнего положения, повернуть вправо-вверх. При этом ствол отводился в крайнее переднее положение и сжимал боевую пружину. После поворота ствола вокруг продольной оси его рукоятка фиксировалась в соответствующей части паза ствольной коробки, предотвращая перемещения механизмов. Отведя и зафиксировав ствол, стрелок должен был вручную вложить в патронник стандартный ружейный боеприпас. Дальнейший поворот ствола против часовой стрелки возвращал рукоятку в длинный продольный паз, позволяя сделать выстрел.При нажатии на спусковой крючок шептало выходило из зацепления с казенной частью ствола, вследствие чего последний начинал двигаться назад под действием собственной боевой пружины. Вблизи крайнего заднего положения ствола происходило запирание. Предназначенный для этого рычаг, достигнув окна для выброса гильзы, поднимался и упирался в ствольную коробку. После этого донце гильзы с капсюлем доходило до ударника, и происходил выстрел.Для перезарядки следовало вновь зажать рычаг запирания и отвести ствол вперед. Во время его движения подпружиненный экстрактор зацеплял закраину пустой гильзы и извлекал ее из патронника. Отражатель для выброса гильзы наружу отсутствовал, ее предлагалось буквально вытряхивать из ствольной коробки. Дослав в патронник новый патрон, стрелок мог вновь вести огонь. По понятным причинам, ружье с подобными принципами работы не могло показывать высокую скорострельность.Известно, что к середине восьмидесятых годов фирма Cobray Company договорилась с заводом SWD о серийном выпуске новых ружей. Вскоре с конвейера сошли перспективные изделия, предназначенные для демонстрации потенциальным покупателям. По некоторым данным, было выпущено не более 18-20 ружей, после чего производство остановилось. Тем не менее, есть основания считать, что Cobray и SWD выпустили большее число «Терминаторов».Новое однозарядное гладкоствольное ружье вышло на рынок и, в целом, не заинтересовало потенциальных эксплуатантов. Целевая аудитория этой продукции, ознакомившись с ней, делала негативные выводы и покупала другое оружие от прочих производителей. И без того не самый высокий потенциал изделия Cobray Terminator сокращался рядом характерных недостатков технического и эксплуатационного характера. Ввиду отсутствия спроса производство таких ружей было остановлено.В некоторых источниках упоминается иная причина отказа от «Терминаторов». Так, утверждается, что подобные ружья противоречили оружейному законодательству США. Они якобы могли быть переделаны под магазинное питание и автоматический огонь, что переводило их в категорию т.н. Destructive device и накладывало самые серьезные ограничения на гражданский оборот. Тем не менее, такая версия, очевидно, не соответствует действительности. Имеющаяся конструкция не могла получить возможность автоматического огня без самой серьезной переработки. Более того, сомнительна даже сама возможность выполнения такой модернизации.Вместе с оригинальным обликом ружье Cobray Terminator получило целый набор серьезных проблем, мешавших нормальной эксплуатации и сокращавших коммерческий потенциал. В первую очередь, проблемой этого оружия было отсутствие возможности производства нескольких выстрелов подряд без длительной процедуры ручной перезарядки. На фоне существующих магазинных ружей «Терминатор» смотрелся весьма странно. Также покупателей могла отпугнуть неоднозначная эргономика оружия. Неполный комплект прицельных устройств тоже не являлся плюсом.Ружье стреляло с открытого затвора, и перед выстрелом ствол должен был смещаться назад при помощи боевой пружины. Таким образом, в заднюю крышку-пробку ствольной коробки сначала бил казенник ствола, а затем она принимала на себя импульс отдачи. Нетрудно представить, какое воздействие оказывалось на стрелка при выстреле, и какими были отзывы людей, имевших возможность опробовать такое оружие.Единственным заметным преимуществом «Терминатора» перед другими системами схожих классов заключалось в его стоимости. За такое ружье просили лишь 100 долларов – в несколько раз меньше, чем за более совершенные системы. Впрочем, из-за массы технических и эксплуатационных проблем необычное ружье не смогло реализовать свое единственное преимущество экономического характера.Серийное производство ружей Cobray Terminator продолжалось не слишком долго. Удалось продать незначительное число таких изделий, после чего их выпуск был свернут ввиду отсутствия реальных перспектив. Проданные ружья эксплуатировались покупателями, но, по-видимому, не доставляли тем никакого удовольствия.Сравнительно раннее свертывание серийного производства привело к интересным последствиям. Так, со временем «самое плохое ружье» из неудачного образца превратилось в коллекционную ценность. Ружья «Терминатор» время от времени появляются на различных торговых площадках и всегда продаются по достаточно высокой цене. С точки зрения коллекционирования такое оружие оказалось гораздо более интересным, чем в исходной роли спортивного или охотничьего ружья.Большая часть продукции фирмы Cobray Company представляла собой лицензионные версии оружия чужой разработки, однако время от времени она предпринимала попытки создания собственных образцов. Одним из них являлся «самый плохой дробовик» – Cobray Terminator. История этого изделия и его коммерческие успехи явно указывают на то, что лицензионное производство удавалось компании «Кобрей» гораздо лучше, чем разработка собственных проектов.