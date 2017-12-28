20:41 28 декабря

СМИ США: Китай испытал ракету с гиперзвуковым летательным аппаратом

Китай впервые провел испытания нового типа баллистической ракеты, оснащенной гиперзвуковым планирующим летательным аппаратом, сообщает издание The Diplomat со ссылкой на источник в правительстве США.

По данным источника, два испытания новой ракеты типа DF-17 прошли 1 и 15 ноября. Он уточнил, что испытания завершились успешно, и ракета "достигла цели с точностью до нескольких метров".

СМИ США: Китай испытал ракету с гиперзвуковым летательным аппаратом



Источник издания добавил, что DF-17 создана специально для выведения гиперзвукового планирующего летательного аппарата.

По оценкам американской разведки, DF-17 является ракетой средней дальности с радиусом действия от 1,8 тысячи до 2,5 тысячи километров. Ракета способна переносить ядерный и неядерный грузы, а также гиперзвуковой планирующий летательный аппарат. Ее также можно оснастить маневрирующей боеголовкой.

В американской разведке полагают, что DF-17 разработана на основе ракеты малой дальности DF-16B. Ожидается, что к 2020 году ракета выйдет на исходную рабочую мощность.

Как пишет издание, в общей сложности в период 2014-2016 годов Китай провел уже семь испытаний гиперзвуковых планирующих летательных аппаратов. Разработкой таких аппаратов также занимаются США и Россия, однако эти страны не испытывали систему их оперативного запуска.

Официального подтверждения о проведении данных испытаний от китайских властей не поступало, передает РИА Новости

Использованы фотографии: https://militaryarms.ru/
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Комментарии 55

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  1. Sistema Сегодня, 17:30
    Рад за Китай и сочувствую США !
    Sistema
    1. 210окв Сегодня, 17:37
      За ним замучаемся пыль глотать.. yes
      210окв
      1. himRa Сегодня, 17:42
        Цитата: 210окв
        За ним замучаемся пыль глотать.. yes

        Ну ...придумали они порох....замучались?
        Англичане с японцами проредят! laughing
        himRa
        1. 210окв Сегодня, 17:43
          Да нет..Скорее они,китайцы проредят...
          Цитата: himRa
          Цитата: 210окв
          За ним замучаемся пыль глотать.. yes

          Ну ...придумали они порох....замучались?
          Англичане с японцами проредят! laughing
          210окв
          1. электроОлег Сегодня, 18:37
            Цитата: 210окв
            Да нет..Скорее они,китайцы проредят...


            Да китай их просто сломает пополам сегодня. И никакое ПРО не спасёт. Рисом засыплют насмерть.
            электроОлег
            1. alexmach Сегодня, 19:24
              И никакое ПРО не спасёт.

              Угу, хороший вопрос - кого не спасет.
              DF-17 является ракетой средней дальности с радиусом действия от 1,8 тысячи до 2,5 тысячи километров.
              alexmach
        2. Pirogov Сегодня, 17:52
          Цитата: himRa
          Ну ...придумали они порох....замучались?
          Англичане с японцами проредят!

          Спорный вопрос . Как бы на месте японских и британских островов ,нового моря не стало .Китайцы не такие без обидные как некоторым хотелось.
          Pirogov
          1. himRa Сегодня, 18:02
            Цитата: Pirogov
            Китайцы не такие без обидные как некоторым хотелось.

            Китайцы это ...китайцы...бегали бы от японцев..проредили они их хорошо...что то по некоторым сведениям около 50 миллионов а перед этим англичане в начале позапрошлого века!
            Их к дисциплине приучили ,,белые,, люди...
            Читайте подробную историю Китая...если они выдают пять переходов через горы и степь где они половина передохли за ПЯТЬ УДАРОВ...
            Они не смогут стать одной нацией нет у них нации китаец! winked не понимают друг друга до сих пор!
            himRa
            1. Pirogov Сегодня, 18:09
              Цитата: himRa
              Китайцы это ...китайцы...бегали бы от японцев..проредили они их хорошо...что то по некоторым сведениям около 50 миллионов а перед этим англичане в начале позапрошлого века!
              Их к дисциплине приучили ,,белые,, люди...
              Читайте подробную историю Китая...если они выдают пять переходов через горы и степь где они половина передохли за ПЯТЬ УДАРОВ

              Думаю с того времени многое изменилось .
              Pirogov
              1. himRa Сегодня, 18:20
                Цитата: Pirogov
                Думаю с того времени многое изменилось .

                Это очередной ,,миф,,у вас вот ничего не изменилось...
                Что сегодняшние люди ,,умнее,, предков!!?
                Людей не изменить,никакой ,,глоболизацией,, более того!носители генов с опреденными мутациями все теже как сто,или тысячу лет назад....
                himRa
                1. Pirogov Сегодня, 18:33
                  Цитата: himRa
                  Людей не изменить,никакой ,,глоболизацией,, более того!носители генов с опреденными мутациями все теже как сто,или тысячу лет назад

                  Вы учёный ? И причём тут люди ,когда три атомные бомбы прилит с Китая в Японию и всё и СУШИ станут историей .
                  Pirogov
            2. 210окв Сегодня, 18:33
              Вы ошибаетесь.Прекрасно они понимают друг друга..Мао и Сяопин сделали из них единую нацию
              Да,есть у них проблемы с тибетцами и уйгурами,но это у них на контроле и решаемо.В отличие от нашей страны,где проблема кавказцев,да и не только их стоит очень остро,и что противно то что она совсем не решается.
              Цитата: himRa
              Цитата: Pirogov
              Китайцы не такие без обидные как некоторым хотелось.

              Китайцы это ...китайцы...бегали бы от японцев..проредили они их хорошо...что то по некоторым сведениям около 50 миллионов а перед этим англичане в начале позапрошлого века!
              Их к дисциплине приучили ,,белые,, люди...
              Читайте подробную историю Китая...если они выдают пять переходов через горы и степь где они половина передохли за ПЯТЬ УДАРОВ...
              Они не смогут стать одной нацией нет у них нации китаец! winked не понимают друг друга до сих пор!
              210окв
              1. himRa Сегодня, 18:47
                Цитата: 210окв
                Вы ошибаетесь.Прекрасно они понимают друг друга..Мао и Сяопин сделали из них единую нацию

                Мао кто он такой..первый коррупционер,автор ,,культурной революции,, у них еще 60-70 годах был голод благодоря ему! belay
                Ден не пошел по пути мао потому что учился на западе...
                Вы в Китае бывали ?путешествовали по стране?
                Обьясните факт что они много жестикулируют...?
                Про коммунизм и государственность не надолго это все,да и нет коммунизма где разрешена эксплуация человеком,человека и частная собственность на средства производства и землю...
                himRa
            3. ЗВО Сегодня, 18:34
              Цитата: himRa

              Они не смогут стать одной нацией нет у них нации китаец! winked не понимают друг друга до сих пор!


              Коммунизм на самом деле великая сила...
              Многое может творить такого, что ни один футуролог не сможет себе представить...
              История 20-21 веков тому пример.

              Все дело в том векторе, который выберет коммунизм.
              ЗВО
              1. Lock36 Сегодня, 18:57
                Цитата: ЗВО
                Коммунизм на самом деле великая сила...

                Коммунизм и Китай в одном предложении не сопрягаются.
                Lock36
            4. iliitchitch Сегодня, 18:36
              Цитата: himRa
              Они не смогут стать одной нацией нет у них нации китаец! не понимают друг друга до сих пор!

              Ну , всех из СССР на западе тоже русскими называют (гы , представляю , как прибалтов с грузинами плющит wassat . Терпи , пацаны , нечего было на границе с Россией селится) . Китайцы всё время последнее чё-то испытывают . То у них лунный заяц , блин , бегает размером из "Ну,Погоди!" , дали б нам того зайца , он бы ещё в 70-е на Луноходе прокатился , то хренотень у них с МГД-генератором под водой шныряет ... По мне так единственное , чего китайцы , не понимающие друг друга , Качественно умеют делать , так это , ёлки-палки , ксерится , как кролики . Пойду , блин , китайскую ёлку куплю . И китайскую гирлянду . На 2 недели хватит .
              iliitchitch
              1. N.O.M.A.D.E. Сегодня, 18:44
                Угу, и вы это напечатали с компьютера или смартфона сделанного в Китае)
                N.O.M.A.D.E.
                1. iliitchitch Сегодня, 19:17
                  Цитата: N.O.M.A.D.E.
                  Угу, и вы это напечатали с компьютера или смартфона сделанного в Китае)

                  Точно , коллега . 2 разА уже бывшего в ремонте . Но пыньпынькаются они качественно и оч.быстро , а у нас всё заседают насчёт демографии ...
                  iliitchitch
              2. Chertt Сегодня, 19:02
                Цитата: iliitchitch
                По мне так единственное , чего китайцы , не понимающие друг друга , Качественно умеют делать , так это , ёлки-палки , ксерится , как кролики

                Ага, белые господа оставили желтых кроликов, на пятьдесят лет без хозяина, они всю планету на ширпотреб разберут, наделают хренового оружие миллионными партиями, и так ничего и не поняв, всех угробят. Пора Японцев назад, на роль китайского господина возвращать
                Chertt
                1. iliitchitch Сегодня, 19:19
                  Цитата: Chertt
                  Пора Японцев назад, на роль китайского господина возвращать

                  Шутить изволите ? Этих ещё не хватало . У них путь самурая кончен . Хрен им , а не Курилы .
                  iliitchitch
                  1. Chertt Сегодня, 19:34
                    Цитата: iliitchitch
                    Хрен им , а не Курилы .

                    Какие еще Курилы, про Курилы забудьте. Я говорю что у Японцев подход к китайцем хороший, и опыт есть.
                    Цитата: iliitchitch
                    У них путь самурая кончен

                    Генетику и тысячелетние, традиции так просто не "кончишь"
                    Chertt
      2. Chertt Сегодня, 18:05
        Цитата: 210окв
        За ним замучаемся пыль глотать


        У либерастов поклонение перед США, у странноПатриотов перед Китаем. Я по статье понял что полосатый ФейкНьюс ,что то написал о китайских испытаниях. Ни фактов ни ссылок. И у нас уже готовы "глотать" ???
        Chertt
        1. 210окв Сегодня, 18:11
          У патриотов преклонение перед своей Родиной.Смею заметить.А что китайцев зачастую хвалим,то они нам пример показывают как не развалить страну и поднять производство и уровень жизни.
          Цитата: Chertt
          Цитата: 210окв
          За ним замучаемся пыль глотать


          У либерастов поклонение перед США, у странноПатриотов перед Китаем. Я по статье понял что полосатый ФейкНьюс ,что то написал о китайских испытаниях. Ни фактов ни ссылок. И у нас уже готовы "глотать" ???
          210окв
          1. iliitchitch Сегодня, 19:28
            Цитата: 210окв
            У патриотов преклонение перед своей Родиной.Смею заметить.А что китайцев зачастую хвалим,то они нам пример показывают как не развалить страну и поднять производство и уровень жизни.

            Согласен "от и до" . Просто китайцам повезло , что у них пятнистого барана , эцих ему с гвоздями , не родилось .
            iliitchitch
        2. Сергей39 Сегодня, 18:34
          Японские журналиты переплюнули Британских учёных
          Сергей39
        3. Lock36 Сегодня, 18:58
          Цитата: Chertt
          У либерастов поклонение перед США, у странноПатриотов перед Китаем.

          Развелось у нас любителей полизать зад Великой Желтой обезьяне.
          Lock36
      3. xetai9977 Сегодня, 18:17
        "Рад за Китай и сочувствую США !"
        Вы точно уверены. что Китай собирается воевать с США? До Америки далеко, и к тому же США отнюдь не слабая страна,мягко говоря, можно и костей не собрать при ответке. Рядом малонаселённые страны, с полезными ископаемыми. laughing
        xetai9977
    2. Angel_and_Demon Сегодня, 17:40
      Цитата: Sistema
      Рад за Китай и сочувствую США !

      и рад за американских генералов - какое поле для биления good
      Angel_and_Demon
    3. BlombiRus Сегодня, 18:03
      Сосед у нас огого! Глаз да глаз нужен! Дракон однако.
      BlombiRus
      1. Chertt Сегодня, 18:09
        Цитата: BlombiRus
        Сосед у нас огого! Глаз да глаз нужен! Дракон однако.

        Этому дракону, только ленивый в "нижнюю часть туловища" не пинал
        Chertt
        1. Lock36 Сегодня, 18:59
          good никто не любит историю.
          Lock36
  2. Геркулесыч Сегодня, 17:35
    Не могу себе представить планирование аппарата на гиперзвуке recourse !По моему мнению это вообще-то несовместимые понятия! Разве что аппарат должен планировать в космосе, а потом заново разгоняться до гиперзвуковой скорости при входе в плотные слои атмосферы ???
    Геркулесыч
    1. himRa Сегодня, 17:38
      Привет....нас как всегда обманули журнализды laughing
      Есси я правильно понимаю твердотопливную баллистическую ракету выдали за ,, носитель,, ...ну если с космоса кинуть...разгонится!боеголовка до гиперскорости и соответственно ,,планировать,,
      himRa
      1. BlombiRus Сегодня, 18:09
        Цитата: himRa
        Привет....нас как всегда обманули журнализды laughing
        Есси я правильно понимаю твердотопливную баллистическую ракету выдали за ,, носитель,, ...ну если с космоса кинуть...разгонится!боеголовка до гиперскорости и соответственно ,,планировать,,

        Гипер звуковой аппарат летит выше самолётов и ниже спутников. В разряжённой атмосфере. Стартует ЭТОТ аппарат вертикально на РАКЕТЕ! Достигнув этой высотной ниши и нужной скорости включает собственный двигатель, который запускается только при уже набранной скорости. С нуля он не работает! Поэтому для аппарата нужен разгонный блок. Ракета или самолёт.
        BlombiRus
      2. Геркулесыч Сегодня, 18:38
        Лучшим Рахимам сайта привет! good drinks hi Что-то китайцы мудрят, а что, и сами не знают! sad
        Геркулесыч
    2. 210окв Сегодня, 17:45
      Тут скорее всего безграмотные журналисты "напланировали"
      Цитата: Геркулесыч
      Не могу себе представить планирование аппарата на гиперзвуке recourse !По моему мнению это вообще-то несовместимые понятия! Разве что аппарат должен планировать в космосе, а потом заново разгоняться до гиперзвуковой скорости при входе в плотные слои атмосферы ???
      210окв
    3. voyaka uh Сегодня, 17:45
      "а потом заново разгоняться до гиперзвуковой скорости при входе в плотные слои атмосферы ???"//

      Наоборот. В стратосфере на высоте 50-60 км он летит
      с гиперзвуковой скоростью, планирует постепенно, а входя в плотные слои
      атмосферы тормозится до сверзвука ( а иначе - сгорит).
      voyaka uh
      1. Ратуш Сегодня, 17:50
        Цитата: voyaka uh
        "а потом заново разгоняться до гиперзвуковой скорости при входе в плотные слои атмосферы ???"//

        Наоборот. В стратосфере на высоте 50-60 км он летит
        с гиперзвуковой скоростью, планирует постепенно, а входя в плотные слои
        атмосферы тормозится до сверзвука ( а иначе - сгорит).



        Вы считаете что в стратосфере на высоте 50-60 км есть ,по простому говоря,достаточно воздуха и достаточной плотности,что бы что нибудь "крылатое" летало?.

        Или там возможны только баллистические траектории?
        Ратуш
  3. jolly deckhand Сегодня, 17:36
    Ну да,прям испугались США...Просто денег начнут требовать люди с ВПК,которые Трампа на царство и поставили...
    jolly deckhand
  4. voyaka uh Сегодня, 17:41
    И пресловутый Циркон - что-то подобное.
    Смесь БР с планирующей КР.
    Взлетает БР, отделяется КР.
    voyaka uh
    1. Sistema Сегодня, 17:44
      Цитата: voyaka uh
      И пресловутый Циркон - что-то подобное.
      Смесь БР с планирующей КР.
      Взлетает БР, отделяется КР.

      Ну тут и спорить нечего , все лучшее в Израиле сконцентрированно.. laughing
      Sistema
      1. Дормидонт Сегодня, 17:48
        китайцы им образцов подкинут
        Дормидонт
    2. НЕКСУС Сегодня, 17:49
      Цитата: voyaka uh
      И пресловутый Циркон - что-то подобное.

      Нет...Циркону не нужен гиперскоростной носитель...он сам по себе гиперскоростная ПКР. Тут аналогия с Сарматом и Ю-71.Совсем другие коврижки и разговор.
      НЕКСУС
      1. ventel Сегодня, 19:43
        Знаете Цирконом может выйти тоже что у немцев с Хенкелем100 тоже был папилац на начало 40х самым быстрым и самым распиариным что даже Тевосян аж несколько штук в СССР привез.А в итоге Лаптежник и Мессер всю войну прошли зато в сводках советских пилотов чутли не сотнями ХЕ100 сбивали аж до 44года.
        ventel
    3. Deadушка Сегодня, 18:42
      Цитата: voyaka uh
      И пресловутый Циркон - что-то подобное.
      Смесь БР с планирующей КР.
      Взлетает БР, отделяется КР.

      Сказки это все. Нет у нас ни чего.
      Все растащили и пропили. А бабки попилили.
      Журналидзе специально о достижениях сообщают, что бы враги боялись.
      Deadушка
  5. НЕКСУС Сегодня, 17:44
    Похоже журналюги совсем заврались. Они тут говорят о китайском аналоге Ю-71,которого у китайцев нет и в ближайшее время не появится. Мы обьект 4202 испытываем уже сколько лет(с учетом и советских наработок) и у нас пока серийного образца нет. Сармат примут на вооружение не ранее 20 года.
    НЕКСУС
  6. ТТХ Сегодня, 17:48
    Гиперзвуковой планирующей!? Взрыв мозга. wassat добавлю подводно-атмосферно безводушный аппарат .
    ТТХ
    1. Вадим237 Сегодня, 17:50
      Все боеголовки гиперзвуковые.
      Вадим237
      1. perepilka Сегодня, 18:27
        Цитата: Вадим237
        Все боеголовки гиперзвуковые.

        Совсем не все. Тут похоже РСДМ с отстрелом БЧ с допдвижком, котороя на гипер и выходит.
        Не, нормально, если разгонит несколько БЧ с допускорителями, а на одну. Иначе смысл какой?
        Не проще прям на агрегат, стартовый и маршевый прилепить. Только это просто гиперзвуковая получится what
        Чёт феншують опять китайцы soldier
        Аглицким учоным мозги за извилины заплетают what , не?
        perepilka
  7. Ураган70 Сегодня, 18:03
    ВСЁ ИДЕТ ПО ПЛАНУ!
    Ураган70
  8. perepilka Сегодня, 18:04
    Сама ракета, как разгонный блок what
    А сам энтот аппарат, сколько тепла и света донесёт до потребителя, ну, в килотоннах, в тротиловом? И чё там на счёт маневра?
    perepilka
  9. мерцание Сегодня, 18:11
    Надо бы испытать на полигоне Невада ... request
    мерцание
  10. Egorovich Сегодня, 18:20
    Пока это один пустопорожний треп. Фактов никаких нет, только воздух.
    Egorovich
  11. Идущий Сегодня, 18:47
    Китай впервые провел испытания нового типа баллистической ракеты, оснащенной гиперзвуковым планирующим летательным аппаратом, сообщает издание The Diplomat со ссылкой на источник в правительстве США.


    Это США готовят почву , для очередного витка истерии.
    Идущий
  12. Старый26 Сегодня, 20:25
    Перевод конечно убойный:
    В американской разведке полагают, что DF-17 разработана на основе ракеты малой дальности DF-16B. Ожидается, что к 2020 году ракета выйдет на исходную рабочую мощность.

    На исходную рабочую мощность? А может все же на оперативную готовность?

    Как пишет издание, в общей сложности в период 2014-2016 годов Китай провел уже семь испытаний гиперзвуковых планирующих летательных аппаратов. Разработкой таких аппаратов также занимаются США и Россия, однако эти страны не испытывали систему их оперативного запуска.

    "Интересно девки пляшут"....
    А носитель 15Ю71 - это не средство их оперативного запуска, того же изделия 4202?

    Цитата: himRa
    Привет....нас как всегда обманули журнализды laughing
    Есси я правильно понимаю твердотопливную баллистическую ракету выдали за ,, носитель,, ...ну если с космоса кинуть...разгонится!боеголовка до гиперскорости и соответственно ,,планировать,,

    А что, твердотопливная ракета не может быть носителем? Религия запрещает? Скорость ракеты средней дальности в конце АУТ примерно 4,5-5,5 км/с. То есть в пересчете на число Маха порядка 15-18? Это не гиперзвук? Выведет БРСД это изделие на высоту примерно в 60-70 км - пожалуйста, планируй с гиперзвуковой скоростью

    Цитата: Ратуш
    Вы считаете что в стратосфере на высоте 50-60 км есть ,по простому говоря,достаточно воздуха и достаточной плотности,что бы что нибудь "крылатое" летало?.

    Или там возможны только баллистические траектории?

    Все расчеты полетов гиперзвуковых ЛА строятся на высотах от 40 до 60 км. Аэродинамические плоскости там не всегда нужны. Сам ГЗЛА может быть построен по схеме с несущим корпусом. А название этого аппарата - крылатая ракета - дань конструктивной схеме аппарата. Он не баллистическая ракета, а ракета для горизонтального полета а атмосфере - значит крылатая ракета

    Цитата: voyaka uh
    И пресловутый Циркон - что-то подобное.
    Смесь БР с планирующей КР.
    Взлетает БР, отделяется КР.

    Чисто конструктивно - вполне возможно. И без разницы, как назовут ускоритель - ракетой или стартовым ускорителем. Суть не в названии

    Цитата: НЕКСУС
    Нет...Циркону не нужен гиперскоростной носитель...он сам по себе гиперскоростная ПКР. Тут аналогия с Сарматом и Ю-71.Совсем другие коврижки и разговор.

    Для того, чтобы у "Циркона" начал работать гиперзвуковой прямоточный двигатель ему необходимо ускорение. Просто так, с нуля он не взлетит. Ему нужен стартовый ускоритель. Может из-за этого ускорителя, из-за его габаритов и дальность "Циркона" столь незначительна. В пусковом устройстве надо поместить не только саму ракету но и средство ее разгона.
    Аналигии с "Сарматом" не катит, он еще не летает. А вот аналогия с 15Ю71 и изделием 4202 - да, это более-менее реально. Хотя и не на все 100%. Мы не знаем конструктивной схемы китайского аппарата. Является ли он просто гиперзвуковым блоком с возможностью маневрирования или полезная нагрузка ракеты DF-17 - полноценная КР. 4202 тоже относится скорее к ГЗЛА, а не к гиперзвуковой ракете

    Цитата: perepilka
    Совсем не все. Тут похоже РСДМ с отстрелом БЧ с допдвижком, котороя на гипер и выходит.
    Не, нормально, если разгонит несколько БЧ с допускорителями, а на одну. Иначе смысл какой?
    Не проще прям на агрегат, стартовый и маршевый прилепить. Только это просто гиперзвуковая получится

    Какое доускорение у БРСД, когда и без ускорения в конце АУТ у боеголовок скорость от 4,5 до 5,5 км/с, то есть 15-18М. Гиперзвук начинается с
    Старый26
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