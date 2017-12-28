СМИ США: Китай испытал ракету с гиперзвуковым летательным аппаратом
Китай впервые провел испытания нового типа баллистической ракеты, оснащенной гиперзвуковым планирующим летательным аппаратом, сообщает издание The Diplomat со ссылкой на источник в правительстве США.
По данным источника, два испытания новой ракеты типа DF-17 прошли 1 и 15 ноября. Он уточнил, что испытания завершились успешно, и ракета "достигла цели с точностью до нескольких метров".
Источник издания добавил, что DF-17 создана специально для выведения гиперзвукового планирующего летательного аппарата.
По оценкам американской разведки, DF-17 является ракетой средней дальности с радиусом действия от 1,8 тысячи до 2,5 тысячи километров. Ракета способна переносить ядерный и неядерный грузы, а также гиперзвуковой планирующий летательный аппарат. Ее также можно оснастить маневрирующей боеголовкой.
В американской разведке полагают, что DF-17 разработана на основе ракеты малой дальности DF-16B. Ожидается, что к 2020 году ракета выйдет на исходную рабочую мощность.
Как пишет издание, в общей сложности в период 2014-2016 годов Китай провел уже семь испытаний гиперзвуковых планирующих летательных аппаратов. Разработкой таких аппаратов также занимаются США и Россия, однако эти страны не испытывали систему их оперативного запуска.
Официального подтверждения о проведении данных испытаний от китайских властей не поступало, передает РИА Новости
По данным источника, два испытания новой ракеты типа DF-17 прошли 1 и 15 ноября. Он уточнил, что испытания завершились успешно, и ракета "достигла цели с точностью до нескольких метров".
Источник издания добавил, что DF-17 создана специально для выведения гиперзвукового планирующего летательного аппарата.
По оценкам американской разведки, DF-17 является ракетой средней дальности с радиусом действия от 1,8 тысячи до 2,5 тысячи километров. Ракета способна переносить ядерный и неядерный грузы, а также гиперзвуковой планирующий летательный аппарат. Ее также можно оснастить маневрирующей боеголовкой.
В американской разведке полагают, что DF-17 разработана на основе ракеты малой дальности DF-16B. Ожидается, что к 2020 году ракета выйдет на исходную рабочую мощность.
Как пишет издание, в общей сложности в период 2014-2016 годов Китай провел уже семь испытаний гиперзвуковых планирующих летательных аппаратов. Разработкой таких аппаратов также занимаются США и Россия, однако эти страны не испытывали систему их оперативного запуска.
Официального подтверждения о проведении данных испытаний от китайских властей не поступало, передает РИА Новости
Использованы фотографии: https://militaryarms.ru/
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