Американская "частная" разведка публикует прогнозы на действия России в 2018 году
Американская разведывательная структура Stratfor, которая позиционирует себя в качестве «частного проекта», опубликовала свои прогнозы на 2018 год в отношении России, её отношений с Украиной, КНДР и другими странами. В материале разведслужбы говорится о том, что «Россия постарается избежать ужесточения западных санкций, а потому пойдёт в следующем году на определённые уступки по Донбассу».
Заявлено, что Россию в 2018 году ожидают «существенные экономические трудности», которые будут связаны с «погружением в длительный период стагнации». Stratfor, представляющий государство с 20-триллионным (в долларах) долгом, заявляет о «росте долгов российских регионов перед федеральным центрам». По заявлениям разведслужбы, это якобы может привести к углублению кризиса и возникновению комплекса внутренних противоречий.
Такие заявления больше походят не на прогноз, а на попытку выдать желаемое за действительное.
В то же время Stratfor отмечает, что для России не станет серьёзным препятствием тот факт, что западные банки в формате санкций отказывают в долгосрочном кредитовании. Заявлено, что Россия уже успела выйти на «азиатский вектор», и может получать кредитные портфели от азиатских государств.
В отношении России и КНДР заявлено, что Россия «продолжит закулисную поддержку северокорейского режима».
Жаль, что «Стрэтфор» ни слова не опубликовал о прогнозах по своей собственной стране. А ведь мог бы представить широкой общественности факты о том, сколько американских инструкторов находятся в Сирии, оказывая закулисную поддержку террористическим группировкам; сколько раз США в 2018 году попытаются вмешаться во внутренние дела иностранных государств. Но тематика России представителей этой «частной» службы почему-то волнует куда больше...
Заявлено, что Россию в 2018 году ожидают «существенные экономические трудности», которые будут связаны с «погружением в длительный период стагнации». Stratfor, представляющий государство с 20-триллионным (в долларах) долгом, заявляет о «росте долгов российских регионов перед федеральным центрам». По заявлениям разведслужбы, это якобы может привести к углублению кризиса и возникновению комплекса внутренних противоречий.
Такие заявления больше походят не на прогноз, а на попытку выдать желаемое за действительное.
В то же время Stratfor отмечает, что для России не станет серьёзным препятствием тот факт, что западные банки в формате санкций отказывают в долгосрочном кредитовании. Заявлено, что Россия уже успела выйти на «азиатский вектор», и может получать кредитные портфели от азиатских государств.
В отношении России и КНДР заявлено, что Россия «продолжит закулисную поддержку северокорейского режима».
Жаль, что «Стрэтфор» ни слова не опубликовал о прогнозах по своей собственной стране. А ведь мог бы представить широкой общественности факты о том, сколько американских инструкторов находятся в Сирии, оказывая закулисную поддержку террористическим группировкам; сколько раз США в 2018 году попытаются вмешаться во внутренние дела иностранных государств. Но тематика России представителей этой «частной» службы почему-то волнует куда больше...
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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