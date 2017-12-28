20:40 28 декабря

Американская "частная" разведка публикует прогнозы на действия России в 2018 году

Американская разведывательная структура Stratfor, которая позиционирует себя в качестве «частного проекта», опубликовала свои прогнозы на 2018 год в отношении России, её отношений с Украиной, КНДР и другими странами. В материале разведслужбы говорится о том, что «Россия постарается избежать ужесточения западных санкций, а потому пойдёт в следующем году на определённые уступки по Донбассу».

Заявлено, что Россию в 2018 году ожидают «существенные экономические трудности», которые будут связаны с «погружением в длительный период стагнации». Stratfor, представляющий государство с 20-триллионным (в долларах) долгом, заявляет о «росте долгов российских регионов перед федеральным центрам». По заявлениям разведслужбы, это якобы может привести к углублению кризиса и возникновению комплекса внутренних противоречий.

Американская "частная" разведка публикует прогнозы на действия России в 2018 году



Такие заявления больше походят не на прогноз, а на попытку выдать желаемое за действительное.

В то же время Stratfor отмечает, что для России не станет серьёзным препятствием тот факт, что западные банки в формате санкций отказывают в долгосрочном кредитовании. Заявлено, что Россия уже успела выйти на «азиатский вектор», и может получать кредитные портфели от азиатских государств.

В отношении России и КНДР заявлено, что Россия «продолжит закулисную поддержку северокорейского режима».

Жаль, что «Стрэтфор» ни слова не опубликовал о прогнозах по своей собственной стране. А ведь мог бы представить широкой общественности факты о том, сколько американских инструкторов находятся в Сирии, оказывая закулисную поддержку террористическим группировкам; сколько раз США в 2018 году попытаются вмешаться во внутренние дела иностранных государств. Но тематика России представителей этой «частной» службы почему-то волнует куда больше...

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 43

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  1. himRa Сегодня, 18:32
    Да спора нет...просчитываются наши ,,людишки,, на 5ходов вперед!
    himRa
    1. jolly deckhand Сегодня, 18:35
      На 20,Рахим!Рад видеть-Здоровья Семье,с наступающим!!! hi
      jolly deckhand
      1. himRa Сегодня, 18:57
        Здарофф,взаимно
        все одно лохами окажутся...например как с Крымом! wassat
        himRa
    2. 210окв Сегодня, 18:37
      А что там просчитывать?И при чем тут "людишки"?На руководство взглянешь наше несменяемое и тугодумное..тут и слепой все увидит..
      Цитата: himRa
      Да спора нет...просчитываются наши ,,людишки,, на 5ходов вперед!
      210окв
    3. Sistema Сегодня, 18:41
      В отношении России и КНДР заявлено, что Россия «продолжит закулисную поддержку северокорейского режима».

      Именно так и будет...
      А в остальном , у русских как всегда ..
      Командир, мы окружены !
      Все нормально , можно наступать в любом направлении мужики !

      Вот так и живем постоянно..! Покой России только снится..
      Sistema
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:57
        Цитата: Sistema
        Покой России только снится..

        а ей его дают? как-то весь "цивилизованный мир" зеленая и скользкая, почему то душит? не подскажете по чему?
        Angel_and_Demon
      2. DMB_95 Сегодня, 19:11
        Цитата: Sistema

        А в остальном , у русских как всегда .. Покой России только снится..

        Лучше "как всегда" , чем как "исключительные" указывают , или чем так , как было в 90-е . А покоя у России никогда не было , да и у кого он есть ?
        DMB_95
    4. Геркулесыч Сегодня, 18:42
      Рахим! hi Пускай они в наш гидроментцентр обратятся -там точный прогноз быстро замутят! lol Век помнить будут, с кем на свою голову связались! !! what lol
      Геркулесыч
      1. himRa Сегодня, 18:59
        Цитата: Геркулесыч
        Пускай они в наш гидроментцентр обратятся -там точный прогноз быстро замутят!

        hi Например как погода над Крымом
        himRa
  2. НЕКСУС Сегодня, 18:32
    Американская разведывательная структура Stratfor, которая позиционирует себя в качестве «частного проекта», опубликовала свои прогнозы на 2018 год в отношении России, её отношений с Украиной, КНДР и другими странами. В материале разведслужбы говорится о том, что «Россия постарается избежать ужесточения западных санкций, а потому пойдёт в следующем году на определённые уступки по Донбассу».

    Уступки? Или уши от дохлого осла США получит?
    НЕКСУС
    1. Holsten Сегодня, 18:37
      В качестве уступок можно предложить наведение порядка в Харькове , Днепропетровске ...
      Holsten
    2. Сергей39 Сегодня, 18:38
      Э то США пойдёт на уступки
      Сергей39
    3. Идущий Сегодня, 18:38
      Будут им уступки по самые уши. lol
      Идущий
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:00
        Цитата: Идущий
        Будут им уступки по самые уши. lol

        у меня такое ощущение, что до ушей навряд ли достанут но на сердце положат, через опу
        Angel_and_Demon
  3. Идущий Сегодня, 18:33
    Но тематика России представителей этой «частной» службы почему-то волнует куда больше...

    Это они пытаются написать сценарий для нашей пятой колоны и сами себя подбадривают.
    Идущий
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:00
      Цитата: Идущий
      Это они пытаются написать сценарий для нашей пятой колоны

      ну зачем вы всех сдали? писали то наши feel
      Angel_and_Demon
    2. volodya Сегодня, 19:01
      Цитата: Идущий
      Это они пытаются написать сценарий для нашей пятой колоны и сами себя подбадриваю

      Что с них взять, такие они и есть!
      volodya
  4. Геркулесыч Сегодня, 18:35
    Раньше, в средние века, провидцев и предсказателей за неправельный прогноз лишали жизни, иногда очень жестокими способами! Хочу, чтобы современные предсказатели от сша, сами себе выбрали как из будут умершвлять, когда из прогнозы естественно, не сбудутся!
    Геркулесыч
    1. А. Привалов Сегодня, 18:55
      Цитата: Геркулесыч
      Раньше, в средние века, провидцев и предсказателей за неправельный прогноз лишали жизни, иногда очень жестокими способами! Хочу, чтобы современные предсказатели от сша, сами себе выбрали как из будут умершвлять, когда из прогнозы естественно, не сбудутся!

      Да ладно вам Геркулесыч, прогнозы прогнозами, а по всему видно, что РФ усиленно ищет лестницу, чтобы с дерева слезть. Этот геморрой с восточной Украиной ей изрядно поднадоел. Выгоды ну, ни какой, с соседом поцапались, заработали себе на голову санкции... Крым, как чемодан без ручки... Согласитесь, так, или эдак, но что-то с этим придётся делать.
      А. Привалов
      1. himRa Сегодня, 19:05
        Цитата: А. Привалов
        Крым, как чемодан без ручки... Согласитесь, так, или эдак, но что-то с этим придётся делать

        Обращу ваше внимание это вы про людей и территорию говорите
        himRa
      2. хрыч Сегодня, 19:17
        Цитата: А. Привалов
        Крым, как чемодан без ручки...

        Это Израиль - чемодан без ручки, 70% паршивой пустыни, враждебное окружение и внутренние армии противника laughing А Крым на треть больше Израиля по площади, места райские, настоящая Земля Обетованная, про стратегическое значение и говорить не о чем, есть стапели для докеров, есть сельхозугодья, есть промышленность (более 530 крупных и средних предприятий), есть огромный шельф с углеводородами. Есть два миллиона русских людей laughing
        хрыч
      3. APASUS Сегодня, 19:30
        Цитата: А. Привалов
        РФ усиленно ищет лестницу, чтобы с дерева слезть

        Из чего Вы такой вывод сделали интересно?
        Цитата: А. Привалов
        Этот геморрой с восточной Украиной ей изрядно поднадоел. Выгоды ну, ни какой, с соседом поцапались, заработали себе на голову санкции..

        Какую Вы выгоду хотите увидеть? Украина никогда не вступит в НАТО и ЕС ,иначе ей придется согласиться с потерей Крыма и Донбасса.
        Цитата: А. Привалов
        . Крым, как чемодан без ручки...

        Уже даже не секрет,что на сайте госзакупок США были размещены тендеры на ремонт школ Севастополя , под штабы ВМС США .Надо отдать Крым ,пусть американцы построят мощнейшую базу ВМС в Черном море?
        APASUS
      4. Геркулесыч Сегодня, 19:37
        Да ладно, вам Привалов lol , теперь вы явно ищите способ как бы с арабами замириться, Голландские высоты наверное, желаете Сирии вернуть плюс, выплатить компенсацию за незаконное использование, все кибуцы и базы оттуда убирать небось уже начали? ?? wassat
        Геркулесыч
        1. А. Привалов Сегодня, 20:05
          Цитата: APASUS
          Цитата: А. Привалов
          РФ усиленно ищет лестницу, чтобы с дерева слезть

          Из чего Вы такой вывод сделали интересно?
          Цитата: А. Привалов
          Этот геморрой с восточной Украиной ей изрядно поднадоел. Выгоды ну, ни какой, с соседом поцапались, заработали себе на голову санкции..

          Какую Вы выгоду хотите увидеть? Украина никогда не вступит в НАТО и ЕС ,иначе ей придется согласиться с потерей Крыма и Донбасса.
          Цитата: А. Привалов
          . Крым, как чемодан без ручки...

          Уже даже не секрет,что на сайте госзакупок США были размещены тендеры на ремонт школ Севастополя , под штабы ВМС США .Надо отдать Крым ,пусть американцы построят мощнейшую базу ВМС в Черном море?

          Цитата: Геркулесыч
          Да ладно, вам Привалов lol , теперь вы явно ищите способ как бы с арабами замириться, Голландские высоты наверное, желаете Сирии вернуть плюс, выплатить компенсацию за незаконное использование, все кибуцы и базы оттуда убирать небось уже начали? ?? wassat

          Цитата: хрыч
          Цитата: А. Привалов
          Крым, как чемодан без ручки...

          Это Израиль - чемодан без ручки, 70% паршивой пустыни, враждебное окружение и внутренние армии противника laughing А Крым на треть больше Израиля по площади, места райские, настоящая Земля Обетованная, про стратегическое значение и говорить не о чем, есть стапели для докеров, есть сельхозугодья, есть промышленность (более 530 крупных и средних предприятий), есть огромный шельф с углеводородами. Есть два миллиона русских людей laughing

          Цитата: himRa
          Цитата: А. Привалов
          Крым, как чемодан без ручки... Согласитесь, так, или эдак, но что-то с этим придётся делать

          Обращу ваше внимание это вы про людей и территорию говорите

          Я статью в закладки отправил. Вернёмся к этому, когда по обсуждаемому вопросу что-то прояснится. И, как говорят в Одессе:
          — Имейте спокойно дышать носом. И не устраивать себе вырванные годы из еле оставшихся дней! За сим, позвольте откланяться. hi
          А. Привалов
          1. Геркулесыч Сегодня, 20:19
            Поедите на Голландские высоты, помогать армии освобождать их для Сирийцев? lol
            Геркулесыч
  5. алекс-сп Сегодня, 18:36
    "Надежды девушка питала..." tongue
    алекс-сп
  6. Egorovich Сегодня, 18:42
    Задолбали своими не сбывающимися прогнозами. И нам еще всю эту хрень втюхивают.
    Egorovich
    1. Идущий Сегодня, 18:45
      Кто заплатит того прогноз - желание и пишется , мантры называется. lol
      Идущий
      1. Дормидонт Сегодня, 20:39
        Если бы прогноз у этих онолитегов заказывал Нерон, они бы ему спели про процветание Рима вплоть до 2099 года
        Дормидонт
    2. Angel_and_Demon Сегодня, 19:01
      Цитата: Egorovich
      И нам еще всю эту хрень втюхивают.

      это новая методичка для подвальных
      Angel_and_Demon
  7. perepilka Сегодня, 18:42
    Как то больше интересует, а что нам, по этому поводу скажет начальник транспортного цеха? drinks wassat
    А Карцева сами ищите yes
    perepilka
  8. ВЕРЕСК Сегодня, 18:42
    Прогноз обещает.Метео не в теме!Тем более-США.Проблема с ней.
    ВЕРЕСК
  9. Макаров Сегодня, 18:45
    Считать что этом прогнозе есть хоть слово правды надо быть на всю башку... пи...3...ыm... хотелось бы на их настоящий прогноз посмотреть...вот это было бы любопытно)
    Макаров
  10. Гардамир Сегодня, 18:45
    Прикольно, если американские агенства пишут о величии Путина, то находится полно комментаторов, на тему, ага янки прозрели. Если же американцы говорят, что-то неприятное, то сразу, они же тупые.
    Гардамир
    1. ventel Сегодня, 19:18
      Ага а еще прикольней это когда по Российским каналам о предсказаниях Ванги о последнем цветном президенте США или аналитиков где доллар вот вот рухнет через полгода.
      ventel
  11. Safer Сегодня, 18:56
    Их тоже Леннокс Льюис по голове бил? Даже на Кличко это продуктивней отразилось. Если Соединенные Штаты Абсента решили обобрать наших олигархов - милости просим. В кухонных кулуарах "рабской России" никто против не будет. А по поводу Stratfor - найти бы "не раба", который собрал бы их "покакушеньки" с 14го года, годная статья бы вышла. Они так много анализировали, так много предвещали и что-то все так мимо.
    Господа, а может нам тоже создать какой нибудь "частный проект"? Тоже будем службой разведки. Даже скрины гугл-мапа прилагать к докладам будем! Ну а чем мы хуже?
    Safer
  12. tihonmarine Сегодня, 19:00
    Просчитывать никого не нужно, и так видно кто есть кто и фамилии эти мы все знаем, но даже и если будем кричать во весь голос ничего не изменится. Хотя бы взять Сердюкова, который занимает до сих пор высочайший пост.
    tihonmarine
    1. Дормидонт Сегодня, 20:37
      чтобы стало лучше, нужно попрыгать
      Дормидонт
  13. Vita VKO Сегодня, 19:04
    представить широкой общественности факты о том, сколько американских инструкторов находятся в Сирии, оказывая закулисную поддержку террористическим группировкам; сколько раз США в 2018 году попытаются вмешаться во внутренние дела иностранных государств. Но тематика России представителей этой «частной» службы почему-то волнует куда больше...
    За что платят этой частной лавочке Stratfor, то они и публикуют. Причем им "фиолетово" на сколько их прогнозы соответствуют действительности, главное что бы у американского истеблишмента все было в рамках стереотипов. Уверен, сейчас прогнозы на счет России одни из самых популярных в США, и ЕС особенно русофобских каналах типа SNN. Но это же не значит, что весь этот бред нужно нам переводить и публиковать, собственных прогнозистов, аналитиков, астрологов и провидцев "выше крыши".
    Vita VKO
  14. Сибирский цирюльник Сегодня, 19:24
    К счастью,или к сожалению, делать прогнозы относительно нашей страны,вещь неблагодарная)) Часто не сбываются,причём,что позитивные, что негативные))) Непрогнозируемые мы!..))
    Сибирский цирюльник
  15. andrej-shironov Сегодня, 19:33
    То что кризис в России будет только углубляться-ясно и без Стратфора! Как и то, что дальше будет ещё хуже! К сожалению нынешняя власть не способна решать вызовы современного мира.
    andrej-shironov
  16. коноправ Сегодня, 19:45
    Опять шапки полетели....Головы не боитесь простудить? Я седьмой десяток лет слушаю про гибель загнивающего капитализма. И что? Что я вижу в реальности? Держава распалась на полтора десятка осколков. Промышленность почти уничтожена . Образование и здравоохранение порублены на фрагменты. Рубежи на Эльбе , установленные как барьер от врага , политые кровью наших дедов, отданы с позорным разгромом армий . Танки снова у наших границ и не только на западе. А мы спорим о финансовом долге северной Америки. Да плевать они хотели на свои долги! Попробуйте потребовать с них своё, немцы уже растерли сопли по всей морде со своим золотом. Да, обидно жить в стране с названием Федерация, а не в Державе с любым названием, хоть Русь, хоть СССР, хоть Россия.
    коноправ
  17. Дормидонт Сегодня, 20:35
    В "американской разведывательной структуре Stratfor" сплошь дефективные онолитеги
    Дормидонт
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