20:37 28 декабря

На смену "Торнадо-С" придет "Прорыв"

Тульские конструкторы приступили к разработкам новой реактивной системы залпового огня. Она по своим возможностям должна превзойти РСЗО "Торнадо-С", которая одним залпом поражает территорию площадью в десять футбольных полей.

Проект, в рамках которого ведутся опытно-конструкторские работы, получил название "Прорыв".

На смену "Торнадо-С" придет "Прорыв"



Это позволит нам выпускать новое поколение РСЗО. Сейчас проводятся опытно-конструкторские работы
- заявил главный конструктор тульского НПО "Сплав" Борис Белобрагин.

Отметим, что информации о том, каким будет новое оружие, практически нет. Однако военные эксперты предполагают, что новая РСЗО будет более дальнобойной, чем "Торнадо-С", 300-милиметровые реактивные снаряды которого летят на расстояние до 90 километров. Повышение дальности возможно за счет облегчения корпуса снаряда, совершенствования его аэродинамических свойств и применения новых видов топлива для ракет.

Еще одна тенденция последнего времени - это автоматизация и роботизация работы боевых и транспортно-заряжающих машин, снижение их уязвимости, защита экипажа, повышение комфортности его работы
- заявил ранее генеральный директор НПО "СПЛАВ" Владимир Лепин.

Особенно стоит отметить создание управляемых ракетных боеприпасов, которые должны будут убрать главный недостаток РСЗО - малую точность. Корректируемые снаряды нового поколения с индивидуальной системой наведения позволят отнести РСЗО уже к разряду высокоточного оружия
- рассказал военный эксперт Виктор Мураховский

Кстати, принятая на вооружение система "Торнадо-С" может стрелять снарядами с беспилотным летательным аппаратом в боевой части, способным осуществлять разведку после запуска. Кроме того, "Торнадо-С" прошла испытание в Сирии, где одним залпом сметала все цели на площади 67 гектаров. В отличие от "Смерча", новая система полностью автономна и обеспечивает работу расчета без необходимости выхода из кабины. На огневой позиции боевая машина находится несколько минут, а после выполнения задачи, не дожидаясь попадания снарядов по цели, она может менять место дислокации. передает "РГ-Сила"


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Комментарии 25

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  1. НЕКСУС Сегодня, 18:56
    Дело хорошее,но...каковы сроки принятия на вооружение? У китайцев РЗСО уже бьют на 200 км...а Торнадо-С обещали,что будет очень скоро бить на те самые сперва на 120 км,а последние заявления были о 200 км.
    НЕКСУС
    1. Muvka Сегодня, 18:57
      Так там и калибр - 400мм. Если я правильно понял и мы про одно говорим. А вообще китайцы любят завышать цифры. И какая там боевая часть? Все же нужно и это сравнивать... Рассеивание при стрельбе.
      Muvka
      1. НЕКСУС Сегодня, 19:10
        Цитата: Muvka
        Так там и калибр - 400мм. Если я правильно понял и мы про одно говорим. А вообще китайцы любят завышать цифры. И какая там боевая часть? Все же нужно и это сравнивать... Рассеивание при стрельбе.

        У WS-3 ,равно как и у WS-2 калибр 400 мм,и даже есть калибр 425 мм. И что? У WS-3 минимальная дальность 70 км,против максимальной нашего Торнадо-С в 90 км.
        Правда с точностью у китайцев -
        Точность (КВО): 300 м (в инерциальном режиме) и 50 м (при комплексировании с GPS)

        Но а где же обещанные коврижки для нашего Торнадо-С в виде хотя бы максимальной дальности в 120 км?м
        Правда меня вот что смущает..
        AR1A — китайская реактивная система залпового огня. Является дальнейшим развитием системы A-100 и российской РСЗО «Смерч». ГНПП «Сплав» (г. Тула) принимало участие в разработке реактивного снаряда для этой китайской системы.

        И теперь по снарядам..
        Кассетный реактивный снаряд (КРС) BRE2 — дальность полета от 60 до 130 км. Головная часть — фугасная с готовыми поражающими элементами. Масса головной части — 190 (180) кг. Эффективный радиус поражения — 100 м.
        КРС BRE3 — дальность полета от 20 до 70 км. Головная часть — кассетная с 623 КОБЭ. Радиус рассеивания КОБЭ — 80-160 м, бронепробиваемость 50 мм.
        КРС BRE4 — дальность полета от 60 до 130 км. Головная часть — кассетная. Количество КОБЭ — 480 шт. Радиус рассеивания КОБЭ из одной головной части 80-160 м. Бронепробиваемость 50 мм.

        То есть,наш "Сплав" для аналога китайского Смерча выстругал ракеты с дальностью в 130 км,а для себя любимых только на 90км.При этом калибр аналогичный Смерчу.
        НЕКСУС
        1. Muvka Сегодня, 19:19
          Ну вообще-то максимальная дальность торнадо 120км, с возможностью дотянуть до 200км. А по поводу последнего тезиса, к вам в голову мысль не приходит, что все же эти ракеты нашим в подметки не годятся. Ведь в характеристиках есть не только дальность, согласитесь.
          Muvka
          1. НЕКСУС Сегодня, 19:29
            Цитата: Muvka
            с возможностью дотянуть до 200км.

            Нет пока такой возможности...разве что БЧ споловинить у корректируемого реактивного снаряда 9М542...тогда может и дотянет до 200 км и то не факт. Но вот что обидно,что китайцам то сделали по братски ракеты ,которые бьют на 130 км,причем это все было в 2009 году.
            НЕКСУС
            1. Muvka Сегодня, 19:38
              Так значит эти ракеты косые и несут малый по мощности заряд. Вот и все. Как вы говорите со споловиненой БЧ.
              Muvka
          2. Esoteric Сегодня, 20:37
            Цитата: Muvka
            А по поводу последнего тезиса, к вам в голову мысль не приходит, что все же эти ракеты нашим в подметки не годятся.

            Я смогу вас уверить, что, даже когда я служил в ВС СССР, в РВиА имелись различные системы для разных целей. И ещё тогда имелись сомнения в целесообразности разработки систем залпового огня большой дальности и это было отдано на "откуп" РМД и РСД. Именно из-за характеристик по точности поражения целей. Даже не знаю, для каких целей могут понадобиться подобные системы с дальностью стрельбы 200-300 км. Хотя, если есть задача подавить какой-то район в глубине "вражьей территории", наплевав при это на попадание под обстрел "посторонних", - то... fellow
            Esoteric
      2. BABAY22 Сегодня, 19:23
        Однако у ws-2d дальность 400 км
        [media=https://topwar.ru/2479-kitaj-razrabotal-rs
        zo-ws-2d-s-dalnostyu-strelby-400-km.html]
        BABAY22
    2. faiver Сегодня, 19:27
      верить любым цифрам китайцев это как верить что китайский джип лучше японского.... hi
      faiver
      1. Кент0001 Сегодня, 20:01
        В агрофирму брали одновременно Шевика -мне (сам хотел) и китайца - Ховера ( это который на Тигуана похож)....через 4 месяца китаец загремел всем чем можно, и вааще чуть капыта не откинул по колхозу wassat , и после моего увольнения чувак с Ховера сел на мою Шниву и был доволен как слон. У Китайцев в основном ПОНТЫ....почти везде.
        Кент0001
        1. BABAY22 Сегодня, 20:11
          Не, ну Вы тазик с машиной (пусть даже китайца российской сборки) не сравнивайте.
          BABAY22
  2. Сергей39 Сегодня, 18:57
    Было бы неплохо применить и управляемые ракеты
    Сергей39
  3. Svarog Сегодня, 19:04
    "Прорыв"- название не нравится, у нас сейчас , что не новость, то "прорыв" . Но прорыв чего, трубы, дамбы...?
    Svarog
    1. Mestny Сегодня, 19:56
      В данном случае подразумевается технологический прорыв.
      Над этим работают конкретные специалисты.
      Борцам за правду на заметку - эта работа не имеет отношения ни к "жуликам и ворам", и ни к "голодным пенсионерам", и к "коррупции".
      Mestny
    2. Кент0001 Сегодня, 20:02
      ПРОРЫВ вражьей обороны!!!!!, Молодой человек.)))
      Кент0001
  4. perepilka Сегодня, 19:08
    И ведь ни автора у статьи, не ссылочки на копипасту laughing
    И даже экспертов не подставил, ай молодца!
    А ничего, что Торнадо-С на дальность 120км заявлен, в том числе и высокоточным, а облегченным на 200. laughing
    perepilka
    1. Chertt Сегодня, 19:17
      Цитата: perepilka
      ведь ни автора у статьи, не ссылочки на копипасту
      И даже экспертов не подставил, ай молодца!

      Да в последнее время ВО стало менее разборчиво в материале. Надеюсь это временные трудности
      Chertt
      1. perepilka Сегодня, 20:15
        Цитата: Chertt
        Надеюсь это временные трудности

        Сумлеваюсь я, однако. За пять лет отсюда столько спецов ушло.
        Здесь раньше такие споры горели, что приходилось вспоминать, как гусли у БАТ-М натягивать, а нонче из спецов, крайний раз Лопатина заметил, из артиллеристов, да Саня AVT.
        Даже Виталий, замполит этого сайта
        пропал куда то, скучно, позиционка, надо новое направление удара, пофиг, главное, иль отвлекающее soldier
        perepilka
  5. R.L. Сегодня, 19:20
    Новое оружие массового уничтожения населённых пунктов вместе с гражданским населением. Или всё ещё думают, что войска будут "сосредоточенны на вокзале"? Не только новые бомбы надо выдумывать, но и военную оперативную теорию! Тактику и стратегию. А то ССО и ЧВК создали да и Будённого им дали в командиры.
    R.L.
    1. Mestny Сегодня, 19:59
      Не так.
      Новое оружие массового уничтожения групп желающих спасти цивилизацию от русских варваров.
      Далеко не каждая страна в состоянии производить такое, что несомненно охлаждает пыл освободителей и демократизаторов всех национальностей.
      Mestny
  6. Геркулесыч Сегодня, 19:20
    Вроде как "Прорыв "это не комплекс, а название программы по созданию некоего комплекса залпового огня, а сам комплекс пока что имеет только шифр, нету даже названия!
    Геркулесыч
  7. Dzafdet Сегодня, 19:42
    Цитата: R.L.
    Новое оружие массового уничтожения населённых пунктов вместе с гражданским населением. Или всё ещё думают, что войска будут "сосредоточенны на вокзале"? Не только новые бомбы надо выдумывать, но и военную оперативную теорию! Тактику и стратегию. А то ССО и ЧВК создали да и Будённого им дали в командиры.

    А вот пацаны то в Генштабе не знают. Всё они уже разработали и в Сирии испытали. Поэтому и дали заказ на новую систему. А топливо, скорее всего, будет как у Булавы. Вот вам и будет дальность и точность. Ну там лазерные гироскопы,БИНС и прочая святая мутатень... wassat
    Dzafdet
    1. R.L. Сегодня, 20:20
      Сударь! По-поводу Сирии не здесь разговор.
      Как Вы изволите выражаться, простите - "феню" не умею, "пацаны то в Генштабе" знают и вот домой вертаются, пока не поздно. Не дураки там сидят, не дураки!
      А по-поводу "Прорыв " - не по мобильным опасным группам работать, а по неподвижному скоплению. А кто и что есть скопление в современном конфликте? Вот тото и оно!
      R.L.
  8. MOSKVITYANIN Сегодня, 20:24
    "Торнадо-С" прошла испытание в Сирии, где одним залпом сметала все цели на площади 67 гектаров.

    Россия Добрая душа....все, кто "напрашивается" обязательно свое получат, причем с доставкой на дом...
    MOSKVITYANIN
  9. rudolff Сегодня, 20:36
    Может проще у белорусов Полонез купить? 200 км не шутка. А еще лучше с китайцами напрямую договориться: шасси наше - ракеты ваши. И не надо ничего изобретать. Как собственно белорусы и сделали.
    rudolff
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