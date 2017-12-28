На смену "Торнадо-С" придет "Прорыв"

Это позволит нам выпускать новое поколение РСЗО. Сейчас проводятся опытно-конструкторские работы

Еще одна тенденция последнего времени - это автоматизация и роботизация работы боевых и транспортно-заряжающих машин, снижение их уязвимости, защита экипажа, повышение комфортности его работы

Особенно стоит отметить создание управляемых ракетных боеприпасов, которые должны будут убрать главный недостаток РСЗО - малую точность. Корректируемые снаряды нового поколения с индивидуальной системой наведения позволят отнести РСЗО уже к разряду высокоточного оружия

Тульские конструкторы приступили к разработкам новой реактивной системы залпового огня. Она по своим возможностям должна превзойти РСЗО "Торнадо-С", которая одним залпом поражает территорию площадью в десять футбольных полей.Проект, в рамках которого ведутся опытно-конструкторские работы, получил название "Прорыв".- заявил главный конструктор тульского НПО "Сплав" Борис Белобрагин.Отметим, что информации о том, каким будет новое оружие, практически нет. Однако военные эксперты предполагают, что новая РСЗО будет более дальнобойной, чем "Торнадо-С", 300-милиметровые реактивные снаряды которого летят на расстояние до 90 километров. Повышение дальности возможно за счет облегчения корпуса снаряда, совершенствования его аэродинамических свойств и применения новых видов топлива для ракет.- заявил ранее генеральный директор НПО "СПЛАВ" Владимир Лепин.- рассказал военный эксперт Виктор МураховскийКстати, принятая на вооружение система "Торнадо-С" может стрелять снарядами с беспилотным летательным аппаратом в боевой части, способным осуществлять разведку после запуска. Кроме того, "Торнадо-С" прошла испытание в Сирии, где одним залпом сметала все цели на площади 67 гектаров. В отличие от "Смерча", новая система полностью автономна и обеспечивает работу расчета без необходимости выхода из кабины. На огневой позиции боевая машина находится несколько минут, а после выполнения задачи, не дожидаясь попадания снарядов по цели, она может менять место дислокации. передает "РГ-Сила"