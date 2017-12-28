Почему Киев будет покупать газ у "страны-агрессора"? Порошенко разъяснил

Они стучат: может, возьмёте наш газ? Та нет, у нас всё хорошо. Если он будет дешёвый, если он будет честный и некоррупционный — пожалуйста. А для чего это нам? Чтобы снизить тарифы для наших людей.

Украинскому президенту Петру Порошенко приходится нелегко после фактического присуждения Стокгольмским арбитражем необходимости возврата Киева к закупкам газа из России напрямую. Напомним, что ранее украинские власти, закупая тот же российский газ, но у словаков, поляков и венгров, причём по существенно завышенной цене, заявляли о «полном отказе от закупок газа у страны-агрессора». Причём рядовые украинцы прекрасно понимали, чьим именно газом они пользуются, но официальный Киев не унимался, всякий раз пытаясь заявлять, что «российского газа на Украине нет».После решения Стокгольмского арбитража Украине приходится возвращаться к прямым закупкам газа у «Газпрома», а Порошенко в свою очередь приходится подбирать слова объяснений – как же так получается, что энергоносители «снова приобретаются у агрессора?»И Порошенко пытается найти подходящую риторику. Из его сегодняшнего заявления:На это заявление Порошенко ответили в Госдуме РФ. Председатель комитета по энергетике нижней палаты российского парламента Павел Завальный отмечает, что тот газ, который Киев сегодня покупает реэкспортом, обходится украинцам в среднем на 20 долларов за тысячу кубометров дороже. Этим заявлением депутат намекает на то, что именно украинские власти и вложили в покупку газа коррупционную составляющую, фактически обманывая своих граждан.