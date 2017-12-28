20:40 28 декабря

Почему Киев будет покупать газ у "страны-агрессора"? Порошенко разъяснил

Украинскому президенту Петру Порошенко приходится нелегко после фактического присуждения Стокгольмским арбитражем необходимости возврата Киева к закупкам газа из России напрямую. Напомним, что ранее украинские власти, закупая тот же российский газ, но у словаков, поляков и венгров, причём по существенно завышенной цене, заявляли о «полном отказе от закупок газа у страны-агрессора». Причём рядовые украинцы прекрасно понимали, чьим именно газом они пользуются, но официальный Киев не унимался, всякий раз пытаясь заявлять, что «российского газа на Украине нет».

После решения Стокгольмского арбитража Украине приходится возвращаться к прямым закупкам газа у «Газпрома», а Порошенко в свою очередь приходится подбирать слова объяснений – как же так получается, что энергоносители «снова приобретаются у агрессора?»

И Порошенко пытается найти подходящую риторику. Из его сегодняшнего заявления:
Они стучат: может, возьмёте наш газ? Та нет, у нас всё хорошо. Если он будет дешёвый, если он будет честный и некоррупционный — пожалуйста. А для чего это нам? Чтобы снизить тарифы для наших людей.



Почему Киев будет покупать газ у "страны-агрессора"? Порошенко разъяснил


На это заявление Порошенко ответили в Госдуме РФ. Председатель комитета по энергетике нижней палаты российского парламента Павел Завальный отмечает, что тот газ, который Киев сегодня покупает реэкспортом, обходится украинцам в среднем на 20 долларов за тысячу кубометров дороже. Этим заявлением депутат намекает на то, что именно украинские власти и вложили в покупку газа коррупционную составляющую, фактически обманывая своих граждан.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 64

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  1. Pirogov Сегодня, 18:52
    честный и некоррупционный ........................................... это точно про парашенку........ а забыл ещё переможець .Дурдом короче говоря.
    Pirogov
    1. Шура пермский Сегодня, 18:54
      Азззазза,он клоун)
      Шура пермский
      1. Alekseits Сегодня, 18:58
        Причем самый отстойный. lol
        Alekseits
        1. volodya Сегодня, 19:05
          Цитата: Alekseits
          Причем самый отстойный. lol

          Петя,запел свою песню!
          volodya
      2. 210окв Сегодня, 19:23
        Этот клоун вздохнул свободно.Арбитраж не полностью поддержал иск "Газпрома"..Ибо была бы совсем печалька.А так теперь опять же можно и не платить и по дешёвке брать.А что "агрессор"то кого это интересует,только самых упоротый..
        Цитата: Шура пермский
        Азззазза,он клоун)
        210окв
        1. катана Сегодня, 19:41
          Цитата: 210окв
          Этот клоун вздохнул свободно.Арбитраж не полностью поддержал иск "Газпрома"..Ибо была бы совсем печалька.А так теперь опять же можно и не платить и по дешёвке брать.А что "агрессор"то кого это интересует,только самых упоротый..
          Цитата: Шура пермский
          Азззазза,он клоун)

          Я не понял радость форумчан относительно решения суда - ведь этим решением ,попросту говоря,"нагнули" ваш Газпром,дали ей пинка под задницу .А форумчане тут шутки шутят и балагурят.Про поведение форумчан еще в древности говорили - "пир во время чумы".У меня лишь одна надежда - что руководство России вспомнит,что национальные российские законы доминантны над международными и не признает и не выполнит данное решение суда,вспомнив,что Россия то вроде встала с колен уж с 2014 года по словам ее руководства !!
          катана
          1. NKT Сегодня, 19:50
            Нагнули не только Газпром, приняв политическое решение, но и вытерли ноги о Право и Договор.
            NKT
            1. катана Сегодня, 19:57
              Цитата: NKT
              Нагнули не только Газпром, приняв политическое решение, но и вытерли ноги о Право и Договор.

              Вот именно - наконец я вижу честный комментарий!
              катана
              1. LSA57 Сегодня, 20:05
                Цитата: катана
                Вот именно - наконец я вижу честный комментарий!

                иди плиз на цензор. много чего узнаешь и сюда не будет желания приближаться
                LSA57
                1. катана Сегодня, 20:15
                  Цитата: LSA57
                  Цитата: катана
                  Вот именно - наконец я вижу честный комментарий!

                  иди плиз на цензор. много чего узнаешь и сюда не будет желания приближаться

                  Я на цензор могу пойти - в Армении нет блокировок отдельных сайтов в интернете,вы посоветуйте своим соотечественникам русским - как обойти блокировки и пойти на цензор. wassat laughing tongue
                  катана
                  1. Тралл Сегодня, 20:21
                    Санта новые методички подвёз?
                    Ходи на цензор, не ходи на ВО - на миротворец попадешь, какел.
                    Тралл
                  2. LSA57 Сегодня, 20:25
                    Цитата: катана
                    вы посоветуйте своим соотечественникам русским - как обойти блокировки и пойти на цензор.

                    посоветуйте петюне. он всё из России перекрывает. а в вонючку я пару раз заходил. больше желания нет no
                    LSA57
          2. Mestny Сегодня, 19:52
            Фу! Фу! Место!
            Mestny
          3. LSA57 Сегодня, 20:04
            Цитата: катана
            - ведь этим решением ,попросту говоря,"нагнули" ваш Газпром,дали ей пинка под задницу .

            belay belay каким образом???? в чём? belay belay
            LSA57
            1. катана Сегодня, 20:19
              Цитата: LSA57
              Цитата: катана
              - ведь этим решением ,попросту говоря,"нагнули" ваш Газпром,дали ей пинка под задницу .

              belay belay каким образом???? в чём? belay belay

              А вот так - хороший смачный пинок судейским изящным ботинком по обвисшей Газпромовской заднице!! bully tongue
              катана
              1. Тралл Сегодня, 20:23
                У вас с задницей какие-то теплые воспоминания связаны, что вы о ней так часто вспоминаете?
                Тралл
              2. LSA57 Сегодня, 20:27
                Цитата: катана
                хороший смачный пинок судейским изящным ботинком

                ещё раз спрашиваю, какой пинок???? в чём мы проиграли суд???
                LSA57
    2. Sistema Сегодня, 18:57
      Вальцман , одним словом ..Флюгер , где выгода или как дунут на него..!
      А Россия , как всегда щедрая душа! Нас унижают и топчат наши души . а мы платим и налоги (как писал краснодар) в израиль уходят..
      Sistema
      1. LSA57 Сегодня, 19:39
        Цитата: Sistema
        а мы платим и налоги

        а ничего, что вальцман нам налоги платит??? думаете просто так ему кислород не перекрыли? так он в налоги платит России, не уркаине. а налог не маленький. в год он оплачивает месячное содержание мотострелковой дивизии. вот так. и кто кого унижает?
        LSA57
      2. LSA57 Сегодня, 20:09
        Цитата: Sistema
        А Россия , как всегда щедрая душа!

        вот именно. сильные всегда щедрые и добрые
        Нас унижают и топчат наши души

        говорите за СЕБЯ. меня вот никак никто из них не унизил и не плюнул. а я вот плюнул им всем в Сирии
        в израиль уходят..

        ну несколько уже вернулись и воздух здесь портят laughing
        LSA57
    3. Angel_and_Demon Сегодня, 19:09
      Цитата: Pirogov
      честный и некоррупционный ........................................... это точно про парашенку........ а забыл ещё переможець

      так он же живет по библии - "обмани ближнего своего, ибо придет дальний и обманет обоих" laughing
      Angel_and_Demon
      1. LSA57 Сегодня, 19:35
        Цитата: Angel_and_Demon
        так он же живет по библии - "обмани ближнего своего, ибо придет дальний и обманет обоих"

        неа. по закону курятника. "Столкни ближнего, обоsри нижнего, ибо дальний придёт и обоSрёт тебя" laughing
        LSA57
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:49
          ну я библию цитирую, а вы?
          Angel_and_Demon
          1. LSA57 Сегодня, 20:10
            Цитата: Angel_and_Demon
            ну я библию цитирую, а вы?

            народную мудрость
            LSA57
    4. Маз Сегодня, 19:11
      Цитата: Pirogov
      честный и некоррупционный ........................................... это точно про парашенку........ а забыл ещё переможець .Дурдом короче говоря.

      Ненененене, так воровать легче. Схемы не такие прозрачные.
      Маз
    5. DMB_95 Сегодня, 19:26
      Цитата: Pirogov
      честный и некоррупционный ........................................... это точно про парашенку........ а забыл ещё переможець .

      Ещё и наш благодетель , блин . laughing Милостиво согласился (наконец то , Ура !) наш газ покупать . Не знаю куда теперь его портрет повесить . laughing
      DMB_95
  2. jolly deckhand Сегодня, 18:53
    Змерз,Петро? laughing laughing laughing
    jolly deckhand
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:13
      Цитата: jolly deckhand
      Змерз,Петро?

      так не он один, кто не скача - той маскаль
      Angel_and_Demon
      1. Комментарий был удален.
      2. Комментарий был удален.
      3. LSA57 Сегодня, 19:46
        заразительно laughing
        LSA57
    2. 210окв Сегодня, 19:26
      Чего он замёрз?Сравните цены на газ у нас и в руине...Скорее бабушка какая нибудь под Москвой замёрзнет..А им замёрзнуть не дадут..
      Цитата: jolly deckhand
      Змерз,Петро? laughing laughing laughing
      210окв
    3. катана Сегодня, 19:45
      Цитата: jolly deckhand
      Змерз,Петро? laughing laughing laughing

      Эта зима в Армении теплая и я вот не пополняю Газпромовский карман и рад данному факту.Перебьетесь как - нибудь без денег армянина.
      катана
      1. LSA57 Сегодня, 19:50
        Цитата: катана
        и я вот не пополняю Газпромовский карман

        наполняй пердячим паром свой карман laughing заодно и погреешься laughing
        одним днём живёшь? зимы не всегда тёплые бывают.
        вщеневмерлики уже заднюю включают
        LSA57
        1. Тралл Сегодня, 20:25
          Цитата: катана
          Цитата: jolly deckhand
          Змерз,Петро? laughing laughing laughing

          Эта зима в Армении теплая и я вот не пополняю Газпромовский карман и рад данному факту.Перебьетесь как - нибудь без денег армянина.

          Какелу и в воображаемой Армении тепло
          Тралл
      2. 210окв Сегодня, 20:24
        "Газпром"безусловно перебьется и без всей Армении..Да и ВО перебьется без Рамзика..Да же и без его денег..
        Цитата: катана
        Цитата: jolly deckhand
        Змерз,Петро? laughing laughing laughing

        Эта зима в Армении теплая и я вот не пополняю Газпромовский карман и рад данному факту.Перебьетесь как - нибудь без денег армянина.
        210окв
  3. КОТ БАЮН Сегодня, 18:53
    угу... уже и не удивляешься речам этого ушлепка...
    Но особенно вот это умилило:
    Та нет, у нас всё хорошо.

    Я вот и думаю, а что же тогда не очень хорошо? Или что такое плохо?
    КОТ БАЮН
    1. Alekseits Сегодня, 18:59
      Так он же про себя и своё окружение говорит, а не про народ.
      Alekseits
  4. НЕКСУС Сегодня, 18:59
    Они стучат: может, возьмёте наш газ? Та нет, у нас всё хорошо. Если он будет дешёвый, если он будет честный и некоррупционный — пожалуйста. А для чего это нам? Чтобы снизить тарифы для наших людей.

    Прям на коленях стоим и умоляем. wassat Долги сперва верни,земноводное,а потом поговорим о газе...может быть.
    НЕКСУС
    1. Safer Сегодня, 19:05
      А у него есть варианты? Европа реверс не продаст, если долги нам не вернут. Есть конечно беспроигрышный вариант - покупка газа в США. А ведь как решение суда за перемогу выдавали.
      Safer
    2. LSA57 Сегодня, 19:52
      Цитата: НЕКСУС
      Долги сперва верни,земноводное,а потом поговорим о газе...может быть.

      это потом. "Вы нас согрейте, за малые денюжки, а мы на вас потом лаять не будем" ТЬФУ!!!
      LSA57
  5. Бензорез Сегодня, 19:03
    Некоррупционный газ! Однако!!! Это нонсенс. Так и хочется затянуть гимн Украины нэньки- Ще нэ вмэрла Украина... Какая страна, такой и гимн...
    Когда ты уже сдохнеш Катя? Хочется спросить. Не мучай себя, не мучай людей в конце концов уже.
    Бензорез
  6. loginovich Сегодня, 19:04
    После решения Стокгольмского арбитража Украине приходится возвращаться к прямым закупкам газа у «Газпрома», а Порошенко в свою очередь приходится подбирать слова объяснений – как же так получается, что энергоносители «снова приобретаются у агрессора?»[i][/i]

    Кто будет объяснять? У нас сплошные перемогы .Вчера Вальцман лично каждого пленного на руках через блокпосты пронес.Вот о чем Вальцман будет разговаривать ни одна журношлюха его об газе не спросит.
    loginovich
    1. Бензорез Сегодня, 19:16
      На руках кажного?!! Сколько ж их всего було? Простите мою неосведомленность.
      Бензорез
      1. LSA57 Сегодня, 19:54
        Цитата: Бензорез
        Сколько ж их всего було? Простите мою неосведомленность.

        бал один. сабакашвили. сняли копию и на принтере размножили laughing
        LSA57
  7. Gnefredov Сегодня, 19:13
    Как-то шоколадный глаз,
    получил с России - газ.
    Вальцман Петя не сачкуй,
    обоснуй, иначе ...

    Хе-хе lol
    Gnefredov
  8. Egorovich Сегодня, 19:16
    Виляй , не виляй Петух Поросенко, а газ все равно у России покупать будешь, только с предоплатой. А там пени уже идут и не маленькие(за не выплату "Газпрому"). Конец тебе, укурку, все равно близок.
    Egorovich
    1. НЕКСУС Сегодня, 19:19
      Цитата: Egorovich
      Виляй , не виляй Петух Поросенко, а газ все равно у России покупать будешь

      Этой жабе пофигу...он то в тепле и его весь выводок жабий тоже в сухости и комфорте...
      НЕКСУС
  9. изя топ Сегодня, 19:18
    у скакунов своя реальность fool на укрофорумах ждут,когда газпрём специально для нэньки газ по писят продавать учнёт-мол,стокгольм так решил belay чё им в уши вдувают... request
    изя топ
    1. Геркулесыч Сегодня, 19:26
      Изя! hi Приветствую! drinks Им нужно постовлять болотный газ, lol ито по предоплате, и по ценам втрое выше мировых! sad
      Геркулесыч
      1. изя топ Сегодня, 19:34
        hi
        Цитата: Геркулесыч
        Им нужно постовлять болотный газ,

        этого добра у них ууууу.... fellow
        изя топ
        1. LSA57 Сегодня, 19:56
          Цитата: изя топ
          этого добра у них ууууу....

          ну можно и проще smile
          LSA57
      2. Керенский Сегодня, 20:35
        по ценам втрое выше мировых!

        Стесняюсь спросить, а обо что сейчас болотный газ на мировом рынке?
        Керенский
  10. pvv113 Сегодня, 19:21
    Они стучат: может, возьмёте наш газ?

    Это у него белые кони копытами стучат
    pvv113
  11. Александр 3 Сегодня, 19:22
    Как же приходится пете задом вилять когда песец подкрадывается.
    Александр 3
    1. LSA57 Сегодня, 19:57
      Цитата: Александр 3
      Как же приходится пете задом вилять когда песец подкрадывается.

      LSA57
  12. Геркулесыч Сегодня, 19:23
    На выбор, будем укроине постовлять или веселящий газ по газопроводу, или анрессивный, чтобы все сжигал! wassat От "страныахрессора "другого не дождетесь! wassat
    Геркулесыч
  13. Николай Фёдоров Сегодня, 19:30
    ...Этим заявлением депутат намекает на то, что...

    Официальный Киев официально кричит, обзывается агрессором, матерится с высоких трибун, обещая свой победный военный парад то по Севастополю, то по Красной площади, а наши толерантные депутаты всё тонко намекают и намекают, наверное, боятся обидеть неосторожным словом тонкие ранимые души... love
    Николай Фёдоров
    1. LSA57 Сегодня, 19:59
      Цитата: Николай Фёдоров
      а наши толерантные депутаты всё тонко намекают и намекают, наверное, боятся обидеть неосторожным словом тонкие ранимые души...

      словом???? кому??? неадекватам??? ну давайте с ними виртуальным брёхом займёмся? на кого реагировать?
      LSA57
  14. perepilka Сегодня, 19:40
    Слышал, что когда в Одессу в апреле, 44-го вошёл усталый батальон, все предатели уже были по фонарям развешаны.
    И народу потеряли.
    За Киев, в 43-м 418 тысяч, против 400 тысяч вермахта.
    Ну, чтоб не говорили, про оборону и наступление
    Знаете, товарищи украинцы, неохота больше никого освобождать, хотите этого барыгу терпеть, флаг вам в руки.
    В Одессе, за немецкую оккупацию, кста 98тысяч гражданских на ноль помножено и 78 тысяч в гастарбайтеры вывезено в дойчлан, которая юбер аллес, хотя нонче Украина по над усё. Так вроде? Ничего не напоминает? Ну и кушайте, не обляпайтесь, да хоть до изжоги, может проймёт, кто ещё попрыгать хочет what
    perepilka
    1. Бензорез Сегодня, 19:53
      Я согласен с Вами. История учит тому, что ничему не учит. Не за то мой дед до Рейхстага дошел, чтоб теперь такая вакханалия происходила. И где?!! В Украине чёрт её побери! Это просто не укладывается в моей голове!
      Бензорез
    2. LSA57 Сегодня, 20:00
      Цитата: perepilka
      Слышал, что когда в Одессу в апреле, 44-го вошёл усталый батальон, все предатели уже были по фонарям развешаны.

      LSA57
  15. ВЕРЕСК Сегодня, 19:49
    Печально и страшно.Что-ж вы наделали,кретины.Но-эта песня не про вас. Намёк.Но-поздно уже будет.
    ВЕРЕСК
  16. evaee Сегодня, 19:52
    И ведь "Газпром" пойдет на это! Снизит цены и начнется у хохлов снова сладкая жизнь-снова можно будет тырить газ, тянуть с оплатой....А "Газпрому" не привыкать наступать на старые грабли, еще и остановит "Северный поток"...Это бизнес, детка, ничего лишнего...Ведь Россия шлет солярку для украинских танков и военной техники, и не морщится....
    evaee
  17. kunstkammer Сегодня, 19:56
    Председатель комитета по энергетике нижней палаты российского парламента Павел Завальный отмечает, что тот газ, ... обходится украинцам в среднем на 20 долларов за тысячу кубометров дороже.

    Я балдею прямо - Как российские парламентарии радеют об интересах родных им укро-нацистов?!!
    Кушать не могут, всё думают как им облегчить «страдания» родных бандеровцев...
    Путинвперде!
    kunstkammer
    1. Бензорез Сегодня, 20:26
      Мэй би это хитрый план?
      Бензорез
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