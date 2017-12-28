20:42 28 декабря

СБУ не допустила до обмена свидетеля по делу о крушении MH17

Глава СБУ Василий Грицак сообщил о том, что Украина не стала передавать республикам Донбасса (ОРДЛО – в украинском варианте) свидетеля по делу о сбитом малайзийском «Боинге». Речь идёт о человеке, который входил в списки по обмену пленными. Напомним, что первый этап обмена состоялся накануне. Украине были переданы 74 человека, а республикам Донбасса - 75 из заявленных 306.

Интерфакс приводит заявление г-на Грицака:
Стороной ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей) был заявлен человек, который действительно проходит в качестве свидетеля по делу о сбитом малайзийском "Боинге". Конечно же, мы не отдали этого человека. Он остался у нас. Мы не могли этого сделать ни при каких обстоятельствах.


СБУ не допустила до обмена свидетеля по делу о крушении MH17



Напомним, что самолёт Малайзийских авиалиний потерпел крушение в июле 2014 года в районе населённого пункта Грабово на Донбассе. Тогда погибли 298 человек. Украинская сторона пытается обвинить ополченцев ДНР и "российские военных" в том, что они нанесли удар по самолёту с применением ЗРК «Бук». При этом именно украинские ЗРК «Бук» находились в тот момент в районе, из которого удар по «Боингу» наносился.

Мало того, украинская сторона за три с половиной года расследования так и не ответила на важнейшие вопросы: кто отдал распоряжение провести пассажирский самолёт над эпицентром боевых действий, где диспетчеры из Днепропетровска, которые самолёт «вели», что делал расчёт «Буков» ВСУ в районе нанесения удара по самолёту?

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. Геркулесыч Сегодня, 19:45
    Феномен в том, что этот свидетель вообще еще жив! Сбу укроины прокололась, или свидетелю усердно выносят мозги, чтобы он врал то чего от него киевский режим хочет услышать?
    Геркулесыч
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:55
      Цитата: Геркулесыч
      Феномен в том, что этот свидетель вообще еще жив! Сбу укроины прокололась,

      а не проще ли передать его голландцам, и пусть свидетельствует, зачем у себя то держать?
      Angel_and_Demon
      1. verner1967 Сегодня, 19:59
        Цитата: Angel_and_Demon
        а не проще ли передать его голландцам, и пусть свидетельствует

        так в том то и фишка, что насвидетельствовать то он может против Украины, а убить его нельзя, слишком случай резонансный
        verner1967
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 20:02
          Цитата: verner1967
          а убить его нельзя, слишком случай резонансный

          так сами себя в угол загоняют, передали бы, и это москали его заставили request
          Angel_and_Demon
        2. Pete Mitchell Сегодня, 20:23
          Цитата: verner1967
          а убить его нельзя

          Убивать это вообще как то не по божески, но разве 404ых это останавливает: диспетчера и ее мужа даже украинские журналисты найти не могут. Ловко ее в отпуск отправили на следующий день после катастрофы
          Pete Mitchell
      2. Вождь краснокожих Сегодня, 20:04
        Согласен с вами. И думаю, что украинцы сделают это. В ДНР Захарченко "лично" сможет увидеть, как свидетелю стало плохо и он скончался не приходя в сознание...
        Вождь краснокожих
      3. 210окв Сегодня, 20:18
        Голландцам это уже не интересно..Впрочем как и всему остальному "дерьмократическому" миру..
        Цитата: Angel_and_Demon
        Цитата: Геркулесыч
        Феномен в том, что этот свидетель вообще еще жив! Сбу укроины прокололась,

        а не проще ли передать его голландцам, и пусть свидетельствует, зачем у себя то держать?
        210окв
    2. Офицер запаса Сегодня, 20:08
      Не верю в существования этого свидетеля. Слишком велики ставки, чтобы позволить жить человеку, который знает правду. Фейк от СМИ, не более. Тут в подъеме рейтинга дело, а не в поиске живых свидетелей.
      Офицер запаса
  2. Черный_Ватник Сегодня, 19:46
    Да и без этих свидетелей все ясно, как белый день. Если бы на РФ (ЛДНР) имелся хоть крошечный компромат, давно бы уже все вывалили. А так, будут тянуть время. А потом все забудется. Как было с Милошевичем.
    Черный_Ватник
    1. Вождь краснокожих Сегодня, 20:06
      А вам лично какая версия вываленная ЛДНР и нашим ТВ больше нравится? Ну, из ранних?
      Вождь краснокожих
      1. Pete Mitchell Сегодня, 20:26
        Цитата: Вождь краснокожих
        А вам лично какая версия..

        Та которую осень скоренько озвучили российские военные на брифинге в ГШ МО, самая правдоподобная
        Pete Mitchell
  3. изя топ Сегодня, 19:48
    достаточно глянуть на этого грицака,и всё становится ясным.
    он и климкин-близнецы,по одному шаблону сделаны,а головной образец-тымчук
    изя топ
  4. инструктор батутной зоны Сегодня, 19:53
    Медленно и со знанием дела замяли дело с сбитым Боингом. Результаты расследования, возможно, и будут, но к тому времени мало кто будет помнить об этом событии.
    В 2001г окраина сбила Ту-154 над Чёрным морем и, несмотря на то, что доказательства были "железными", свою вину так и не признала. А в данной ситуации такого НЕ БУДЕТ НИКОГДА. Там упертость просто нечеловеческая.
    инструктор батутной зоны
  5. Теренин Сегодня, 19:57
    СБУ не допустила до обмена свидетеля по делу о крушении MH17. Может им на себя уголовное дело собрать и в суд направить? Допустим в СБУ ид..ты , но инстинкт то самосохранения у них развит. И потом, все идет по плану США: - нарушить мир и порядок в регионе и втянуть в это дерьмо Россию.
    Теренин
  6. Sistema Сегодня, 19:58
    Все объединят в одно ДЕЛО (зверства и геноцид бандеровской мрази)
    Один Донбасс , только сколько жертв мирных , Боинг -это США постарались! 100 % Сейчас мы все в санкциях обамыча и рыжий нам подмигивает..
    Sistema
    1. Вождь краснокожих Сегодня, 20:08
      А Захарченко США не увидел в деле про Боинг no И наши "спецы" около десятков вариантов официально выдвинули, пока на "буке" не сошлись... Но про США молчат.
      Вождь краснокожих
  7. iliitchitch Сегодня, 19:58
    Людей домой верни , сволота бандеровская , пока за твоим черепом Шойгу не пришёл .
    iliitchitch
  8. Egorovich Сегодня, 20:20
    Добьют этого свидетеля в бандерофашистских застенках или с ума человек сойдет. Сейчас лекарств таких много, "помогут".
    Egorovich
    1. Джедай Сегодня, 20:39
      Цитата: Egorovich
      Сейчас лекарств таких много, "помогут".

      Хватает виртуозов, которые и без медикаментов справляются.
      Джедай
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