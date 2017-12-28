СБУ не допустила до обмена свидетеля по делу о крушении MH17

Стороной ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей) был заявлен человек, который действительно проходит в качестве свидетеля по делу о сбитом малайзийском "Боинге". Конечно же, мы не отдали этого человека. Он остался у нас. Мы не могли этого сделать ни при каких обстоятельствах.

Глава СБУ Василий Грицак сообщил о том, что Украина не стала передавать республикам Донбасса (ОРДЛО – в украинском варианте) свидетеля по делу о сбитом малайзийском «Боинге». Речь идёт о человеке, который входил в списки по обмену пленными. Напомним, что первый этап обмена состоялся накануне. Украине были переданы 74 человека, а республикам Донбасса - 75 из заявленных 306. Интерфакс приводит заявление г-на Грицака:Напомним, что самолёт Малайзийских авиалиний потерпел крушение в июле 2014 года в районе населённого пункта Грабово на Донбассе. Тогда погибли 298 человек. Украинская сторона пытается обвинить ополченцев ДНР и "российские военных" в том, что они нанесли удар по самолёту с применением ЗРК «Бук». При этом именно украинские ЗРК «Бук» находились в тот момент в районе, из которого удар по «Боингу» наносился.Мало того, украинская сторона за три с половиной года расследования так и не ответила на важнейшие вопросы: кто отдал распоряжение провести пассажирский самолёт над эпицентром боевых действий, где диспетчеры из Днепропетровска, которые самолёт «вели», что делал расчёт «Буков» ВСУ в районе нанесения удара по самолёту?