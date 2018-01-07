Фронтовое Рождество
Рождество на фронте…
Воспоминания солдат и офицеров русской армии на фронтах Первой мировой войны содержат отклики о том, что даже в условиях фронтового быта воины не забывали об этом Святом Празднике.
Старались найти возможность и раздобыть лесную красавицу ель или хотя бы несколько еловых веток – и, установив их в блиндаже или в землянке, приблизиться к мирной обстановке и окунуться в атмосферу Праздника.
Елка в землянке. 1916 год. Картины войны. М., 1917 г.
Причем даже пребывание на территории вражеского государства ни в коей мере не влияло на эту традицию. Как мы видим ниже - на рисунке кавалерийского офицера – участника похода в Восточную Пруссию. Осенний (Второй) поход в Восточную Пруссию 1914 г. закончился успешно, и войска Северо-Западного фронта встречали первое военное Рождество в Германии.
Лисовский М. Силуэты войны. 1914 – 1915. Рисунки участника. Альбом 2. Пг., 1916 г.
Причем праздничные елки устанавливались не только в офицерских землянках или блиндажах. На фото ниже мы видим и солдатскую елку.
Картины войны. М., 1917 г.
Но трагические превратности войны могли сделать рождественское утро таким, как на иллюстрации ниже – и тогда русские герои спали вечным сном в окружении могучих елей и сосен.
Летопись войны 1914 года. № 19.
Рождественская молитва могла проводиться как в храме, так и на позиции.
Полковая церковь. Картины войны. М., 1917 г.
У церкви. Картины войны. М., 1917 г.
Рождественская молитва на позиции. Рис. Худ. Н. Петрова. Летопись войны 14 года № 19.
Русские солдаты и офицеры, по возможности, отдыхали в этот святой день.
Картины войны. М., 1917 г.
Причем интересным обычаем были «рождественские гадания». Так, на представленном ниже фото солдатам на позициях «на счастье» гадает попугай.
Нива. 1914. № 51.
А на следующем фото «солдатское счастье» вытягивает голубь.
Великая война в образах и картинах. Вып. 5. М., 1915.
Ну и, конечно, важным элементом торжества были рождественские подарки – и бойцы ждали их нетерпением: от родных и близких, общественных организаций и частных лиц.
Великая борьба народов. Вып. 4. М., 1915.
Раздачи подарков солдатам. Картины войны. М., 1917 г.
Разбор Рождественских подарков на позициях. Рис. Худ. Н. Петрова. Летопись войны 14 года № 19.
Все это позволяло хоть немного забыть о тяжести войны, прикоснуться к таинствам одного из величайших Христианских Праздников и почувствовать себя немного счастливее.
И в заключение приведем (в оригинале) строки прекрасного стихотворения Сергея Михеева, которое было опубликовано в «Ниве» (1914. № 51. С. 996.) и посвящено преддверию Рождества Христова - Сочельнику.
Воспоминания солдат и офицеров русской армии на фронтах Первой мировой войны содержат отклики о том, что даже в условиях фронтового быта воины не забывали об этом Святом Празднике.
Старались найти возможность и раздобыть лесную красавицу ель или хотя бы несколько еловых веток – и, установив их в блиндаже или в землянке, приблизиться к мирной обстановке и окунуться в атмосферу Праздника.
Елка в землянке. 1916 год. Картины войны. М., 1917 г.
Причем даже пребывание на территории вражеского государства ни в коей мере не влияло на эту традицию. Как мы видим ниже - на рисунке кавалерийского офицера – участника похода в Восточную Пруссию. Осенний (Второй) поход в Восточную Пруссию 1914 г. закончился успешно, и войска Северо-Западного фронта встречали первое военное Рождество в Германии.
Лисовский М. Силуэты войны. 1914 – 1915. Рисунки участника. Альбом 2. Пг., 1916 г.
Причем праздничные елки устанавливались не только в офицерских землянках или блиндажах. На фото ниже мы видим и солдатскую елку.
Картины войны. М., 1917 г.
Но трагические превратности войны могли сделать рождественское утро таким, как на иллюстрации ниже – и тогда русские герои спали вечным сном в окружении могучих елей и сосен.
Летопись войны 1914 года. № 19.
Рождественская молитва могла проводиться как в храме, так и на позиции.
Полковая церковь. Картины войны. М., 1917 г.
У церкви. Картины войны. М., 1917 г.
Рождественская молитва на позиции. Рис. Худ. Н. Петрова. Летопись войны 14 года № 19.
Русские солдаты и офицеры, по возможности, отдыхали в этот святой день.
Картины войны. М., 1917 г.
Причем интересным обычаем были «рождественские гадания». Так, на представленном ниже фото солдатам на позициях «на счастье» гадает попугай.
Нива. 1914. № 51.
А на следующем фото «солдатское счастье» вытягивает голубь.
Великая война в образах и картинах. Вып. 5. М., 1915.
Ну и, конечно, важным элементом торжества были рождественские подарки – и бойцы ждали их нетерпением: от родных и близких, общественных организаций и частных лиц.
Великая борьба народов. Вып. 4. М., 1915.
Раздачи подарков солдатам. Картины войны. М., 1917 г.
Разбор Рождественских подарков на позициях. Рис. Худ. Н. Петрова. Летопись войны 14 года № 19.
Все это позволяло хоть немного забыть о тяжести войны, прикоснуться к таинствам одного из величайших Христианских Праздников и почувствовать себя немного счастливее.
И в заключение приведем (в оригинале) строки прекрасного стихотворения Сергея Михеева, которое было опубликовано в «Ниве» (1914. № 51. С. 996.) и посвящено преддверию Рождества Христова - Сочельнику.
Автор: Олейников Алексей
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