14:41 07 января

Фронтовое Рождество

Рождество на фронте…

Воспоминания солдат и офицеров русской армии на фронтах Первой мировой войны содержат отклики о том, что даже в условиях фронтового быта воины не забывали об этом Святом Празднике.

Старались найти возможность и раздобыть лесную красавицу ель или хотя бы несколько еловых веток – и, установив их в блиндаже или в землянке, приблизиться к мирной обстановке и окунуться в атмосферу Праздника.



Елка в землянке. 1916 год. Картины войны. М., 1917 г.

Причем даже пребывание на территории вражеского государства ни в коей мере не влияло на эту традицию. Как мы видим ниже - на рисунке кавалерийского офицера – участника похода в Восточную Пруссию. Осенний (Второй) поход в Восточную Пруссию 1914 г. закончился успешно, и войска Северо-Западного фронта встречали первое военное Рождество в Германии.


Лисовский М. Силуэты войны. 1914 – 1915. Рисунки участника. Альбом 2. Пг., 1916 г.

Причем праздничные елки устанавливались не только в офицерских землянках или блиндажах. На фото ниже мы видим и солдатскую елку.


Картины войны. М., 1917 г.

Но трагические превратности войны могли сделать рождественское утро таким, как на иллюстрации ниже – и тогда русские герои спали вечным сном в окружении могучих елей и сосен.


Летопись войны 1914 года. № 19.

Рождественская молитва могла проводиться как в храме, так и на позиции.


Полковая церковь. Картины войны. М., 1917 г.


У церкви. Картины войны. М., 1917 г.


Рождественская молитва на позиции. Рис. Худ. Н. Петрова. Летопись войны 14 года № 19.

Русские солдаты и офицеры, по возможности, отдыхали в этот святой день.


Картины войны. М., 1917 г.

Причем интересным обычаем были «рождественские гадания». Так, на представленном ниже фото солдатам на позициях «на счастье» гадает попугай.


Нива. 1914. № 51.

А на следующем фото «солдатское счастье» вытягивает голубь.


Великая война в образах и картинах. Вып. 5. М., 1915.

Ну и, конечно, важным элементом торжества были рождественские подарки – и бойцы ждали их нетерпением: от родных и близких, общественных организаций и частных лиц.


Великая борьба народов. Вып. 4. М., 1915.



Раздачи подарков солдатам. Картины войны. М., 1917 г.


Разбор Рождественских подарков на позициях. Рис. Худ. Н. Петрова. Летопись войны 14 года № 19.

Все это позволяло хоть немного забыть о тяжести войны, прикоснуться к таинствам одного из величайших Христианских Праздников и почувствовать себя немного счастливее.

И в заключение приведем (в оригинале) строки прекрасного стихотворения Сергея Михеева, которое было опубликовано в «Ниве» (1914. № 51. С. 996.) и посвящено преддверию Рождества Христова - Сочельнику.
Фронтовое Рождество
Автор: Олейников Алексей


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 85

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:54
    Оторвали русских мужиков от своих семей...своего дома...разве нужна им была эта война буржуев по переделу мира.
    Солдату после всех ужасов войны меньше всего хочется воевать и погибать.
    Тот же ЛЕХА
    1. народник Сегодня, 07:04

      Тот же ЛЕХА
      Оторвали русских мужиков от своих семей...своего дома...разве нужна имбыла эта война буржуев по переделу мира.

      Верующие православные сократились в армии до 10%, как только временное правительство освободило солдат от церковной обязаловки в 1917 году. Вот такой пердимонокль случился. wassat Выходит и вера не нужна была. what
      народник
      1. DalaiLama Сегодня, 09:19
        Там обязаловки не было никогда, это вам не ленинскую комнату драить.
        DalaiLama
        1. народник Сегодня, 13:07

          DalaiLama
          Там обязаловки не было никогда, это вам не ленинскую комнату драить.

          В ленинской комнате я читал Ленина (было собрание сочинений) и «Идеологию духовного подавления» (Б.Н. Бессонов ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра марксистско-ленинской философии. - М. : Мысль, 1971.) В этой книге рассказывалось, как людям мозги крутят, fool чтобы верили в разную белиберду.
          А по поводу обязаловки в «Уложении о наказаниях» был специальный раздел — «Преступления против веры», где предусматривались такие наказания, как ссылка на вечное поселение, каторжные работы сроком до 8 лет и т. д. hi
          народник
          1. DalaiLama Сегодня, 14:11
            Наверное поэтому там стоял охолощенный пулемет максим а то вдруг закрученные разуверились бы.
            Непосещение церковных служб под эти преступления не подпадали.
            DalaiLama
            1. народник Сегодня, 14:32
              как только временное правительство освободило солдат от церковной обязаловки в 1917 году

              Выписались из верующих, как только отпала возможность наказания. К тому же это показатель неверия. Если веришь, так зачем выписываться из верующих.
              народник
      2. iouris Сегодня, 13:56
        Цитата: народник
        Выходит и вера не нужна была.

        Человек не может не верить. Уточните, пожалуйста, не нужна была вера во что?
        Читали ли Вы "Преступление и наказание"? А как Вы понимаете мысль Ф.М. Достоевского: "А если Бога нет, то всё дозволено"?
        iouris
        1. Голован Джек Сегодня, 13:59
          Цитата: iouris
          Человек не может не верить

          Я вот - не верю.
          Я не человек, следовательно?
          Гоните, уважаемый...
          Голован Джек
        2. народник Сегодня, 14:12

          iouris
          Человек не может не верить.

          В СССР почти все не верили в богов. Сейчас в России десятки мл неверующих. В Китае не верит 1млрд. чел.
          Читали ли Вы "Преступление и наказание"? А как Вы понимаете мысль Ф.М. Достоевского: "А если Бога нет, то всё дозволено"?

          Достоевского почти всего прочёл, в том числе "Преступление и наказание".
          Ошибся Достоевский. Не было всё дозволено ни в СССР, ни сейчас в КНР.
          А Вы читали "Крейцерову сонату"? Там великий Лев Николаевич такую хрень написал. И выдающиеся (великие) люди ошибаются.
          народник
          1. iouris Сегодня, 14:15
            Цитата: народник
            Достоевского почти всего прочёл

            И "Бесов"?
            iouris
            1. народник Сегодня, 14:26
              Нет до "Бесов" не добрался из великого пятикнижия. В "Братьях Карамазовых" больно религиозный уклон достал, особенно про старцев... Может быть и прочту ещё. Произведения искусства имеют временные рамки, как исторические, так и человеческие.
              народник
          2. Ольгович Сегодня, 14:19
            Цитата: народник
            шибся Достоевский. Не было всё дозволено ни в СССР, ни сейчас в КНР.
            А Вы читали "Крейцерову сонату"? Там великий Лев Николаевич такую хрень написал. И выдающиеся (великие) люди ошибаются.

            Критерий ошибки-где?
            Может, именно Вы-ошибаетесь!
            Ольгович
    2. DalaiLama Сегодня, 07:07
      Вы про 1941 или про 1914 когда России хотя бы потрудились обьявить войну?
      DalaiLama
      1. Варяг_0711 Сегодня, 08:35
        DalaiLama Сегодня, 07:07 ↑ Новый
        Вы про 1941 или про 1914 когда России хотя бы потрудились обьявить войну?
        Та ви шо? В 1914 году России войну может и объявили, вот только в ту войну Россия вступила сама, так сказать по собственному желанию, благодаря царю удоду. И кстати, войну нам объявили уже по факту нашей мобилизации, то есть не важно объявляли нам её или нет, мы так и так в неё по факту ввязались раньше. В 1941-ом насколько я помню мы к войне хоть и готовились, но вступать в неё не спешили!
        Варяг_0711
        1. DalaiLama Сегодня, 09:02
          А чего на войну в 1941 явились когда гитлер всетаки поспешил, или в этом теперь Сталин виноват?
          Они не понимают что если война обьявлена то она уже идет. По факту германия забашлявшая потом на вашу революцию мобилизовалась сама, а ее союзник мобилизовался и напал на союзника России. Швейцария простояла отмобилизованная всю войну, поэтому ей никто ее не обьявил.
          DalaiLama
          1. Варяг_0711 Сегодня, 10:43
            Да кому нужна та Швейцария? Кому на хрен впал Люксембург? Россия всегда и всем мешала, и своей территорией, и своими ресурсами, и своим непокорным духом, который с западными "ценностями" всегда врозь идет.
            Не надо сравнивать хрен с пальцем.
            Варяг_0711
            1. DalaiLama Сегодня, 10:47
              Массена и Александру Суворову например.
              Так этим вы заняты. Люксембург тоже понадобился оба раза.
              DalaiLama
        2. ALEA IACTA EST Сегодня, 13:03
          Вильгельм слишком хотел колоний, Георг и Раймон слишком хотели побить Вильгельма, Франц слишком хотел присвоить Балканы, а Николай слишком не хотел отдавать на корм Францу союзника. Такие противоречия решаются только мордобоем.
          ALEA IACTA EST
          1. DalaiLama Сегодня, 14:14
            Еще есть вариант что русским было не до лапочки на резню немцами и мадьярами родственных сербов. Остальные национальности служить были не обязаны.
            DalaiLama
        3. ПоручикТетеринъ Сегодня, 14:08
          Цитата: Варяг_0711
          И кстати, войну нам объявили уже по факту нашей мобилизации, то есть не важно объявляли нам её или нет,

          Я вот чего понять никак не могу: почему у большенства любящих СССР просто маниакальная тяга к обвинениям России в начале ПМВ? Вильгельм, помнятся, тоже все пытался вину на русских свалить.
          Господин уважаемый, Вы бы, прежде чем огульно свою Родину обвинять, историю проучили бы. Россия объявила мобилизацию после Австро-Венгрии, которая начала сосредотачивать на нашей границе войска. Только полный безумец мог проигнорировать эту угрозу и сидеть спокойно, не начиная ответной мобилизации. Николай II—это Вам не полуграмотный недоучка-семинарист и поэтому Государь не стал оставлять страну незащищенной перед лицом явной угрозы. В отличие от.
          ПоручикТетеринъ
    3. XII легион Сегодня, 07:30
      Русский солдат воевал не за буржуев, а за территориальную целостность России - ведь расправившись в 1914 г. с Францией и Англией (как позднее в 1940 году), Германский блок по полной занялся бы нашей страной.
      И всегда оставался верующим человеком. Великий Праздник - и отмечался соответственно.
      Спасибо!
      XII легион
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:58
        Русский солдат воевал не за буржуев, а за территориальную целостность России - ведь расправившись в 1914 г. с Францией и Англией (как позднее в 1940 году), Германский блок по полной занялся бы нашей страной.

        Ага занялся бы... what тогда бы и пришлось немцам повторить судьбу Наполеона и было бы моральное оправдание этой войны...

        Уж точно это не нужно было русским матерям,женам и детям этих погибших солдат.
        Тот же ЛЕХА
        1. XII легион Сегодня, 08:22
          Тот же ЛЕХА
          тогда бы и пришлось немцам повторить судьбу Наполеона

          Может и не пришлось бы - ограничились отъемом Прибалтики, Польши и Закавказья.
          Хотя - может и это лучше, чем 2 революции и Гражданская война ? winked
          Уж точно это не нужно было русским матерям,женам и детям этих погибших солдат
          Это точно. Как и во всех войнах. Как и матерям, женам и детям всех воюющих стран.
          XII легион
          1. DalaiLama Сегодня, 09:04
            Они всегда хотели Украину, в последствии по самые уральские горы.
            DalaiLama
          2. DalaiLama Сегодня, 09:22
            Наполеончику надо было тоже сдаться, может быть озолотившиеся в России церковной утварью культурные революционные французы еще чему-нибудь научили кроме своих "французских шалостей", поедания царевн-лягушек и превращения церквей в конюшни.
            DalaiLama
        2. DalaiLama Сегодня, 09:14
          А почему не сутьбу Батыя? Когда их большинству пришлось погибнуть тоже.
          вам бы почитать что с руссо-туристо культурные немцы делали после обявлении войны.
          DalaiLama
          1. DalaiLama Сегодня, 09:57
            Концлагеря для русин были в 1914 в галиции, и также как в 1941 сжигались деревни вместе с населением.
            DalaiLama
        3. Монархист Сегодня, 10:15
          Леха, а Вам не кажется,что в определённой степени ситуация перед ПМВ напоминает август 1945:ведь, у Японии формально был мир с Советским Союзом,а Сталин согласно договоренности с Англией и Америкой вступил в войну с Японией. Какая не быстрая была война,но война без потерь не бывает.
          В нашем поселке осенью умерла бабушка: ее сын погиб 31 августа 1945 ,он всю войну прослужил в Приморском крае в кавалерийской части.
          Монархист
          1. DalaiLama Сегодня, 11:25
            Не совсем, формально пока был мир в 1914 австро-венгры неделю резали сербов, а Япония в 1941-45 устраивала провокации, нарушала свободу судоходства и получила то за что воевала на Халхин-Голе.
            DalaiLama
    4. Ольгович Сегодня, 07:30
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Оторвали русских мужиков от своих семей...своего дома...разве нужна им была эта война буржуев по переделу мира.

      Защита Отечества от захватчиков всегда "отрывает" мужчин. Так было в 1812, так было в 1941. Всегда.
      Кто остался с семьей-остался без Отечества.

      Всех участников ВО поздравляю с ДНЕМ ПОБЕДЫ русского народа в Отечественной войне 1812 г над "двудесятью языками". Он праздновался каждое Рождество , согласно Императорского Манифеста . Сегодня-Рождество!
      Отменен "русофилами"-"русскими " коммунистами, взорвавшими и главные памятники, посвященные этой войне.
      Всех православных -с Рождеством Христовым! hi
      Автору огромное спасибо и-тоже с Праздниками!
      Ольгович
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:45
        Защита Отечества от захватчиков всегда "отрывает" мужчин. Так было в 1812, так было в 1941. Всегда.


        Вот именно от захватчиков здесь я согласен с вами.
        what
        Но первая мировая война 1914 года...это война буржуев за передел сфер влияния и ничего кроме горя и страданий русскому народу она не принесла.

        По данным западных источников, к моменту выхода из войны общие потери Русской императорской армии составили 1,7 миллиона убитыми и умершими от ран; 4,95 миллиона ранеными и 2,5 миллиона военнопленными


        Ради чего спрашивается.
        Тот же ЛЕХА
        1. avva2012 Сегодня, 07:54
          Ради чего спрашивается.

          Длинный ролик, полтора часа, да и видели многии, я так думаю, но отвечает Клим Жуков на все вопросы.
          С Рождеством!
          avva2012
        2. Ольгович Сегодня, 08:13
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Но первая мировая война 1914 года...это война буржуев за передел сфер влияния и ничего кроме горя и страданий русскому народу она не принесла.

          Это Вторая Отечественная война -против немецких оккупантов, напавших на нашу страну. Как и в 1941м году. И ранее. Подвигов было совершенно-бесчисленное множество, о чем яркие свидетельства-статьи Историка Олейникова, Романа Скоморохова и других авторов.
          Президент РОССИИ: "НИКАКОЙ разницы между ВМВ и ПМВ, по сути,-нет! "
          Президент России: "Светлая память героям Первой мировой войны. Слава РУССКОМУ ОРУЖИЮ и НАШЕМУ СОЛДАТУ-ГЕРОЮ!»
          Ни добавить, ни убавить.
          Ольгович
          1. Варяг_0711 Сегодня, 08:44
            Ольгович Сегодня, 08:13 ↑ Новый
            Это Вторая Отечественная война
            Отечественной войной ПМВ можно назвать только находясь в расстройстве рассудка. Какая она на хрен отечественная? Вспомните кто на кого по факту напал. Нам эту войну хоть и объявили, вот только войска на территорию немцев мы первые ввели. То есть по факту мы сами напали на немцев. "Отечественная", за чьи интересы мы воевали в той войне? За интересы Британии, благодаря вашему недоумку введенного вашей же церковью в ранг "святого". Этот с ка "святой" угробил несколько миллионов за просто так.
            Варяг_0711
            1. Ольгович Сегодня, 09:04
              Цитата: Варяг_0711
              Отечественной войной ПМВ можно назвать только находясь в расстройстве рассудка.

              Расстройство рассудка--это верить 70-летней ЛЖИ о ПМВ. Память о которой сравняли бульдозерами, снеся ими ВСЕ памятники Героям ПМВ и разровняв ими их могилы на кладбищщах Героев, устроив на них....огороды и кинотеатры. fool ТАКОЕ можно было сделать-да, только в помутнении рассудка.
              Цитата: Варяг_0711
              Вспомните кто на кого по факту напал. Нам эту войну хоть и объявили, вот только войска на территорию немцев мы первые ввели.

              Ваша дремучесть просто поражает: КАК же нужно ненавидеть свою Родину, чтобы ТАК не знать ее историю? request Трагедия российского города КАЛИШ, захваченного гнемцами на ВТОРОЙ день войны-с массовым избиением (вырезанием) детей, женщин, изнасилованиями, грабежами, разрушением города артогнем, концлагерем-НИЧЕМ не отличается от зверств гитлеровцев, мил человек!
              Цитата: Варяг_0711
              То есть по факту мы сами напали на немцев. "Отечественная", за чьи интересы мы воевали в той войне? За интересы Британии, благодаря вашему недоумку введенного вашей же церковью в ранг "святого". Этот с ка "святой" угробил несколько миллионов за просто так.

              fool
              За Родину воевали, тов. любитель мата. И подвиг наших солдат-бессмертен: если бы не они, то ужасы оккупации 1941-44гг были бы уже в 1914.
              Цитата: Варяг_0711
              Этот с ка "святой" угробил несколько миллионов за просто так.

              Просто так , и без всякой войны, угробили намного больше миллионов-в 1932-33 гг, о чем вы скромно молчали 55 лет!
              Ольгович
              1. avva2012 Сегодня, 09:34
                Трагедия российского города КАЛИШ, захваченного гнемцами на ВТОРОЙ день войны-с массовым избиением (вырезанием) детей, женщин, изнасилованиями, грабежами, разрушением города артогнем, концлагерем

                2 августа, наши войска вторглись в Восточную Пруссию. Немцы, захватили польский город Калиш, входящий в состав РИ, конечно, тоже 2 августа. Все, вообщем-то, верно. Вот, только, про концлагерь, не скинете источник.
                avva2012
                1. Ольгович Сегодня, 10:47
                  Цитата: avva2012
                  2 августа, наши войска вторглись в Восточную Пруссию. Немцы, захватили польский город Калиш, входящий в состав РИ, конечно, тоже 2 августа

                  Русская армия (1-я, Ренненкампф) пересекла российско-германскую границу 17 августа 1914 года в районе современного города Нестеров (Калининградская область) и сразу же вступила в бой (бой у Шталлупёнена).
                  Цитата: avva2012
                  Вот, только, про концлагерь, не скинете источник.

                  Вы знаете, думаю, о ЧК Руденко по расследованию преступлений гитлеровцев в ВОВ
                  Так вот ТАКАЯ ЖЕ Русская ЧК существовала в ПМВ. с ТОЙ ЖЕ целью-расследования ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ со стороны Германии, А-венгрии и Турции. И Калиш-был первым ее расследованием. Предполагалось провести Нюрнберг после ПМВ. Но после Брестского предательства ВСЕ материалы ЧК новыми друзьями оккупантов (с марта 1918) были УНИЧТОЖЕНЫ, чтобы не обидеть ненароком друганов. Поэтому остались только отдельные материалы, свидетельства очевидцев-жителей калиша, один из которых , в числе прочих, был угнан в концлагерь, о чем оставил воспоминания.
                  Концлагеря (лагеря смерти фактически) по ЭТНИЧЕСКОМУ признаку -для русских-были в А венгрии-Таллергоф и Терезин. Это самые известные, но были и другие. Как и сожженые деревни, чистки.. Как и планы (и действия) по онемечиванию и выселению и колонизации.
                  Ольгович
                  1. avva2012 Сегодня, 11:12
                    17 августа 1914

                    Замаяли стили календарей!
                    один из которых , в числе прочих, был угнан в концлагерь, о чем оставил воспоминания.
                    Трагедия российского города КАЛИШ, захваченного гнемцами на ВТОРОЙ день войны-с массовым избиением (вырезанием) детей, женщин, изнасилованиями, грабежами, разрушением города артогнем, концлагерем

                    То, что были концлагеря, никто не отрицает, но в вашем комментарии, по смыслу, получается, что концлагерь был сооружен в самом городе Калиш. Заметьте, идет перечисление,"с массовым избиением (вырезанием) детей, женщин, изнасилованиями, грабежами, разрушением города артогнем, концлагерем". А ниже, вы пишите, что только один из жителей городка, был помещен в лагерь. Узнаваемый фирменный стиль "Ольгович энд Ко".
                    Но после Брестского предательства ВСЕ материалы ЧК новыми друзьями оккупантов

                    HanTengri Вчера, 20:06
                    Цитата: Ольгович
                    Цитата: НЕКСУС
                    Вы попросили города,дороги и плотины...я вам карты показал,а не хрень с зоопарком. Вот именно, я просил "города, дороги, плотины". lol А Вы показали мазню 18 века о Тартарии на... территории России при ПЕТРЕ I laughing

                    "Забавно на себя в зеркало поглядеть, не правда ли, Ольгович? Вы спросите: что общего? lol Общего - странные голоса в голове, изрыгающие потоки информации, без малейшего намека на материальный источник оной. laughing"
                    Не прибавить, не убавить, Ольгович. Красный цвет у вас вызывает появление пены, непроизвольные судороги и коллапс ЦНС?
                    avva2012
                    1. Ольгович Сегодня, 12:22
                      Цитата: avva2012
                      Замаяли стили календарей!

                      Отнять 13 дней от 17 августа и получить 4 августа- проблема для Вас, извините, не подумал.yes
                      Цитата: avva2012
                      но в вашем комментарии, по смыслу, получается, что концлагерь был сооружен в( самом городе Калиш.
                      Предлоги русского языка (3й класс) изучите : "С" это не "В". yes
                      Цитата: avva2012
                      . А ниже, вы пишите, что только один из жителей городка, был помещен в лагерь

                      Повторю для танкистов lol один из которых , в числе прочих, был угнан в концлагерь
                      Цитата: avva2012
                      Узнаваемый фирменный стиль "Ольгович энд Ко".

                      Вы что-то в состоянии оспорить? Как всегда -НЕТ. Одна трескотня -в ответ на факты.
                      Цитата: avva2012
                      HanTengri Вчера, 20:06

                      И цитируемый Вами авторитет-соответсвующий: любитель мата и многократного упоминания эпитета "гу.ано" в адрес оппонентов.
                      Вы, кстати, не испачкались? hi
                      Ольгович
                      1. avva2012 Сегодня, 12:45
                        Ответ, закачаешься!
                        Вы бы завязывали так с людьми. Думаете, сами, образец? Хамите по-тихому, а потом делаете невинный вид, "а меня то за шо?". Проще надо быть и чаще в зеркало смотреться, того ли, вы видите, кем себя воображаете. Хан Тенгри, ведь прав в определении и вы, это знаете. Ничем другим, как голосами, вашу аллергию на красный цвет и не объяснить. Танкист, пАнимаешь.
                        avva2012
                    2. Ольгович Сегодня, 13:51
                      Цитата: Ольгович
                      Ответ, закачаешься!
                      Вы бы завязывали так с людьми. Думаете, сами, образец? Хамите по-тихому, а потом делаете невинный вид, "а меня то за шо?"

                      Мил человек, я Вас-вообще не упоминал,отвечая на Ваш вопрос. Что же в ответ с Вашей стороны?: А-неспровоцированное ничем ХАМСТВО
                      Цитата: avva2012
                      - странные голоса в голове, изрыгающие потоки , стиль

                      Цитата: avva2012
                      Хан Тенгри, ведь прав в определении и вы, это знаете. Ничем другим, как голосами, вашу аллергию на красный цвет и не объяснить. Танкист, пАнимаешь.

                      Он называл меня много раз "гу.аном и материл. И раз он, по-Вашему, прав, то это говорит многое уже и о Вас (с ним-то давно понятно). request

                      С Днем Победы русского народа Вас (запрещеннмм вашими) и Рождеством Христовым (которое ваши тоже -не праздновали) hi !
                      Ольгович
                2. DalaiLama Сегодня, 10:50
                  Вы думаете в ПМВ не было таких? Начните поиск со слова "Телегоф".
                  DalaiLama
            2. baudolino Сегодня, 09:06
              Технология втягивания государства в войну используются с XIX века. С таким же успехом СССР был втянут в Афганскую войну, например. В этом смысле "недоумки" из Политбюро ЦК КПСС ничем не отличаются от "недоумка" Николая. Гибель солдата за "мировую революцию", "коммунизм во всём мире" ничем не лучше гибели "за интересы Британии".
              baudolino
            3. DalaiLama Сегодня, 09:07
              И дальше что? Они сначала пошли по плану шлиппена как потом в 1940 на Запад чтобы разделаться с тогдашним союзником России Францией как до этого у них получилось в 1870г. На востоке пока сидели в обороне.
              Вам германский генштаб сколько платит?
              DalaiLama
    5. To be or not to be Сегодня, 11:46
      7 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ НАД ВОЙСКАМИ ДВУНАДЕСЯТИ ЯЗЫКОВ
      6 Января 1813 года император Александр обнародовал Манифест о победоносном окончании Отечественной войны.
      Манифест российского императора Александра I от (25 декабря 1812 ) 6 января 1813 года ознаменовал завершение Отечественной войны. Манифестом также предписывалось ежегодно в день Рождества Христова праздновать и великий День Победы. Праздник был отменен после Октябрьской революции 1917 года(... а зря ..)
      http://www.istpravda.ru/chronograph/1575/


      А в своем манифесте от 30 августа 1814 года по поводу победы над врагом российский император назвал эту войну «нашествием галлов (французов) и с ними двадесяти языков». «Двадесять» или «двунадесять» — это означает «два плюс десять», т. е. «очень много».
      http://ogorodnikov-rs.ru/info.php?id=42
      To be or not to be
    6. ПоручикТетеринъ Сегодня, 14:13
      Русские солдаты не за «буржуев» воевали, а за свою Родину, на которую напали немцы. Ту войну не зря называли Второй Отечественной.

      А о героях той войны, после 1917 года подло забыли. Радует, что сейчас о них вспоминают. [media=http://https://youtu.be/7Kix3HH-oE4]
      ПоручикТетеринъ
  2. 210окв Сегодня, 06:57
    На первом фото...Ну какая же это землянка....Даже и не блиндаж...А за фото огромное спасибо.
    210окв
    1. OAV09081974 Сегодня, 07:16
      Уважаемый 210окв
      Что мне очень "нравится" в кавычках на ВО - это безапелляционность суждений комментаторов.
      Прилагаю фото с оригинальной подписью - за № 2, где написано - ЕЛКА В ЗЕМЛЯНКЕ.
      Может быть правда военный корреспондент тех лет знал это хуже чем граждане РФ 100 лет назад? wink При всем уважении - сомневаюсь

      С Великим Праздником читателей и форумчан ВО hi
      OAV09081974
      1. 210окв Сегодня, 08:08
        Алексей Владимирович hi С Праздником Вас!Наше молодое поколение которое научилось копировать ссылки и описание к фотографиям не задумывается,а туда ли я вставляю ссылку или фото.Вот и появляются открытки к Дню Победы с солдатами Вермахта и натовской техникой.А даже если и понимают,то за это ЗАПЛАЧЕНО остальное пофиг..
        Цитата: OAV09081974
        Уважаемый 210окв
        Что мне очень "нравится" в кавычках на ВО - это безапелляционность суждений комментаторов.
        Прилагаю фото с оригинальной подписью - за № 2, где написано - ЕЛКА В ЗЕМЛЯНКЕ.
        Может быть правда военный корреспондент тех лет знал это хуже чем граждане РФ 100 лет назад? wink При всем уважении - сомневаюсь

        С Великим Праздником читателей и форумчан ВО hi
        210окв
        1. мордвин 3 Сегодня, 08:26
          В ВОВ партизаны отряда Медведева так же землянки делали. Целый дом разобрали, в лес перевезли, и закопали.
          мордвин 3
          1. 210окв Сегодня, 12:09
            Ну тут и окна и камин..Как то так...
            Цитата: мордвин 3
            В ВОВ партизаны отряда Медведева так же землянки делали. Целый дом разобрали, в лес перевезли, и закопали.
            210окв
        2. OAV09081974 Сегодня, 08:34
          Стараюсь подходить тщательно как к текстам, так и к иллюстрациям. Тем более учитывая уровень форума ВО. Конечно, мы все не без греха - но безосновательно и легкомысленно по творческой линии ничего не делаю. Ведь репутация, на мой взгляд, дороже любых денег.
          Если реальная ошибка - всегда Спасибо за замечания.
          И спасибо Вам за поздравление!
          Взаимно drinks
          OAV09081974
          1. Ольгович Сегодня, 09:11
            hi
            Цитата: OAV09081974
            Стараюсь подходить тщательно как к текстам, так и к иллюстрациям. Тем более учитывая уровень форума ВО. Конечно, мы все не без греха - но безосновательно и легкомысленно по творческой линии ничего не делаю. Ведь репутация, на мой взгляд, дороже любых денег.

            За это Вас любим и ценим, а ссылки на Ваши статьи, ввиду этого, очень авторитетны.
            Еще раз-с Праздниками! hi
            Ольгович
            1. OAV09081974 Сегодня, 09:26
              Спасибо Вам уважаемый Ольгович! hi
              Взаимно!
              OAV09081974
          2. Котище Сегодня, 10:18
            А если по существу?
            Берем открываем словарь и сравниваем оба понятия!
            ЗЕМЛЯНКА, простейший вид временного жилого помещения, вырытого в земле или углубленного в нее, с крышей, покрытой земляной насыпью. В зависимости от назначения и строительного материала З. бывают различных типов: зимние,летние, жердевые, досчатые и пр. 3. находят главное применение во время войны, являясь самым распространенным видом т. н. необоронительных построек.

            БЛИНДАЖ — постоянное или временное фортификационное подземное сооружение для защиты от пулемётного, артиллерийского, миномётного огня, от напалма и оружия массового поражения и для отдыха личного состава. По своей конструкции напоминает сруб, полностью заглубленный под землю. Поскольку эти строения строились в основном в военное время для размещения штабов, полевых больниц и т. п., то их старались делать как можно более сокрытыми от глаз противника.

            Ну и что в выхлопе?
            По сути оба сооружения вкапывались в землю имея только одно принципиальное различие по назначению. А вот отсюда начинаются тонкости. Если землянке в тылу не надо было иметь перекрытия в два или три наката бревен. То блиндаж их иметь был просто обязан, как защиту от артеллерийского или минометного огня.
            Смотрим на фотографии и? Видим двухскатную крышу с коньком! Так что Автор сегодня и Фотограф век назад были более верны утверждая, что на фотографии землянка, а не блиндаж.
            Хотя если честно на фотографии типичная русская заимка срубленная в виде полуземлянки. Но обыватель того времени всеравно называл данное жилое помещение землянкой.
            С уважением, Ваш Котище! Не сорьтесь по пустикам.
            Котище
            1. Котище Сегодня, 11:15
              Немного схем и иллюстраций!
              Блиндаж.
              Котище
            2. Котище Сегодня, 11:17
              Схема землянки!
              Котище
            3. Котище Сегодня, 11:30
              Схема полуземлянки! Сразу оговорюсь понятие полуземлянки более археологическое и имеет хождение именно в научной среде. В быту данные сооружения называли в основном землянками по типу строения или по назчению заимки, зимники, балаганы, погреба и др.
              Котище
  3. Котище Сегодня, 06:58
    Спасибо большое Автору за подборку фотографий!
    Котище
    1. Балу Сегодня, 09:27
      Цитата: Котище
      Спасибо большое Автору за подборку фотографий!

      Всех с Рождеством, здоровья, терпенья, благополучия Вам и Вашим семьям. hi
      Балу
      1. Котище Сегодня, 10:59
        Искреннее огромное спасибо!!! Остается только присоединится к Вашим поздравлениям!!!
        Котище
  4. parusnik Сегодня, 07:24
    Нагадал мне попугай счастье по билетику....Спасибо, интересные фото...
    parusnik
  5. солдатъ Сегодня, 08:03
    Вероятно автор стихотворения - Михеев Сергей Петрович
    Полковник и Кавалер Георгиевского оружия
    солдатъ
  6. Гардамир Сегодня, 08:19
    Слава Поклонской и святым Владимиру и Николаю!
    Гардамир
  7. Монархист Сегодня, 09:11
    С Рождеством Христовым всех! Православие часть нашей истории, а забывать свою историю грех.
    Народник, Вы говорите:"Выходит и Вера не нужна была",а я вспомнил рассказ парня ,участника , второй чеченской,: до арамии он на Рождество смотрел как на красивый атрибут прошлого и считал, что в современном мире это все лишнее, а попал в реальную боевую обстановку и другими глазами смотрел на священника. Уже на гражданке он совсем по другому относится к Рождеству.
    Монархист
    1. народник Сегодня, 13:33
      Монархист
      С Рождеством Христовым всех! Православие часть нашей истории, а забывать свою историю грех.

      Верно, грех забывать Перуна со Свентовитом.
      Народник, Вы говорите:"Выходит и Вера не нужна была",а я вспомнил рассказ парня ,участника , второй чеченской,: до арамии он на Рождество смотрел как на красивый атрибут прошлого и считал, что в современном мире это все лишнее, а попал в реальную боевую обстановку и другими глазами смотрел на священника.

      А Вы представьте, как простой ацтекский парень верил после битвы в своего бога Вицли-Пуцли, а простой индийский парень верил после битвы в своего бога Джаггернаута.
      народник
      1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 14:20
        Цитата: народник
        Верно, грех забывать Перуна со Свентовитом.


        Сразу видно, что Вы с реальными участниками боевых действий не общались. В современности полно историй людей, ставших на войне христианами. Потому что они сумели спастись от верной смерти обративших к Богу или христианским святым. Историй неоязычников, с упоминанием их божеств я ни в сети не встречал, ни лично никогда не слышал. Хотя общаться доводилось с разными людьми, и неоязычниками тоже.
        ПоручикТетеринъ
  8. Монархист Сегодня, 09:34
    Цитата: Варяг_0711
    DalaiLama Сегодня, 07:07 ↑ Новый
    Вы про 1941 или про 1914 когда России хотя бы потрудились обьявить войну?
    Та ви шо? В 1914 году России войну может и объявили, вот только в ту войну Россия вступила сама, так сказать по собственному желанию, благодаря царю удоду. И кстати, войну нам объявили уже по факту нашей мобилизации, то есть не важно объявляли нам её или нет, мы так и так в неё по факту ввязались раньше. В 1941-ом насколько я помню мы к войне хоть и готовились, но вступать в неё не спешили!

    Варяг, если помните то у Самсонова была целая серия материалов о событиях накануне ПМВ? Ведь, если разобраться то РИ вынудили вступать в войну и там было не всё однозначно. Вы, помните,что послужило предлогом для ПМВ? Выстрелы Гаврилы Принципа и виноватой в конечном счёте сделали Сербию. У России был вариант скасзать: на фиг нам Сербы,пускай Австро-Венгрия разделывается с Середины. Как тогда с точки зрения морали смотрелись? Да Англия и Франция в той войне решали свои интересы ,амРоссия как говорится"за компанию пошла",но отсидеться в сторонке не получилось бы
    Монархист
  9. Монархист Сегодня, 09:46
    Цитата: Ольгович
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Оторвали русских мужиков от своих семей...своего дома...разве нужна им была эта война буржуев по переделу мира.

    Защита Отечества от захватчиков всегда "отрывает" мужчин. Так было в 1812, так было в 1941. Всегда.
    Кто остался с семьей-остался без Отечества.

    Всех участников ВО поздравляю с ДНЕМ ПОБЕДЫ русского народа в Отечественной войне 1812 г над "двудесятью языками". Он праздновался каждое Рождество , согласно Императорского Манифеста . Сегодня-Рождество!
    Отменен "русофилами"-"русскими " коммунистами, взорвавшими и главные памятники, посвященные этой войне.
    Всех православных -с Рождеством Христовым! hi
    Автору огромное спасибо и-тоже с Праздниками!

    Спасибо за поздравления. А товарищи с " простыми русскими фамилиями" Бог им судья. Не Вы,не я и никто другой не сможет изменить происшедшего
    Монархист
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:21
      Не Вы,не я и никто другой не сможет изменить происшедшего

      smile Это верно...но положа руку на сердце...
      вот сейчас вы бы рискнули ввязаться в новую мировую войну при тех же условиях какие были в 1914 году?
      Ведь должны бы мы извлекать хоть какие то уроки из прошлого ...чтобы это снова и снова не повторялось.
      Тот же ЛЕХА
      1. DalaiLama Сегодня, 10:42
        Это потом повторилось в 1941, смысл вашего вопроса?
        DalaiLama
        1. DalaiLama Сегодня, 11:18
          В апреле 1941 гитлер за которым пошли немцы (включая австрийцев) сначала уничтожил Югославию, которая никому не угрожала, потом напал и на СССР.
          В 1914 если бы Россия дала сразу растерзать Сербию, она бы потом так не отсиделась.
          Им им со своими "как вы посмели мобилизоваться" ультиматумами, которые могли нарушить их шлиффенские планы просто хотелось войны и они были в себе уверены. Проблема эта была решена только в 1945, похоже опять временно. И то только потому что Сталин перед ВМВ расстрелял 239 тыс вашей пятой колонны, а Столыпин перевешал всего 2 тыс. (убивших до этого бомбами порядка 30тыс лучших представителей русского народа).
          Народ который выбирает между позором и войной позор, получает в конечном счете и то и другое.
          DalaiLama
          1. DalaiLama Сегодня, 11:41
            По результатам русско-турецкой войны 1877-78г потом был Берлинский конгресс с участием всех мировых держав, который отменил все победы России в той войне, и передал их Австрии. В Болгарии посадили прогерманскую верхушку, и только Сербия получила независимость, потом решили сьесть и ее. Сараевский масонский выстрел всего-лишь упал на богатую немецкую оборзевшую почву подогретую газетами которыми во всем мире владела вовсе не "англичанка", которая не гадила, и тоже потеряла в окопах ПМВ порядком.
            DalaiLama
  10. Монархист Сегодня, 09:48
    Цитата: Гардамир
    Слава Поклонской и святым Владимиру и Николаю!

    Причем здесь Поклонская и Рождеством?
    Монархист
    1. DalaiLama Сегодня, 10:09
      При чем там Николай? Должно было быть Дмитрий.
      DalaiLama
  11. Монархист Сегодня, 09:55
    Цитата: OAV09081974
    Стараюсь подходить тщательно как к текстам, так и к иллюстрациям. Тем более учитывая уровень форума ВО. Конечно, мы все не без греха - но безосновательно и легкомысленно по творческой линии ничего не делаю. Ведь репутация, на мой взгляд, дороже любых денег.
    Если реальная ошибка - всегда Спасибо за замечания.
    И спасибо Вам за поздравление!
    Взаимно drinks

    Хорошо, когда автор признает свои ошибки: "не ошибается тот кто ничего не делает". Фотки у Вас хорошие , спасибо .
    Монархист
    1. DalaiLama Сегодня, 10:11
      Цитата: OAV09081974
      Стараюсь подходить тщательно как к текстам, так и к иллюстрациям.

      Вторая сверху это "10 негритят"?
      DalaiLama
      1. Котище Сегодня, 11:53
        В защиту Автора!
        Вопрос, как Вы относитесь к полотнам художников баталистов? К коммиксам? Диафильмам? Театру света и теней?
        А теперь возьмите и смешайте все в одной палитре!
        Что в сухом остатке? Иллюстрации страниц альбома выдающегося художника, участника событий ПМВ М.А. Лисовского. К слову чьи работы украсят любую статью! Так что данная иллюстрация, тем более в подобной технике, "жирный плюс" Автору статьи.
        Форзац первого альбома М.А.Лисовского.
        Котище
        1. DalaiLama Сегодня, 12:01
          Где французская птичка и британский лев? Тем терзаемой Сербии не раскрыта.
          та, вторая картинка в статье имеет много больший оккультный потенциал.
          DalaiLama
          1. Котище Сегодня, 12:14
            Мда? Малехо Вы даже меня ввели в прострацию. В связи с чем "+" я Вам ставлю.
            А теперь заново, но с другого бока.
            Кидаю несколько картинок М.Лисовского из первого и второго альбомов.




            ....выводы с Вас уважаемый!
            Котище
            1. DalaiLama Сегодня, 12:30
              То же самое. Системно работал ваш товарищь.
              DalaiLama
              1. Котище Сегодня, 12:51
                Цитата: DalaiLama
                То же самое. Системно работал ваш товарищь.
                .....? Поясните пожалуста....
                Котище
                1. DalaiLama Сегодня, 14:19
                  Большой оккультной разницы нет 10 негритят исчезнут или 10 миллионов русских.
                  DalaiLama
  12. Korsar4 Сегодня, 10:07
    С Рождеством!

    Хорошая подборка фотографий.
    Korsar4
  13. ПоручикТетеринъ Сегодня, 14:23
    Прекрасная статья и замечательная подборка фото! Смотришь на них и сразу чувствуется своё, родное, что люди на фото, несмотря на сотню лет разницы—родные и близкие тебе. Автору—моя сердечная благодарность за проделанный труд и земной поклон за Рождественское настроение!
    ПоручикТетеринъ
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