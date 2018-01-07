Фронтовое Рождество

Рождество на фронте…Воспоминания солдат и офицеров русской армии на фронтах Первой мировой войны содержат отклики о том, что даже в условиях фронтового быта воины не забывали об этом Святом Празднике.Старались найти возможность и раздобыть лесную красавицу ель или хотя бы несколько еловых веток – и, установив их в блиндаже или в землянке, приблизиться к мирной обстановке и окунуться в атмосферу Праздника.Причем даже пребывание на территории вражеского государства ни в коей мере не влияло на эту традицию. Как мы видим ниже - на рисунке кавалерийского офицера – участника похода в Восточную Пруссию. Осенний (Второй) поход в Восточную Пруссию 1914 г. закончился успешно, и войска Северо-Западного фронта встречали первое военное Рождество в Германии.Причем праздничные елки устанавливались не только в офицерских землянках или блиндажах. На фото ниже мы видим и солдатскую елку.Но трагические превратности войны могли сделать рождественское утро таким, как на иллюстрации ниже – и тогда русские герои спали вечным сном в окружении могучих елей и сосен.Рождественская молитва могла проводиться как в храме, так и на позиции.Русские солдаты и офицеры, по возможности, отдыхали в этот святой день.Причем интересным обычаем были «рождественские гадания». Так, на представленном ниже фото солдатам на позициях «на счастье» гадает попугай.А на следующем фото «солдатское счастье» вытягивает голубь.Ну и, конечно, важным элементом торжества были рождественские подарки – и бойцы ждали их нетерпением: от родных и близких, общественных организаций и частных лиц.Все это позволяло хоть немного забыть о тяжести войны, прикоснуться к таинствам одного из величайших Христианских Праздников и почувствовать себя немного счастливее.И в заключение приведем (в оригинале) строки прекрасного стихотворения Сергея Михеева, которое было опубликовано в «Ниве» (1914. № 51. С. 996.) и посвящено преддверию Рождества Христова - Сочельнику.