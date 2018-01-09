Огневой Молот Третьего Рима. Часть 1

Эффект от взрыва снаряда легкой полевой пушки и снаряда крупного калибра орудия тяжелой артиллерии значительно различаются - и по разрушительному результату, и по степени воздействия на моральное состояние человека. Снаряд крупного калибра (120-мм, 4-, 6-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 15-, 16- и 17-дюймовые) обладает колоссальной разрушительной силой, обусловленной, помимо веса заложенного в нем разрывного заряда, также и типологией применяемого взрывчатого вещества.Тяжелая артиллерия – это вид артиллерии, включающий в себя орудия крупного калибра, предназначенные для поражения укреплений и войск противника, находящихся за закрытиями. Тяжелые орудия предназначались для уничтожения долговременных окопов, мощных оборонительных сооружений и для контрбатарейной борьбы.Опыт Русско-Японской войны показал, что полевая артиллерия не в силах решать все задачи, выдвигаемые на повестку дня современным боем. Русско-Японская война подчеркнула, что взгляд на полевую артиллерию, как на универсальную артиллерию - оказался ложным. Сидения на реке Шахэ и на Мукденских позициях подтвердили необходимость привлечь для решения особых задач, непосильных для полевой артиллерии (разрушение особо прочных целей, борьба с японской гаубичной артиллерией) более мощный вид артиллерии.Опыт этой войны был тщательно изучен немцами - которые пришли к выводу, что мощные орудия должны иметься на вооружении именно тяжелой полевой артиллерии. Настойчиво и методично немцы создали мощную тяжелую полевую артиллерию – предоставив своим соседям вести бесплодные споры о «перегруженности немецкой дивизии артиллерией».Тяжелая полевая артиллерия прекрасно проявила себя в ходе маневренного этапа мировой войны. А когда невозможность добиться решения в ходе маневренных боевых действий «закопала» воюющие стороны в землю - тяжелая полевая артиллерия стала неотъемлемым инструментом, «огневым молотом» при прорыве эшелонированной обороны противника. В ходе позиционных боевых действий тяжелая артиллерия была востребована особенно остро.Первая мировая война выдвинула для тяжелой артиллерии следующий спектр задач:1) обстрел живых целей и батарей с дистанции, недоступной для огня полевой артиллерии; 2) обстрел с дальних дистанций парков, биваков, обозов, резервов и целей в тылу противника - находящихся вне досягаемости огня полевой артиллерии; 3) обстрел живых целей, укрытых в блиндажах и узлах сопротивления полевого типа; 4) разрушение сильно укрепленных опорных пунктов; 5) методичный обстрел (т. н. огневое наблюдение) населенных пунктов; 6) систематический обстрел важных железнодорожных станций; 7) обстрел узлов сообщений; 8) обстрел складов и пунктов снабжения; 9) контрбатарейная борьба (особенно с артиллерией, находящейся в солидных закрытиях); 10) обстрел авиационных парков; 11) обстрел привязных аэростатов; 12) разрушение важных целей, обстрел которых орудиями других типов бесполезен.Тяжелая артиллерия сильна своим калибром и большим весом снаряда, а также разрушительным действием последнего и большей дальностью огня – т. е. ее преимущества заключались в «могуществе» и «дальнобойности». С другой стороны она малоподвижна – особенно при очень крупных калибрах, а также «капризна» в вопросах боепитания. Но минусы окупались результатами, получаемыми от совокупности мощи и дальности огня тяжелых артиллерийских систем. Скорострельность тяжелой артиллерии в этот период колебалась между 4 - 8 выстрелами в минуту, что признавалось удовлетворительным.Говоря о подвижности и маневроспособности, стоит отметить, что способность русской тяжелой полевой артиллерии к активным передвижениям была испытана в Карпатах в феврале - марте 1915 г. (Волосяны, Вышков перевал, Лихоборы) – когда, например, тяжелая батарея 3-й сибирской стрелковой артбригады вышла в долину р. Сивки. Она сделала это ночью (!) перевалив через Вышков перевал, пройдя по ужасным горным дорогам, лишь местами подлатанным деревянным настилом. Здесь, разумеется, сыграли свою роль уровень подготовки личного состава, высокие моральные качества русских артиллеристов и осознание огромной ответственности перед пехотой.Ключевыми критериями для отнесения орудия к категории «тяжелая артиллерия» являлись: а) его функциональное назначение; б) место в структуре русской армии. Именно поэтому 122-мм легкая полевая гаубица наряду с 76-мм полевой пушкой входила в состав легкой полевой артиллерии. А 107-мм пушка относилась к «тяжелой артиллерии» (также как и появившиеся в ходе войны в русской армии 120-мм пушка системы Обуховского завода и 120-мм французская пушка).107-мм (42-линейная) скорострельная пушка, 152-мм пушка и 152-мм гаубица образцов 1910 г. – костяк орудийного парка русской тяжелой артиллерии – они входили в состав корпусной артиллерии, тяжелых артиллерийских дивизионов и бригад и корпуса тяжелой артиллерии особого назначения (ТАОН).https://ru.wikipedia.org/wiki/152-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0_1910/37_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2#/media/File:152mm_m10_schneider_polavaja_3.jpgТо, что в качестве основных калибров для пушек и гаубиц полевой тяжелой артиллерии были приняты - для пушек 4,2 дюйма (42-линейная полевая скорострельная пушка), а для гаубицы - 6 дюймов (152-мм гаубица) – было не случайно. Оба орудия легко транспортировались 8-ю лошадьми. Недостаточно подвижен был лишь зарядный ящик, перевозимый всего 6-ю лошадьми. И в боевой обстановке ящик почти всегда отставал от орудия. Иногда приходилось, для ускорения подвижности зарядных ящиков, подпрягать к ним «штатских» лошадей. Так как обе системы были снабжены автоматическими приспособлениями для отката и наката орудия, а также современными прицельными приспособлениями, то они были достаточно скорострельны. Так, батарея под командованием капитана Соколова, входившая в состав 1-й тяжелой артиллерийской бригады, в ходе боев под Ангербургом (Восточная Пруссия) показала: для пушки - до 9 выстрелов, а для гаубицы – до 4 выстрелов в минуту. Опыт полигонной стрельбы мирного времени, в период испытаний этих орудий в 1914 г., продемонстрировал следующие показатели – для пушки 10, а для гаубицы – 6 выстрелов в минуту. Но, разумеется, полигонные условия существенно отличались от боевых.Имела значение и классификация тяжелой артиллерии, существовавшая до войны – и подразделявшая тяжелую артиллерию на «полевую» и «осадную». Русской артиллерии пришлось в 1910 - 1913 гг. выдержать неоднократные реорганизации, пока тяжелая артиллерия не пришла к структуре, имевшей место в ходе Первой мировой войны. В годы последней тяжелая артиллерия стала подразделяться на «маневренную» и «позиционную» - впрочем, это функциональное деление было достаточно условно.Вышеуказанные орудия относились к «маневренной» или «мобильной» тяжелой артиллерии.Т. н. позиционная тяжелая артиллерия отличалась от нее тем, что не имела своих штатных средств передвижения, перебрасываясь с одного участка фронта на другой по мере необходимости. В отличие от более унифицированной по орудийному парку и организационной структуре маневренной артиллерии, позиционная артиллерия характеризовалась большей «разношерстностью». Для формирования позиционной артиллерии была использована артиллерия, состоявшая из осадных, крепостных, береговых и даже морских орудий. Орудия перевозились, как правило, по узкоколейным железным дорогам, по хорошим шоссейным дорогам и на короткие расстояния - по сухим и широким грунтовым дорогам (если они были исправны и имели очень прочные мосты). Способность таких орудий к передвижению находилась в большой зависимости от их калибра, состояния грунта, а, следовательно, и времени года. Скорость передвижения на тракторах по хорошим шоссейным дорогам - 5 км/час (при большей скорости страдала материальная часть).Размещать позиционные орудия предписывалось группами не менее чем по 2 единицы – сложность механизма иногда вызывала разрыв орудия, что могло повлиять на выполнение задачи. Так, разрыв 11-дюймовой гаубицы на левом фланге 49-го корпуса лишил русские войска серьезной огневой поддержки в ответственный день 18 июня 1917 г. - первый день Июньского наступления Юго-Западного фронта. Этот эпизод был очень неприятен – ведь гаубица должна была разрушить бетонированный наблюдательный пункт противника на высоте у сел. Годов. Вследствие этого наблюдательный пункт командующего 11-й армией генерала от инфантерии Д. В. Баланина под названием «Волга», находившийся в 3-х километрах от передовой линии противника, весь день находился под непрерывным огневым наблюдением врага. Каждые 5 минут рядом с ним рвалась очередь из 4 различных по типу снарядов - и к вечеру противник повредил правую амбразуру наблюдательного пункта.Начало формирования позиционной тяжелой артиллерии – у союзников к лету 1915 г., а в русской армии - к концу 1915 г. Для установки позиционных орудий требовалось от 20 минут (8-дюймовая пушка Виккерса) до 7 дней (10-дюймовая береговая пушка) и особые краны и пр. механизмы.Позиционная артиллерия предназначалась: а) для обстрела наиболее важных целей в тылу противника (склады, штабы, мосты, перекрестки дорог и т. д.), для борьбы с крупнокалиберной и дальнобойной артиллерией (активнее всего применялась 6-дюймовая пушка Канэ); 2) Для разрушения и обстрела важных железнодорожных станций, узлов сообщения и крупных войсковых складов (применялись дальнобойная 10-дюймовая береговая пушка с дальностью стрельбы почти 20 км и 120-мм пушка Виккерса – с дальностью стрельбы более 13 км); 3) Для разрушения очень прочных сооружений и особо важных укрепленных узлов и участков позиций (применялись 9- и 11-дюймовые гаубицы береговой артиллерии, 9-дюймовая гаубица Виккерса, 11-дюймовая гаубица Шнейдера и др. орудия); 4) для разрушения прочных сооружений и особо укрепленных окопов - применялись 6-дюймовые пушки.