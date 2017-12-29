Записки Колорадского Таракана. Итого-2017 и мои поздравления

Смотрю вот сейчас в зеркало. М-да, именно так должен выглядеть настоящий самец! Глазищи, усищи, ножищи... Ну, и все прочее. Таракан сказал — Таракан сделал! (Украл чью-то фразу, малость перефразировав.) Обещал поздравить перед самым Новым годам — поздравляю! Но чуть позже.Приветствую вас, уважаемые люди! Друзья и знакомые. Совсем не знакомые, но интересующиеся моими записками. Всех и от всей нашей большой и дружной семьи с наступающим Новым годом! Независимо от вашего гражданства, от ваших политических взглядов и религии. Даже независимо от пола.Как вы понимаете, я, как "tarakanus malevatus" (вот так я теперь по иностранному называюсь), просто обязан подвести собственные итоги года для нашей многострадальной страны. Многое вы знаете. О многом догадываетесь. Многое предполагаете. Я просто выскажусь об основных достижениях с плюсом и минусом. Шутить сегодня не буду. Пишу серьезную статью!В целом о ситуации можно сказать одной фразой: год прошел, и черт с ним. Кто-то погиб под тапком. Кто-то, наоборот, растолстел и в щели не проходит. Кто-то перешел на питание совсем не продуктовыми продуктами. Кто-то смазал лапки вазелином и уже жирует в России или Европе. А мы тут...Вот так, плюнул на все и пошел по Киеву. И народу в лица позаглядывал, и немного расцвечу свои записки картинками. Преимущественно с мишмайдана, конечно. Потому что именно там вся злоба дня. Дня сегодняшнего и завтрашнего.Я решил не утомлять вас огромными выкладками. Потому выделил по 5 положительных и отрицательных "итого" Украины. Начну, естественно, с перемог.Первая и главная перемога Украины, это безусловно безвизовый режим с ЕС. Для большинства украинцев это просто химера. Безвиз есть, денег для поездок нет. Но в перспективе... Правда, сейчас ходят упорные слухи, что с этой перемогой скоро придется пожертвовать ради выполнения новых требований МВФ.Следующая перемога из той же серии. Соглашение об ассоциации ЕС-Украина. Помните референдум в Голландии? Преодолели. Победили. Подписали со всеми 28 странами ЕС. 1 сентября мы стали ближе к европейцам. Хотя и тут возникло множество "подводных камней". Почему-то соглашение действует в одну сторону. Европа выигрывает, мы проигрываем.На третье место я поставлю провал Саакашвили с его майданом. Мне кажется, Украину готовили к разрастанию гражданской войны. Но, хватило ума не начинать резать друг друга уже на всей территории страны. И опять это противное "хотя". Противостояние не закончено и всё может произойти. Дестабилизировать страну "мояхатаскрайников" достаточно просто даже небольшой, но организованной группе людей.Четвертая перемога заключается в... объявлении католического Рождества общегосударственным праздником. В стране, где достаточно много католиков, протестантов, да и православных, которые празднуют Рождество по-европейски, это реальное достижение. Религиозное меньшинство получило официальный праздник. Хотя, соседи из Белоруссии этот вопрос решили без всякой помпы и разрушения страны.Пожалуй, и всё. Пятую перемогу "притяну за уши". Это продолжение санкций против вас. Суды по газу и нефти. И прочие проявления гибридной войны. Наши люди действительно уверены, что мы от этого побеждаем.И прочитал один из комментариев из прошлых записок. О друге, который требовал что-то. Оправдывать не буду. У нас от постоянной безнадеги действительно появилось какое-то дармоедское отношение к другим странам. Дайте, дайте, дайте... Потому пошли к зрадам.На первое место я поставлю полную импотенцию нашей Рады в вопросах реформ. Мы на переправе постоянно меняем коней. Все эти годы мы говорим о реформах. Даже принимаем что-то в первом чтении. А потом убиваем всё поправками. Хотя, пенсионную или реформу здравоохранения лучше бы не принимали. Так что, не понятно зрада это или перемога.Далее. Очевидной зрадой является наша экономическая политика в отношении Донбасских республик. Мокрица экономистов сожри. Мы не только с этой блокадой оттолкнули от себя республики окончательно, но и понесли огромные потери в гривнах. О том, что уголь у нас теперь из "США" вы знаете. И цену этого уголька тоже. А ведь есть и то, о чем знают только специалисты. Налоги! Предприятия Донбасса теперь не платят в наш бюджет. Представляете суммы? И всё мимо кассы...Третьей зрадой я бы назвал постоянные конфликты между нашими силовиками. Все эти МВД, НАБУ, НАЗК, ГПУ, ПТУ, ВРУ, СРУ... Страшно становится от того, что все вокруг враги и коррупционеры. На самый крайний случай — агенты Путина или Кремля. И все нарушают законы. Полная анархия и жизнь по понятиям.Связана с НАБУ и четвертая зрада. Борьба с коррупцией у нас ведется активно. Наверное, это уже традиционный тренд в любой стране мира. Коррупция непобедима. Значит бороться с её проявлениями можно вечно. НАБУ борется. Но вот увидеть хоть одного реально осужденного коррупционера мне пока не довелось. Как часто говорят современные молодые весельчаки, это наш очередной пук...Ну и последняя зрада. Возможно, тоже притянутая за уши. МВФ денег не дает! Нам много говорили о евроинтеграции и отказе от экономических связей с Россией. Доинтегрировались. У нас нет экономики. У нас есть полная зависимость от траншей. А батрачество вне страны наши экономисты стали восхвалять как реальную перемогу.Не знаю поняли ли вы, от какой мерзости вас защитило провидение в начале 2000-х. Может Россия действительно под покровительством Богоматери. Или Николай-чудотворец отводит от вас дерьмо. А вот к нам всё это прилипает. Но мы все пытаемся...Живем, готовимся к встрече нового года, желаем все так же друзьям и близким всяких благостей. И пока еще верим, что все может исполниться.Так что, пока живу — надеюсь! Вы же выбрались. Значит и мы выберемся. Менталитет-то у нас один. Мы, как бы не хотели наши правители, все равно русские. Да, малость неадекватные, но русские.На этом разрешите проститься уже до следующего года. Счастья вам и вашим близким. Счастья вашей стране. Пусть Россия будет всегда. И все за стол! Праздник начинается! 2017-й уходит в вечность. Да здравствует 2018-й! Тараканушка стол приготовила... Думаю, ваши женщины не уступают моей в этом искусстве. Не забудьте им об этом сказать! И поцеловать. Любят они внимание...До встречи в новом году! Удачи, здоровья вам, мои обожаемые! Мира, счастья и благополучия, детей умных и президентов хороших!Ну, и не думайте, что я так надолго пропаду. Увидимся скоро.