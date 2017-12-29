21:21 29 декабря

Записки Колорадского Таракана. Итого-2017 и мои поздравления



Смотрю вот сейчас в зеркало. М-да, именно так должен выглядеть настоящий самец! Глазищи, усищи, ножищи... Ну, и все прочее. Таракан сказал — Таракан сделал! (Украл чью-то фразу, малость перефразировав.) Обещал поздравить перед самым Новым годам — поздравляю! Но чуть позже.

Приветствую вас, уважаемые люди! Друзья и знакомые. Совсем не знакомые, но интересующиеся моими записками. Всех и от всей нашей большой и дружной семьи с наступающим Новым годом! Независимо от вашего гражданства, от ваших политических взглядов и религии. Даже независимо от пола.


Как вы понимаете, я, как "tarakanus malevatus" (вот так я теперь по иностранному называюсь), просто обязан подвести собственные итоги года для нашей многострадальной страны. Многое вы знаете. О многом догадываетесь. Многое предполагаете. Я просто выскажусь об основных достижениях с плюсом и минусом. Шутить сегодня не буду. Пишу серьезную статью!

В целом о ситуации можно сказать одной фразой: год прошел, и черт с ним. Кто-то погиб под тапком. Кто-то, наоборот, растолстел и в щели не проходит. Кто-то перешел на питание совсем не продуктовыми продуктами. Кто-то смазал лапки вазелином и уже жирует в России или Европе. А мы тут...

Вот так, плюнул на все и пошел по Киеву. И народу в лица позаглядывал, и немного расцвечу свои записки картинками. Преимущественно с мишмайдана, конечно. Потому что именно там вся злоба дня. Дня сегодняшнего и завтрашнего.

Я решил не утомлять вас огромными выкладками. Потому выделил по 5 положительных и отрицательных "итого" Украины. Начну, естественно, с перемог.

Первая и главная перемога Украины, это безусловно безвизовый режим с ЕС. Для большинства украинцев это просто химера. Безвиз есть, денег для поездок нет. Но в перспективе... Правда, сейчас ходят упорные слухи, что с этой перемогой скоро придется пожертвовать ради выполнения новых требований МВФ.



Следующая перемога из той же серии. Соглашение об ассоциации ЕС-Украина. Помните референдум в Голландии? Преодолели. Победили. Подписали со всеми 28 странами ЕС. 1 сентября мы стали ближе к европейцам. Хотя и тут возникло множество "подводных камней". Почему-то соглашение действует в одну сторону. Европа выигрывает, мы проигрываем.



На третье место я поставлю провал Саакашвили с его майданом. Мне кажется, Украину готовили к разрастанию гражданской войны. Но, хватило ума не начинать резать друг друга уже на всей территории страны. И опять это противное "хотя". Противостояние не закончено и всё может произойти. Дестабилизировать страну "мояхатаскрайников" достаточно просто даже небольшой, но организованной группе людей.



Четвертая перемога заключается в... объявлении католического Рождества общегосударственным праздником. В стране, где достаточно много католиков, протестантов, да и православных, которые празднуют Рождество по-европейски, это реальное достижение. Религиозное меньшинство получило официальный праздник. Хотя, соседи из Белоруссии этот вопрос решили без всякой помпы и разрушения страны.



Пожалуй, и всё. Пятую перемогу "притяну за уши". Это продолжение санкций против вас. Суды по газу и нефти. И прочие проявления гибридной войны. Наши люди действительно уверены, что мы от этого побеждаем.



И прочитал один из комментариев из прошлых записок. О друге, который требовал что-то. Оправдывать не буду. У нас от постоянной безнадеги действительно появилось какое-то дармоедское отношение к другим странам. Дайте, дайте, дайте... Потому пошли к зрадам.

На первое место я поставлю полную импотенцию нашей Рады в вопросах реформ. Мы на переправе постоянно меняем коней. Все эти годы мы говорим о реформах. Даже принимаем что-то в первом чтении. А потом убиваем всё поправками. Хотя, пенсионную или реформу здравоохранения лучше бы не принимали. Так что, не понятно зрада это или перемога.

Далее. Очевидной зрадой является наша экономическая политика в отношении Донбасских республик. Мокрица экономистов сожри. Мы не только с этой блокадой оттолкнули от себя республики окончательно, но и понесли огромные потери в гривнах. О том, что уголь у нас теперь из "США" вы знаете. И цену этого уголька тоже. А ведь есть и то, о чем знают только специалисты. Налоги! Предприятия Донбасса теперь не платят в наш бюджет. Представляете суммы? И всё мимо кассы...

Третьей зрадой я бы назвал постоянные конфликты между нашими силовиками. Все эти МВД, НАБУ, НАЗК, ГПУ, ПТУ, ВРУ, СРУ... Страшно становится от того, что все вокруг враги и коррупционеры. На самый крайний случай — агенты Путина или Кремля. И все нарушают законы. Полная анархия и жизнь по понятиям.

Связана с НАБУ и четвертая зрада. Борьба с коррупцией у нас ведется активно. Наверное, это уже традиционный тренд в любой стране мира. Коррупция непобедима. Значит бороться с её проявлениями можно вечно. НАБУ борется. Но вот увидеть хоть одного реально осужденного коррупционера мне пока не довелось. Как часто говорят современные молодые весельчаки, это наш очередной пук...

Ну и последняя зрада. Возможно, тоже притянутая за уши. МВФ денег не дает! Нам много говорили о евроинтеграции и отказе от экономических связей с Россией. Доинтегрировались. У нас нет экономики. У нас есть полная зависимость от траншей. А батрачество вне страны наши экономисты стали восхвалять как реальную перемогу.

Не знаю поняли ли вы, от какой мерзости вас защитило провидение в начале 2000-х. Может Россия действительно под покровительством Богоматери. Или Николай-чудотворец отводит от вас дерьмо. А вот к нам всё это прилипает. Но мы все пытаемся...



Живем, готовимся к встрече нового года, желаем все так же друзьям и близким всяких благостей. И пока еще верим, что все может исполниться.





Так что, пока живу — надеюсь! Вы же выбрались. Значит и мы выберемся. Менталитет-то у нас один. Мы, как бы не хотели наши правители, все равно русские. Да, малость неадекватные, но русские.



На этом разрешите проститься уже до следующего года. Счастья вам и вашим близким. Счастья вашей стране. Пусть Россия будет всегда. И все за стол! Праздник начинается! 2017-й уходит в вечность. Да здравствует 2018-й! Тараканушка стол приготовила... Думаю, ваши женщины не уступают моей в этом искусстве. Не забудьте им об этом сказать! И поцеловать. Любят они внимание...

До встречи в новом году! Удачи, здоровья вам, мои обожаемые! Мира, счастья и благополучия, детей умных и президентов хороших!

Ну, и не думайте, что я так надолго пропаду. Увидимся скоро.
Автор: Таракан Околорадский


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Комментарии 14

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  1. svp67 Сегодня, 15:09
    hi Тараканищу!!!! С НОВЫМ ГОДОМ!
    Не знаю поняли ли вы, от какой мерзости вас защитило провидение в начале 2000-х. Может Россия действительно под покровительством Богоматери. Или Николай-чудотворец отводит от вас дерьмо. А вот к нам всё это прилипает. Но мы все пытаемся...
    Мы этого поняли еще в середине 90-х, видимо потому и божественные силы нас спасли в 2000, как говориться: "на Бога надейся, а сам не плошай" Мало того КАК ЖЕ мы Вас ПРЕДУПРЕЖДАЛИ еще в 2013, что с этого "майдана" НЕ БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЯ, Многие из ваших - не верили, обзывали нас, всячески...даже "не братьями" назвали. Хорошо, что многие сейчас изменили мнение и признают ошибку. Но вот как вернуть тысячи жизней?
    Ну, что "камни разбросали, пора их собирать". СООБЩА. Как БРАТЬЯ и СЕСТРЫ.
    svp67
  2. Сергей-svs Сегодня, 15:27
    Спасибо Околорадский! good И тебя с наступающим Новым Годом! yes "ЦеЭвропейской" удачи в бизнесе и сексе, что в переводе на русский означает: успехов в работе и личной жизни!!! laughing
    Сергей-svs
  3. parusnik Сегодня, 15:28
    Или Николай-чудотворец отводит от вас дерьмо.
    ...Нееееееееееее....Дед Мороз со Снегурочкой...К вам же теперича какой-то иноземный Св.Николай приходит, а деда Мороза , помнится ваши переможники на мосту повесили..Как-то вот выводы и напрашиваются...С Наступающим! и спасибо Вам Ваша страна отличный пример того, что будет ежели Деда Мороза на Св.Николая променять..Но..до наших пока особо не доходит....
    parusnik
  4. АлеБорС Сегодня, 15:28
    С наступающим! При всём уважении, но прости, не соглашусь с фразой "Мы, как бы не хотели наши правители, все равно русские". Сам автор ещё да, а вот остальные "хатаскрайники", увы, уже нет. Потому и не вняли вовремя голосу разума, и разрушили страну.
    Желаю автору успехов в творчестве, крепости духа. А остальным соседям просветления ..
    АлеБорС
  5. Captain Nemo Сегодня, 15:57
    Удачи. Всего самого наилучшего в Новом году. Ну и мужества
    Captain Nemo
  6. Туз Бубен Сегодня, 17:06
    Береги себя и своё многочисленное семейство Тараканушко....
    А то, не дай Боже измудрятся Ваши ...ну ты понял кто, на каку ни будь очередну зраду с перемогой...
    Ну, например, обязать всех хитиноносителей на обязательнодобровольную сдачу хитина на доп.бронировку Оплотов, или ещё каких Азовцев...А это ж полный позор !!! Выйти гордо без покрова под тапок не каждый таракан сможет...Ну про мокриц то вообще говорить нечего...
    В общем Любви, Здоровья, и , если получится, Благополучия Тебе и всему твоему усастому народу...!! Р.С....а чубы на хитине в тренде ?
    Туз Бубен
  7. Fitter65 Сегодня, 17:10
    Блин постоянно не могу вспомнить как правильно расшифровывается украинская абрревиатура НАБУ-Нацианальное Агентство Борьбы с Украиной?Или есть ещё какие-то варианты?
    Fitter65
  8. Микадо Сегодня, 18:03
    Дорогой Таракан! С наступающим тебя Новым Годом от нас всех! Счастья, здоровья тебе, Тараканушке, и всей твоей семье! Мирного неба и достатка! Подпись: Российские тараканы, твои братья drinks
    Микадо
    1. parusnik Сегодня, 18:27
      Тараканы всех стран, соединяйтесь! drinks Николай, с наступающим..! Всех благ в Новом году! drinks
      parusnik
      1. Микадо Сегодня, 18:31
        Алексей Анатольевич, не знаю, напишу ли 31-го, но сейчас - да! С наступающим! drinks Главное - здоровье, поэтому Вам и всем Вашим родным и близким - здоровья, в первую очередь! А остальное приложится! yes С наступающим! love
        Микадо
  9. zenion Сегодня, 18:21
    Автор забыл про самую страшную угрозу Западному миру - руку Кремля. Которая подрывает и сжигает всё на Украине и соседних с ней государств. Вот в польский самолёт, который вёз президента, эта рука в полёте всунула взрывчатку внутрь самолёта. И она, конечно, взорвалась!
    zenion
  10. Лексус Сегодня, 18:54
    "Тиха украинская ночь..." С наступающим, Тараканище! Счастья, удачи, не болеть! И, чтобы вокруг все больные на голову выздоровели! drinks laughing
    Лексус
  11. НэТ Сегодня, 19:33
    По четвертой "перемоге":
    "ГЛАВНОЙ УГРОЗОЙ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ЯВЛЯЕТСЯ КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ, потому, что эта организация захватила весь мир, уничтожает интеллект и заставляет массы верить в невежество" (Т. Драйзер).
    И ее западные пособники.
    НэТ
    1. Балу Сегодня, 20:58
      Вот не могу я автора называть тарканом. Тут у нас спор вышел небольшой автор украинец или русский? Кто бы ни был по национальности, а для меня-Украинец. поздравляю Вас Украинец с наступающим Новым годом. Желаю вам всем (кроме бандерлогов и примкнувших к ним гопников) здоровья, терпеня, счастья, достатка, душевного спокойствия. Всего, всего...
      Балу
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