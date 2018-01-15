Черноморский судостроительный завод: ТАКР «Рига» – «Леонид Брежнев»

ТАКР «Леонид Брежнев» перед спуском

ТАКР – эскизный проект 1143.5, 1979 г. Невское ПКБ

Общий вид наземного испытательного тренировочного комплекса авиационного – НИТКА

Трамплин Т-2 (НИТКА)

ТАКР «Леонид Брежнев» на стапеле, вид с кормы. Фото из книги Балакина С. А., Заблоцкого В. П. «Советские авианосцы. Авианесущие крейсера адмирала Горшкова»

«Леонид Брежнев» сходит со стапеля

Долгим и трудным был путь советского авианосца от конструкторских кульманов к стапелю, а оттуда – на воду. Ему постоянно не находилось места в судостроительных программах, а готовые проекты то и дело возвращались на доработку и переработку. Нельзя забывать и об оппозиции, выступающей против появления кораблей такого класса в ВМФ СССР. Противников авианосцев хватало и в государственном руководстве, и в военном. Когда, казалось бы, дело сдвинулось с мертвой точки и началось строительство сначала вертолетоносцев «Москва» и «Ленинград», а потом и тяжелых авианесущих крейсеров типа «Киев», развитие советского авианосца вновь сделало крутой поворот.На протяжении 70-х гг. в военной среде не прекращалась борьба за появление этого класса кораблей в советском флоте. За строительство авианосцев, вооруженных самолетами горизонтального взлета и посадки, ратовали министр обороны Гречко и командующий флотом адмирал Горшков. Их оппонентами были начальник Генерального штаба маршал Огарков и секретарь ЦК по вооружениям (и будущий министр обороны СССР) Устинов. К середине 70-х гг. чаша весов стала склоняться к группе сторонников развития авианосного флота, однако смерть сначала маршала Гречко, а потом и министра судостроения Бориса Бутомы, тоже отстаивавшего строительство этих кораблей, внесла свои коррективы.От проектов кораблей 1160 и его уменьшенного варианта 1153 шифр «Орел» было решено отказаться в пользу постепенного развития тяжелых авианесущих крейсеров 1143. Осенью 1977 г. Невское ПКБ получило распоряжение разработать техническое предложение, а научно-исследовательские институты ВВС и ВМС получили технические задания на разработку корабля, оснащенного аэрофинишёрами и катапультами. Его авиагруппа наряду с СВВП и вертолетами должна была состоять из самолетов горизонтально взлета и посадки.Перспективный тяжелый авианесущий крейсер должен был придавать устойчивости корабельным соединениям советского флота в отдаленных регионах Мирового океана, обеспечивать прикрытие районов развертывания и патрулирования атомных подводных ракетоносцев, уничтожение надводных и воздушных целей. При необходимости – наносить удары и по береговым объектам.Невское ПКБ, основательно потрудившись, выдало на-гора пять вариантов технических предложений. Один из них предусматривал строительство корабля с атомной энергетической установкой. Для дальнейшей работы был рекомендован наименьший по водоизмещению вариант, имевший котлотурбинную энергетическую установку и оснащенный одной паровой катапультой. Его авиагруппа должна была состоять из 18–28 самолетов Миг-29, Су-27 или Як-141 и 14 вертолетов.После соответствующего постановления Совета Министров в октябре 1978 года началось полномасштабное проектирование нового корабля. Как уже это бывало неоднократно, в формирующийся окончательный проект постоянно вносились поправки и рекомендации, зачастую противоречащие друг другу. Летом 1979 г. Горшков потребовал от конструкторов Невского ПКБ усилить зенитное вооружение корабля. В конце осени в уже одобренный для окончательного рассмотрения проект было внесено предложении об увеличении авиагруппы.Проблема была в том, что основные размерения корабля были ограничены длиной стапеля Черноморского судостроительного завода и Северного сухого дока в Севастополе, а предложение Горшкова по авиагруппе сразу увеличивало стандартное водоизмещение проекта до 65 тыс. тонн, что было встречено в штыки оппонентами. В обострившихся противоречиях маршал Устинов в начале 1980 г. подписал директиву, в которой предлагалось сократить водоизмещение на 10 тыс. тонн и отказаться от катапульты. Взлет самолетов с палубы должен был осуществляться с трамплина. Авиагруппа должна была составлять 40 самолетов и вертолетов.Определенная опасность для авианосных кораблей таилась в начатых еще в 1977 г. по инициативе заместителя начальника Генерального штаба адмирала Николая Николаевича Амелько работах по десантному вертолетоносцу проекта 10200 «Халзан», которым занимался николаевский «Черноморсудопроект». За основу его взяли контейнеровоз-ролкер 1609 шифр «Атлантика» с газотурбинной энергетической установкой, которые в те годы строил Черноморский судостроительный завод.При эскизном водоизмещении в 30 тыс. тонн этот вертолетоносец должен был нести от 14 вертолетов в десантном варианте до 28 – в противолодочном. Кроме того, десантный вариант предусматривал размещение на борту около 50 танков и батальона морской пехоты. Подобные корабли рассматривались адмиралом Амелько как дешевая альтернатива авианосцам специальной постройки. Строиться они должны были в Николаеве, на Черноморском заводе, уже после кораблей проекта 1143.Вокруг двух фактически конкурирующих векторов развития авианесущих кораблей в Советском флоте разразилась борьба, в которой были задействованы не только военные ведомства, но и военно-промышленный комплекс. В конце концов в 1980 году Горшков и его сторонники смогли удержать направление тяжелых авианесущих крейсеров, оснащенных трамплином, и от проекта «Халзан» решили отказаться. Однако «авианосные» битвы в верхах не прошли бесследно для всей программы развития.В результате срок проектирования нового тяжелого авианесущего крейсера оказался смещен на два года, как и начало его строительства. Пока в верхах решали в очередной раз, быть или не быть авианосцу, а если быть, то каким, Черноморский завод трудился над постройкой четвертого корабля проекта 1143.4 «Баку». Он должен был быть спущен в 1982 году, а на освободившемся месте и планировали заложить новый тяжелый авианесущий крейсер с трамплином и аэрофинишёрами.Эскизный проект нового корабля был готов к лету 1980-го, но в этот момент в очередной раз поменялись условия и требования заказчика, и проект не утвердили. Изменения и рекомендации сыпались как из рога изобилия – постоянно менялся состав и численность авиагруппы. Корректировалось в сторону увеличения зенитно-ракетное вооружение: планировалось установить 8 огневых модулей зенитно-артиллерийского комплекса «Кортик». На палубе предполагалось разместить четыре тросовых аэрофинишёра и аварийный барьер. Ударный противокорабельный комплекс «Базальт» тоже несколько раз «переезжал» с места на место. Его наличие оставалось неотъемлемой частью проекта.Требования, предъявляемые к будущему авианосцу, были строгими. Когда желаемое, наконец, было воплощено на бумаге, выяснилось, что в отведенный лимит водоизмещения, к тому же «срезанный» Устиновым, уложиться не получится. Осенью 1981 г. Устинов дал добро на увеличение водоизмещения на 10 тыс. тонн, что позволило существенно улучшить проект. Авиагруппу расширили до 50 летательных аппаратов. Вместо «Базальта» решено было вооружить корабль более совершенным комплексом «Гранит», пусковые установки которого размещались под палубой.Вопрос о возможности взлета самолетов Миг-29 и Су-27 с трамплина соответствующие ведомства обещали тщательно проработать. В 1982 г. в Крыму был введен в эксплуатацию уникальный комплекс (впоследствии НИТКА), где началась отработка взлета и посадки на палубу авианесущего крейсера. В создании этого комплекса Черноморский судостроительный завод принял непосредственное участие. Его строительство началось в 1977 г. в районе села Новофёдоровка Сакского района в Крыму.Идея о создании такого объекта возникла в середине 70-х гг., когда шли активные проектные работы по авианосцам 1153 шифр «Орел». Дополнительным стимулом появления будущего комплекса НИТКА (Наземный Испытательный Тренировочный Комплекс Авиационный) стало посещение адмиралом Горшковым во время его визита в США американского комплекса «Лэйкхерст» в штате Нью-Джерси. Теперь в Крыму создавался наземный аналог будущего авианосца со всей сопутствующей атрибутикой: аэрофинишёрами, взлетным трамплином и катапультой. Все взлетно-посадочные блоки общей массой 12 тыс. тонн изготавливались на Черноморском заводе, а потом морем переправлялись в Новофёдоровку, где происходил уже окончательный монтаж и сборка. Всеми строительными работами на объекте руководил старший строитель Черноморского завода Алексей Иванович Середин.Рассматривая трамплин как удачную и не в последнюю очередь более дешевую замену катапульте, Генштаб распорядился прекратить все работы по ее проектированию, ведущиеся с 1972 года. Это решение было спорным, поскольку, несмотря на все кажущиеся преимущества трамплина, катапультный взлет имеет свои преимущества.Будущий корабль планировалось оснастить бортовой подводной конструктивной защитой от взрывов торпед – была проведена большая конструкторская и исследовательская работа. Для практических испытаний на Черноморском заводе были изготовлены два отсека массой по 450 тонн, которые потом приварили к борту списанного уже танкера «Казбек» (тоже постройки ЧСЗ) и испытали взрывами. К марту 1982 года работы над проектом были в целом завершены, и 7 мая этого же года он был официально утвержден постановлением Совета Министров СССР. Он получил цифровое обозначение 1143.5.1 сентября 1982 г. на «нулевом» стапеле Черноморского завода был заложен заказ №105, пятый по счету тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.5. На церемонию закладки в Николаев прибыл Главнокомандующий ВМФ СССР адмирал флота Советского Союза Сергей Горшков. Первоначально он получил название «Рига». Однако после смерти Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева 10 ноября 1982 года 22 ноября «Рига» была переименована в «Леонид Брежнев».Строительство корпуса шло уже отработанным «блочным» методом. В сентябре на стапеле были установлены днищевые секции, а в декабре началась сборка блоков на предстапельной площадке. 26 февраля 1982 г. первый блок уже был установлен на стапель. Всего по плану корпус корабля должен был быть собран из 24 блоков каждый массой 1400 тонн. График строительства был жестким: комплексные чертежи на каждый блок выпускались ежемесячно, причем в совокупности по всем специализациям.Два 900-тонных крана фирмы «KONE», которые управлялись с единого пульта ведущего крана, позволяли этой схеме работать синхронно и точно, что позволяло устанавливать блоки массой 1400 тонн на стапель и практически сразу начинать сварку монтажного шва. Из сборочно-сварочного цеха №11, где происходила сварка секций, составляющих будущий блок, к предстапельной площадке нулевого стапеля металлические конструкции доставлялись специальными трейлерами. Эти машины производства финской фирмы «Hollming» были получены заводом от Балтийского морского пароходства в рамках обмена оборудованием. Каждый из этих трейлеров (рабочие прозвали их «сороконожками») был способен перевозить конструкции массой до 350 тонн.В создании тяжелого авианесущего крейсера проекта 1143.5 принимали участие около 3,5 тыс. предприятий всего Советского Союза. Электронно-вычислительные машины Черноморского судостроительного завода и Невского ПКБ были связаны между собою коммуникационной линией по телефонному кабелю, образуя единую систему, позволяющую обрабатывать огромный объем конструкторской документации. Подобный подход значительно облегчал строительно-монтажные работы – на стапеле уже приступили к кабельному монтажу. Формирование корпуса шло сразу в двух направлениях от закладного блока – в нос и корму и одновременно вверх.Из всей довольно значительной номенклатуры вооружения, предусмотренной проектом, во время стапельного периода был смонтирован блок пусковых установок комплекса «Гранит». Чтобы не угодить в «фотосессию» разведывательного спутника вероятного противника, сборку пусковых установок осуществили скрытно, а погрузку на строящийся корабль производили ночью.В 1985 году «Леонид Брежнев» уже готовили к спуску на воду. Корабль такой массы впервые спускали на предприятии, для чего провели необходимые подготовительные работы. Для более равномерного распределения нагрузки спуск заказа решили осуществлять на четырех дорожках. Такое в отечественном кораблестроении осуществлялось впервые. За десятилетия до этого подобным способом планировалось осуществлять спуск линейного корабля «Советская Украина», однако этот корабль так и не был достроен.4 декабря 1985 года «Леонид Брежнев» в торжественной обстановке был спущен на воду. На следующий день его пришвартовали у Северной набережной Большого Ковша на достройку. Впереди новый советский тяжелый авианесущий крейсер ждало новое многочисленное оборудование, новое название и обширный комплекс испытаний.