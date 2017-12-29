08:57 29 декабря

Европа на пути к нацизму. Давайте сравним 1920-е и 2010-е

Европа на пути к нацизму. Давайте сравним 1920-е и 2010-е


Еще несколько дней, и 2017 год закончится. Год, во многом знаковый для европейской политики. Старый континент все более отчетливо валится вправо, и очень может быть, что скоро мы перестанем смеяться над нацистскими «маргиналами». Ведь точно так же мало кто верил в 1928 году, что нацисты Гитлера, набравшие на выборах в парламент чуть больше 2% голосов, могут прийти к власти в Германии.

Уже через два года скептики вынуждены были замолчать. А еще через три замолчать были вынуждены все. Вот результаты нацистов на выборах в парламент Веймарской республики с 1924 по 1933 годы:




2017 год для Европы был во многом знаковым. Именно в этом году во многих странах старого континента крайне правые смогли не только резко увеличить свое представительство в национальных парламентах, но и местами войти в правительство, как это случилось в Австрии. Причем непрекращающийся в Европе политический кризис гарантирует, что все это только начало общеевропейского крена вправо.

Уже никого не удивляет, и все как-то давно свыклись с правыми правительствами Венгрии и Польши. И что интересно, несмотря на шквал критики, именно политическая система этих государств сегодня наиболее стабильна на старом континенте. Ту же картину мы видим и в Прибалтике.

Если мы вспомним Европу 1920-х, то убедимся, что и тогда все начиналось именно с этого.

Судя по всему, именно за правыми в Европе ближайшее будущее. Как уже упоминалось выше, сегодня мы уже имеем новую коалицию в Австрии, в которую вошли крайне правые «свободовцы» и консерваторы «Народной партии». Так же прошли выборы в Чехии, где с разгромным счетом победили евроскептики. Даже Германию, европейский столп демократии, сегодня сильно кренит вправо. Правая партия «Альтернатива для Германии» заняла третье место на прошедших осенью парламентских выборах и взяла почти сотню мандатов в парламенте. А неспособность Ангелы Меркель сформировать новое коалиционное правительство и весьма вероятные повторные выборы в парламент на фоне резкого падения популярности как правящего Христианско-демократического Союза, так и Социал-демократической партии Германии, могут превратить их третье место во второе. А там… все может случиться. Все мы помним историю прихода Гитлера к власти.

Недоверие к правящим силам в Германии растет, как растет и напряженность в обществе. Привычные лидеры пока не могут дать обществу четких и понятных ориентиров выхода из системного общественного кризиса. Именно эта проблема сегодня стоит перед всем континентом. Старые элиты завели его в тупик, и у них нет рецепта выхода из кризиса. И именно это дает правым шанс. И местами они его, как мы увидели в 2017 году, уже использовали.

Как видим, пока все в Европе развивается по очень знакомому сценарию.



Недавно в Праге лидеры европейских правых партий собрались на конференцию, чтобы подвести итоги уходящего политического сезона. Заявления их лидеров говорят сами за себя. Например, французская националистка Марин Ле Пен заявила, что необходимо «изнутри» разрушать ЕС:

«Евросоюз дышит на ладан. Мы должны вести себя как завоеватели».


И это уже стало руководством к действию на местах. Правые сегодня полностью владеют инициативой, и их риторика становится все более популярной на фоне начинающейся террористической войны, проблем с миграцией и очевидного тупика, в который зашла нынешняя экономическая модель ЕС. Континент уже четко делится на бедную и богатую часть, причем разрыв между ними постоянно увеличивается, и это не может продолжаться бесконечно. Рано или поздно эта линия разлома разорвет единое пространство либо пополам, либо на много мелких осколков.

Как показал недавно опубликованный доклад немецких военных, именно такие сценарии уже рассматриваются ими как вполне вероятные, и именно на эти вызовы они уже сегодня готовятся реагировать. И все это происходит на фоне противостояния с поднимающейся с колен России, желающей вернуть под свой контроль недавно отпавшие «окраины».



Согласитесь, ситуация очень напоминает 1930-е годы, когда Европа вступила на роковой для себя путь. Чем это закончилось, мы помним из истории. Через пятнадцать лет она оказалась полностью разрушенной, а русской армии пришлось в очередной раз брать Берлин. Кто мог предположить такое в 1928 году, когда все казалось таким устойчивым и стабильным?

Почти сто лет назад Европа ошиблась в выбранном ею пути. Как будет сегодня, поглядим. Очень надеюсь, что еще живой пример прошлой войны не позволит этому сценарию повториться.
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)


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Комментарии 11

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:25
    ...прямо как известному источнику - "Верхи не могут, низы не хотят" только с точностью до наоборот - верхи не хотят, низы не могут...
    a.s.zzz888
    1. Дедкастарый Сегодня, 06:53
      Европа на пути к нацизму: давайте сравним 1920-е и 2010-е
      европа удивляет... сначала сожгла всех красивых женщин,(инквизиция)потом разрешила сношаться "мужикам",(толерантность) затем впустила в себя инородное тело(мусульман,-простите,не обижайтесь,это -правда), земля для Всех-(глобализм) -утопия,даже звери метят свою территорию,и правильно делают,спасая свой вид,от чужеродных влияний...а "европейцы"-извращенцы, в чистом виде.
      Дедкастарый
      1. venaya Сегодня, 07:45
        Цитата: Дедкастарый
        европа удивляет... сначала сожгла всех красивых женщин, (инквизиция) потом разрешила сношаться "мужикам", (толерантность) затем впустила в себя инородное тело (мусульман, ..

        Вот уж действительно: "Как корабль назовёшь, так он и поплывёт .." - Если эту часть суши назвали чужеземным словом, то, в этом случае, уже нечего удивляться всему остальному что с ними произошло в последствии, что Вам удалось столь ёмко и кратко сейчас описать. Получается что всё, абсолютно всё что с ними происходит, происходит по чужой воле, причём очень и очень давно, вероятно ещё с Карла Великого (попробуйте посмотреть на его портрет) и естественно впоследствии уже этого события. Так что мне уже не удаётся удивляться, все они ведомые чужой силой, вся история об этом говорит, причём говорит довольно громко (тотальное разрушение целых городов).
        venaya
        1. Татьяна Сегодня, 08:20
          Из всего этого торчат уши США.
          Кто помог прийти Гитлеру к власти? Американский разведчик Эрнст Ганфштенгль.
          СПРАВКА
          Эрнст Ганфштенгль - немецкий историк, издатель и политик. Друг Адольфа Гитлера в 1920-е годы, оказывал финансовую поддержку НСДАП. В 1933-1937 годах занимал должность пресс-секретаря НСДАП по связям с зарубежной прессой.

          Даже "Майн камф" Гитлером была написана с подачи Эрнста Ганфштенгля, под его неусыпным консультированием и контролем, а также при его финансировании.
          С 1923 года Эрнст Ганфштенгль ведёт с Гитлером геополитические беседы, просвещает будущего фюрера, расширяет его кругозор.
          Идеи, которые Эрнст Ганфштенгль прививал будущему фюреру:
          Если случится ещё одна война, её неизбежно выиграит тот, на чьей стороне будет Америка... Единственно правильная политика, за которую вы должны ратовать - это дружба с Соединёнными Штатами... Если американцы окажутся на стороне противника, вы проиграете любую войну..."
          См. - Ганфштенгль Э. Гитлнр. Утраченные годы. С. 36, 62.
          И уже в 1924 году "ученик" пишет свою "Майн кампф", слово в слово повторяя тезисы своего "учителя". Ну и кто же тогда настоящий автор "Майн кампф"? Получается, что - американский разведчик.
          Так что можно считать, что "Майн кампф" рукой Адольфа Гитлера писалась именно при полном содействии американской разведки.

          И вся теперешняя политика правительств в странах Западной и Восточной Европы осуществляется с подачи и под контролем США.
          Татьяна
  2. rotmistr60 Сегодня, 07:08
    система этих государств сегодня наиболее стабильна на старом континенте. Ту же картину мы видим и в Прибалтике.
    В Прибалтике мы видим единственное - героизация пособников фашистов. Кроме этого в отличии от Польши и Венгрии (с неплохими показателями экономики в той же Польше) мы не видим ни чего. Или автор смотрит на Прибалтику с какой-то другой возвышенности и под другим углом зрения?
    rotmistr60
    1. Дедкастарый Сегодня, 07:25
      Цитата: rotmistr60
      В Прибалтике мы видим единственное - героизация пособников фашистов.

      капитан,я с вам согласен, я вижу это,как "обиженные" стараются вернуть себе "невинность"...против нас , всё это,лучше бы было как раньше,при СССР,ведь Прибалтка,была как Сказка для нас,а теперь как гумно....зачем им это? америка разрушает европу,втягивая в этот "водоворот" всё больше стран а на выходе-отходы...
      Дедкастарый
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:31
        я вижу это,как "обиженные" стараются вернуть себе "невинность"...
        Согласен. Вот только потерянное не вернуть даже с помощью европейского или американского "хирурга".
        rotmistr60
        1. Дедкастарый Сегодня, 07:37
          Цитата: rotmistr60
          с помощью европейского или американского "хирурга".

          скальпель...себе по ..выход.. drinks
          Дедкастарый
  3. ИмПерц Сегодня, 07:09
    Берлин. Стоит толпа пешеходов в центре города на перекрестке, ждет зеленый, а он не включается, сломался…
    И, что интересно, машинам тоже красный…
    Вот стоят так и ждут — немцы народ законопослушный. Вдруг на чистом русском: «Да в рот ... потные ноги» и пошел. На красный. Тут же вся толпа двинулась за ним.
    Он перешел через дорогу, посмотрел на всех, сплюнул и заявил: «Да, бл...н, тяжело вам без фюрера!!"...
    И все это происходит на фоне противостояния с поднимающейся с колен России, желающей вернуть под свой контроль недавно отпавшие «окраины».

    Возможно, но это уже будет не военно-политическая сила, а экономический вариант. Не кнут, а пряник. Хотя кнут сейчас более-менее работоспособен.
    ИмПерц
  4. parusnik Сегодня, 08:26
    Почти сто лет назад Европа ошиблась в выбранном ею пути.
    ...Не ошиблась...Просто не срослось.Было кому не дать Европе реализовать свои планы.Сейчас не кому...
    parusnik
  5. Des10 Сегодня, 08:46
    Национализм подымает голову - деваться не куда, беженцы и не аутентичные жители становятся активным большинством. При этом меняется и "старая" христианская Европа. Но не хватит у нациков сил и решимости теперь - их задавят одни и засудят другие.
    Увы, смена идёт : ) .
    Des10
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