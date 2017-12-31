Войсковая ПВО даст отпор высокоточному оружию

Войсковая ПВО менее известна широкой публике, чем ПВО Воздушно-космических сил, однако именно от этого рода войск зависит способность армии выполнять поставленные задачи в условиях современной войны. Командующий войсковой ПВО Вооруженных сил генерал-лейтенант Александр Леонов рассказал «Известиям» о новых системах зенитного вооружения, перспективных разработках и опыте боевой работы в Сирии.— В чем различие между ПВО Воздушно-космических сил (ВКС) и войсковой ПВО Вооруженных сил (ВС)?— Войска ПВО ВКС имеют заблаговременно оборудованные стартовые позиции и пункты управления. Их основное предназначение — отражение внезапной агрессии из воздушно-космической сферы, защита административных и ключевых индустриальных центров.Войсковая ПВО обеспечивает прикрытие армейских группировок и объектов войскового тыла. Ее соединения, части и подразделения действуют непосредственно в боевых порядках прикрываемых войск, в состав которых входят организационно.— Какие новые системы поступили на вооружение войсковой ПВО за последние годы?— С 2014 года на вооружение стала поступать новейшая модификация зенитного ракетного комплекса (ЗРК) дальнего действия С-300В4, самая «дальнобойная» в своем классе. В ней существенно усилены возможности противоракетной составляющей, увеличена зона поражения авиационных средств. Модернизационные возможности системы позволяют поражать баллистические и перспективные летательные аппараты.Продолжается развитие ЗРК средней дальности семейства «Бук». Появились модификации «Бук-М2» и «Бук-МЗ». В состав ЗРК «Бук-М2» введен радиолокатор подсвета и наведения. Это позволило расширить радиогоризонт на предельно малых эшелонах полета цели и увеличить дальность поражения крылатых ракет. Каждое огневое средство обеспечивает обнаружение, опознавание и обстрел одновременно до четырех целей с неподготовленной стартовой позиции.С 2016 года начаты серийные поставки новейшей модификации комплекса «Бук-МЗ». За счет многофункциональной радиолокационной станции с фазированной антенной решеткой и новых ракет комплексы «Бук-МЗ» в 2–3 раза превосходят возможности предыдущих ЗРК этого класса. Одна самоходная установка способна обстреливать до шести целей.В 2012 году подразделения ПВО тактического звена начали оснащаться ЗРК малой дальности «Тор-М2У». Они были переведены на современную элементную базу, обеспечена четырехканальность по цели, повышена помехозащищенность, расширены возможности сопряжения с другими огневыми средствами по цифровым каналам связи. Реализован обмен информацией о воздушной обстановке между двумя боевыми машинами при работе в режиме «звено». При этом обеспечивается наиболее эффективная защита от высокоточного оружия.С 2016 года начала поступать новейшая модификация ЗРК «Тор-М2». Высокие маневренные и огневые характеристики позволяют использовать их в качестве высокомобильных разведывательно-огневых комплексов. Применение новой зенитной управляемой ракеты позволило расширить границы зоны поражения почти в полтора раза и довести боекомплект боевой машины до 16 ракет. «Тор-М2» остается единственным в мире средством такого класса, способным в движении одновременно обстреливать четыре воздушные цели четырьмя ракетами.Для непосредственного прикрытия отдельных тактических подразделений с 2014 года используется переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Верба». За счет применения новой оптической головки самонаведения увеличена зона обстрела целей с невысоким тепловым излучением и защищенность от пиротехнических помех. Как следствие, снижен расход ракет для поражения одной цели, а эффективность комплекса увеличена в 1,5–2 раза по сравнению с ПЗРК «Игла».— ЗРК С-300В4 присутствовали в составе группировки войск в Сирии. Не могли бы Вы рассказать об этом подробнее?— Для расширения зоны контроля воздушного пространства в восточной части Сирии, недопущения нападения авиации противника на аэродром Хмеймим и пункт базирования материально-технического обеспечения «Тартус» в октябре 2016 года на боевое дежурство в назначенном районе заступил дивизион ПВО системы С-300В4.Во время выполнения боевых задач неоднократно обнаруживались и брались на автоматическое сопровождение стратегические самолеты-разведчики и бомбардировщики ВВС США. Цели обнаруживались и сопровождались устойчиво. Воздействие помех сильной интенсивности не могло помешать работе боевых расчетов.Экипажи самолетов тактической авиации довольно нервно реагировали на их устойчивое сопровождение средствами ПВО на дальностях 200–300 км.Личный состав и техника дивизиона достойно выполнили поставленные задачи и в июне этого года были возвращены в пункт постоянной дислокации.— Расскажите, пожалуйста, про разработку перспективных образцов вооружения и военной техники в интересах войсковой ПВО.— Сейчас в интересах войсковой ПВО проводится четыре основных опытно-конструкторских работы.На завершающем этапе находится разработка «арктического» ЗРК малой дальности «Тор-М2». Средства комплекса размещаются на базе двухзвенных тягачей ДТ-30ПМ высокой проходимости. ЗРК способен нести боевое дежурство в условиях Арктики и Крайнего Севера как в составе дивизиона, так и полностью автономно. Боевые средства комплекса «Тор-М2ДТ» были представлены широкой общественности на Параде Победы 9 мая 2017 года. Первый комплект поступит в войска уже в следующем году.На смену комплексам «Шилка» разрабатывается новый зенитный артиллерийский комплекс с инновационным боекомплектом выстрелов. Он предназначен для поражения тактических беспилотных летательных аппаратов (БЛА), одиночных реактивных снарядов РСЗО, крылатых ракет, ударных элементов систем высокоточного оружия, самолетов тактической авиации, вертолетов огневой поддержки, а также наземных и надводных легко бронированных целей. Особенность комплекса — его малая радиозаметность благодаря применению пассивных средств разведки, обнаружения и сопровождения воздушных целей.Для подразделений, вооруженных переносными зенитными ракетными комплексами типа «Игла-С» и «Верба», завершается разработка машины управления командира взвода и боевой машины отделения стрелков-зенитчиков. Боевая машина способна вести разведку воздушных целей и их обстрел самонаводящимися ракетами с места и в движении.Завершаются испытания универсального мишенно-тренировочного комплекса для подготовки подразделений войсковой ПВО. В нем используются программно и дистанционно управляемые многоразовые мишени, имитирующие крылатую ракету, тактический БПЛА, реактивный самолет и зависающий ударный вертолет.