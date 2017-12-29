09:01 29 декабря
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"Вектор социалистический": с какой программой идёт на выборы новый кандидат от КПРФ?

"Вектор социалистический": с какой программой идёт на выборы новый кандидат от КПРФ?


Одним из главных сюрпризов предвыборной кампании стало выдвижение от КПРФ беспартийного директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина. До самого последнего момента многие считали, что в гонке снова будет участвовать Геннадий Зюганов, однако на съезде партии было принято решение отдать предпочтение Грудинину, которого поддержала и широкая коалиция национально-патриотических сил. В первых выступлениях Грудинина на заседании съезда и на телевидении стало ясно, что он поддерживает программу КПРФ "10 шагов к достойной жизни". Некоторые в рядах национал-патриотов это уже назвали "соглашательством", зато стало ясно, что сама КПРФ "вправо" дрейфовать не собирается, коалиционный – только кандидат, а не программа, с которой он идет. Подробности – в материале Накануне.RU.

В последние дни новоиспеченный выдвиженец от КПРФ стал гостем сразу нескольких передач на федеральных каналах и сделал ряд откровенных и смелых заявлений.


В ходе передачи "Время покажет" на "Первом" Павел Грудинин заявил, что может победить, набрав 60% голосов. Выходит, он рассчитывает на победу в первом туре. Интересно, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов в самом успешном для него 1996 г. набирал 32% в первом туре и чуть более 40% во втором. В 2012-м – чуть более 17,2%. Павел Грудинин выдвигается от более широкой коалиции, но сразу после съезда КПРФ к его кандидатуре отнеслись скептически как некоторые сторонники справа от Постоянно действующего совещания национально-патриотических сил (ПДС НПСР), так и некоторые независимые левые. Чуть позже Грудинин заметил, что победа – это программа максимум, а минимум – это устроить диалог, чтобы "подвинуть власть" и сделать её ближе к людям.

Новый кандидат рассказал, какие аспекты его управленческого опыта могут пригодиться на президентском посту. Его предприятию удалось добиться успеха благодаря двум факторам: отсутствию воровства и преданности людей работе. Такие подходы к развитию хозяйства могут быть экстраполированы и в масштабах всей страны. Из ответов на вопросы можно сделать вывод, что "экономическая программа в деталях ещё не доработана, а за основу планируется взять наработки КПРФ". Но многочисленные нюансы (например, механизмы возвращения капиталов из офшоров) он намерен обсуждать совместно с коллегами. Сам Павел Грудинин отдаёт приоритет решению внутренних проблем, считая, что став сильнее, Россия сможет эффективнее справляться и с внешними вызовами. Кроме того, он высказался за мир с Украиной, при этом оговорившись, что разделяет братский народ и нынешний преступный режим в Киеве. Крым он однозначно считает российским, данный вопрос стоит урегулировать и со странами Запада, хотя это и может занять несколько лет.

В программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым" Грудинин уже напомнил, что он кандидат не только от КПРФ, а вот всех лево-патриотических сил, упомянул он и свою поддержку в ПДС НПСР. В ходе беседы гендиректор совхоза рассказал, что вектор развития будет социалистическим, неоднократно обращался к китайскому опыту, но в итоге пришёл к выводу, что его идеалом является скорее скандинавский социализм.

Грудинин считает необходимым создание независимого от президента Госсовета. Кроме того, по его мнению, необходимо национализировать природные богатства России. Когда ведущий выразил опасение, что для этого потребуется менять Конституцию, председатель совхоза отметил, что принадлежность недр российскому народу прописана и в действующем основном законе, таким образом, нужно реформировать не Конституцию, а "Роснефтегаз". Даже в рамках нынешнего законодательства можно принудить сырьевые компании перечислять более весомую часть доходов в бюджет. Также существует пример Норвегии, где наполнение бюджета доходами от нефтегазовых компаний осуществляется без национализации, но за счёт налоговых мер.

Павел Грудинин успел поучаствовать и в первых дебатах с другим потенциальным кандидатом на президентский пост – Владимиром Жириновским. Лидер ЛДПР неожиданно позитивно отнёсся к факту выдвижения нового кандидата от КПРФ и предложил партии вовсе отказаться от термина "коммунизм", заменив его, например, на "социал-демократию". В ходе дискуссии он обвинил коммунистов в "создании Украины" и передаче ей Хрущёвым Крыма. На это Гудинин возразил, что принцип интернационализма, который провозгласили коммунисты, всё равно возобладает в мире. А что касается украинского кризиса, сейчас надо добиваться реализации "минских соглашений" дипломатическими мерами.

Стоит отметить, что на вопросы о своей идеологии Грудинин отвечает довольно уклончиво, говоря именно о "социализме", "социалистическом векторе", "программе Зюганова" и т.д., без отсылки к именам и трудам Ленина или Сталина. За это его уже начали критиковать некоторые левые. С другой стороны, поддержка внешней политики Владимира Путина и "минских соглашений" вызвала недовольство национал-патриотов. Так, бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков на своей странице в соцсети попросил ПДС НПСР удалить его из списка "народных лидеров".

Один из координаторов ПДС НПСР, экс-зампред Счётной палаты Юрий Болдырев рассказал Накануне.RU, что не знает, почему коммунисты сейчас заявили именно о своей программе, так как имела место договорённость идти с общей программой, которая составлена как на основе этих "десяти шагов", так и на основе тезисов ПДС НПСР.

"Можно предположить, что им перед съездом было важно поклясться в верности своей программе. Это же было важное мероприятие с точки зрения того, чтобы делегаты согласились. Прямого противоречия нет, нельзя сказать, что кто-то кого-то обманул. Думаю, это больше относится к вопросам дипломатии. Принципиальных разногласий нет, это вопрос позиционирования – идём мы широким фронтом, или мы позиционируемся только как левые и КПРФ. Если позиционироваться только как левые и КПРФ, это будет ошибкой", – отметил он.

В целом, после выдвижения Павла Грудинина, ПДС НПСР действует в том же формате, что и раньше. "Есть люди, которые, я бы сказал, немножко запаниковали, с моей точки зрения, это преждевременно. Некоторые позиции наши, включая отмену 282-й "русской статьи" в докладе Зюганова, насколько я помню, прозвучали. Дальше – вопрос утрясания взаимодействия", – подчеркнул Юрий Болдырев.

Касаясь возможного будущего "правительства народного доверия" в случае, если победу на выборах одержать не удастся, Юрий Болдырев отметил, что старается работать на первый сценарий, на победу.

Что же подразумевает программа КПРФ "10 шагов к достойной жизни", с которой идёт Павел Грудинин?

В первую очередь национализацию ключевых банков, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, предприятий ВПК. Это позволит снизить зависимость страны от иностранного капитала и придать плановый характер российской экономике. Первым шагом в этом направлении является принятый по инициативе КПРФ закон "О стратегическом планировании", в дальнейшем необходим специальный орган, занимающийся планированием.

Предлагается вывести ЦБ РФ из-под влияния ФРС США, остановить отток капитала за рубеж и решить вопрос о выходе России из ВТО.

Третьим пунктом значится создание мощной современной промышленности на основе новейших открытий и высоких технологий. Важнейшими отраслями должны стать: микроэлектроника, робототехника, станкостроение. Для успешного проведения индустриализации необходимо и возрождение науки.

В аграрной сфере планируется сделать ставку на крупное сельхозпроизводство и социальную инфраструктуру, восстановить семеноводство и племенное животноводство, бороться с перекупщиками. Для этого, в свою очередь, необходимо направлять на поддержку агропрома не менее 10% бюджетных расходов и делать ставку на крупные коллективные хозяйства и кооперацию. Кроме того, предлагается принять новые Земельный, Лесной и Водный кодексы.

Кредитные ресурсы планируется направить на возрождение страны. КПРФ выступает за замену коммерческих кредитов дотациями и субвенциями из федерального бюджета с тем, чтобы поддержать развитие инфраструктуры в регионах.

Кроме того, провозглашается обязанность государства контролировать цены на товары первой необходимости, топливо и лекарства. Расходы на услуги ЖКХ не должны превышать 10% дохода семьи. Правительство обязано регулировать тарифы на электроэнергию, топливо и транспортные перевозки.

Предлагается постепенно ликвидировать НДС, а сборы по системе "Платон" и налог на имущество и налог на поселенческую землю – немедленно отменить. Потери для бюджета предполагается заменить за счёт введения прогрессивной шкалы подоходного налога. Также предлагается государственная монополия на производство спиртосодержащей продукции.

Коммунисты намерены прекратить "оптимизацию" социальной сферы, возродить систему профтехобразования, гарантировать доступность и высокое качество среднего и высшего образования. Государство обязано отвечать за строительство жилья и состояние бытовой инфраструктуры. По 7% от ВВП – выделять на науку, образование и здравоохранение.

В области национальной безопасности в качестве приоритетов обозначены повышение боеготовности Вооружённых сил и их авторитета; установление механизма отзыва депутатов, нарушающих предвыборные обещания, выборность судей, членов Совета Федерации и глав местного самоуправления. В этом же ряду находится и борьба с коррупцией. К взяточникам планируется применять не только лишение свободы, но и конфискации.

Предлагается поддержка культуры, борьба с антисоветизмом, национализмом и русофобией. Также особое внимание будет уделено развитию детско-юношеского спорта.

В целом, эти пункты сходны и с теми, что предлагают народно-патриотические силы. Главная проблема коалиции и "правительства народного доверия" заключается как раз в том, чтобы получить власть и распорядиться ею. Ведь мало только победить на выборах (причём это, как уже говорилось, крайне маловероятный вариант), нужно ещё суметь реализовать программу, преодолев сопротивление нынешних элит. С другой стороны, и поддержка конкретной программы, выраженная в процентах по результатам голосования, уже будет сигналом для власти, а, во-вторых, покажет способность патриотических сил к мобилизации в дальнейшем.

Автор: Павел Мартынов
Первоисточник: https://www.nakanune.ru/articles/113580/


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Комментарии 34

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  1. chikenous59 Сегодня, 06:14
    https://www.youtube.com/watch?v=8bOzPYRqIlk
    Вот он настоящий Грудинин.
    Посмотрите, не поленитесь!
    chikenous59
    1. vladimirZ Сегодня, 06:43
      Вот он настоящий Грудинин. https://www.youtube.com/watch?v=8bOzPYRqIlk
      - chikenous59

      А своё мнение о Грудинине, как кандидате в Президенты России, трудно написать?
      Павел Грудинин достойный кандидат от простого народа, от КПРФ, от коммунистов наконец-то решивших отойти от своего заслуженного лидера Г. Зюганова, но постоянно проигравшего все предыдущие выборы.
      Теперь на вопрос путинских сторонников олигархии - "А кто, если не Путин В.В.?" у всех патриотов, коммунистов, сторонников Левого движения социальной справедливости, есть достойный ответ - сильный кандидат в Президенты государства Павел Грудинин, годами и трудом доказавшего свою позицию народного защитника.
      vladimirZ
      1. chikenous59 Сегодня, 07:03
        Вы хоть удосужьтесь аналитику глянуть. Валерия Пякина очень уважаю, один из самых серьезных аналитиков, а не клоун с фед. каналов. Если интересно понимание глобальных принципов,
        посмотрите лекцию Ефимова в ФСБ от 2003 г. Книгу прочитайте "Разгерметизация", "Мертвая вода".
        Все в голове встанет на свои места уже через несколько месяцев.
        chikenous59
        1. Дедкастарый Сегодня, 08:05
          соловьёв-просел....ясно где кормится,Грудинин-- хочется верить,Хозяина-не хватало.не агитатор,но,"Крестянин Грудинин-"мне близок, я за тебя,Павел .смотрю на руины колхозов,(пока еду на рыбалку)
          Дедкастарый
      2. Комментарий был удален.
      3. Лесс Сегодня, 08:08
        Павел Грудинин достойный кандидат от простого народа, от КПРФ
        с зарплатой 20 миллионов в этом году по его же, Грудинина, словам. Нормальная такая "простонародная" зарплата. Что-то меня терзают смутные сомненья, что он удовольствуется президентской зарплатой... Вещи он говорит хорошие, но...
        Лесс
  2. Razvedka_Boem Сегодня, 06:20
    Интересно. Думаю голосов наберет не меньше Зюганова ( если бы он был кандидатом). Многие колеблющиеся скорее всего будут голосовать за него.
    Razvedka_Boem
    1. мыслитель Сегодня, 08:00
      Уже первые опросы отражают потенциал программы "10 шагов к достойной жизни"
      мыслитель
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:26
    На это Гудинин возразил, что принцип интернационализма, который провозгласили коммунисты, всё равно возобладает в мире.


    Утопия...
    это значит в угоду этому интернационализму надо будет отказаться от своих корней...от того что ты русский,чечен.татарин и т.д. ...опять стать каким то космополитом интернационалистом.
    это значит что в угоду этому интернационализу снова надо оказывать многомиллиардную помощь африканским князькам и всей остальной части человечества за счет нашего народа...такие вещи меня сразу отталкивают от Грудинина...
    нет уж хватит ...нахлебались этого интернационализма по самые уши...о своем народе надо заботиться а не кормить полмира из своего кармана...потому и живем вечно нищие.
    Тот же ЛЕХА
    1. народник Сегодня, 06:53
      Тот же ЛЕХА
      На это Гудинин возразил, что принцип интернационализма, который провозгласили коммунисты, всё равно возобладает в мире.


      Утопия...

      Может и утопия, а может и возобладает через лет 100 тысяч. Важна реальная политика.Путин тоже разным князькам много помогает, как внутри, так и извне.
      народник
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:01
        Путин тоже разным князькам много помогает, как внутри, так и извне.


        Оказывает и поэтому неприемлю такую политику ВВП...недопустипо прощать многомиллиардные долги нашим так сказать бывшим братьям за счет нашего народа.
        Неприемлемо когда банкиры-жулики безнаказанно уводят миллиарды рублей из банков за рубеж...а потом ВВП начинает говорить о какой то амнистии...никогда не соглашусь с такой политикой ВВП...это грабеж нашего народа в завуалированной форме.

        Есть еще ряд подобных претензий к ВВП по этой части.
        Тот же ЛЕХА
    2. Alex_59 Сегодня, 07:32
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      это значит в угоду этому интернационализму надо будет отказаться от своих корней...от того что ты русский,чечен.татарин и т.д. ...опять стать каким то космополитом интернационалистом.

      Самое смешное что эта коммунистическая идея внесенная в жизнь СССР сверху, сегодня по миру внедряется по инициативе снизу. Виной тому современные технологии. Сегодня можно через Инстаграм или Фэйсбук спокойно подружиться с каким-нибудь простым американцем или индусом. И ездить друг к другу в гости. И такие связи растут в молодежной среде. Простым людям интересно как живут такие же простые люди в других уголках мира. Образование и технологии ведут к интернационализму.
      Alex_59
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:36
        Простым людям интересно как живут такие же простые люди в других уголках мира. Образование и технологии ведут к интернационализму.
        И это хорошо...тут простое общение с друг с другом больше влияет на взаимоотношения народов чем все эти дурацкие либерально-коммунистические идеи навязываемые силой.
        Тот же ЛЕХА
    3. Гардамир Сегодня, 08:35
      нахлебались этого интернационализма
      вряд ли. вчера в теме про иго, мне звиздюлей накидали, за то что я хочу быть русским, а не россиянином. Кто такой россиянин, это чел без роду, без флага, вот сейчас россиянинские спортсмены едут на олимпиаду. Скоро и в Европе будут францияне, германццыяне, италияне. Россияне это и есть интернационализм..
      Гардамир
  4. Нонна Сегодня, 06:50
    Главное - всему левому фронту объединится, программа у них хорошая. Едросовские политтехнологи плюс либералы уже наводнили своими методичками по очернению Грудинина интернет- то он -госдеповский агент, то клубничный олигарх, эксплуатирующий детей, то - еврей и любимчик эхамацы, то два слова связать не может, то второй ельцин и горбачев. Ну да, это же какая наглость!!! Грудинин заработанные деньги, не как все «правильные олигархи» не выводит деньги в оффшоры, не везет в Форос элитных шлюх и депутатов, не покупает яхты для утешения своего эго или яйца фаберже для подношения царю. вместо этого - он имеет наглость обеспечивать людей достойной работой, содержать социалку и построить образцовое село! это возмутительно!!! первое правило истинного последователя Гайдара-Чубайса - сбросить с содержания социалку для дальнейшего ее уничтожения. То-то продажные урапатриоты и журналюхи возбудились так. Чем больше будут лить на Грудинина грязи, тем больше у него будет поддержка. Пойду голосовать за него, даже, если он не выиграет, а судя по истерике - у него большой потенциал, он заявит о себе и возможно, при большом доверии ему, его не смогут оттолкнуть и включат в состав Правительства, это будет всяко лучше придворного клоуна - любителя айфонов.
    Нонна
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:55
      Чем больше будут лить на Грудинина грязи, тем больше у него будет поддержка. я буду голосовать за него. даже если он не выиграет,

      Чем больше кандидатов тем лучше...у народа должен быть выбор и это правильно...нельзя что бы на ОЛИМПЕ власти Кремля властвовал один человек...что касается Грудинина поживем увидем что он за человек...Горбачев с ЕЛЬЦИНЫМ тоже красиво начинали а чем все это закончилось мы все прекрасно помним.
      Тот же ЛЕХА
  5. olimpiada15 Сегодня, 07:19
    Действующая сегодня модель экономики уничтожает страну и никакая армия не спасет ситуацию, ибо жизнь завязана на экономике, реальной экономике, а не либеральных постулатах, смысл которых- колониальная зависимость от внешних игроков. Очень надо, чтобы за Грудинина проголосовал народ- трудящиеся люди или трудившиеся люди. Вопрос лишь в том, сможет ли КПРФ донести до народа смысл предлагаемой программы, а народ ждет социалистических изменений. Лучший аргумент для агитации- это развитие возглавляемого им совхоза. Любое производство может быть эффективным лишь тогда, когда возглавляет его сильный производственник, а не "эффективный менеджер", занимающийся выведением заработанных средств в личные карманы "собственников", когда крупные капиталы работают исключительно на западную экономику, препятствуя развитию производства в стране и укрепляя наших врагов. Сегодня ВВП держится на инфляции, а экономический блок отчитывается о развитии по цифрам финансовых пузырей, манипулируя статистикой. Лично, по своим доходам , расходы на жилье и питание с 2014 г. увеличились в 2 раза: тот же набор продуктов тех же производителей, то же жилье, а декларируемая инфляция в 4% в год никак не компенсирует падение доходов. И такая ситуация у абсолютного большинства рядовых граждан, причем у многих ситуация еще печальнее, особенно если есть кредиты, ипотека. Сегодня будущее страны зависит от КПРФ- смогут ли они провести агитационную компанию предстоящих выборов. Предполагаю, Путин наберет большинство голосов, но сопоставимый результат должен быть у Грудинина, чтобы власть считалась с запросами народа
    olimpiada15
  6. сайгон Сегодня, 07:36
    И так что мы имеем ?
    Говоря старо режимными терминами времен СССР (Ну куда без них ), буржуй , капиталист , эксплуататор и за народ .
    Человек принадлежащий к эксплуататорам и выдвигается как защитник и страдалец за эксплуатируемых (а ведь КП господина Зюганова так себя позицианируют)и тут возникает время для вопросов таких интересных.
    Персонаж не являющийся членом партии , человек капиталист и представитель ком партии это как выглядит ?
    Это что то типа пчелы против меда , странно выглядит ком партия с таким кандидатом или они уже не коммунисты ?
    Ну а восторг некоторых людей по поводу обновления лица КП просто удивляют !
    Больше похоже что КП просто сдулось и дурит народ !
    сайгон
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:44
      Больше похоже что КП просто сдулось и дурит народ !


      Выборы же...а кандидат должен выглядеть привлекательно со всех сторон и не важно кто он коммунист ,либерал ,едрос и прочая королевская рать.
      Хлеба и зрелищ ...хе хе что еще надо народу...в древнем РИМе римляне все таки не зря так говорили.
      Тот же ЛЕХА
    2. Alex_59 Сегодня, 07:56
      Цитата: сайгон
      Человек принадлежащий к эксплуататорам и выдвигается как защитник и страдалец за эксплуатируемых

      Ви таки будете смеятсо, но в среде большевиков - защитников рабочих и крестьян, рабочих было с гулькин нос, а крестьян и вообще ноль человек. Всё какие-то мещане, интеллигенция, дворяне, евреи-ремесленники. Особенно вначале и особенно на ключевых постах.
      Alex_59
      1. сайгон Сегодня, 08:22
        Так то смешного маловато да и отличие от тогдашних до теперешних ой какое огромное !
        сайгон
    3. BecmepH Сегодня, 08:18
      Цитата: сайгон
      буржуй , капиталист , эксплуататор

      А почему не "председатель колхоза"?
      Говоря старо режимными терминами времен СССР
      Будьте последовательным
      BecmepH
    4. Гардамир Сегодня, 08:41
      И так что мы имеем ?
      нет правда что мы имеем? Человек, при котором увеличилось число олигархов, но в телевизоре рассказывают, что Америка наш враг, но мы её побеждаем. Голосуйте за кандидата победителя всех Америк. Так что ли?
      Гардамир
  7. Alex_59 Сегодня, 07:44
    Недоумение - вот что я испытываю наблюдая за всем этим. Слабо верится что такая ручная партия, как КПРФ, вдруг решилась на серьезную борбу и взялась за серьезную работу. Как бы это не был ХПП.
    Хитрый ХПП может быть в том, что наследником назначен сабж? В теории есть аргументы за. Хотели "Путин уходи"? Кричали "Путин вечный"? Стонали "Режим"? Нате!!! Жрите!!! Сейчас вы узнаете что такое "РЕЖИМ"! Западные партнеры тоже начнут вспоминать о Путине как о самом добром друге. Шахматная доска просто переворачивается вместе со столом на голову оппонента.
    Но вот риторика. Социал-демократическая скорее, нежели коммунистическая... Смущает - ну не может быть все так гладко и красиво. Не верится. Неужели? Как то очень явно. За струны задели так что хочется бежать голосовать за Грудинина, босыми ногами по весеннему мартовскому снегу, задыхаясь от восторга. Но чё-то я в такое не верю...
    Alex_59
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:53
      так хочется бежать голосовать за Грудинина, босыми ногами по весеннему мартовскому снегу, задыхаясь от восторга
      smile

      Также как раньше голосовали за Гобачева,Ельцина,Медведева,Путина...а теперь и Грудинина...
      никто из них не идеален и у Грудинина есть свой скелет в шкафу.
      Тот же ЛЕХА
  8. Алексей Антонов Сегодня, 07:55
    Специально посмотрел товарища Грудинина в программе "Время покажет". Чтобы всё-таки освежить впечатления.
    Освежил. Пришёл в замешательство.
    Пункты такие (не по порядку, а как вспомнил)
    1. Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
    2. Сделаем Россию великой снова. Люксембург велик, потому что богат, а мы сирые и убогие, потому что бедны.
    3. Где брать деньги? Да национализация же крупных предприятий. Введение прогрессивного налога на богатых и отмена любых налогов для бедных (долго от него добивались, кто такие бедные и кто такие богатые в цифрах, он так и не сказал о богатых, а бедный - тот, кто получает 25 тысяч, но не сказал, на душу это или на работающего). При этом бизнес надо освободить от поборов и любого другого бремени. Кроме того, надо вернуть деньги из офшоров. Как? да очень просто - посмотрите на Саудовскую Аравию. Простой паяльник или утюг прекрасно возвращают любые средства хоть откуда.
    4. Коррупцию искоренить очень просто. Как? Да Саакашвили же искоренил буквально за пять лет, чем мы хуже? А ещё Ли Куан Ю. О, этот любимец Латыниной и Ганапольского! Всего-то и надо, что посадить двух друзей. Когда выступающего спросили, кто у него эти двое и знают ли они о том, что им надо будет присесть, тов. Грудинин ответил, что у него среди друзей все чисты. Ведущие сказали, что тогда сингапурский вариант не сработает. Это было смешно.
    5. С Украиной надо дружить, миру мир. На вопрос, как быть, если Украина дружить не желает, тов Грудинин ответил, что они там с коммунистами соберутся и что-нибудь придумают.
    6. На вопрос, как выстраивать отношения с США, тов. Грудинин сказал, что он всё сам не решает, для того у него будет министр иностранных дел.
    7. На вопрос о конкретной экономической программе тов. Грудинин сказал, что её ещё нет, но вот-вот соберут всех лучших экономистов, сядут и напишут, делов-то.
    8. В Афганистан мы зашли зря, а так-то СССР мог бы жить.
    9. С имперскими замашками и амбициями России пора кончать. Перед людьми неудобно. Лучше много чего производить.
    10. Крым - это Россия. Но что делать с теми на Западе, кто с этим не согласен, тов. Грудинин пока не знает. Кроме того, у него будет министр иностранных дел.
    11. На вопрос о том, создал бы тов. Грудинин успешное предприятие не на границе МКАД, а в Алтайском крае, было сказано, что конечно - делов-то. Есть такие предприятия с руководителями-коммунистами и другими левыми (вопрос - а почему тогда этих товарищей не выдвигают в президенты, ведь они сделали ровно то, что и Грудинин, в более тяжелых условиях - никто не задал).
    12. Главное - не воровать, и даже в нашей порочной и ужасной системе можно быть успешным.
    13. Надо возродить политбюро (ну, или госсовет) - тов. Грудинин будет прислушиваться.
    Короче, если убрать национализацию, паяльники, Крымнаш и политбюро за скобки, то передо мной стоял Навальный. Вот ровно то, что говорит обычно Навальный, всё это говорил и Грудинин. "Саакашвили, Ли Куан Ю, имперские амбиции, главное - не воровать, Люксембург велик".
    Разве что Грудинин президента не оскорблял и не бросал ему карикатурные вызовы.
    Тов. Грудинин напомнил мне некоторых продюсеров. Которые соберут сценаристов у себя в кабинете, и говорят: "Короче, есть чумовое предложение. Снять комедию. Отпадную. По качеству как "Тутси", и чтобы была традиция её смотреть каждый год, как "Иронию". С бюджетом, как у арт-хауса, но со сборами, как у "Титаника". Основное, как видите, я придумал, осталось обсудить детали - историю, сюжет, диалоги. У кого какие будут предложения?"
    Алексей Антонов
    1. Нонна Сегодня, 08:38
      Цитата: Алексей Антонов
      Короче, если убрать национализацию, паяльники, Крымнаш и политбюро за скобки, то передо мной стоял Навальный


      Цитатку с этого опуса пятидневной давности взяла наугад. Плохо, гражданин, что вы перепостиваете сюда всякую блогерскую муть и чужие мысли. Неужели у вас так туго со своими?Вам сколько лет? вами очень легко манипулировать. Политтехнологи любят такой электорат.
      Нонна
  9. Notrust1 Сегодня, 07:57
    Весь прикол в том, что еще месяц назад мужик даже и не знал, что пойдет на выборы, а теперь уже и программа есть. Главное, чтобы электорат собрать вокруг урн, а считать правильно у нас умеют, это мы уже все проходили.
    Notrust1
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:08
      Главное, чтобы электорат собрать вокруг урн, а считать правильно у нас умеют, это мы уже все проходили.


      what Мда ...помню я фокус с Ельциным...
      вот клоунада была ...неужто и сейчас такое будет...
      Тот же ЛЕХА
  10. курвиметр Сегодня, 08:01
    winked Не могу понять, почему многие упрямо величают его директором совхоза ? Смешно просто....
    курвиметр
    1. Гардамир Сегодня, 08:48
      директором совхоза ?
      такое неявное желание унизить человека. Сразу возникает ассоциация с советскими фильмами, этакий небритый мужичок в ватнике. Ну какой же из председателя руководитель страны? Из чемоданоносца сделали же президента.
      Гардамир
  11. Одиссей Сегодня, 08:18
    С программой КПРФ как раз особых проблем нет.Она действительно социалистическая (в смысле русского социализма,конечно,а не коммунизма по Марксу).Да там есть много неувязок и лозунгов,но основной вектор на социализм.То что говорит лично Грудинин пока не впечатляет,он явно не Ленин,но это частности.
    Главная проблема с тем,чтобы взять власть для реализации этой программы.
    Ясно,что неподконтрольного кандидата на выборы не пускают,и ясно,что КПРФ системная партия.Так же понятно.что вся система власти будет работать на победу г-р Путина (вплоть до того,что губернаторы или их замы по ВП будут возглавлять штабы в регионе).
    В этих условиях принципиальная значение имеет явка (что собственно и не скрывается),так что замена Зюганова (о котором уже всем все понятно) на Грудинина это прежде всего борьба за явку со стороны администрации президента.То есть Грудинин будет играть роль анти Навального,тот будет явку снижать (забастовкой избирателя),а Грудинин увеличивать.
    Можно ли этот сценарий перевернуть ? В плане результата- нет,нужно готовиться к тому,что на выборах Путина победит Путин,а вот в плане возрождения КПРФ именно как партии трудящихся,а не партии-головастика в думе,донесения своей программы до людей,и превращения народа из пассивного объекта в субъект политики -можно.
    Что для этого нужно ? Нужно чтобы Грудинин не имитировал,а вел избирательную компанию,начал бороться за власть-ездил по регионам,встречался с трудящимися,говорил простым,ясным языком о настоящих проблемах России (от реформы образования,до восстановления промышленности и вывода денег на Запад).
    Если он будет все это делать,тем кто не поддерживает существующею власть -стоит за него голосовать,если нет выборы лучше бойкотировать.
    Одиссей
    1. Ромей Сегодня, 08:46
      Цитата: Одиссей
      С программой КПРФ как раз особых проблем нет.Она действительно социалистическая (в смысле русского социализма,конечно,а не коммунизма по Марксу).Да там есть много неувязок и лозунгов,но основной вектор на социализм.То что говорит лично Грудинин пока не впечатляет,он явно не Ленин,но это частности.
      Главная проблема с тем,чтобы взять власть для реализации этой программы.
      Ясно,что неподконтрольного кандидата на выборы не пускают,и ясно,что КПРФ системная партия.Так же понятно.что вся система власти будет работать на победу г-р Путина (вплоть до того,что губернаторы или их замы по ВП будут возглавлять штабы в регионе).
      В этих условиях принципиальная значение имеет явка (что собственно и не скрывается),так что замена Зюганова (о котором уже всем все понятно) на Грудинина это прежде всего борьба за явку со стороны администрации президента.То есть Грудинин будет играть роль анти Навального,тот будет явку снижать (забастовкой избирателя),а Грудинин увеличивать.
      Можно ли этот сценарий перевернуть ? В плане результата- нет,нужно готовиться к тому,что на выборах Путина победит Путин,а вот в плане возрождения КПРФ именно как партии трудящихся,а не партии-головастика в думе,донесения своей программы до людей,и превращения народа из пассивного объекта в субъект политики -можно.
      Что для этого нужно ? Нужно чтобы Грудинин не имитировал,а вел избирательную компанию,начал бороться за власть-ездил по регионам,встречался с трудящимися,говорил простым,ясным языком о настоящих проблемах России (от реформы образования,до восстановления промышленности и вывода денег на Запад).
      Если он будет все это делать,тем кто не поддерживает существующею власть -стоит за него голосовать,если нет выборы лучше бойкотировать.

      Согласен с многими Вашими тезисами, но есть серьезное но... Пока, П.Н. Грудинин строит свою кампанию тольку в официальном ключе партийного руководства КПРФ, хотя изначально его позиционировали как общего кандидата от всех национально-патриотческих сил. Это его первая серьезная ошибка, поскольку привлечение только традиционного электората КПРФ и левого фланга явно недостаточно. Надеюсь перекос будет устранен.
      Ромей
  12. Des10 Сегодня, 08:35
    Ну чем не цирк?
    ЛДПР создали для противовеса коммунистам, ладно, Жириновский молоток - работает на 5. Остальные то - мелочёвка разрозненная, кормящаяся из чужих рук.
    А вот КПРФ пусть и всяко уже не та, но хоть может опираться на идеологию и историю. И тут конфуз - нету в партии умного, работящего, яркого и достойного коммуниста. Многие сочтут за предательство и не станут голосовать за Г. беспартийного. Уж лучше Путин.
    Пусть до этого Зюганов проигрывал, - но идея то оставалась, память. А теперь общий кандидат размоет, сгладит всё. В итоге КПРФ станет одной из "плр" или "нлрп слд" и им подобных. Жаль.
    Des10
  13. Диванный Хенераль Сегодня, 08:43
    А чего это все так возбудились?
    То вам этот плох, то тот.
    Лично для меня Грудинин тест на Президента прошел: Крым наш, Российский.
    Теперь по пунктам.
    Может тут есть кто, кто считает, что у нас внутренняя политика направлена на благосостояние народа? Или это не при Путине сократились, ой, оптимизировались, койкоместа в больницах и количество школ? Это не Путинские слова на прессконференции в адрес Сечина: "А я говорил, скромнее надо быть"... Или тут все визжат от восторга от нашего премьера? Нет? Ну где вы, крикуны?
    Таким образом, кандидат в президенты Грудинин это лучшее, это реально КАНДИДАТ. Не рассматриваете жде вы кандидата полонского и ксюшу всерьез? Или я ошибаюсь?
    Так вот. Дебатов Путина и Грудинина не будет Им не о чем говорить. Путин внешняя политика, Грудинин хозяйственник. Т.е. та часть поля, где силен один - слаб другой и наоборот. Скорее всего, это есть ХПП. Ну может не ХПП, но "красивая" замена после выборов внутренней политики - мол, посмотрите, народ то, против...
    И едросню пора сливать, ибо как говорил Ося Бендер: "А дальше ваши кудри примелькаются и вас начнут просто бить".
    Таким образом получается, что количество голосов, отданных за Грудинина - это его мандат на пост премьера, ибо Путин власть не отдаст. Да ему и не разрешат.
    Будет он чистить или нет авгиевы конюшни хозяйствования едросни - вот основной вопрос.
    Диванный Хенераль
Картина дня