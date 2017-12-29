"Вектор социалистический": с какой программой идёт на выборы новый кандидат от КПРФ?

Одним из главных сюрпризов предвыборной кампании стало выдвижение от КПРФ беспартийного директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина. До самого последнего момента многие считали, что в гонке снова будет участвовать Геннадий Зюганов, однако на съезде партии было принято решение отдать предпочтение Грудинину, которого поддержала и широкая коалиция национально-патриотических сил. В первых выступлениях Грудинина на заседании съезда и на телевидении стало ясно, что он поддерживает программу КПРФ "10 шагов к достойной жизни". Некоторые в рядах национал-патриотов это уже назвали "соглашательством", зато стало ясно, что сама КПРФ "вправо" дрейфовать не собирается, коалиционный – только кандидат, а не программа, с которой он идет. Подробности – в материале Накануне.RU.В последние дни новоиспеченный выдвиженец от КПРФ стал гостем сразу нескольких передач на федеральных каналах и сделал ряд откровенных и смелых заявлений.В ходе передачи "Время покажет" на "Первом" Павел Грудинин заявил, что может победить, набрав 60% голосов. Выходит, он рассчитывает на победу в первом туре. Интересно, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов в самом успешном для него 1996 г. набирал 32% в первом туре и чуть более 40% во втором. В 2012-м – чуть более 17,2%. Павел Грудинин выдвигается от более широкой коалиции, но сразу после съезда КПРФ к его кандидатуре отнеслись скептически как некоторые сторонники справа от Постоянно действующего совещания национально-патриотических сил (ПДС НПСР), так и некоторые независимые левые. Чуть позже Грудинин заметил, что победа – это программа максимум, а минимум – это устроить диалог, чтобы "подвинуть власть" и сделать её ближе к людям.Новый кандидат рассказал, какие аспекты его управленческого опыта могут пригодиться на президентском посту. Его предприятию удалось добиться успеха благодаря двум факторам: отсутствию воровства и преданности людей работе. Такие подходы к развитию хозяйства могут быть экстраполированы и в масштабах всей страны. Из ответов на вопросы можно сделать вывод, что "экономическая программа в деталях ещё не доработана, а за основу планируется взять наработки КПРФ". Но многочисленные нюансы (например, механизмы возвращения капиталов из офшоров) он намерен обсуждать совместно с коллегами. Сам Павел Грудинин отдаёт приоритет решению внутренних проблем, считая, что став сильнее, Россия сможет эффективнее справляться и с внешними вызовами. Кроме того, он высказался за мир с Украиной, при этом оговорившись, что разделяет братский народ и нынешний преступный режим в Киеве. Крым он однозначно считает российским, данный вопрос стоит урегулировать и со странами Запада, хотя это и может занять несколько лет.В программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым" Грудинин уже напомнил, что он кандидат не только от КПРФ, а вот всех лево-патриотических сил, упомянул он и свою поддержку в ПДС НПСР. В ходе беседы гендиректор совхоза рассказал, что вектор развития будет социалистическим, неоднократно обращался к китайскому опыту, но в итоге пришёл к выводу, что его идеалом является скорее скандинавский социализм.Грудинин считает необходимым создание независимого от президента Госсовета. Кроме того, по его мнению, необходимо национализировать природные богатства России. Когда ведущий выразил опасение, что для этого потребуется менять Конституцию, председатель совхоза отметил, что принадлежность недр российскому народу прописана и в действующем основном законе, таким образом, нужно реформировать не Конституцию, а "Роснефтегаз". Даже в рамках нынешнего законодательства можно принудить сырьевые компании перечислять более весомую часть доходов в бюджет. Также существует пример Норвегии, где наполнение бюджета доходами от нефтегазовых компаний осуществляется без национализации, но за счёт налоговых мер.Павел Грудинин успел поучаствовать и в первых дебатах с другим потенциальным кандидатом на президентский пост – Владимиром Жириновским. Лидер ЛДПР неожиданно позитивно отнёсся к факту выдвижения нового кандидата от КПРФ и предложил партии вовсе отказаться от термина "коммунизм", заменив его, например, на "социал-демократию". В ходе дискуссии он обвинил коммунистов в "создании Украины" и передаче ей Хрущёвым Крыма. На это Гудинин возразил, что принцип интернационализма, который провозгласили коммунисты, всё равно возобладает в мире. А что касается украинского кризиса, сейчас надо добиваться реализации "минских соглашений" дипломатическими мерами.Стоит отметить, что на вопросы о своей идеологии Грудинин отвечает довольно уклончиво, говоря именно о "социализме", "социалистическом векторе", "программе Зюганова" и т.д., без отсылки к именам и трудам Ленина или Сталина. За это его уже начали критиковать некоторые левые. С другой стороны, поддержка внешней политики Владимира Путина и "минских соглашений" вызвала недовольство национал-патриотов. Так, бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков на своей странице в соцсети попросил ПДС НПСР удалить его из списка "народных лидеров".Один из координаторов ПДС НПСР, экс-зампред Счётной палаты Юрий Болдырев рассказал Накануне.RU, что не знает, почему коммунисты сейчас заявили именно о своей программе, так как имела место договорённость идти с общей программой, которая составлена как на основе этих "десяти шагов", так и на основе тезисов ПДС НПСР."Можно предположить, что им перед съездом было важно поклясться в верности своей программе. Это же было важное мероприятие с точки зрения того, чтобы делегаты согласились. Прямого противоречия нет, нельзя сказать, что кто-то кого-то обманул. Думаю, это больше относится к вопросам дипломатии. Принципиальных разногласий нет, это вопрос позиционирования – идём мы широким фронтом, или мы позиционируемся только как левые и КПРФ. Если позиционироваться только как левые и КПРФ, это будет ошибкой", – отметил он.В целом, после выдвижения Павла Грудинина, ПДС НПСР действует в том же формате, что и раньше. "Есть люди, которые, я бы сказал, немножко запаниковали, с моей точки зрения, это преждевременно. Некоторые позиции наши, включая отмену 282-й "русской статьи" в докладе Зюганова, насколько я помню, прозвучали. Дальше – вопрос утрясания взаимодействия", – подчеркнул Юрий Болдырев.Касаясь возможного будущего "правительства народного доверия" в случае, если победу на выборах одержать не удастся, Юрий Болдырев отметил, что старается работать на первый сценарий, на победу.Что же подразумевает программа КПРФ "10 шагов к достойной жизни", с которой идёт Павел Грудинин?В первую очередь национализацию ключевых банков, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, предприятий ВПК. Это позволит снизить зависимость страны от иностранного капитала и придать плановый характер российской экономике. Первым шагом в этом направлении является принятый по инициативе КПРФ закон "О стратегическом планировании", в дальнейшем необходим специальный орган, занимающийся планированием.Предлагается вывести ЦБ РФ из-под влияния ФРС США, остановить отток капитала за рубеж и решить вопрос о выходе России из ВТО.Третьим пунктом значится создание мощной современной промышленности на основе новейших открытий и высоких технологий. Важнейшими отраслями должны стать: микроэлектроника, робототехника, станкостроение. Для успешного проведения индустриализации необходимо и возрождение науки.В аграрной сфере планируется сделать ставку на крупное сельхозпроизводство и социальную инфраструктуру, восстановить семеноводство и племенное животноводство, бороться с перекупщиками. Для этого, в свою очередь, необходимо направлять на поддержку агропрома не менее 10% бюджетных расходов и делать ставку на крупные коллективные хозяйства и кооперацию. Кроме того, предлагается принять новые Земельный, Лесной и Водный кодексы.Кредитные ресурсы планируется направить на возрождение страны. КПРФ выступает за замену коммерческих кредитов дотациями и субвенциями из федерального бюджета с тем, чтобы поддержать развитие инфраструктуры в регионах.Кроме того, провозглашается обязанность государства контролировать цены на товары первой необходимости, топливо и лекарства. Расходы на услуги ЖКХ не должны превышать 10% дохода семьи. Правительство обязано регулировать тарифы на электроэнергию, топливо и транспортные перевозки.Предлагается постепенно ликвидировать НДС, а сборы по системе "Платон" и налог на имущество и налог на поселенческую землю – немедленно отменить. Потери для бюджета предполагается заменить за счёт введения прогрессивной шкалы подоходного налога. Также предлагается государственная монополия на производство спиртосодержащей продукции.Коммунисты намерены прекратить "оптимизацию" социальной сферы, возродить систему профтехобразования, гарантировать доступность и высокое качество среднего и высшего образования. Государство обязано отвечать за строительство жилья и состояние бытовой инфраструктуры. По 7% от ВВП – выделять на науку, образование и здравоохранение.В области национальной безопасности в качестве приоритетов обозначены повышение боеготовности Вооружённых сил и их авторитета; установление механизма отзыва депутатов, нарушающих предвыборные обещания, выборность судей, членов Совета Федерации и глав местного самоуправления. В этом же ряду находится и борьба с коррупцией. К взяточникам планируется применять не только лишение свободы, но и конфискации.Предлагается поддержка культуры, борьба с антисоветизмом, национализмом и русофобией. Также особое внимание будет уделено развитию детско-юношеского спорта.В целом, эти пункты сходны и с теми, что предлагают народно-патриотические силы. Главная проблема коалиции и "правительства народного доверия" заключается как раз в том, чтобы получить власть и распорядиться ею. Ведь мало только победить на выборах (причём это, как уже говорилось, крайне маловероятный вариант), нужно ещё суметь реализовать программу, преодолев сопротивление нынешних элит. С другой стороны, и поддержка конкретной программы, выраженная в процентах по результатам голосования, уже будет сигналом для власти, а, во-вторых, покажет способность патриотических сил к мобилизации в дальнейшем.