Сможет ли «Борей-Б» крушить американские АУГ? О резонансном заявлении Василия Дандыкина

Источники информации:

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=19084

https://ria.ru/defense_safety/20171117/1509047820.html

http://militaryrussia.ru/blog/topic-338.html

Ещё 7 ноября 2017 года, в ходе заседания коллегии Минобороны начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов анонсировал старт программы разработки усовершенствованной модификации ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 955Б «Борей-Б». Эскизным проектированием обновлённой версии ПЛАРБ на базе улучшенного корпуса от пр. 955А «Борей-А» специалисты Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» (ЦКБ МТ «Рубин») займутся уже в начале 2018 года, в то время как закладка первого РПКСН должна состояться не позднее 2023 года. Как утверждают многочисленные специалисты, «Борей-Б», несмотря на свою принадлежность лишь к улучшенному четвёртому поколению ПЛАРБ, сможет ещё несколько десятилетий представлять передовой подводный компонент ядерной триады России, прекрасно дополняя многоцелевые ударные возможности малошумных подлодок пр. 885М «Ясень-М» и перспективных «Хаски» мощью многоблочного ядерного «снаряжения» БРПЛ 3М-30 «Булава».В то же время, по заявлениям некоторых военных экспертов, имеющих прямое отношение к ВМФ, «Борей-Б» будут вполне способны дополнить или даже заменить (естественно, при необходимости) «Ясени» и «Хаски» в прямом их назначении — выполнении массированных ракетных ударов по стратегически важным надводным и наземным объектам противника с использованием противокорабельных и стратегических крылатых ракет семейств «Калибр-ПЛ» и «Оникс», а также упреждающих торпедных атак по подводному и надводному противнику без вскрытия собственного местоположения. О наличии подобных способностей у перспективных атомных субмарин проекта 955Б «Борей-Б» изданию «360» недавно рассказал военный специалист, капитан 1-го ранга Василий Дандыкин.Тем не менее, такое мнение вызвало достаточно большой резонанс в комментариях на некоторых военно-аналитических и новостных ресурсах Рунета, которые принялись «копипастить» интервью В. Дандыкина из «Политэксперта» и «360». Не обошлось и без участия всем известного аналитического/новостного ресурса «Военный Паритет», где в комментариях к заявлению Дандыкина можно было увидеть множество негативных высказываний в отношении к существующему и перспективному вариантам ПЛАРБ пр. 955/М «Борей/Борей-М». В частности, субмарины проекта, в соответствии с прочно закрепившемся в американском флоте стереотипом в отношении советских АПЛ 2-го и 3-го поколений, названы «ревущими коровами..., не предназначенными для тихих конфликтов». Ещё один комментатор-«эксперт» со 100%-й вероятностью утверждает, что, дословно: «любая «Вирджиния» вскроет «Борей-Б», прежде чем его экипаж начнёт понимать, что в непосредственной близости АУГ ВМС США». Но давайте мыслить, отталкиваясь не от пустых догадок комментаторов-псевдоэкспертов, а от технических достоинств существующих модификаций «Бореев», описанных в официальных источниках.Как и все современные зарубежные атомные подлодки-носители баллистических ракет (включая «Le Triomphant» и «Ohio»), пр. 955А «Борей» представлен продвинутой общеконструкционной системой 2-хкаскадной амортизации, основанной на нескольких платформах с индивидуальными группами резинокордных пневматических амортизаторов. На данных платформах размещены все механические элементы, генерирующие вибрационные волны (включая одновальную ПТУ с главным турбозубчатым агрегатом ОК-9ВМ мощностью 50 тыс. л.с., ядерную энергетическую установку с водо-водяным реактором и паропроизводящей установкой ОК-650В, а также турбогенераторы переменного тока ОК-2 и дизельные генераторы), которые без амортизационных конструкций формируют гидроакустические волны, добавляя десятки «критических» децибел.Также для снижения акустической заметности использованы специализированные резиновые противогидроакустические покрытия. Дополняет картину водомётный гидрореактивный движитель ГРДК-3.5М, обеспечивающий подлодкам «Борей-А» уровень акустической заметности, сравнимый с теми же МАПЛ пр. 885 «Ясень», учитывая, что на последних в ранней модификации водомётные движители отсутствуют. А теперь давайте на минуту задумаемся: если ракетные подводные крейсера стратегического назначения пр. 667БДРМ «Дельфин» (3-го поколения), отличающиеся весьма почётным возрастом и отсутствием водомёта, в неблагоприятной гидрологической обстановке обнаруживались американским гидроакустическим комплексом AN/BQQ-5 (установлен на МАПЛ класса «Los Angeles») на удалении 10 км, и в хорошей (штиль) — 30 км. Более того, на «Дельфинах» установлена спаренная движительная установка, представленная малошумными 5-лопастными винтами с фиксированным шагом. Не трудно догадаться, что обновлённые «Бореи-Б», на которые «грозятся» установить ещё более продвинутый водомёт, вышеуказанные ГАК смогут обнаружить на удалении до 10 км (в сложных гидрологических условиях).На дальности 15—25 км обновлённый «Борей» может быть обнаружен гидроакустическим комплексом AN/BQQ-10(V)4, являющимся основой малошумных многоцелевых атомных подводных лодок класса «Virginia», более же современная широкоапертурная ГАС типа LAB (установят на «Вирджинии» «3-го блока») справится с задачей на дистанции 35—45 км, чего также будет недостаточно для полноценной обороны нескольких АУГ ВМС США, действующих на большом удалении друг от друга. Что же касается возможностей ГАК SQS-53B/C, установленных на эсминцах класса «Арлей Бёрк» и крейсерах «Тикондерога», то их чувствительность вряд ли позволит обнаружить «Борей-Б» даже в середине первой дальней зоны акустической освещённости, и это реальная проблема для авианосных ударных группировок США, ведь та же торпеда УГСТ «Физик» или ТПС-53 имеет дальность 50 км, а это значит, что АУГ вполне может быть атакована «Бореем-Б» без захода в зону действия гидроакустических комплексов SQS-53B/C и других ГАС, приданных системе AN/SQQ-89 (в особенности в сложной гидрологической обстановке).В то же время подлодки обновлённого проекта 955Б будут строиться вокруг перспективной боевой информационно-управляющей системы «Омнибус» и улучшенного ГАК «Иртыш — Афора — Борей», способного обнаружить акустический профиль АУГ на дальности 250 км. Следовательно, в дуэльной ситуации «Борей-Б» если и будет проигрывать «Вирджинии», то незначительно, а это, однозначно, даст возможность нанести сокрушительный удар по надводному противнику с дистанции более 200 км, задействуя ПКР 3М54Э из 533-мм торпедных аппаратов или иные противокорабельные средства из транспортно-пусковых стаканов, установленных в адаптированные ячейки шахтных пусковых установок по аналогии с «Огайо».