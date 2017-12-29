08:55 29 декабря

Роспотребнадзор сообщил о высоком риске эпидемии птичьего гриппа в Пхёнчхане

В Роспотребнадзоре выпустили документ, который предупреждает о высокой опасности вируса птичьего гриппа в Республике Корея. Отмечается, что пик заболеваемости может произойти в феврале 2018 года. Это время проведения зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.
РИА Новости приводит текст сообщения Роспотребнадзора:
В настоящее время в Южной Корее отмечается неблагополучие по птичьему гриппу. Высокопатогенный вирус птиц H5N6 выделен из помёта диких птиц в 90 километрах южнее Сеула, а также на фермах к югу и юго-востоку от Сеула в радиусе от 230 до 300 километров. Ранее сообщалось о вспышке вируса гриппа птиц H5N6 в провинциях на юго-западе страны.


Роспотребнадзор сообщил о высоком риске эпидемии птичьего гриппа в Пхёнчхане



Ведомство отмечает, что россияне, которые собираются отправиться в указанный период в Южную Корею, подвергают себя риску. При этом в Роспотребнадзоре рекомендуют гражданам, которые всё же намерены посетить РК (ЮК), избегать употребления в пище продуктов сферы птицеводства, не прошедших специальную термическую обработку, а также не посещать открытых водоёмов, на которых могут находиться дикие/одомашненные птицы.

Распространение вируса птичьего гриппа специалисты в самой Восточной Азии связывают с мягкой зимой 2017-2018 года. Климатические показатели находятся на отметках выше среднестатистических, и это приводит к риску существенного превышения эпидемиологического порога.

Использованы фотографии: https://www.pyeongchang2018.com
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Комментарии 13

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  1. Сергей39 Сегодня, 05:58
    В Корее можно обойтись собаками.А птички пусть выздоравливают
    Сергей39
    1. Тралл Сегодня, 07:02
      Эх, был бы и сейчас Геннадий Онищенко руководителем Роспотребнадзора, он бы вообще эту олимпиаду запретил smile
      Тралл
      1. Leeds Сегодня, 08:02
        Тем не менее, забаненный ОКР решил открыть там русский дом «болельщиков», членов их семей, любовниц и т.д. С музыкой, чёрной икрой, как водится...
        Leeds
  2. Горный стрелок Сегодня, 06:04
    Вот ещё напасть! А ведь действительно, грипп гадкий, протекает тяжело. Вакцины от него, кажется, нет? А лекарства для профилактики гриппа ВАДА не отнесёт к допингам?
    Горный стрелок
    1. midivan Сегодня, 07:09
      Цитата: Горный стрелок
      А лекарства для профилактики гриппа ВАДА не отнесёт к допингам?

      2018 год, 12 февраля-15:00. Новости из Южной Кореи.-Пхёнчхан, команду олимпийской сборной по хоккею из России, дисквалифицировали, так как в моче Овечкина был найдет " Терафлю". wassat
      midivan
  3. ДЕДПИХТО Сегодня, 06:06
    В настоящее время в Южной Корее отмечается неблагополучие по птичьему гриппу. Высокопатогенный вирус птиц H5N6 выделен из помёта диких птиц
    Нам даже известно,как называются эти дикие птицы..
    ДЕДПИХТО
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 06:19
    ... к такой информации можно отнестись по разному - или предупреждение не ехать на ОИ, или предубеждение... request
    a.s.zzz888
    1. мыслитель Сегодня, 07:24
      Да эта зараза везде
      В начале декабря в Голландии была зафиксирована первая вспышка гриппа H5N6, похожего на недавние вспышки в Южной Корее и Китае. В другом докладе OIE от той же даты говорится о вспышке птичьего гриппа H5N8 в Италии, которая началась 10 декабря на одной из утиных ферм на северо-востоке страны и поразила 1 135 особей....Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

      http://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_de
      tails.php?ELEMENT_ID=9399
      мыслитель
  5. Геркулесыч Сегодня, 06:22
    Пускай отменяют олимпиаду! belay А за тех, кто попрется из нашей страны в Южную Корею," участвовать" , я не переживаю, ибо это Иуды без флага и гимна, приспособленцы, псевдоспортсмены, могут там и остаться жить -Россия не немного и потеряет от их отъезда! Просто будем знать скрытых, законспирированных либероидов, которые готовы за поганые бабки Родину продать любому!
    Геркулесыч
    1. ДЕДПИХТО Сегодня, 06:33
      yes ..для многих спортсменов участие в Олимпиаде это трамплин на ПМЖ в Забугорье..
      ДЕДПИХТО
      1. Геркулесыч Сегодня, 07:03
        Так флаг им Моковский на шею -три полных оборота со всей силы-и пускай полем -лесом валят на свою пэмэжу!
        Геркулесыч
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:45
    Роспотребнадзор сообщил...
    Как я понял "Роспотребнадзор" решил внести свою лепту в ответ на притеснения российских спортсменов.
    rotmistr60
  7. chidoryan Сегодня, 08:21
    Позорище. Роспотребнадзор как полит протитутка
    chidoryan
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