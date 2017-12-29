Роспотребнадзор сообщил о высоком риске эпидемии птичьего гриппа в Пхёнчхане

В настоящее время в Южной Корее отмечается неблагополучие по птичьему гриппу. Высокопатогенный вирус птиц H5N6 выделен из помёта диких птиц в 90 километрах южнее Сеула, а также на фермах к югу и юго-востоку от Сеула в радиусе от 230 до 300 километров. Ранее сообщалось о вспышке вируса гриппа птиц H5N6 в провинциях на юго-западе страны.

В Роспотребнадзоре выпустили документ, который предупреждает о высокой опасности вируса птичьего гриппа в Республике Корея. Отмечается, что пик заболеваемости может произойти в феврале 2018 года. Это время проведения зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. РИА Новости приводит текст сообщения Роспотребнадзора:Ведомство отмечает, что россияне, которые собираются отправиться в указанный период в Южную Корею, подвергают себя риску. При этом в Роспотребнадзоре рекомендуют гражданам, которые всё же намерены посетить РК (ЮК), избегать употребления в пище продуктов сферы птицеводства, не прошедших специальную термическую обработку, а также не посещать открытых водоёмов, на которых могут находиться дикие/одомашненные птицы.Распространение вируса птичьего гриппа специалисты в самой Восточной Азии связывают с мягкой зимой 2017-2018 года. Климатические показатели находятся на отметках выше среднестатистических, и это приводит к риску существенного превышения эпидемиологического порога.