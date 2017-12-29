ВСУ проводят учения с применением армейской авиации в зоне "АТО"

Сделана мишень, размером с лодку, то есть диверсионное подразделение пытается высадиться на наше побережье. Полученная от наблюдателей информация, что обнаружены малоразмерные цели.

Командование ВСУ отдало приказ о проведении учений с применением армейском авиации непосредственно в зоне «АТО». Несмотря на то, что территория Донбасса, где продолжается вооружённый конфликт, официально зоной «антитеррористической операции» в документах правительство уже не обозначается, в отчётах силовых структур Украины по-прежнему фигурирует именно аббревиатура «АТО».Учения с применением вертолётов проводятся в прибрежной зоне Азовского моря. На телеканале ТСН сообщается о том, что высота полётов винтокрылых машин крайне низка «из-за угрозы нанесения удара с земли со стороны диверсионно-разведывательных групп с помощью ПЗРК».О легенде учений сообщает офицер ВСУ Олег Гуляк:При этом командующий силами «АТО» Михаил Забродский заявляет, что основная часть учений с применением армейское авиации связана с санитарными рейсами по эвакуации условных раненых и иными транспортными задачами.Сообщается, что в ходе учебных операций задействованы вертолёты Ми-8 и Ми-24.Напомним, что официально на Донбассе объявлено так называемое "новогоднее перемирие".