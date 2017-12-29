08:56 29 декабря

ВСУ проводят учения с применением армейской авиации в зоне "АТО"

Командование ВСУ отдало приказ о проведении учений с применением армейском авиации непосредственно в зоне «АТО». Несмотря на то, что территория Донбасса, где продолжается вооружённый конфликт, официально зоной «антитеррористической операции» в документах правительство уже не обозначается, в отчётах силовых структур Украины по-прежнему фигурирует именно аббревиатура «АТО».

Учения с применением вертолётов проводятся в прибрежной зоне Азовского моря. На телеканале ТСН сообщается о том, что высота полётов винтокрылых машин крайне низка «из-за угрозы нанесения удара с земли со стороны диверсионно-разведывательных групп с помощью ПЗРК».
О легенде учений сообщает офицер ВСУ Олег Гуляк:

Сделана мишень, размером с лодку, то есть диверсионное подразделение пытается высадиться на наше побережье. Полученная от наблюдателей информация, что обнаружены малоразмерные цели.



При этом командующий силами «АТО» Михаил Забродский заявляет, что основная часть учений с применением армейское авиации связана с санитарными рейсами по эвакуации условных раненых и иными транспортными задачами.

ВСУ проводят учения с применением армейской авиации в зоне "АТО"


Сообщается, что в ходе учебных операций задействованы вертолёты Ми-8 и Ми-24.

Напомним, что официально на Донбассе объявлено так называемое "новогоднее перемирие".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 16

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  1. LeonidL Сегодня, 06:06
    Учение авиации в АТО - это уже нечто новое, скорее всего дело идет к экскалации, а если припомнить историю, то такое происходит под Новый Год, под Олимпийские игры, под выборы Президента РФ, когда руководство страны агрессора начинает думать о том, что удасться провернуть маленькую победоносную войну, пока нормальные люди либо прильнули к теливизорам, либо празднуют, либо заняты внутриполитическими дрязгами в своей стране.
    LeonidL
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:17
      ... вполне вероятно, что укронацисты готовятся к провокации...
      a.s.zzz888
      1. Дедкастарый Сегодня, 06:27
        ВСУ проводят учения с применением армейской авиации в зоне "АТО"
        "Верба" расцвела и ждёт...
        Дедкастарый
        1. антивирус Сегодня, 08:49
          это последний шанс спасти независимость окраины.
          уже есть сведения, что под НГ, когда все прогрессивные люди будут пить хорилку-- коварные ватники готовяться захватить Кыев и Херсон.
          оставив в тылу Мариуполь и Харькив.
          антивирус
      2. Хагалаз Сегодня, 08:09
        Я бы тоже на это "поставил"(.....
        Цитата: a.s.zzz888
        ... вполне вероятно, что укронацисты готовятся к провокации...
        Хагалаз
      3. антивирус Сегодня, 08:46
        НЕТ --ОНИ МИРОТВОРЦЫ
        клевещут на них напрасно
        антивирус
  2. ФЕОДОР Сегодня, 06:08
    И ещё что то летает !? А на чьём горючем ?
    ФЕОДОР
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:16
      ФЕОДОР Сегодня, 06:08 А на чьём горючем ?

      ... отгадайте с одного раза...
      a.s.zzz888
      1. Дедкастарый Сегодня, 06:36
        Цитата: ФЕОДОР
        И ещё что то летает !? А на чьём горючем ?

        Цитата: a.s.zzz888
        ФЕОДОР Сегодня, 06:08 А на чьём горючем ?

        ... отгадайте с одного раза...

        техасский керосин...
        Дедкастарый
        1. GABALIS Сегодня, 07:28
          ага из картохи:)
          GABALIS
  3. Горный стрелок Сегодня, 06:13
    Вот это осмелели! Или думают, что у ополченцев "Стрелы" "протухли"? Зря, батенька, зря...
    Проверка будет стоить дорого wassat
    Горный стрелок
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 06:15
    связана с санитарными рейсами по эвакуации условных раненых

    ... вся укрокакловская нацистская машина - ранена, и причём не условно, а реально и тяжело... мои пожелания ей - чтобы эта машина войны умерла не приходя в сознание вместе с режимом! angry
    a.s.zzz888
    1. Дедкастарый Сегодня, 06:37
      Цитата: a.s.zzz888
      .. вся укрокакловская нацистская машина - ранена, и причём не условно, а реально и тяжело...

      в голову,навылет...
      Дедкастарый
  5. Геркулесыч Сегодня, 06:28
    Нужно сбивать, уничтожать на земле авиацию врага, похищать пилотов и техников, ибо если республики не примут сейчас меры, укробоевики начнут по "израильскому варианту "не заходя в зону поражения издалика расстреливать мирное население и жилые постройки, магазины , школы, детские сады ракетами!
    Геркулесыч
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:42
    задействованы вертолёты Ми-8 и Ми-24... часть учений с применением армейское авиации связана с санитарными рейсами по эвакуации условных раненых
    Интересно сколько вертолетов у них в строю (с самолетами проблемы и причем крупные)? Характер таких учений да еще с привязкой к местности дает основание полагать, что в дурных умах бродит мысль о повторной попытке захвата республик.
    rotmistr60
  7. Zomanus Сегодня, 07:10
    Смешно будет, если эти вертолеты поломаются по причине
    крайнего устаревания. Сомневаюсь, что там ТО проводилось в полном объеме.
    Zomanus
  8. Комментарий был удален.
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