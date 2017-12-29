Во сколько Киеву обходятся попытки разорвать торговые связи с РФ?

Увеличение нашего товарооборота с Российской Федерацией говорит о двух вещах. О том, что как на рынке РФ есть товары, которые нужны Украине, так и на рынке Украины есть товары, которые нужны России. И бизнес всегда будет покупать то, что ему выгоднее в данный момент, и то, что он может купить по низкой цене с лучшими условиями поставки такого товара.

Торговый представитель Украины Наталия Микольская в интервью украинскому изданию «Европейская правда» сообщила о росте товарооборота между Украиной и Россией. При этом Микольская заявила, что Россия формально не является для Украины тем торговым партнёром, в тесных торгово-экономических отношениях с которым Киев был бы крайне заинтересован, и тут же добавила, что это и не особенно важно для бизнеса.Из заявления Наталии Микольской:Далее г-жа Микольская пытается обвинить Россию в том, что Украина теряет от различного вида ограничений в торговле не менее 1 млрд долларов экспорта в год. При этом торговый представитель Украины странным образом забывает, что именно украинские власти по любому поводу объявляют отказ от полноценных торгово-экономических отношений с РФ благом для украинской экономики. Как "забывает" и о том, что именно Украина первой ввела в отношении России экономические санкции.Если Украина теряет не менее 1 млрд экспорта в год, то, получается, что Украине не идут на пользу евроассоциация и безвиз. Как же так?..