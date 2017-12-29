09:01 29 декабря

Во сколько Киеву обходятся попытки разорвать торговые связи с РФ?

Торговый представитель Украины Наталия Микольская в интервью украинскому изданию «Европейская правда» сообщила о росте товарооборота между Украиной и Россией. При этом Микольская заявила, что Россия формально не является для Украины тем торговым партнёром, в тесных торгово-экономических отношениях с которым Киев был бы крайне заинтересован, и тут же добавила, что это и не особенно важно для бизнеса.

Во сколько Киеву обходятся попытки разорвать торговые связи с РФ?


Из заявления Наталии Микольской:
Увеличение нашего товарооборота с Российской Федерацией говорит о двух вещах. О том, что как на рынке РФ есть товары, которые нужны Украине, так и на рынке Украины есть товары, которые нужны России. И бизнес всегда будет покупать то, что ему выгоднее в данный момент, и то, что он может купить по низкой цене с лучшими условиями поставки такого товара.



Далее г-жа Микольская пытается обвинить Россию в том, что Украина теряет от различного вида ограничений в торговле не менее 1 млрд долларов экспорта в год. При этом торговый представитель Украины странным образом забывает, что именно украинские власти по любому поводу объявляют отказ от полноценных торгово-экономических отношений с РФ благом для украинской экономики. Как "забывает" и о том, что именно Украина первой ввела в отношении России экономические санкции.

Если Украина теряет не менее 1 млрд экспорта в год, то, получается, что Украине не идут на пользу евроассоциация и безвиз. Как же так?..

Использованы фотографии: finance.svetel.info
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Комментарии 19

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  1. Кот_Кузя Сегодня, 06:21
    Верной дорогой скачете, небратья! Хорошо бы посчитать, а сколько мы зарабатываем от прекращения субсидирования украинской экономики. Например, вместо того чтобы развивать свое производство, все эти годы мы обогащали украинцев, размещая заказы на украинских заводах и фабриках, а так же продавая "братьям" газ со скидкой. Взять хотя бы те же авиадвигатели. Нет чтобы эти заказы делать на российских заводах, а заказывали у украинцев. Или продавая газ "братьям" ниже чем своим россиянам. В результате себестоимость товара, произведенного на дешевом газе, была ниже себестоимости аналогичного товара, произведенного в России на газе по коммерческим ценам, в результате украинский товар демпинговал на российском рынке и выдавливал российский товар. Взять хотя бы ту же украинскую сталь, которая была дешевле российской при аналогичном качестве, и поэтому российские промышленники предпочитали закупать украинскую сталь.
    Кот_Кузя
    1. Сержант71 Сегодня, 06:35
      Сейчас Домбасс на полном нашем содержании плюс вооружаем. Мало что изменилось. Газ никогда ниже внутренних цен не продавали. Откуда эти фантазии? Газ им поставляли чуть ниже европейской цены, но с пост оплатой. Из-за чего и были знаменитые газовые конфликты, когда они тянули с оплатой и выторговывали себе более низкую цену. В итоге Тимошенко, подписавшая невыгодные для них контракты практически по евро цене да и ещё с предоплатой, как в ЕС, при Яныке "присела" за это, обвинённая в лоббировании интересов РФ.
      Сержант71
      1. Кот_Кузя Сегодня, 06:47
        С 1992 по 2005 гг Россия продавала газ по 50 баксов, поэтому оттуда и пошло выражение "газ по писсять" как мечта хохлополитиков. Но в связи с первым майданом, отношения резко ухудшились, и Россия стала привязывать цену на газ к нефти, как и ко всем покупателям. https://ru.slovoidilo.ua/2016/02/12/infografika/j
        ekonomika/kak-menyalas-cena-rossijskogo-gaza-dlya
        -ukrainy-na-protyazhenii-24-let
        В Москве тысяча кубов газа стоит 3600 рублей, это примерно 60$. https://neftegaz.ru/news/view/162293-S-1-iyulya-2
        017-g-optovye-tseny-na-gaz-dlya-promyshlennyh-pot
        rebiteley-budut-proindeksirovany-na-39
        Как видно, Газпром делал "братьям" скидку и продавал им газ дешевле, чем российским потребителям. Так что не надо утверждать, что газ для украинцев был дороже, чем для россиян.
        Кот_Кузя
        1. loginovich Сегодня, 08:13
          А вам не кажется ,что этот газ тупа воровался совместно украинской и российской мафией.От того и цены такие.И с меня и с других украинцев как и с вас драли три шкуры за газ. Капельман Розенблат мне не братья как и Миллер. Спросите у Миллера где деньги Зин.Ваше жлобье никого кроме госдепа на шару не инвестирует.
          loginovich
          1. Кот_Кузя Сегодня, 08:26
            Цитата: loginovich
            И с меня и с других украинцев как и с вас драли три шкуры за газ

            Только не надо опять сказки рассказывать, как с вас "три шкуры драли". При "кровавом тиране" Януковиче в 2013 г газ для вас, небратьев, стоил 93 копейки за куб, это в пересчете на рубли, меньше двух российских рублей. В Москве же сейчас куб газа стоит 3,6 рубля. Теперь же при "демократичном и европейском" Порошенко, куб стоит 7 гривней. Наконец-то справедливость восторжествовала! До майдана мы, россияне, из своего кармана платили Газпрому деньги для субсидирования цен на газ для "братьев". Жлобы, кстати, у вас там живут, а не в России.
            Кот_Кузя
    2. 210окв Сегодня, 07:14
      А с чего Вы взяли что мы не субсидируем украинскую промышленность?Я знаю точно что металл на Кубань идет оттуда,а не с Волгограда например.Потому что дешевле.И никакие санкции это не остановили.А по поводу газа Вы совершенно правы.
      Цитата: Кот_Кузя
      Верной дорогой скачете, небратья! Хорошо бы посчитать, а сколько мы зарабатываем от прекращения субсидирования украинской экономики. Например, вместо того чтобы развивать свое производство, все эти годы мы обогащали украинцев, размещая заказы на украинских заводах и фабриках, а так же продавая "братьям" газ со скидкой. Взять хотя бы те же авиадвигатели. Нет чтобы эти заказы делать на российских заводах, а заказывали у украинцев. Или продавая газ "братьям" ниже чем своим россиянам. В результате себестоимость товара, произведенного на дешевом газе, была ниже себестоимости аналогичного товара, произведенного в России на газе по коммерческим ценам, в результате украинский товар демпинговал на российском рынке и выдавливал российский товар. Взять хотя бы ту же украинскую сталь, которая была дешевле российской при аналогичном качестве, и поэтому российские промышленники предпочитали закупать украинскую сталь.
      210окв
      1. Кот_Кузя Сегодня, 07:21
        Давно пора вообще прекратить все торговые связи с небратьями, закрыть границы и ввести визы am ! Хватит уже кормить украинцев! За наши деньги жируют, и плюют на нас же! До каких пор мы будет утираться?!!!
        Кот_Кузя
        1. loginovich Сегодня, 07:59
          И на Донбассе профинансировать создание американских военных баз.
          loginovich
          1. просто экспл Сегодня, 08:56
            да не вопрос , пускай матрасы выделяют бабло на военные базы на Донбассе, мы не против , мы против американских баз там , и не против бабла на эти базы .
            так что пускай выделяют и выделяют как можно больше .
            просто экспл
      2. Ростовчанин Сегодня, 07:58
        Подтверждаю, на аксайском судоремонтном тоже весь прокат "сделано в Украине", единственный плюс, то что суда гоняли на ремонт до 2014 года в/на Украину, а теперь боятся, ремонтируют здесь.
        Ростовчанин
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:34
    Да и пусть разрывают отношения! Вернем всех укрогастербайтеров, закроем границы для них, введем визовый режим. ..и заткнем себе уши, ибо со стороны укропии и европии столько воя в нашу сторону будет, что и глухой услышит! Раз мы для них враги, так давайте и топайте с рынка "врагов "-ваше место тут быстро займут другие!
    Геркулесыч
    1. 210окв Сегодня, 07:16
      Это не наш метод!Точнее кремлевский...Ведь" там тоже люди......В.Путин"
      Цитата: Геркулесыч
      Да и пусть разрывают отношения! Вернем всех укрогастербайтеров, закроем границы для них, введем визовый режим. ..и заткнем себе уши, ибо со стороны укропии и европии столько воя в нашу сторону будет, что и глухой услышит! Раз мы для них враги, так давайте и топайте с рынка "врагов "-ваше место тут быстро займут другие!
      210окв
  3. Горный стрелок Сегодня, 06:35
    Да взять хотя бы уголь. Сколько там приняли? Третий балкер? А сколько миллионов тон угля из России, Донецкого, полагаю, получили? А из этого пенсильванского - сколько Российского laughing ?
    Горный стрелок
  4. амурец Сегодня, 06:36
    Если Украина теряет не менее 1 млрд экспорта в год, то, получается, что Украине не идут на пользу евроассоциация и безвиз. Как же так?..

    А это отрыгаются печенюшки Виктории Нуланд, посулы Байдена и всех почитателей Евроинтеграции. Украина - это Европа? Что же ЕС не открывает свои рынки для Украины а пытается бепошлинно сбыть свои товары на Украине?
    амурец
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:37
    Украина теряет не менее 1 млрд экспорта в год
    Зато с гордо поднятой головой заявляют, что не имеют ни чего общего с "агрессором" (правда украинский бизнес об этом не знает). Чем больше потеряют, тем лучше. Народ там тоже не железный и все же должен проснуться, но это их проблемы. Я думаю, что нужно дистанцироваться от Украины и обратить больше внимания на Донбасс, который действительно нуждается в помощи. А те пускай скачут и мечтают о распахнутых объятиях ЕС.
    rotmistr60
    1. Лелёк Сегодня, 08:53
      Цитата: rotmistr60
      Я думаю, что нужно дистанцироваться от Украины и обратить больше внимания на Донбасс, который действительно нуждается в помощи.

      hi , Геннадий.
      Намедни укропитек Тягныбок разразился измышлениями (хотя. какие у амёбы могут быть мысли) по возврату Крыма и Донбасса и перспективах жителей этих земель после их "украинизации".
      Лелёк
  6. Zomanus Сегодня, 07:06
    А если посмотреть с другой стороны,
    мы что, продолжаем торговать с этими... кострюлеголовыми?
    И при том не на уровне "вырастил порося и продал на мясо".
    Zomanus
  7. Altona Сегодня, 08:06
    Вообще, это дикий бред-запрещать приграничную торговлю причем с самым крупным рынком. Этот бред транслируют США для "санитарного кордона" из Прибалтики, Молдовы и Украины. И этот американский бред они упорно пытаются воплотить в жизнь, думая, что их архаичные экономики могут продавать свои товары на другие рынки.
    Altona
  8. Altona Сегодня, 08:07
    Цитата: rotmistr60
    Народ там тоже не железный и все же должен проснуться, но это их проблемы.

    ---------------------------
    Ха! Народ там стал растворяться на просторах Евразии. ЕС, Россия, Китай. В самой Украине осталось порядка 27-30 млн человек. В общем, некому там просыпаться.
    Altona
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