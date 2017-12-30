09:39 30 декабря

Прощай, Гаагское судилище!

Вместе с уходящим годом с арены уходит один из самых одиозных «органов правосудия» - так называемый Международный трибунал по расследованию военных преступлений в бывшей Югославии (МТБЮ). Лжефемида отправляется в отставку, оставив за собой лживый след из состряпанных обвинений против сербов.



Гаагский трибунал сломал судьбы одним людям и уничтожил в своих застенках других. Оправдал самых одиозных антисербских военных преступников. Его деятельность сопровождалась многочисленными скандалами. По идее, он давно должен был подвергнуться роспуску, но у него были слишком высокопоставленные хозяева.


21 декабря в здании парламента Нидерландов состоялась торжественная церемония прощания с этим «судом». На ней присутствовали голландский король, генсек ООН, ну, и конечно, судьи и прокуроры. Было ли им радостно? Вряд ли — роскошная кормушка-то закрывается. 31 декабря она полностью прекратит свою работу. Конечно, те, кто выполнял грязную работу, и без того щедро вознаграждены, но кому же охота терять теплое место? Тем не менее, палачи, что называется, погуляли на корпоративчике, а их жертвам — тем, кто был приговорен и находится за решеткой — точно не до веселья.

Теперь вместо МТБЮ останется его «огрызок» - так называемый «Международный остаточный механизм уголовных трибуналов» (МОМУТ). Этот орган будет завершать те дела, которые не рассмотрел Гаагский трибунал. Он-то и будет рассматривать апелляцию командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, осужденного на пожизненное заключение. Этому странному образованию предстоит рассматривать иск Воислава Шешеля, отсидевшего в тюрьме около 12 лет и в итоге оправданного, о компенсации физического и морального вреда. И другие апелляции попадут уже в этот сомнительный механизм. Но вряд ли от этого жалкого «органа» можно ждать справедливости. Как и от его «старшего брата»…

Гаагский трибунал начался фарсом, а закончился — трагедией. Создан он был Советом Безопасности ООН, хотя этот вопрос должна была рассматривать Генеральная Ассамблея ООН (Совбез не может передавать кому-либо судебные полномочия).

Это сейчас по некоторым вопросам Совет Безопасности ООН может принять более справедливые решения, чем Генассамблея. Потому что Россия, наконец, вспомнила, кто она есть в мире. В Совете Безопасности есть право вето, а Генеральная ассамблея принимает решения большинством голосов. А тогда, в 1993 году, когда было создано Гаагское судилище — в Совбезе царило полное единодушие. Тогдашнее руководство России рвало многолетние связи с теми странами, с которыми Советский Союз сотрудничал десятилетия, и принимало практически все решения Запада. А Китай не осмеливался в одиночку идти против остальных. Таким образом, возразить против создания заведомо ангажированного псевдосудебного органа было некому.

Да и тогда еще было неизвестно, как дело обернется. Главные преступления США и НАТО против сербов были еще впереди — и бомбардировки позиций боснийских сербов, и варварская агрессия против Союзной Республики Югославии, и организация «бульдозерной революции» в Белграде.

Еще никто не знал, что орган, который призван судить все стороны конфликта, станет откровенно антисербским. Что карательная система расправится со всеми сербскими лидерами, но проявит неожиданную мягкость к самым высокопоставленным руководителям других сторон конфликта — хорватов и боснийских мусульман, а затем — и к косовским албанцам.

До сих пор земля Сербии чувствует на себе последствия НАТОвских бомбежек 1999 года. Она теперь на долгие годы пропитана обедненным ураном, от чего у ее жителей — повышенный риск раковых и генетических заболеваний. Но руководители той чудовищной агрессии — и ныне здравствуют и находятся на свободе.

Что же касается руководителя Союзной Республики Югославии Слободана Милошевича, который посмел не сбежать из собственной страны, не принять ультиматум, а попытаться защитить сербскую землю — его судьба также известна… И на одном только этом примере видна вся хищническая суть Гаагского трибунала, создавшего такую систему, которая при внешнем благополучии могла убить любого заключенного, который отчаянно сопротивлялся и не шел ни на какие сделки.

Был случай Воислава Шешеля — политического деятеля, который оказался в Гааге только потому, что мог бы победить на президентских выборах. А это было крайне не выгодно марионеточному «правительству», пришедшему к власти после «цветной революции». Отсидев в тюрьме без приговора примерно 12 лет, он был полностью оправдан.

За последние два года мы видели осуждение лидеров боснийских сербов — Радована Караджича и Ратко Младича — на сроки, превышающие разумные пределы. Особенно, если учесть возраст этих людей, поимка которых рассматривалась в Гааге — и не только в ней — как «большая победа демократии». Главный прокурор МТБЮ Серж Браммерц откровенничал в эфире Радио ООН: «Если вспомнить какой-то один, самый важный момент, то для меня это был телефонный звонок, когда я узнал, что арестован Младич». Они радовались, когда получили на расправу человека в возрасте 70 лет, перенесшего инфаркт и два инсульта.

А главный судья МТБЮ Кармель Агиус заявил: «Создание трибунала стало своего рода единственной чрезвычайной мерой, которую ООН могла предложить – не только для того, чтобы воюющие стороны знали, что понесут ответственность за совершенные преступления. Он был создан и потому, что нельзя было допустить, чтобы военные преступления и преступления против человечности совершались безнаказанно».

В том-то, однако, и проблема, что военные преступления и преступления против человечности остались безнаказанными. Что Рамуш Харадинай и Хашим Тачи до сих пор гуляют на свободе, хотя даже бывший главный прокурор МТБЮ Карла дель Понте уличила их в торговле органами, изъятыми у сербов. Эти люди, главари террористической организации «Армия освобождения Косово», по сути, ничем не лучше Бен Ладена или Аль-Багдади. Но они делали грязную работу по ликвидации Союзной Республики Югославии, поэтому Харадинай был оправдан Гаагским трибуналом, а против Тачи дело даже не возбуждалось.

Остались безнаказанными и преступления одного из самых жестоких полевых командиров боснийских мусульман — Насера Орича. Это он со своими головорезами вырезал население сербских сел. Потом уже сербы взяли Сребреницу, и хотя бы эта резня сербов прекратилась. Но самих сербов обвинили аж в «геноциде», и само название Сребреницы стало символом «сербской жестокости». О жестокости банд боснийских мусульман мало кто вспоминает. Конечно, вспоминают боснийские сербы, но их голос теряется. Их не слышат, потому что с помощью этого Гаагского трибунала Запад создал свою версию происходившего на Балканах.
МТБЮ уходит. Остаются его хозяева, его создатели, его покровители. Они, безусловно, будут и дальше настаивать на своей «правде» о том, что сербы были главными военными преступниками, что агрессия НАТО была вовсе не агрессией, а «гуманитарной интервенцией» (и самое страшное в этой ситуации — что подобный «гуманитарный акт» может в любой момент повториться против кого угодно).

Но есть и другая правда. Правда Слободана Милошевича, который четко и грамотно доказал лживость этого трибунала и заплатил за это жизнью.



Правда Воислава Шешеля, которому повезло больше — он не только победил, но еще и выжил. Правда Ратко Младича, состояние здоровья которого сейчас вызывает большую тревогу, но который отказался признать себя виновным. И даже — правда хорвата Слободана Праляка, который покончил самоубийством прямо во время судебного заседания, потому что, как и сербы, почувствовал фальшь этой системы.

И, конечно, остается правда тех безызвестных, кто лежит в могилах в результате бомбардировок Югославии — самого главного военного преступления, которое не подпадало, однако, под юрисдикцию фальшивой западной «Фемиды».
Автор: Елена Громова


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Комментарии 5

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  1. 210окв Сегодня, 06:35
    Ну и ладно что сдали в утиль..Только будет ли на планете чище?Не пора ли новый "Нюрнберг" созывать по преступлениям киевского режима?..Ну,хотя бы в Донецке.
    210окв
    1. амурец Сегодня, 07:53
      Цитата: 210окв
      Ну и ладно что сдали в утиль..Только будет ли на планете чище?

      Теперь надо привлекать прокуроров и судей Гаагского трибунала а преступения против человечности.
      амурец
    2. Мих1974 Сегодня, 08:10
      Сначала фашистов надо Победить, хватит уже "деслить неубитых медведей" negative Вообще нужно готовиться к войне с Западом - полностью уходить от покупок ЛЮБЫХ товаров произведенных на западе (в том числе и не материальных), доносить до населения мысль что - поездки на Запад, это оплата "патронов которыми завтра будут убивать ваших детей". И не думайте что я параноик или . Думаете что Запад изменился с того что был в фильме "обыкновенный фашизм" и "иди и смотри" - нет, он таким и остался. Даже хуже, сейчас там засилие мусульман, а для них мы еще хуже чем для европейцев.
      Так что хотим мы этого или нет - нужно "копать ров" отделяющий нас от Запада. Непокупка любых их товаров - это подготовка к прекращению поставок или по ИХ санкциям или в результате Войны. Так что это лишь ускоренная подготовка к неизбежному. Если перестанем ездить, а самое главное тратить деньги на Запад, то - нет конечно, мы не отдалим Войну или не снизим количество патронов. Но потратив свои деньги внутри России -а наша страна огромна и всей красот, на всю жизнь вам хватит ездить и любоватсья (ни разу не повторяясь). А кому тепло нужно - Греция, Египет, с Турцией нужно очень осторожно, но лучше к ним пока не ездить.
      А по Суду - знаете, сколько мы еще будем во "всякое вступать"? То Гоага, то прости господи ВТО, может пору уже начать себя уважать - ТУТ судить и тут же расстреливать. good Судить не по "хитрым юридическим вывертам", но по Совести good . Что б если ты сербов на органы резал или детей на Донбасе убивал - только Смерть может быть тебе приговором. negative am
      И судить открыто и Публично, что бы ВСЕ видели - где Суд справедлив, хоть и суров. И что бы потом другие к нам обращались за "Праведным Судом", а не как сейчас пытались нас затащить на судолово в продажный Западный суд negative . Что в Лондобаде, что в Гоаге, что во всякие орбитражы.
      Мих1974
    3. svp67 Сегодня, 08:26
      Цитата: 210окв
      Ну и ладно что сдали в утиль..Только будет ли на планете чище?

      Плохо то, что "судьи" остались уверенны в своей безнаказанности и это может стать примером для иных, в иных подобных "судах"
      svp67
  2. Бригадир Сегодня, 08:15
    Жалко, что у-б-л-ю-дочный алкаш сдох так поздно... Наверное "Друг Билл" до последнего таблетками помогал...
    Бригадир
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